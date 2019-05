Annika Lasarzik © Maria Feck

fahren Sie gern Rad? Nein, falsche Frage, noch mal: Wo fahren Sie Rad? Beide Antworten hängen eng zusammen, wie ein Blick in Ihre Mails zeigt. Während die einen gern durch Hamburg radeln und die neue, vier Millionen Euro teure Marketingkampagne der Stadt, die fürs Radfahren werben soll, "ganz fantastisch!" finden, waren andere weniger begeistert. Die Stadt solle mit dem Geld lieber den Zustand der Radwege verbessern, in den Außenbezirken verdienten die "nicht mal ihren Namen!", ganz schlimm sei es zum Beispiel an der Saseler Chaussee. Das mag sein, ich war noch nie dort, dafür kenne ich jeden Riss im Asphalt auf dem Radweg an der Harburger Chaussee.

Ein Leser schlug noch vor, die Millionen in Protected Bike Lanes zu stecken, also von Pollern oder Bordsteinen geschützte Radspuren, wie man sie aus Kopenhagen, New York oder Berlin kennt. Sie sollen den Radverkehr sicherer machen, in Altona wird bereits über eine solche Spur diskutiert. Die Lösung? Mein Kollege Félice Gritti hat dazu recherchiert, er ist nicht überzeugt – eben weil Hamburg nicht Kopenhagen, New York oder Berlin ist. Was er damit meint, lesen Digitalabonnenten und -abonnentinnen hier.

© Hagenbeck/dpa

Eine 55 Kilo schwere Überraschung

Große Freude im Tierpark Hagenbeck: Am Sonntag ist dort ein Walrossbaby geboren worden. Eigentlich hatten die Pfleger erst Anfang Juni mit der Geburt gerechnet, doch dann zog sich Walrossdame Polosa am Wochenende überraschend in ihre Box zurück und brachte ohne menschliche Hilfe und ohne Zeugen einen Sohn auf die Welt, der sich sogleich lautstark bemerkbar machte. Der Kleine kommt auf stattliche 55 Kilo, ein kräftiges Kerlchen, urteilte der Zoo. Einen Namen soll der Nachwuchs erst bekommen, wenn er in einigen Wochen die kritische Anfangsphase überstanden hat. Wie das Leben eines Walrossbabys bei Hagenbeck so aussieht, haben wir übrigens vor vier Jahren am Beispiel von Thor erzählt, dem ersten in einem deutschen Zoo geborenen Walrossbaby und Cousin des nun jüngsten Nachwuchses.

© Markus Scholz/dpa

Bürgerschaft: Fürs Stadtgrün, gegen Enteignungen

An einem Thema kommt kurz vor den Bezirkswahlen keine Fraktion vorbei: Wohnungspolitik. Auch gestern in der Bürgerschaft stand es auf der Agenda. Die Linke forderte eine radikale Änderung der Mieten- und Wohnungspolitik, ein Versuch, die Enteignungsdebatte von Berlin nach Hamburg zu tragen. "Viele Mieter fühlen sich enteignet, wenn ihre Miete den Lohn oder die Rente auffrisst", sagte Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin der Linken. Hamburg brauche einen Mietendeckel und mindestens 50 Prozent geförderten Wohnraum bei Neubauten. Die SPD hielt dagegen: Durch Enteignungen würde keine einzige neue Wohnung geschaffen. Auch FDP und CDU lehnten die Idee kategorisch ab.

Was war noch? SPD und Grüne unterzeichneten gestern Nachmittag den Vertrag für Hamburgs Stadtgrün mit dem Naturschutzbund Nabu. Er besagt, dass künftig kein Grün mehr durch Wohnungsbau und Wirtschaftswachstum schwinden soll. Senat und Naturschützer hatten sich bereits Ende April geeinigt, ein Volksbegehren der Initiative "Hamburgs Grün erhalten" konnte so abgewendet werden.

Der Hauptcampus der Uni am Von-Melle-Park wächst: Teile der Hochschule sollen 2023 ins ehemalige Fernmeldeamt direkt hinter dem Philosophenturm einziehen +++ Der FC St. Pauli beruft Andreas Bornemann zum neuen Sportchef, er war zuletzt beim 1. FC Nürnberg +++ Drei Millionen Euro lässt der Bund in den kommenden Jahren in Hamburger Denkmalschutz-Projekte fließen, saniert werden sollen damit unter anderem die Orgel der Hauptkirche St. Nikolai und die Villa Mutzenbecher im Niendorfer Gehege +++ Die Hochbahn führt in ihren neuesten U-Bahnen einen Warnton ein, der Menschen mit Sehbehinderung vor Verletzungen beim Schließen der Türen schützen soll

Die Umweltminister der Länder treffen sich heute und morgen in Harburg zu ihrer Frühjahrskonferenz, es soll unter anderem um den Umgang mit wilden Wölfen und das neue Klimaschutzgesetz des Bundes gehen +++ Das Hamburgische Verfassungsgericht prämiert im Hanse-Essay-Wettbewerb drei studentische Aufsätze, die sich mit der deutschen Verfassung beschäftigen +++ Vier neue Michel-Tafeln mit persönlichen Gravuren werden auf dem Kirchplatz verlegt, darunter eine für Helmut Schmidt

Alltagsreporter: Der Polizist

Oft kommen Leute zu uns, die felsenfest davon überzeugt sind, dass ihr Auto geklaut wurde. Bevor wir eine Anzeige aufnehmen, fahren wir sicherheitshalber mit ihnen eine Runde im Streifenwagen durch ihr sonst übliches Parkgebiet – und siehe da: Sehr häufig finden wir das Auto! So etwas passiert etwa einmal die Woche. Als ein Paar aus dem Umland ganz aufgelöst zu uns kam, dachte ich zunächst, das sei auch so eine Geschichte. Aber der Fall war komplizierter: Sie hatten ihr Auto in einem Parkhaus abgestellt und sind einkaufen gegangen, in der festen Überzeugung, dass auf dem Parkticket die Adresse steht. Dem war aber nicht so. Drei Stunden sind wir mit ihnen Parkhäuser in der Innenstadt abgefahren, Etage für Etage, ohne Erfolg. Aus dem Shoppingtrip ist wohl ein Wochenende in Hamburg geworden.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Imago/Getty Images

"Auf subtile Weise mit dem NS-Regime kooperiert"

74 Jahre sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen. Doch ausgerechnet die Geschichtsvereine haben die Zeit immer noch nicht aufgearbeitet, dabei kooperierten sie selbst mit dem NS-Regime. Der Historiker Gunnar B. Zimmermann hat erforscht, wie sich der Verein für Hamburgische Geschichte unterm Hakenkreuz verhalten hat. "Bürgerliche Geschichtswelten im Nationalsozialismus" heißt seine über 700 Seiten starke Studie. Hier erzählt er, was er über die Hamburger Historiker und Archivare herausgefunden hat.

Elbvertiefung: Herr Zimmermann, Sie haben gerade in Hamburg die erste umfassende wissenschaftliche Studie zur NS-Geschichte eines deutschen Geschichtsvereins vorgelegt. Wie kann es sein, dass das über siebzig Jahre gedauert hat?

Gunnar B. Zimmermann: Es gibt einige Geschichtsvereine, die sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt haben, in Mannheim zum Beispiel, doch der Zeitraum ist mit 90 Jahren viel breiter gefasst. Zu Jubiläen erschienen zwar Veröffentlichungen zur Vereinsgeschichte, die eigene NS-Vergangenheit wurde darin aber wenig bis gar nicht behandelt. Meist hatten die Texte dann einen affirmativen, oder schlimmer noch, apologetischen Charakter. Man muss das verstehen: Vereine sind soziale Gebilde, da läuft die Aufarbeitung anders ab als in Firmen, in denen eine Führungsriege schnell durch eine neue ausgetauscht werden kann. Ich glaube, dass sich erst die heutige Enkelgeneration völlig befreit von Loyalitätsproblemen diese Zeit kritisch anschauen kann.

EV: Was haben Sie über den Verein für Hamburgische Geschichte rausgefunden?

Zimmermann: Dass es nie einen großen Knall, einen echten Skandal gab, er aber auf meist subtile Weise mit dem nationalsozialistischen Regime kooperierte. Ich nenne das eine zunehmende Dienstleistungsmentalität seitens des Vereins.

EV: Gab es die von Anfang an?

Zimmermann: Nein, das verlief in Phasen. Es hing stark damit zusammen, wer der Vorsitzende war. Hans Nirrnheim stand dem Verein von 1912 bis 1937 vor, eine wahnsinnig lange Zeit. Er war stark in der bürgerlichen Kultur der Stadt verwurzelt und hatte Vorbehalte gegenüber den Nationalsozialisten. Es gab zwar einige Jüngere im Verein, die schnell auf Veränderungen drängten und die Ideologie der Nazis in den Verein tragen wollten, aber sie wussten, dass Nirrnheim das nicht mit sich machen ließ.

Was das konkret bedeutet und auf welch perfide Weise der Verein seine jüdischen Mitglieder ausgeschlossen hat, können Sie im vollständigen Interview von Kilian Trotier auf ZEIT ONLINE nachlesen.

Das Geheimnis der Ratatouille Gerade hat man im Le Papillon Platz genommen, als man hört, wie die Bedienung am Nebentisch gefragt wird, was denn das Geheimnis der leckeren Ratatouille sei. Die Entscheidung, welches der zwei täglich wechselnden Mittagsgerichte (vegetarisch für 6,90 Euro, mit Fleisch oder Fisch für 7,90 Euro) es sein soll, ist damit gefallen: würziger Blumenkohlauflauf mit Couscous und Ratatouille. Das Anfang April eröffnete Restaurant bietet Gerichte der französischen Küche mit orientalischem Touch. Das Essen schmeckt gut, das Gemüse ist leicht knackig, die Sauce angenehm feurig. Die Begleitung hat sich für überbackene Aubergine, gefüllt mit Hackfleisch und Pinienkernen, entschieden und ist ebenso zufrieden: Alles frisch und gut gewürzt, vor allem die Schafskäsesauce zur Aubergine begeisterte. Fazit: gutes Essen, wenn auch ohne das Erweckungserlebnis wie beim Gast nebenan. Eimsbüttel, Le Papillon , Lappenbergsallee 39 , Mittagstisch Mo–Fr 12–16 Uhr Nina Thomsen

Drei Mädchen, sie gehen vielleicht in die vierte oder fünfte Klasse, warten mit ihren Schulranzen am Bahnhof Dammtor auf die S-Bahn. Am anderen Bahnsteig fährt ein Zug der dänischen Staatsbahn ein. »Das ist eine Diesellok«, weiß ein Mädchen, »die ist ganz schlecht für die Umwelt!« Die beiden anderen pflichten ihr bei, alle verärgert über den missachteten Umweltschutz. Nach einer kleinen Pause: »Wir haben auch einen Diesel.« – »Wir auch.« – »Wir auch.« Gehört von Moritz Wolf

Spatzen in Hamburg – es gibt sie noch. Gesehen am Jungfernstieg © Hans Appell

Viele Radler in der Stadt fürchten sich davor, auf der Straße zu fahren. In Altona soll jetzt erstmals ein Radweg mit Pollern vor dem Autoverkehr geschützt werden

Erstmals liegt eine Studie zur NS-Geschichte eines deutschen Geschichtsvereins vor. Sie zeigt, dass Historiker zu Dienstleistern der Nationalsozialisten wurden