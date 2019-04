130 verschiedene Radiosendungen pro Monat, mehr als 300 vor allem ehrenamtliche Mitarbeiter, die das Programm gestalten – Projekte mit Schulklassen oder anderen Kinder- und Jugendgruppen noch gar nicht einberechnet. Der Hamburger Kanal Tide, größter Bürgerradiosender in ganz Deutschland, wird 15 Jahre alt. Abzusehen war diese Erfolgsgeschichte nicht. Tide gibt es nur, weil der Offene Kanal nach einer Änderung des Landesmediengesetzes im Jahr 2003 abgeschaltet wurde und ein paar ehemalige Mitarbeiter das Radiomachen nicht aufgeben wollten. Heute gibt es auch einen eigenen TV-Sender, produziert wird in professionellen Studios, getragen wird der Sender von der Hamburg Media School. Dennoch: Ohne Improvisation ging anfangs nichts. Peter Gehlsdorf, Leiter der Redaktion des Bürgerradios, erinnert sich.



Als der Offene Kanal Ende Juni 2003 abgeschaltet wurde, war auf der bisherigen Frequenz 96,0 nur Stille zu hören. Das ist natürlich schlecht, irgendwann schaltet keiner mehr ein. Deshalb war schnell klar: Da muss wieder Inhalt drauf! Tide war aber gerade erst im Entstehen. Außer dem Chef gab es noch kein Personal und auch noch keine Infrastruktur. Wir haben dann aus einigen Sendungen des Offenen Kanals ein Programm zusammengestellt, das in Dauerschleife lief. Elf Sendungen, jeweils eine Stunde und dann wieder von vorne. Eine Woche lief die CD mit den MP3-Dateien drauf durch, immer im Repeat-Modus, dann gab es neue Folgen. Ich war damals mit einem Magazin für die schwule Community vom Pink Channel dabei, daneben gab es zum Beispiel noch das Unterhaltungsformat Crazy Station und Onda Latina, ein spanisch-portugiesisches Programm. Die Dauer von elf Stunden hatte System, so kam zur gleichen Zeit immer eine andere Sendung, falls jemand etwa täglich um 18 Uhr einschaltete.



Der Pink Channel hatte als Verein ein eigenes Studio, einige der anderen haben ihre Sendungen zu Hause produziert und dann auf einer CD vorbeigebracht. Hier in der Hamburg Media School, zu der Tide gehört, stand in einem kleinen Raum ein CD-Player und ein Gerät für die Sendeleitung zum Fernsehturm. Als wir zum offiziellen Start in andere Räume umgezogen sind, gab es für ein paar Wochen keine solche Leitung. Da habe ich die CD mit unserer Dauerschleifesendung einfach direkt zu den Technikern in den Fernsehturm gebracht.

Peter Gehlsdorf leitet die Redaktion des Bürgerradios bei Tide und war von Anfang an dabei. © TIDE/Timo Remmers

Eigentlich wollte ich, dass der Offene Kanal gar nicht abgeschaltet wird. Dafür habe ich ein halbes Jahr lang gekämpft. Wir haben einen Verein gegründet und eine Petition gestartet. Damals mussten wir die Unterschriften noch auf Papier sammeln. Aber es hat nichts genützt. Die Politiker wollten es so. Sie empfanden uns als zu links, zu schwul und zu ausländisch. Wir hatten beim Offenen Kanal auch viele Sendungen auf anderen Sprachen wie Afghanisch zum Beispiel. Dort herrschte Krieg, das Thema Terror kam auf und darum ging es auch in manchen Sendungen. Das gefiel einigen nicht. Aber auch eine schwule Fernsehsendung, die extrem freizügig war, sorgte für einen Eklat. Beim Offenen Kanal war jeder für seine Sendung rundfunkrechtlich selbst verantwortlich.



Beim neu gegründeten Sender Tide herrschte das Chefredakteursprinzip. Das heißt, einer kann aussuchen und entscheiden. Das war für uns alte Hasen eine bedeutende Veränderung. Wir befürchteten Zensur. Trotzdem habe ich mich gleich am Anfang ganz frech beworben. Ich war gerade auf Arbeitssuche, ein Quereinsteiger mit fast zehn Jahren Erfahrung vom Pink Channel – und wurde prompt als Zuständiger fürs Radioprogramm eingestellt. Ich habe die Leute, die ich vom Offenen Kanal her kannte, kontaktiert und viele von denen sind mit ihren Sendungen zu Tide gewechselt.

Am 1. April 2004 gingen wir mit dem neuen Bürger- und Ausbildungskanal offiziell an den Start. Die Dauerschleife-CD hatte ausgedient. Unsere Befürchtungen bewahrheiteten sich zum Glück nicht: Tide bietet heute einen offenen Zugang zum Medienmachen – und sogar noch mehr. In unserer Akademie bringen wir den Leuten journalistisches Handwerkszeug bei. Es gibt mehr als 50 Kurse, bei denen man zum Beispiel das Moderieren lernt oder erfährt, wie sich die Studiotechnik bedienen lässt. Außerdem geben wir den Produzenten und Produzentinnen der Radiosendungen regelmäßig Feedback zu ihren Formaten. Die Sendungen klingen deshalb auch viel besser als früher im Offenen Kanal.