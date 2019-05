Geplant und gebaut ist der Große Saal der Elbphilharmonie als ein Ort für Konzerte. Dieses Wochenende führt das NDR Elbphilharmonie-Orchester mit seinem künftigen Chefdirigenten Alan Gilbert dort die Oper "Le Grand Macabre" von Györgi Ligeti auf: ein Stück absurdes Musiktheater über die letzten Tage der Welt. Opern im Konzertsaal sind an sich nicht ungewöhnlich, bei dieser Produktion aber gibt es ein Bühnenbild, Kostüme – und eine Inszenierung, die mit Trickfilm und Puppenspiel arbeitet. Ein bemerkenswerter Aufwand. Die Hauptattraktion aber ist ein Mann, der gar nicht auf der Bühne zu sehen sein wird: der Regisseur Doug Fitch.

ZEIT ONLINE: Herr Fitch, Ihr Weg zeichnete sich früh ab. Sie haben Puppenspiel, Violine und Tanz studiert. Wie kamen Sie darauf?



Doug Fitch: Als ich vier Jahre alt war, meldeten mich meine Eltern zum Geigenunterricht an. So wie viele Vierjährige. Und so wie viele Vierjährige fand ich die Idee, zu spielen und aufzutreten, viel toller als die Vorstellung, zu üben. Da hatte mein Vater eine ziemlich brillante Idee: Er tat so, als ob er Zeitung liest, und ließ eine kleine Puppe über den Zeitungsrand schauen und zu mir sagen: Doug! Spiel’s noch mal! Come on! Noch mal! Noch mal!



ZEIT ONLINE: Hat das funktioniert?



Fitch: Es passierte etwas, das sich niemand so recht erklären kann. Ich sah die Puppe, war völlig gebannt – und begann sofort, mir auch so eine Puppe zu bauen. Keine Ahnung, woher ich wusste, wie das geht. Dann haben sich die beiden Puppen unterhalten – das war der initiale Moment. So ging es dann weiter. Ich habe aus allem, was ich fand, Gesichter gemacht, Gläser, Schränke, einfach alles. Später, zu Highschoolzeiten, habe ich mit meiner Mutter und einer Freundin eine Puppentheaterkompanie gegründet. Eine großartige Zeit. Ich habe die Schule geschwänzt, um in anderen Schulen Vorstellungen zu spielen.

ZEIT ONLINE: Später haben Sie auch mit Jim Henson gearbeitet, dem Erfinder der Muppets.

Fitch: Ja, aber auch schon vorher ging ich komplett auf in dieser Welt, baute Hunderte um Hunderte von Puppen, manche so klein wie mein Daumen, für andere brauchte man gleich mehrere Spieler. Später saß ich sogar mit einer Puppe in meinem Vorstellungsgespräch in Harvard.

ZEIT ONLINE: Und?

Fitch: Das Komitee hat nur noch mit der Puppe gesprochen (lacht). Eine Woche nach meiner Aufnahme klingelte mein Telefon – und Peter Sellars rief an.

ZEIT ONLINE: Einer der wichtigsten amerikanischen Opernregisseure.

Fitch: Er sagte: "Doug Fitch! Bist du das?" Und ich sagte: Äh, ja? "Dann bist du der einzige andere Puppenspieler auf dem Campus, das heißt, wir müssen uns sofort treffen." Das war der Beginn einer langen Freundschaft. Er wusste nicht, wie man Puppen baut, ich konnte das im Schlaf. Später haben wir den ganzen Ring des Nibelungen aufgeführt, mit Puppen aus Plastiktüten und Toilettenpapier.

ZEIT ONLINE: Das klingt, als hätten Sie als Kind angefangen, zu spielen und bis heute nicht wieder aufgehört.

Fitch: Ja, da ist was dran. Sehr vieles dreht sich darum, Geschichten, Figuren und eigene Welten zu erfinden. Das ist bei Jim Henson übrigens auch so gewesen. Er sagte oft: "Ich habe eigentlich nie aufgehört, zu spielen." Und es zeugt von großem Glück, das sagen zu können. Aber wissen Sie, was das Problem daran ist?

ZEIT ONLINE: Sagen Sie es uns.

Fitch: Niemand will Geschichten, die es noch nicht gibt. Ich werde oft gefragt, was ich als nächstes tun will, ich sage dann: Lass uns etwas ausdenken. Aber neue Geschichten lassen sich nicht so leicht verkaufen. Ich verstehe das, es ist immer schwieriger, ein neues Publikum zu finden, als ein bestehendes glücklich zu machen. Wenn ich sage, gut, lass uns Shakespeare machen – dann gibt es sofort eine Vorstellung davon, wohin die Reise geht, auch wenn noch niemand weiß, was am Ende dabei herauskommt. Aber wenn man sagt: Wir setzen eine Gruppe Menschen in einen Raum und sagt, lasst uns zusammen eine Geschichte ausdenken, funktioniert es nicht. Dabei ist es das, was ich am liebsten mache: ein komplett neues Paralleluniversum zu erschaffen. Eines, dass bewirkt, dass wir genauer und präziser auf die Welt blicken, in der wir leben. Und wir leben nun mal hier, ob wir wollen oder nicht.

ZEIT ONLINE: Welche Arbeitsumgebung ist Ihnen lieber – eine richtige, voll ausgestattete Opernbühne oder ein so komplizierter Ort wie die Elbphilharmonie?

Fitch: Ich habe große Freude an Orten wie diesem. Wenn Menschen in die Oper gehen, haben sie bestimmte Erwartungen – sie erwarten Perfektion, durch und durch gestaltete Räume, nichts Unfertiges. Wir dagegen können nur mit Andeutungen arbeiten. Wir laden die Zuschauer ein, sich auf bestimmte Vorstellungen einzulassen und andere zu hinterfragen. Schauen Sie sich die Orgel an: Ist das eine Orgel – oder ist es Walhalla? Ist das da oben die Decke oder ist es ein Planet?