Was sind eigentlich Bezirksversammlungen?

Die Bezirksversammlungen ähneln Stadt- oder Gemeinderäten in anderen Bundesländern. Sie haben allerdings weniger Befugnisse, denn die Aufgaben des Landes und der Kommunen sind in Hamburg nicht getrennt. Hamburg ist in sieben Bezirke gegliedert, die jeweils von einem Bezirksamt verwaltet werden, welches wiederum von einer Bezirksversammlung kontrolliert wird. Zuständig sind die Bezirke für Aufgaben, die nicht für die ganze Stadt von Bedeutung sind oder nicht einheitlich geregelt werden sollen, beispielsweise beim Thema Bau oder Verkehr. Die Bezirksversammlungen entscheiden also über Standorte von Spielplätzen, Kulturangebote in der Nachbarschaft oder Baustellen. Durch die Bezirksversammlungen soll die Bevölkerung an diesen Entscheidungen beteiligt werden. Das Bezirksamt muss die Bezirksversammlung umfassend informieren, die Versammlung kann umgekehrt das Amt verbindlich zum Handeln auffordern. Die Bezirksversammlungen können außerdem Empfehlungen an Hamburger Behörden aussprechen. Grundsätzlich kann die Bürgerschaft aber alle Angelegenheiten an sich ziehen und auch Entscheidungen der Bezirksversammlungen rückgängig machen, das nennt sich Evokation.

Wer darf am Sonntag wen wählen?

Bei der Bezirksversammlungswahl dürfen deutsche Staatsbürger und EU-Bürger abstimmen, die älter als 16 Jahre sind und seit mindestens drei Monaten in Hamburg wohnen. Das betrifft 1,4 Millionen Menschen. Kandidaten für die Bezirksversammlungswahlen müssen in dem jeweiligen Bezirk wohnen. Die Größe der Bezirksversammlung richtet sich nach der Einwohnerzahl, sie reicht von 45 Mitgliedern in Bergedorf bis zu 57 Mitgliedern in Wandsbek. Insgesamt stehen 1540 Kandidaten in 54 Wahlkreisen und sieben Bezirken zur Wahl.

Wie funktioniert die Wahl?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Bei der Bezirksversammlungswahl hat man insgesamt zehn Stimmen. Fünf Stimmen darf man auf dem gelben Bezirkslisten-Stimmzettel abgeben. Darauf stehen im ganzen Bezirk die gleichen Kandidatinnen und Kandidaten, insgesamt bis zu 60 je Partei und Wählervereinigung. Mit den fünf Kreuzen auf der gelben Liste beeinflusst man, wie viele Sitze eine Partei in der Bezirksversammlung bekommt – und man kann mitbestimmen, welche Kandidaten einen Sitz bekommen. Jeder Bezirk ist darüber hinaus in Wahlkreise aufgeteilt. Die Parteien stellen auch für jeden Wahlkreis Kandidaten auf. Mit den fünf Kreuzen auf dem roten Stimmzettel kann man entscheiden, welche Kandidaten aus dem eigenen Wahlkreis in die Bezirksversammlung einziehen sollen – man beeinflusst aber nicht, wie viele Sitze die jeweilige Partei bekommt. Mit der Wahlbenachrichtigung haben alle Wahlberechtigten ein Musterstimmzettel-Heft bekommen, mit dem sie sich schon vorab über die Kandidaten informieren können.

Wo bekomme ich mehr Informationen?

Zu den Bezirkswahlen gibt es keinen Wahl-O-Mat. Am besten kann man sich informieren auf der Seite du-bist-entscheidend.de. Die wurde von der Hamburgischen Bürgerschaft eingerichtet, in einem Video wird noch einmal erklärt, wie die Wahl funktioniert. Außerdem gibt es eine Kandidierendensuche, dort kann man sich informieren, wer im eigenen Wahlkreis antritt. Leider haben viele Kandidatinnen und Kandidaten ihre Profile nicht gepflegt, auch sonst finden sich zu vielen Bewerbern kaum Informationen im Netz. Wer noch mehr Informationen zum Wahlprozedere sucht, findet sie hier – allerdings nicht gerade übersichtlich.