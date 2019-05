Oliver Hollenstein © Maria Feck

morgen ist es wieder so weit: Bei der Langen Nacht der ZEIT dürfen wir auf mehr als 20 Veranstaltungen die Bühnen der Stadt bespielen – und vor allem mit Ihnen diskutieren. Für einige Veranstaltungen gibt es noch Karten. Für das Gespräch meines Kollegen Kilian Trotier mit der Schauspielerin Sibel Kekilli etwa, für das Interview von Florian Zinnecker mit der Violinistin Lisa Batiashvili oder für die Debatte über die Zukunft der Sportstadt mit Innensenator Andy Grote (SPD), Marcell Jansen, Michael Stich und Marvin Willoughby. Anmelden können Sie sich unter www.zeit.de/zeitnacht. Ausgebucht ist leider schon das Gespräch von Marc Widmann mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Was soll er den Bürgermeister fragen? Was wollten Sie schon immer von Peter Tschentscher wissen? Schreiben Sie uns!

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – und hoffe, wir sehen uns morgen!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Tausende Teilnehmer beim "Mietenmove" erwartet

© Georg Wendt/dpa

Der 1. Mai ist gerade erst vorüber, da steht am Sonnabend schon die nächste Demo in der Stadt an. Ein breites Bündnis aus mehr als 100 Gruppen – darunter die Hamburger Mietervereine, das Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot, ver.di und die Interventionistische Linke – will beim "Mietenmove" für mehr bezahlbaren Wohnraum und gegen steigende Mieten demonstrieren. Einen kleinen Vorgeschmack gab es bereits gestern auf dem Rathausmarkt: Als Häuser verkleidete Aktivisten skandierten "Mietenwahnsinn stoppen" und versenkten einen Miethai symbolisch in einer Toilette. Die Organisatoren rechnen mit rund 8000 Teilnehmern. Start ist um 13 Uhr am Rathausmarkt, danach soll der Protestzug über den Jungfernstieg bis zu den Landungsbrücken ziehen.

Annika Lasarzik

Paul und Marie sind die beliebtesten Vornamen

© Boris Roessler/dpa

Bei Hamburger Eltern waren 2018 – wie im Rest Deutschlands – Paul und Marie die beliebtesten Babynamen. Das will die Gesellschaft für deutsche Sprache auf Basis der Daten der Standesämter herausgefunden haben. Auf den weiteren Plätzen folgen die Namen Sophie und Emilia sowie Maximilian und Henry. 2017 hatten Eltern ihre Kinder am häufigsten Henry und Marie genannt. Abweichend dazu war der Ahrensburger Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld im Januar übrigens zur Erkenntnis gekommen, dass 2018 Emma und Henry die beliebtesten Hamburger Babynamen waren. Dafür hatte er allerdings nur eine Stichprobe von Geburtsmeldungen ausgewertet.

Entwarnung: Kein Schaden am neuen A7-Deckel in Stellingen

© Daniel Bockwoldt/dpa

Nur zwei Wochen nach der Eröffnung des Lärmschutztunnels bei Stellingen musste die A7 am Mittwoch wie berichtet voll gesperrt werden, weil Teile von der Decke auf ein Auto gefallen waren. Nun hat die Verkehrsbehörde Entwarnung gegeben: Es gebe keine Schäden an dem Tunnel. Ein Telefonanbieter habe lediglich Glasfaserkabel durch ein Leerrohr unter der A7-Brücke über der Kieler StraßeEV verlegen wollen. Dabei seien kleine Steinchen und ein Kabel aus einer Öffnung auf die Autobahn vor dem südlichen Tunnelportal gefallen. Nachdem das Kabel zurückgezogen war, konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

In einem Satz

In Planten un Blomen ist die sanierte Wasserlichtorgel in die Saison gestartet +++ Die Polizei hat die Demos der linksextremen Gruppen in der Nacht zum 1. Mai im Nachhinein als "für den 1. Mai insgesamt sehr, sehr friedlich" bezeichnet +++ Der Wilhelmsburger Fußballclub Adil e.V. hat sich aufgelöst, nachdem der Verfassungsschutz berichtet hatte, der Verein werde von Islamisten dominiert

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) eröffnet heute die sanierte Promenade und Hochwasserschutzanlage zwischen Baumwall und Landungsbrücken +++ Bürgermeister Peter Tschentscher empfängt den Präsidenten der Republik Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca +++ Kultursenator Carsten Brosda (SPD) spricht bei der Gedenkfeier zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Neuengamme +++ St. Pauli spielt heute in Dresden, der HSV empfängt am Samstag Ingolstadt

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Neulich rief ein älterer Herr an, der dringend Hilfe benötigte. In seinem Haus lief überhaupt nichts mehr ab, schlimmer noch, es wurde alles zurückgedrückt. Ich sagte ihm, dass ich einen kleinen Moment bräuchte, bevor ich starten könne. Das fand er eine sehr gute Idee: Dadurch hätte er Zeit, seine Frau von seinem Vorhaben in Kenntnis zu setzen. Die war offensichtlich außer Haus und ahnte von der Misere nichts. Mein Notdienst-Einsatz sei zwar alternativlos, aber derart wichtige Absprachen und Entscheidungen müsse man in einer Ehe gemeinsam treffen.

Neues Album von Fettes Brot erscheint

© Jens Herrndorff

Es ging hoch her, als die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot Anfang März die erste Single ihres neuen Albums veröffentlichte. "Du driftest nach rechts" heißt der Song, mit dem sich Fettes Brot all ihrer AfD-nahen Fans entledigte. "In unserem Alter hat jeder schon mal Leute in seinem Umfeld erlebt, die Sachen sagen, bei denen einem der Kopf explodiert", sagt Björn Warns alias Björn Beton im Interview mit der ZEIT:Hamburg. "Wenn man die Person mag, ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Aber manchmal sollte man eine Freundschaft dann auch beenden." Heute erscheint das neue Album der Band mit dem Titel "Love Story", das Interview aus der gedruckten Ausgabe lesen Sie als Digitalabonnentin oder -abonnent hier.

Florian Zinnecker

"Meine Leidenschaft ist erloschen"

© Oliver Hollenstein

Noch ist es eines von 13 Hamburger Sternerestaurants: Das Jellyfish im Schanzenviertel ist sogar im Ausland bekannt für seine kreative Küche, die vor allem auf Fisch und Meeresfrüchte setzt. Doch nachdem sein Restaurant im vergangenen Monat viermal Opfer von Vandalismus oder Einbruchdiebstahl wurde, hat Hauke Neubecker beschlossen, den Laden dichtzumachen. Leicht fällt es ihm nicht.

Elbvertiefung: Herr Neubecker, geben Sie sich nun der Gewalt geschlagen?

Hauke Neubecker: Der Grund, wieso wir das Jellyfish schließen, ist, dass meine Leidenschaft erloschen ist. Wenn ich in mich hineinhorche, ist dieses Feuer, diese Marke aufzubauen, nicht mehr da.

EV: Wegen der Einbrüche? Oder auch aus anderen Gründen?

Neubecker: Einbrüche hat es im Laufe der Jahre immer wieder gegeben. Was mich fassungslos macht, ist der Vandalismus, dieser Zerstörungswille. Was erschwerend hinzukommt: Ich fühle mich als Unternehmer alleingelassen. Wir wollen unsere Gäste glücklich machen, und dann muss ich mich mit solchen Sachen beschäftigen. Das hat mir komplett den Spaß genommen.

EV: Von wem fühlen Sie sich denn besonders alleingelassen?

Neubecker: Durch die unterschiedlichen Taten habe ich mit unterschiedlichen

Abteilungen bei der Polizei zu tun. Für den Einbruchdiebstahl ist die Kripo zuständig, für den Vandalismus, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, das LKA. Der erste Einbruch war kein spontaner Entschluss im Vorbeigehen. Die haben gewartet, bis der letzte Mitarbeiter gegangen war. Dann haben sie ein Einbruchschutzgitter entfernt und alles verwüstet. Gestohlen wurde alles, was schnell zu Geld zu machen war, also Bargeld und Laptops, nicht jedoch sehr teure und spezielle Küchengeräte und das Tafelsilber. Und da stellen sich doch Fragen.

Wen Hauke Neubecker hinter den Einbrüchen vermutet und was er nach dem Ende des Jellyfish machen wird, lesen Sie im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE.

Antje läuft nun doch noch mal

© Haspa-Marathon

Vergangenen Sonntag war es nass und kalt, zu kalt für Antje Dehnel. Nach elf Kilometern beendete die älteste Hamburger Läuferin beim Haspa-Marathon ihren Wettkampf. Und doch fühlte sich die Teilnahme für sie an wie ein Sieg: "Ich war dabei, es war großartig!", jubilierte sie Sonntagabend ins Telefon. So großartig, dass die 78-Jährige den Titel ihres Porträts auf ZEIT ONLINE, "Antje läuft zum letzten Mal", Lügen strafen will. "Für das nächste Jahr melde ich mich doch noch mal an", sagte sie. "Vielleicht höre ich dann auf mit der Lauferei." Vielleicht aber auch nicht.

Anna Heidelberg-Stein

Plattdeutsche Kinderlieder singen im Michel

Weil es für ihren Geschmack viel zu wenige plattdeutsche Kinderlieder gab, steckten die Hamburger Musiker Wiebke Colmorgen und Hardy Kayser die Köpfe zusammen – und produzierten erst eine CD und dann ein Liederbuch mit Musik für Kinder, die auch Erwachsenen nicht auf den Zeiger geht. Diesen Samstag um 15 Uhr findet im Michel das erste Mitsingkonzert op Platt für große und kleine Kinder statt: "Platt-Singen für Lütt un Groot" mit der Kita St. Michaelis, den Plattkinnern Clara, Mathilda und Carl und den beiden Initiatoren. Der Eintritt ist frei.

Florian Zinnecker

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... JugendbuchDer 16-jährige Dario hat seine Wut nicht unter Kontrolle, die Wut auf den Vater, der die Familie verlassen hat, und auf den Rest der Welt. Als Strafmaßnahme muss er sich um Andy kümmern, der im Rollstuhl sitzt. Entgegen allen Erwartungen finden die beiden einen Draht zueinander. Ziemlich beste Unterhaltung für Jugendliche! Gabriele Clima: Der Sonne nach.Aus dem Italienischen von Barbara Neeb und Katharina Schmidt. Hanser Verlag, 14 Euro, ab 12 Jahren Sachbuch Eine reine Freude für die ganze Familie ist das große, schöne, bunte Buch von Felix Bork, der nicht nur gut malen kann, sondern auch witzig ist. So unterhaltsam kann Sachwissen sein, und davon ist jede Menge enthalten. Felix Bork: Oh, eine Pflanze! Mit vielen heimischen Arten. Eichborn Verlag, 30 Euro Roman Vor den Worten des Vaters hat der Cello-Student Osman Engels schon lange die Ohren verschlossen, doch noch verbindet ihn sein Instrument laut und deutlich mit der Welt. Der Einklang bekommt Risse, als Osman sich mit seiner Familie auseinandersetzen muss und eine rätselhafte Tonaufnahme findet. Ein kleines, feines Romandebüt mit Hamburg-Kulisse. Katharina Mevissen: Ich kann dich hören. Wagenbach Verlag, 19 Euro … ausgewählt von Jana Büchert; Buchhandlung Frau Büchert; Rotherbaum

Was geht

Chanson mit Schnauze: "Isch bin jetzt ein Superstar", trällerte Amalia Chikh vergangenes Jahr auf ihrem Debütalbum. Die in Paris geborene Sängerin singt Chansons in deutscher Sprache, zelebriert dabei ihren französischen Akzent – und die Berliner Schnauze.

Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Straße 13, 20 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Irgendwo malen: Endloses Blau, Meer und Himmel verschmelzen. Am Horizont wandeln Gestalten. Die Poppenbütteler Malerin Sabine Larek zelebriert eine visuelle Reise durch die Welt, mal in Acryl und Öl, mal als Druckgrafik. Vernissage: "Somewhere".

Berenberg Gossler Haus, Niendorfer Kirchenweg 17, Eröffnung heute, 19 Uhr, Ausstellung bis zum 25.6., Eintritt frei

Was kommt

Wähl Europa: Am 26. Mai wählt Europa zum neunten Mal sein Parlament. Manch einer hat längst den Überblick verloren: Welche Parteien treten überhaupt an, welcher Kandidat steht in Europa für was? Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet einen Schnell-Check: Mithilfe des "Wahl-O-Maten zum Aufkleben" besprechen Teilnehmer am Sonnabend 38 Thesen, diskutieren individuell Zustimmung oder Ablehnung. Das jeweilige Ergebnis lässt sich digital errechnen.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, Sa, 11–18 Uhr, Eintritt frei

Der frühe Vogel: Was singt denn da? Amsel, Drossel, Fink und Star? Der Nabu findet es heraus, beim vogelkundlichen Spaziergang durch die Tierwelt in Volksdorf. Expertin Susanne Nagel-Barth erläutert Rufe und Gesänge, beschreibt Merkmale und Lebensweisen der Vogelarten. Bitte Ferngläser und wetterfeste Kleidung mitbringen.

Volksdorf Ost/Moorbek, Treffen am U-Bhf. Buchenkamp, So, 8–10 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Schulschluss. Auf der Hoheluftchaussee radeln mehrere Schulkinder, um die 10 Jahre alt. Ein Mädchen und ein Junge fahren nebeneinander. Der Junge: "Hast du gesehen, wie ich heute den Ball ins Tor gezimmert habe?" Darauf das Mädchen: "Hab ich – aber bei Jogi Löw musst du richtige Tore schießen ..." Gehört von Margret Silvester

Meine Stadt

Auf der Höhe vor Teufelsbrück küssen sich die dicken Pötte. © Manfred Stempels

