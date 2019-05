Annika Lasarzik © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

sollten Sie sich von mir jetzt eine Einschätzung zum Hamburger Mathe-Abitur erhofft haben, dann muss ich Sie enttäuschen. Denn wer in der Schule gut in Mathe war und mit Freude Graphen an die Tafel malte, war mir schon immer sehr suspekt. Ein Faible für Zahlen und Gleichungen, deren Sinn mir verborgen blieb, konnte einfach nichts Gutes bedeuten. Eventuell hat meine Abneigung auch damit zu tun, dass ich mich selbst eher selten zum Lernen aufraffen konnte. Ob die Abitur-Aufgaben wirklich zu schwer waren, wie einige Schüler behaupten, kann ich Ihnen jedenfalls nicht sagen. Das kann gerade niemand mit Sicherheit. Zwar weitet sich der Protest in mehreren Bundesländern aus, mehr als 4000 Unterschriften zählte allein die Online-Petition der Hamburger Schüler gestern Abend, Lehrerverbände und Parteien fordern eine Überprüfung der Aufgaben. Doch die sind nicht öffentlich, noch wird korrigiert. Die Hamburger Schulbehörde hat nun alle Schulen um ihr Feedback zur umstrittenen Klausur gebeten, später will sie die Aufgaben prüfen lassen. Sicher ist: Hamburg will die Bewertung – wenn überhaupt – nicht im Alleingang, sondern nur in Absprache mit den anderen Bundesländern verändern.

Und jetzt zu den anderen Nachrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Markus Scholz/dpa

Warme Worte im Nieselregen: Angela Merkel auf Hafenbesuch

Es ist genau 11.06 Uhr, als der blau-weiße Hubschrauber der Luftwaffe auf dem Altenwerder Terminalgelände der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) aufsetzt. Aus einem der Funkgeräte der Sicherheitsleute rauscht es: "Der Adler ist gelandet." Kurz darauf der erste Fototermin: Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der HHLA, und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Händeschütteln, Lächeln. Und dann macht die Kanzlerin, was man als prominenter Hafengast eben so macht: Gespräche mit Hafenarbeitern führen, in neongelber Schutzweste vor Containerkulisse bei Nieselregen posieren, eine Containerbrücke (per Aufzug) besteigen und schließlich: Lob verteilen. Sie sei "begeistert", sagte die Kanzlerin nahe der Kaikante. Die HHLA sei ein modernes Unternehmen, eine Tür zur Welt. Sie habe gesehen, wie Globalisierung praktisch funktioniere. Danke schön. Um 12.55 Uhr hebt der Hubschrauber samt Adler wieder ab.

Hanna Grabbe

Richter entscheiden heute über Pflege-Volksbegehren

Ist das "Volksbegehren gegen den Pflegenotstand" zulässig? Das entscheidet heute das Hamburgische Verfassungsgericht. Knapp 28.000 Unterschriften hat das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus gesammelt. Ziel: mehr Personal und eine bessere Qualität der Pflege, ermöglicht durch eine Änderung des Hamburger Krankenhausgesetzes. Der Senat jedoch zweifelt, dass eine Regelung auf Länderebene möglich ist. Das Gericht sollte auch prüfen, ob der Gesetzentwurf der Initiative zu oft geändert wurde und sich Regeln für Reinigungs- und Pflegepersonal in einem Gesetz koppeln lassen. Auf die Entscheidung blickt man deutschlandweit: In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Initiativen, auch in Bremen und Bayern entscheiden die Gerichte. In Hamburg fällt nun das erste Urteil. Kippt das Gericht das Volksbegehren, will das Bündnis mit Arbeitskämpfen reagieren.

Hanna Grabbe

Wieder ein Mann nach einer Fixierung gestorben

Der vermutlich psychisch kranke Mann, der vergangene Woche in Rotherbaum zwei Polizisten verletzt und später im Polizeigewahrsam einen Herz- und Atemstillstand erlitten hatte, ist tot. Er starb gestern im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), berichtet das "Hamburger Abendblatt", die Polizei bestätigte die Nachricht. Das Dezernat Interne Ermittlungen wurde eingeschaltet. Zwei Beamte waren am vergangenen Montag zu einer Werkstatt in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs gerufen worden, nachdem der 27-Jährige einen Mitarbeiter angegriffen hatte. Dort soll der Mann eine Polizistin mit einem Messer im Gesicht verletzt und den zweiten Polizisten durch Schläge und Tritte verletzt haben. Auf dem Kommissariat habe er laut Polizei erheblichen Widerstand geleistet, bis er kollabierte. Erst am Ostersonntag hatte ein 34-jähriger Psychiatriepatient bei Zwangsmaßnahmen von klinikeigenen Sicherheitsleuten des UKE einen Herzstillstand erlitten.

In einem Satz

Die Hochbahn hat eine neue HVV-Servicestelle am Hauptbahnhof eröffnet +++ Etwa 350 Bankangestellte haben in der Innenstadt für mehr Lohn demonstriert +++ Mehr als 31.000 Schülerinnen und Schüler haben sich für eine Betreuung in den Sommerferien angemeldet, laut Schulbehörde sind das 10.000 mehr als vor fünf Jahren +++ Bei den Wohn-Nebenkosten ist Hamburg nach Berlin die zweitteuerste Stadt Deutschlands, sagt der Steuerzahlerbund

Was heute auf der Agenda steht

Die Stadt startet ihre millionenschwere Marketingkampagne zur Stärkung des Radverkehrs +++ Bürgermeister Peter Tschentscher und Sportsenator Andy Grote (beide SPD) empfangen den Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towers im Rathaus +++ Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellt den neuen Schulentwicklungsplan vor

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Hebamme

Egal, ob raue Haut, tränende Augen oder entzündete Brustwarzen, egal, ob Mutter oder Kind, mein häufigster Tipp in den ersten Wochen lautet: "Mach mal Muttermilch drauf!" Als ich neulich bei einer Patientin war, meinte der Vater, ein Arzt, lachend: "Das sage ich morgen zu meinen Schlaganfallpatienten auch."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Daniel Reinhardt/dpa

Was ist da eigentlich los?

Wer derzeit durch die mit Plakaten gesäumten Hamburger Straßen läuft, kann es kaum übersehen: Der Wahlkampf hat begonnen. Neben der Europawahl (den Wahl-O-Mat dazu finden Sie hier) steht am 26. Mai auch die Wahl der Bezirksversammlungen in den sieben Hamburger Bezirken an. Was wird dort eigentlich gerade diskutiert? An welchen Themen könnte sich die Wahl entscheiden? Das haben wir für Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier erklärt.

© privat

"Ich komme nicht aus dem Paradies. Sondern aus einem Gefängnis."

In ihrer Heimat, den Malediven, kämpfte Shahindha Ismail für die Menschenrechte. Bis sie immer mehr Morddrohungen bekam und irgendwann gar nicht mehr vor die Tür gehen wollte. In Hamburg fand sie Zuflucht, die Hamburger Stiftung für Politisch Verfolgte ermöglicht ihr ein Jahr Auszeit an der Elbe. Im Gespräch mit ZEIT ONLINE erzählt Ismail, warum sie sich zu diesem Exil auf Zeit entschlossen hat. Und wie es ist, wenn die eigene Welt auf ein paar klimatisierte Quadratmeter zusammenschrumpft.

Elbvertiefung: In Hamburg ist es gerade noch ziemlich kühl. Und unsere See wird eigentlich nie richtig warm, jedenfalls nicht so warm wie der Indische Ozean rund um die Malediven. Werden Sie das nicht vermissen, dieses blaue Paradies?

Shahindha Ismail: Die Malediven sind kein Paradies, ganz und gar nicht. Sie werden von unseren Besuchern nur dafür gehalten. Das ist eine große Illusion, die für die Fremden am Leben erhalten wird. Das ist leicht, weil ja jedes Hotel eine eigene Insel hat. Ich lebte zuletzt wie in einem Gefängnis. Meine Wohnung ist zwar klimatisiert und gemütlich, aber für mich wurde sie zu einem Käfig. Ich ging so gut wie gar nicht mehr vor die Tür. Und wenn doch, dann nur ganz schnell und in Begleitung.

EV: Wovor hatten Sie Angst?

Ismail: Ich bekomme Drohungen auf allen Social-Media-Kanälen. Vor allem von Islamisten. Seit Jahren geht das nun schon so. Es sind meistens Mordankündigungen, und ich nehme das sehr ernst. Einer meiner Freunde, der Blogger Yameen Rasheed, wurde 2017 erstochen. Ein anderer Freund ist im selben Jahr spurlos verschwunden.

EV: Seit September gibt es einen neuen Präsidenten. Er kommt nicht aus dem religiösen Lager, gehört der Demokratischen Partei an. Ist es da nicht besser geworden?

Ismail: Ich habe leider nicht den Eindruck, dass die Gefahr vorbei ist. Oder dass sich viel geändert hätte. Ich freue mich sehr über die neue Regierung, sie hat viel vor und bemüht sich, es hat sich auch schon das eine oder andere getan. Es gibt mächtige Männer, die nicht gewählt sind, aber ungleich mehr Einfluss haben. Deswegen sind die Mörder meiner Freunde immer noch frei. Deswegen haben Islamisten nach wie vor genug Geld, um jede einzelne unserer 220 bewohnten Inseln mindestens einmal im Jahr zu besuchen. Sie laden die Bewohner in Camps ein, auf unbewohnten Archipelen. Niemand weiß genau – oder will wissen –, wer die Geldgeber sind.

EV: Was haben Sie sich für Ihr Jahr in Hamburg vorgenommen?

Ismail: Ich werde die Ruhe nutzen, um zu arbeiten. Und ich will endlich wieder spazieren gehen. Einfach nur gehen, ganz allein, ohne mich ständig umzudrehen.

Was geschieht in den mysteriösen Camps? Welchen Einfluss haben religiöse Extremisten? Im vollständigen Interview von Nike Heinen auf ZEIT ONLINE gibt Ismail weitere Einblicke in die Lage auf den Malediven. Am 8. Mai ab 19 Uhr ist Ismail außerdem zu Gast im Körber-Forum, Kehrwieder 12. Thema: "Stimmen der Freiheit: Kein Paradies für Demokratie". Anmeldung unter https://www.koerber-stiftung.de

Wie heißen Hamburgs Babys denn nun?

Ist es Ihnen aufgefallen? Vergangene Woche haben wir schon zum zweiten Mal in diesem Jahr über Hamburgs beliebteste Babynamen berichtet. Paul und Marie waren 2018 bei Eltern am beliebtesten, hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) rausgefunden, die Daten der Standesämter ausgewertet hat. Im Januar war der Ahrensburger Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld allerdings zu einer ganz anderen Erkenntnis gekommen: Emma und Henry seien 2018 die beliebtesten Babynamen gewesen. Bielefeld hatte eine Stichprobe des Geburtenregisters ausgewertet. Nun hat er uns geschrieben und seine Methodik verteidigt: "Während ich nur die ersten Vornamen zähle, fasst die GfdS alle Namen eines Babys zusammen, es werden dort also auch die zweiten und weiteren Folgenamen berücksichtigt. Marie zum Beispiel ist ein extrem häufiger zweiter Vorname und steht darum bei mir nicht so weit vorn. Ich finde meine Auswertungsmethode sinnvoller, weil meistens der erste Vorname der Rufname ist."

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause:

Exactly my cup of tea Kaffee gibt es an jeder Ecke in allen erdenklichen Variationen, wo aber ist der gepflegte Teegenuss möglich? Tee Gschwendner will mit seiner Tea Lounge eine »Oase inmitten der Stadt« bieten, in der eine Auswahl eigener Teesorten im Kännchen (um die 6,50 Euro) oder im Becher (um die 4,50 Euro) angeboten wird. Im ersten Stock über dem Laden empfangen den Gast leise Musik und Teeduft, die Einrichtung ist britisch inspiriert. Gewählt werden kann zwischen schwarzem, grünem, weißem, Ayurveda- und Kräuter-Tee, Matcha und Roibusch sowie Früchte- und Eistee. Der etwas geschmacksarme Griechische Bergtee mit seinen frei schwimmenden Kräutern, die unvermeidlich im Mund landen, überzeugt leider nicht so ganz. Aber wer dem Großstadttrubel kurz entfliehen und nebenbei Scones und Clotted Cream oder einen Mandarine-Schmand-Kuchen (für happige 4,80 Euro) genießen möchte, ohne dass eine zischende Kaffeemaschine, Popmusik und Gewusel stören, der oder die ist hier richtig. Cappuccino wird übrigens auch serviert. Innenstadt, Tea Lounge von Tee Gschwendner , Bergstraße 14 , Mo–Fr 12–19 Uhr, Sa 11–19 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Gipsy-Tea: Einst nippte die Dame von Welt am Tee und lauschte zarter Kammermusik. Ähnlich zelebriert das Jazz-Quintett die "Tea Time & Klassik"; "Les Hommes du Swing" kredenzen Gipsy-, Jazz- und Swing-Klassiker zum Heißgetränk.

Meßmer Momentum, Am Kaiserkai 10, 17 Uhr, Anmeldung unter 040/73 67 90 00

Diaspora lesen: "Ein Roman über die ewige Diaspora – ihre immerwährenden Hoffnungen und Wahnvorstellungen – die Notwendigkeit, zu einem Ort zu gehören, der dir Sicherheit gibt." Die griechische Autorin Kallia Papadaki liest aus ihrem dritten Buch, "Dendriten", für das sie unter anderem den Literaturpreis der Europäischen Union erhielt.

Universitätsbibliothek, Vortragssaal, Von-Melle-Park 3, 19 Uhr, Eintritt frei

Computerpunk: Der selbst gebaute Modular-Synthesizer lebt! Der Typ auf der Bühne nennt sich zwar "Look Mum No Computer", haut aber mit Punk-Attitüde elektrische Musik aus den Boxen. Heimlicher Star: ein Game Boy.

Yoko Club, Valentinskamp47, 21 Uhr, 16 Euro

Hamburger Schnack

Zusammen mit meiner Freundin jogge ich am Morgen an einem Kindergarten vorbei, wo gerade ein etwa vierjähriges Mädchen mit dem Auto hingebracht wird. Das Kind schaut uns mit großen Augen hinterher und fragt seine Mutter: »Machen die das freiwillig?« Gehört von Ulrike Matthes

Meine Stadt

Übergänge © Horst-Dieter Martinkus

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Die Menschenrechtsaktivistin Shahindha Ismail hat Zuflucht in Hamburg gefunden. In ihrer Heimat, den Malediven, hatte sie Todesangst

Was ist da eigentlich los? Am 26. Mai wählen die Hamburger ihre neuen Bezirksabgeordneten. Ein Überblick über die wichtigsten Themen und Konflikte. Für Digitalabonnenten

Am Universitätsklinikum in Hamburg soll einem 34-jährigen Kameruner mit Gewalt ein Medikament verabreicht werden, er stirbt. Was weiß man bisher über den Fall?