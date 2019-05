Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist immer wieder toll zu sehen, wie viele Menschen bei der Langen Nacht der ZEIT auf der Straße sind. 8000 Besucher waren es am Sonnabend. Mich persönlich hat besonders gefreut, dass unser kleines Experiment geklappt hat. Bei der Veranstaltung "Hamburg spricht" wollten ZEIT-Online-Kollege Philip Faigle (einer der Erfinder von "Deutschland spricht") und ich versuchen, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die zu politischen Streitthemen aus Hamburg ganz unterschiedliche Ansichten haben. Und es hat funktioniert! Überall im Raum wurde angeregt diskutiert. Das hat mir Mut gemacht: Am Ende hatte zwar kaum jemand seine Meinung grundlegend geändert, aber viele erzählten, sie würden die andere Seite nun viel besser verstehen, eigentlich sei man ja gar nicht so weit auseinander. Also: Lassen Sie uns viel mehr konstruktiv miteinander streiten!

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

Tausende demonstrieren für bezahlbare Mieten

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag beim "MietenMove" für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Mit bemalten Wagen und hupenden Traktoren forderten sie unter dem Motto "Mietenwahnsinn stoppen" unter anderem mehr Schutz vor Mieterhöhungen, ein großes kommunales Wohnungsbau-Programm und mehr Sozialwohnungen mit unbefristeter Mietpreisbindung. Die Polizei sprach am Sonntag von 3000 Teilnehmern, die Veranstalter von über 6000. Sie hatten im Vorfeld mit rund 8000 Protestierenden gerechnet.

Soul-Kitchen-Areal besetzt

Durch den Film von Fatih Akin ist sie wohl zum international bekanntesten Ort Wilhelmsburgs geworden: die Soul-Kitchen-Halle. Seit Jahren steht das ikonische Gebäude allerdings leer. Nachdem dort bis 2012 Partys und Konzerte stattgefunden hatten, sperrte die Stadt die Halle aus Sicherheitsgründen. Sie sei zu marode und drohe einzustürzen. Weil sie aber immer noch nicht eingestürzt ist, dafür aber so wie die anliegende Industriefläche ungenutzt ist, haben sich nun erneut Aktivisten für das Areal eingesetzt. Am Samstag haben etwa 200 Menschen mit rund einem Dutzend Bauwagen die Fläche besetzt. Sie forderten, dass die städtische Halle wieder für Kulturveranstaltungen genutzt werden darf. Als in der Nacht die Polizei mit großem Aufgebot vorfuhr, räumten die Aktivisten den Platz allerdings wieder.



Towers gewinnen auch die Meisterschaft

Durch ein 99:94 im zweiten Play-off-Finale gegen die Nürnberg Falcons haben sich die Basketballer der Hamburg Towers neben dem Aufstieg in die Erste Bundesliga am Samstagabend auch den Titel des Zweitliga-Meisters gesichert. Mit dem knappen Sieg machte die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor die 87:90-Niederlage vom Hinspiel wett. Justus Hollatz sorgte sechs Sekunden vor dem Ende mit einem Dreier für die Entscheidung.

Angela Merkel besucht heute den Hafen

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute Vormittag den Hamburger Hafen. Sie folgt damit einer Einladung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und wird das Containerterminal Altenwerder besichtigen. Das zeigt die HHLA gern: Es wurde erst 2002 in Betrieb genommen und gilt als modernstes Hamburger Containerterminal. Viele Prozesse laufen dort bereits automatisiert ab. Außerdem will die HHLA Altenwerder zu einem der weltweit ersten emissionsfreien Terminals machen, bislang gibt es das nur im Hafen von Los Angeles.

Hanna Grabbe

In einem Satz

Nach einer 1:2-Niederlage bei Dynamo Dresden hat der FC St. Pauli nur noch rein rechnerisch die Chance, in die 1. Bundesliga aufzusteigen, was mit dem HSV ist, lesen Sie weiter unten +++ Auf Höhe von Kirchwerder ist eine zwölf Meter lange Jacht auf Grund gelaufen und in Schräglage geraten, zwei Männer mussten gerettet werden +++ Auf einem Gelände der Hochbahn in Wandsbek sind bei einem Brand fünf Busse zerstört worden, Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt

Was heute auf der Agenda steht

Der HVV eröffnet seinen neuen Flagship-Store am Hauptbahnhof +++ Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) stellt das Programm zum Hafengeburtstag am Wochenende vor +++ In Bergedorf wird der Neubau für das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme eröffnet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Eiscafébesitzerin

Einmal hat eine Mutter seelenruhig dabei zugesehen, wie ihr Kind die Tischdeko samt Zuckerstreuer zerlegt. Als ich ihr dann den Handfeger brachte, um die Glasscherben aufzukehren, meinte sie nur: "Sie werden dafür bezahlt, den Dreck meines Kindes wegzumachen." An manchen Tagen bin ich abends wirklich fertig. Aber dann denke ich daran, wie die Kinder nach der Winterpause ins Café gekommen sind und gesagt haben: "Endlich habt ihr wieder auf! Länger hätt ich’s nicht ausgehalten!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Werden Kinder mit Behinderung bei der Schulwahl benachteiligt?

Inklusion ist ein Reizthema an Hamburgs Schulen, sie gilt vielen Lehrern noch immer als größte aktuelle Herausforderung. Schlechte Nachrichten dürften der Schulbehörde da gar nicht gelegen kommen. Doch nun erhebt die Initiative "Gute Inklusion" schwere Vorwürfe. Bei der Schulwahl würden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf diskriminiert – weil ihnen der Erstwunsch häufiger verwehrt werde als anderen Kindern. Was ist dran an der Kritik? Und was bedeutet es für Kinder mit Behinderung, wenn sie keinen Platz an ihrer Wunschschule bekommen? Annika Lasarzik hat sich unter betroffenen Eltern umgehört und die Hintergründe des Konflikts auf ZEIT ONLINE aufgeschrieben. Ihren Bericht lesen Sie hier.

Eigene Fans pfeifen den HSV gnadenlos aus

Gibt es Tieferes als einen Tiefpunkt? Dort befindet sich gerade der HSV. 0:3 hat er im Heimspiel gegen Ingolstadt verloren. Die eigenen Fans, die all die Jahre hinter dem Verein standen, pfiffen gnadenlos und verhöhnten die Mannschaft. Die Stimmung im Club ist katastrophal. Niemand scheint mehr an den Aufstieg zu glauben – dabei hat sich absurderweise an der Tabellensituation nichts verändert. Alle anderen Spitzenteams der Liga haben auch verloren. Mit einem Sieg gegen Paderborn am nächsten Wochenende kann der HSV zumindest auf Rang drei klettern. Er muss dafür nur endlich wieder anfangen, Fußball zu spielen. Am besten so wie beim letzten Spiel bei den Ostwestfalen, als die Hamburger im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 2:0 gewannen.

Kilian Trotier

Warum Hamburger Schüler das Mathe-Abi zu schwer fanden

Hamburger Schülerinnen und Schüler haben nach dem Mathe-Abi am Freitag eine Online-Petition gestartet, weil sie die Prüfung zu schwer fanden. "Die vorgebenen (sic!) Aufgaben besaßen im Gegensatz zu den (sic!) der letzten Jahren (sic!) sehr hohe Anforderungen, die in Anbetracht unseres Lernniveaus und Lernstoffes nicht angemessen waren", heißt es im Aufruf zur Petition (ja, die Fehler waren schon im Text). Nach gut einem Tag unterstützten am Sonntagabend bereits etwa 2500 Menschen das Anliegen, unter der Petition finden sich Dutzende Kommentare von Schülern und Eltern, die berichten, die Aufgaben seien zu schwer gewesen. Was an der Prüfung so schwer war, haben wir Fabian Müller gefragt, Abiturient an einem Gymnasium im Bezirk Eimsbüttel und Initiator der Petition in Hamburg.

Elbvertiefung: Herr Müller, am Freitag haben Sie Mathe-Abitur geschrieben, gestern haben Sie eine Petition gestartet, weil Ihnen die Prüfung zu schwer war. Klingt nach einem ungewöhnlichen Schritt…

Fabian Müller: Eigentlich war ich immer ein sehr leistungsstarker Schüler in Mathe. Ich habe zur Vorbereitung aufs Abitur alle Übungsaufgaben durchgearbeitet und auch die Aufgaben der Prüfungen der vergangenen drei, vier Jahre gelöst. Aber in der Klausur habe ich sofort gewusst, das wird eine sehr knackige Prüfung. Der hilfsmittelfreie Teil ging noch, aber die anderen Aufgaben würden in der Zeit nicht zu lösen sein, das war klar.

EV: Was war daran so schwer?

Müller: Es waren zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit. Außerdem waren da einige Aufgaben dabei, die weder im Unterricht behandelt wurden noch in den vorherigen Prüfungen drankamen. Das Lernniveau unseres Unterrichts und das Level der Prüfung passten überhaupt nicht zusammen.

EV: Also haben Ihre Lehrer Sie nicht gut vorbereitet aufs Abitur?

Müller: Ich fühlte mich super vorbereitet auf die Prüfung, wie sie in den vergangenen Jahren war. Die Übungsprüfungen zu Hause waren super machbar, deswegen hatte ich auch vor dem Abi ein richtig gutes Gefühl. Aber auf die Prüfung, die dann drankam, waren wir nicht gut vorbereitet.

Was Fabian Müllers Mitschüler und Lehrer zum Abitur gesagt haben, was die Schüler sich nun von der Behörde erhoffen und wieso es im Petitionstext Rechtschreibfehler gibt, erklärt er im vollständigen Interview auf ZEIT Online.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch:

Afghanisch und günstig Meditative Klänge von Tablas und einer Sitar stimmen den eintretenden Gast ein. Geografiekundige ahnen, dass man im Restaurant Hindukusch afghanisch isst. Aber das gleichnamige Gebirge reicht bis nach Pakistan, und entsprechend verwandt sind die Küchen. Dass es das Lokal schon seit 1978 gibt, sieht man ihm an: Die Möbel haben diverse Macken, und die Teppiche an Boden und Wänden sind schon etwas ausgefranst. Die Speisekarte könnte ebenfalls mal erneuert werden. Mittags gibt es für 5,90 Euro wechselnd pro Tag ein vegetarisches und ein Fleischgericht. Großartig ist der Palau, brauner gebackener, gewürzter Basmati-Reis, der immer zur Wahl steht, sehr lecker zum Beispiel mit Blumenkohl in einer leicht rauchigen Soße. Auch die vielfältigen Speisen der regulären Karte (zwischen 7 und 14 Euro) können bestellt werden. Im Hindukusch gibt es keine Küche auf höchstem Niveau, aber es lassen sich durchaus interessante kulinarische Entdeckungen machen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis sucht mittags ohnehin seinesgleichen. Rotherbaum, Hindukusch , Grindelhof 15 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Lyrische Zwanziger: Absinth und Nachkriegszeit, Wirtschaftskrise und Aufschwung. Wenige Jahrzehnte sind so schillernd wie die Zwanziger. Zwischen "Babylon Berlin" und Bubikopf setzen sich beim "Poetry Slam Golden Slammies" vier Dichter mit dem Jahrzehnt auseinander.

Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, 20 Uhr, 10 Euro

Dream-Pop: Aus allen Himmelsrichtungen fließen Ideen in die Band "Barrie" ein; ihre Mitglieder stammen aus Baltimore, Boston, São Paulo, London und Upstate New York. Achtzigerjahre-Synthies treffen auf Rock und Pop, Vokalmelodien fließen verträumt ineinander.

Mojo, Reeperbahn 1, 20 Uhr, VVK 16,10 Euro

Was bleibt

Stadt der EU: Die Europäische Union steckt gemeinsam mit Hamburg Millionen in Projekte vor Ort. Gefördert wird zum Beispiel die Forschungsinfrastruktur. Das finanzielle und inhaltliche Zusammenspiel erläutert noch diese Woche die Ausstellung "Die Europäische Union in Hamburg – Förderung für Menschen und Wirtschaft".

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, Ausstellung bis Sa, Eintritt frei

Was kommt

Kampf der Kinder: Jeden Freitag demonstrieren Schüler für mehr Klimaschutz. Reicht dieses Engagement, um die Gesellschaft zu verändern? Was braucht der Mensch, um seinen Lebensstil klimafreundlicher zu gestalten? Luisa Neubauer von "Fridays for Future Deutschland" und Alexander Porschke, NABU Hamburg, diskutieren. "Streiken für Klimaschutz – Was bin ich bereit zu tun?"

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, Mi, 18–20.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Hamburger Schnack

Auf dem Osterstraßenfest. Ein Typ neben uns sagt zu meiner Freundin: "Dein Bruder ist HSV-Fan? Der tut mir leid." Meine Freundin: "Ich bin auch HSV-Fan..." Typ: "Du tust mir auch leid. Aber ich bin St.-Pauli-Fan, ich tu mir auch leid." Ich: "Ich bin gar kein Fan von irgendeinem Fußballverein – ich lebe ruhig." Gehört von Wiebke Neelsen

Meine Stadt

