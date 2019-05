Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind gerührt. Am vergangenen Freitag hatten wir hier – zugegebenermaßen etwas beiläufig – angekündigt, dass wir wie jedes Jahr Ende April eine kurze Pause bei der Elbvertiefung machen. Seither haben wir mehr als Hundert Mails von Leserinnen und Lesern bekommen, die traurig waren, weil sie ohne uns in Tag starten mussten. Das freut uns sehr und ist uns ein großer Ansporn. Genauso übrigens wie die Tatsache, dass wir in den vergangenen Monaten sehr viele neue Leser gewonnen haben und unser Newsletter von so vielen Menschen gelesen wird wie noch nie. Als Team können wir dazu nur sagen: Vielen Dank! Und zu Ihrer Beruhigung: Bis Christi Himmelfahrt am 30. Mai erscheinen wir jetzt wieder jeden Werktag um kurz nach sechs Uhr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

7000 Menschen demonstrieren für bessere Löhne

© Markus Scholz/dpa

7000 Menschen sind am gestrigen Tag der Arbeit in Hamburg auf die Straße gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne zu demonstrieren. Am Umzug des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) nahmen auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) teil. Am Abend zogen auf Einladung der "Antifa Altona Ost" zudem mehrere Tausend Menschen zur "Revolutionären 1. Mai"-Demo durch die Schanze. Der Aufzug wurde von vielen Polizisten begleitet. Insgesamt blieb es ruhig.

Towers steigen in die erste Liga auf

Fußballfans müssen noch zittern, in einer anderen Sportart spielt Hamburg im kommenden Jahr aber in der ersten Liga. Nach einer grandiosen Saison sind die Towers aus Wilhelmsburg zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen. Der Außenseiter setzte sich am Dienstag im fünften und entscheidenden Play-off-Halbfinale mit 78:72 beim Hauptrundensieger Niners Chemnitz durch. Um den Meister der zweithöchsten Spielklasse ProA zu ermitteln, spielen die Towers noch ein Play-off-Finale gegen die Nürnberg Falcons. Die Towers sind erst 2013 gegründet worden; wie sie so schnell so erfolgreich werden konnten, analysiert unser Sportexperte Kilian Trotier hier.

Hamburg führt Kita-TÜV ein

Die Qualität der etwa 1100 Hamburger Kitas soll künftig regelmäßig überprüft werden. Eine neue Dienststelle in der Sozialbehörde wird künftig etwa 200 Kitas pro Jahr inspizieren, kündigte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) an. Dabei werden die Räumlichkeiten, das Personal, das pädagogische Konzept und dessen Umsetzung überprüft. Jede Kita soll dadurch im Schnitt etwa alle fünf Jahre durchgecheckt werden. Die Kita-Leitungen sollen zwei bis drei Monate vor den Besuchen informiert werden. Veröffentlicht werden die Ergebnisse nicht, Elternvertreter sollen aber Zugang bekommen. Los geht es mit den ersten 30 Einrichtungen im Herbst. Bis dahin soll mit den Kita-Verbänden ein Prüfverfahren entwickelt werden.

In einem Satz

Nach vier Jahren soll das Wohnschiff für Flüchtlinge im Harburger Binnenhafen im Herbst geräumt werden +++ Ein 85 Jahre alter Autofahrer hat am Alstertal-Einkaufszentrum die Kontrolle über sein Auto verloren, ist durch die Handtaschenabteilung geschossen und erst im letzten Moment an einer Rolltreppe zum Stehen gekommen +++ Ein 27-Jähriger hat in Rotherbaum eine 20-jährige Polizeischülerin mit einem Messer im Gesicht verletzt, anschließend erlitt er im Polizeigewahrsam einen Herz- und Atemstillstand +++ Der gerade erst eröffnete A7-Tunnel in Stellingen wurde am Sonntag vorübergehend voll gesperrt, nachdem Teile von der Decke gefallen waren

Was heute auf der Agenda steht

Vier Ministerpräsidenten und eine Ministerpräsidentin der norddeutschen Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern treffen sich im Rathaus +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht beim Hamburger Mediendialog 2019 im Rathaus ein Grußwort

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Schulsekretärin

Kind A berichtet, dass es bei einem Freund zum Geburtstag eingeladen war und dieser Freund zwei Väter hat.

Kind B: "Das geht gar nicht, man kann nicht zwei Väter haben."

Kind A: "Doch. Mein Freund hat zwei Väter. Die haben sich so lieb wie Mama und Papa."

Kind B: "Nein, zwei Papas können sich nicht lieb haben!"

Kind A: "Natürlich. Man kann lieb haben, wen man will. Miss Piggy und Kermit haben sich ja auch lieb!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Rassismus am Universitätsklinikum?

© Daniel Bockwoldt/dpa

Nach dem Tod eines Psychiatriepatienten aus Kamerun ist das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) schweren Vorwürfen ausgesetzt. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft will den Vorfall parlamentarisch aufarbeiten, die Black Community Hamburg – eine Organisation, die für Rechte Farbiger eintritt – fordert ein "Ende der rassistischen Praktiken am UKE". Am Ostersonntag hatten klinikeigene Sicherheitsleute Zwangsmaßnahmen gegen den 34-jährigen Studenten William Tonou-Mbobda ergriffen, er starb fünf Tage später. Inzwischen ermittelt die Mordkommission, laut Zeugen, die nach eigenen Angaben vor Ort waren, ging der Sicherheitsdienst äußerst brutal vor. Offenbar wollte die diensthabende Ärztin Tonou-Mbobda zwangseinweisen. Ob dafür allerdings der nötige Beschluss vorlag, ist fraglich. Was zu dem Fall bislang bekannt ist – und was nicht –, können Sie in diesem Überblick nachlesen.

Félice Gritti

SPD-Fraktionschef in Nord lässt wegen Stones-Affäre Amt ruhen

Kurz vor der Bezirkswahl zieht der Chef der SPD-Fraktion im Bezirk Nord Konsequenzen aus der Freikartenaffäre um das Rolling-Stones-Konzert vor knapp zwei Jahren. Angesichts des Bezirkswahlkampfes und der Ermittlungen gegen ihn werde er sein Amt ruhen lassen, erklärte Thomas Domres. Domres hatte das Stones-Konzert mit seiner Ehefrau Anja besucht, die SPD-Kreisvorsitzende in Nord und Vizechefin des Hamburger Verfassungsschutzes ist. Die Karten stammten aus einem Kontingent von 300 Kauf- und 100 Freikarten, die der ehemalige Leiter des Bezirksamts Nord, Harald Rösler (SPD), laut Staatsanwaltschaft vom Konzertveranstalter verlangt hat, um sie "Freunden des Hauses" anzubieten. Es sei im Nachhinein sicher ein Fehler gewesen, die Karten anzunehmen, erklärte Domres nun – wies den Vorwurf der Bestechlichkeit aber zurück. Er tritt trotz seiner Erklärung bei der Bezirkswahl an.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Die Kunst der Mischung Im kleinen koreanischen Restaurant Yorisa am Winterhuder Marktplatz stehen nicht mehr als sechs Tische, die Karte nennt ein Hauptgericht: Bibimbap (wahlweise mit Hühnchen, vegetarisch oder mit Rind, jeweils 10 Euro). Vorweg kommt eine große, aromatische Misosuppe (3,50 Euro) mit Frühlingszwiebeln, die so hauchdünn geschnitten sind, dass man beinahe ehrfürchtig auf sie schaut. Jazz dringt aus Lautsprechern, in einer an der Wand befestigten Holzkiste sitzen Ernie und Bert. Das Bibimbap wird in einer Schüssel serviert. "Kräftig umrühren", lautet die Anleitung des überaus freundlichen Kellners, der, während er bedient, nicht selten in eine Verbeugung fällt. Man probiert die einzelnen Zutaten, verschieden angemachte Gemüse (Gurke, Karotte, Kohl), zerreißt das Ei wie beschrieben mit den Stäbchen und rührt dann. Ein gestrenger Blick der Bedienung: "Der Reis darf nicht mehr weiß sein." Das Ergebnis ist ein wunderbares Gemisch aus scharfen und sesamartigen, kühlen und warmen Geschmacksrichtungen. Perfekt dazu: die scharf-fruchtige Bio-Limonade Ginger Beer von Anjoli aus Hamburg (3,80 Euro). Yorisa; Winterhude, Hudtwalckerstraße 28, Mo–Do 12–21.30 Uhr; Fr/Sa 12–22 Uhr, So 14–21.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Wittgensteins Lesung: Thomas Bernhard und der "verrückte" Paul Wittgenstein begegneten sich in einer Heilanstalt. Der Autor setzte seiner Freundschaft zum Neffen des berühmten Philosophen ein Denkmal: "Wittgensteins Neffe", eine (auto)biografische Erzählung, gelesen von Hermann Beil.

Schauspielhaus, Malersaal, Kirchenallee 39, 20 Uhr, 15 Euro

Was bleibt

Abbild der Straße: Fotografien sind Spiegel der Gesellschaft. Das trifft vor allem auf die Ausstellung "Streets, Alleys and Other Observations, Chicago" zu: Fotograf Allen Bourgeois konzentriert sich darin auf Straßenfotografie, das Erkennen und Erfassen der Momente, die im Bruchteil einer Sekunde verschwunden sind.

Amerikazentrum Hamburg, Am Sandtorkai 48, Vernissage heute, 19 Uhr, Ausstellung bis zum 31. Mai, Eintritt frei, Anmeldung unter 040/70 38 36 88

Tipps für Kids

Mini: Jim und Lukas entdecken auf dem Dachboden einen alten Teppich. Zwar ist der ganz verstaubt und hat ein Loch, aber kaum ist das gestopft, erhebt sich der Teppich und saust davon – mit Jim und Lukas! Bilderbuchkino für Kids ab vier Jahren: "Jim Knopf und der fliegende Teppich".

Bücherhalle Hohenhorst, Berliner Platz 1, Fr, 15.30 Uhr, Eintritt frei

Maxi: Samba klingt durch die Halle, beim Capoeira wirbeln Arme, Haare, Beine in der Luft. Das Jubiläum "15 Years Aruanda, Batizado, Troca de corda & Formatura" zelebrieren Musiker und Sportler mit Workshops, Tänzen und brasilianischem Sound.

Die Halle, Stockmeyerstr. 43, Fr–So, 90 Euro, Programm und Anmeldung online

MiniMediMaxi: Nur Oma kann Platt. Wat? Beim "Platt-Singen för Lütt un Groot" trällert die ganze Familie Werke aus dem Buch "Plattkinner – Neue plattdeutsche Songs für Hamburg und den Norden". Dessen Autorin Wiebke Colmorgen und Musiker Hardy Kayser zeigen, dass Plattdeutsch durchaus ein zeitgemäßer Spaß für Jung und Alt sein kann.

Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, Sa, 15 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Eine Sängerin des Chores "Älter und Besser" hat Mühe, die schmalen Stufen der Treppe in der Christianskirche in Ottensen heraufzukommen. "Ich weiß gar nicht, wie die alten Leute das früher gemacht haben, als die so gebaut wurden …" Ihre Nachbarin unterbricht sie mit Grabesstimme: "Die waren in unserem Alter schon tot!" Gehört von Almut Stümke

Meine Stadt

Unser Hafen © Wibke Ritscher

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Warum musste William Tonou-Mbobda sterben? Am Universitätsklinikum in Hamburg soll einem 34-jährigen Kameruner mit Gewalt ein Medikament verabreicht werden, er stirbt. Was weiß man bisher über den Fall?

Ein großer Wurf. Die Hamburg Towers steigen in die Basketball-Bundesliga auf. Das ist vor allem das Verdienst ihres Gründers Marvin Willoughby