ab heute gibt sich Hamburg drei Tage lang so richtig hamburgisch: Es ist wieder Hafengeburtstag. Falls Sie hingehen wollen und bei all den Fressbuden und bunt blinkenden Lichtern gar nicht wissen, wohin mit sich, hier finden Sie Infos zum Programm und zu den Straßensperrungen. Es dürfte ziemlich voll werden, mehr als eine Million Gäste werden erwartet. Mich hat diese Aussicht vergangenes Jahr so abgeschreckt, dass ich keinesfalls hinwollte, am Ende saß ich dann aber wieder unter Palmen im Park Fiction, blickte aufs Wasser und dachte: Mit etwas Abstand vom Trubel ist es doch ganz schön. Getrübt wird dieser Eindruck jedoch von der Frage, wie viel dreckige Luft all die großen Schiffe da in die Luft blasen – beim letzten Geburtstag haben Umweltschützer wieder hohe Schadstoffwerte gemessen. Tief durchatmen sollten Sie daher lieber im Garten. Dort können Sie sogar noch was Gutes tun, indem Sie in die Luft gucken und Vögel zählen. Der Nabu ruft zur "Stunde der Gartenvögel" auf, will so mehr über den Artenbestand erfahren. Sollten Sie schon Probleme haben, Amsel und Star auseinanderzuhalten, keine Sorge, wir haben 2019: es gibt eine Vogelführer-App.

Aktuelles

Und plötzlich steht ein Bus in der Tür

Es war eine seiner ersten Touren, vergessen wird er sie wohl nie. Gegen 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen ist ein 53-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus in ein Barmbeker Haus gekracht. Zuvor war so ziemlich alles schiefgegangen: Erst verfuhr er sich in der Lorichsstraße, dann stieg er kurz aus, um sich zu orientieren, der Bus aber rollte weiter. Der Fahrer stieg schnell wieder ein, verwechselte in der Eile allerdings Brems- und Gaspedal, rammte zwei Kleinlaster, mehrere Mülleimer und Fahrräder und donnerte dann in den Eingangsbereich des Rotklinkerbaus. Immerhin, der (einzige) Fahrgast blieb unverletzt, der Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus – laut Polizei entstand aber ein hoher Sachschaden.

Kundenzentren und Haspa starten Kooperation

Geld abheben und den neuen Perso abholen, beides in der Bank: Das soll ab jetzt möglich sein, zumindest testweise. Bis August kümmern sich mobile Teams der Kundenzentren in den Filialen Curslack-Neuengamme, Luruper Hauptstraße und Rothenburgsort um Pass- oder Meldeangelegenheiten. Die Stadt will mit dieser Kooperation die Serviceoffensive der Kundenzentren ausbauen, für die Haspa ist sie eine Chance, ihre Filialen einmal mehr als "lokale Nachbarschaftstreffpunkte" zu präsentieren – insgesamt 100 Banken sollen in den nächsten beiden Jahren dergestalt umgebaut werden. Wer den neuen Service testen will, kann Termine unter der Hamburg-Servicenummer 115 buchen. Die Behördenmitarbeiter sind allerdings nur einen Tag im Monat vor Ort. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, könnte es auf andere Standorte ausgeweitet werden.

Aufstiegskampf: Am Wochenende muss sich der HSV beweisen

Dieser Verein kann nicht ohne Drama. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es beim Auswärtsspiel in Paderborn – mal wieder – um alles. Die Gastgeber stehen auf dem zweiten Tabellenplatz, wer dort am Ende der Saison steht, steigt direkt in die Erste Bundesliga auf. Ein Punkt trennt die beiden Vereine, mit einem Sieg haben die Hamburger beste Chancen auf die Rückkehr ins Oberhaus. Keine unlösbare Aufgabe, schließlich hat der HSV zuletzt im Pokal in Paderborn mit 2:0 gewonnen. Aber die Ergebnisse der vergangenen Wochen sprechen eine andere Sprache. So schwach wie am Wochenende gegen Ingolstadt zeigte sich die Mannschaft lange nicht. Verliert sie nun auch in Paderborn, drohen eine zweite Saison in der Zweitklassigkeit – und noch größere finanzielle Probleme.

Kilian Trotier

Bauern demonstrieren: "Kein Bock auf Wolf!"

Die Umweltminister tagen bis heute in Harburg, um über den Klimaschutz und die CO2-Steuer zu reden – doch gestern ging es erst einmal um den Wolf. Vor dem Tagungshotel demonstrierten Bauern und Schäfer für mehr Schutz ihrer Weidetiere. Sie trugen Schilder mit Sprüchen wie "Kein Bock auf Wolf" und übergaben ein gemeinsames Positionspapier an Umweltminister Jens Kerstan (Grüne) und dessen Amtskollegen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Ihre Forderung: eine Regulierung der Wolfszahlen. Doch wie soll die aussehen? Der Wolf ist in der EU geschützt, er darf nicht gejagt werden. Über die Hintergründe dieses Konflikts hat Nike Heinen hier geschrieben.

In einem Satz

Die Stadt will ihren 40.000 Beamten künftig Dienstfahrräder anbieten, einen entsprechenden Antrag hat Rot-Grün für die nächste Bürgerschaftssitzung eingereicht +++ Amazon hat sein neues Verteilzentrum auf der Veddel eröffnet, dort entstehen 350 Arbeitsplätze +++ Die Polizei hat einen 23-jährigen Mann aus Wentorf festgenommen, der Bombendrohungen an zwei Supermärkte in Bergedorf und Reinbek verschickt haben soll; der Mann hat die Taten gestanden +++ Die Masern-Fälle haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, bis Anfang April waren es 15 Fälle, meldet das Institut für Hygiene und Umwelt +++ Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Jahresquartal 96 Millionen Euro Gewinn gemacht, der Hafenbetreiber HHLA gut 29 Millionen Euro

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Das Schauspielhaus stellt heute das Programm der neuen Spielzeit vor +++ Die Universität Hamburg lädt heute zur Hundert-Jahr-Feier, zu den Gästen zählen Wolfgang Schäuble, Bürgermeister Peter Tschentscher und Michael Otto +++ Am Samstag feiert das Stück "Amphitryon" von Leander Haußmann im Thalia Theater Premiere +++ Der FC St. Pauli lädt am Sonntag zum dritten Weinfest gegen Rassismus ins St.-Pauli-Museum

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Opernsängerin

Bei den meisten Inszenierungen tragen wir alltägliche Kostüme. Die erste Anprobe ist immer spannend. Oft bin ich etwas enttäuscht, wenn es wieder so C&A-mäßig aussieht. Entzückend finde ich die barocken Kleider bei "Figaros Hochzeit", der Stoff ist mit Noten bedruckt. Bei einer anderen Oper tragen wir alle unterschiedliche Sachen im Stil der 1920er-Jahre. Da gibt es zum Beispiel einen Al Capone, eine Zirkusprinzessin und einen Clown. Das mag ich auch! Die absurdesten Kostüme haben wir momentan bei "Parsifal". Alle Damen stecken in einem schwarzen Ganzkörperanzug und haben einzelne Attribute in Neonfarben, wie etwa ein Ballettröckchen oder eine Punk-Frisur.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme sucht Zeitzeugnisse

Wo heute der Lohsepark in der HafenCity ist, befand sich früher der Hannoversche Bahnhof. Zwischen 1940 und 1945 haben die Nazis von dort mehr als 8000 Juden sowie Sinti und Roma in Konzentrationslager und Ghettos deportiert. Daran soll künftig eine Dauerausstellung erinnern – und dafür sucht die KZ-Gedenkstätte Neuengamme die Mithilfe der Bevölkerung. Für die Ausstellung sucht sie nach alten Fotos, Dokumenten und Erinnerungsstücken, die an das Schicksal der Deportierten erinnern. Die Kuratoren interessiert besonders, was mit dem Besitz der Deportierten geschah, wo sich dieser heute befindet. "Jeder Hinweis ist hilfreich!", schreiben sie. Hinweise nimmt die Gedenkstätte telefonisch unter der Nummer 040/428 13 15 62 oder per Mail an stefan.wilbricht@bkm.hamburg.de entgegen.

"Ich habe große Freude an Orten wie diesem"

Geplant und gebaut ist der Große Saal der Elbphilharmonie als ein Ort für Konzerte. Dieses Wochenende führt das NDR Elbphilharmonie Orchester mit seinem künftigen Chefdirigenten Alan Gilbert darin die Oper "Le Grand Macabre" von Györgi Ligeti auf, ein Stück absurdes Musiktheater über die letzten Tage der Welt. Die Hauptattraktion ist dabei ein Mann, der gar nicht auf der Bühne zu sehen sein wird: der Regisseur Doug Fitch (59).

Elbvertiefung: Ihr Weg zeichnete sich früh ab. Sie haben Puppenspiel, Violine und Tanz studiert. Wie kamen Sie darauf?

Doug Fitch: Als ich vier Jahre alt war, meldeten mich meine Eltern zum Geigenunterricht an. So wie viele Vierjährige. Und so wie viele Vierjährige fand ich die Idee, zu spielen und aufzutreten, viel toller als die Vorstellung zu üben. Da hatte mein Vater eine ziemlich brillante Idee: Er tat so, als ob er Zeitung liest, und ließ eine kleine Puppe über den Zeitungsrand schauen und zu mir sagen: Doug! Spiel’s noch mal! Come on! Noch mal! Noch mal!

EV: Hat das funktioniert?

Fitch: Es passierte etwas, das sich niemand so recht erklären kann. Ich sah die Puppe, war völlig gebannt – und begann sofort, mir auch so eine Puppe zu bauen. Keine Ahnung, woher ich wusste, wie das geht. Dann haben sich die beiden Puppen unterhalten – so fing es an, so ging es dann weiter. Ich habe aus allem, was ich fand, Gesichter gemacht, Gläser, Schränke, einfach alles. Später, zu Highschool-Zeiten, habe ich mit meiner Mutter und einer Freundin eine Puppentheatercompagnie gegründet. Eine großartige Zeit – ich habe die Schule geschwänzt, um in anderen Schulen Vorstellungen zu spielen.

EV: Welche Arbeitsumgebung ist Ihnen lieber – eine richtige, voll ausgestattete Opernbühne oder ein so komplizierter Ort wie die Elbphilharmonie?

Fitch: Ich habe große Freude an Orten wie diesem. Wenn Menschen in die Oper gehen, dann haben sie bestimmte Erwartungen – sie erwarten Perfektion, durch und durch gestaltete Räume, nichts Unfertiges. Wir dagegen können nur mit Andeutungen arbeiten. Wir laden die Zuschauer ein, sich auf bestimmte Vorstellungen einzulassen und andere zu hinterfragen. Schauen Sie sich die Orgel an: Ist das eine Orgel – oder ist es Walhalla? Ist das da oben die Decke, oder ist es ein Planet?

Zur Europawahl in die Ritze

Erkunden Sie gern neue Orte in Hamburg, am liebsten solche, die eher im Verborgenen liegen? Prima, dann auf zur Europawahl. Na gut, das muss man jetzt erklären: Die Initiative #SayYesToEurope möchte mehr Menschen für die Europawahl am 26. Mai begeistern – die bei vielen ja offenbar irgendwie so durchrutscht, 2014 lag die Wahlbeteiligung in Deutschland bei nur knapp 48 Prozent. Die Idee: Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, kann sich auf der Seite www.sayyestoeurope.de registrieren und dort eine Location auswählen, die zum symbolischen "Wahllokal" wird. Die Elbphilharmonie ist schon ausgebucht, im berüchtigten Boxkeller der "Ritze" auf dem Kiez sind aber noch Plätze frei. Dort machen Sie dann ihr Kreuz in der Kabine, werfen ihren Stimmzettel aber nicht in die Urne, sondern in einen Briefkasten.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung Kinderbuch Was tun, wenn man plötzlich große Schwester für einen kleinen Bruder sein soll, den man nicht ausstehen kann? Eine ungewöhnliche Idee hilft der neunjährigen Sara, ihre Eifersucht auf das Waisenkind Steinar zu bewältigen. Ein berührendes Debüt aus Norwegen. Linde Hagerup: Ein Bruder zu viel, aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs, ab 9 Jahre, Gerstenberg, 14,95 Euro Roman Paris 1927: Als die Bankierstochter Madeleine Péricourt das Erbe ihres Vaters antreten muss, wird sie von allen betrogen, denen sie bisher vertraute. Doch Madeleine weiß sich zu helfen und startet einen furiosen Rachefeldzug. Ein dichter Roman mit tollen Bildern und Charakteren. Pierre Lemaitre: Die Farben des Feuers, aus dem Französischen von Tobias Scheffel, Klett-Cotta, 25,00 Euro Sachbuch Das schönste Buch zum Bauhaus-Jubiläum: Für ihre Feste und Ausstellungen schufen die Bauhauskünstler und ihre Studenten zwischen 1921 und 1923 eine Vielzahl farbiger Postkarten und Einladungskarten, die grafisch neue Wege beschritten und heute begehrte Sammlerobjekte sind. Gloria Köpnick und Rainer Stamm: Die Bauhaus-Postkarten, Insel-Bücherei, 14,00 Euro … ausgewählt von Constanze Hell; Buchhandlung Felix Jud , Mitte

Was geht

Sternenreise: Wüsten, Wälder, Meere, Berge, Flüsse. Der Fotojournalist Achill Moser und sein Sohn Aaron haben die großen Naturräume der Erde bereist, waren mit Kanu, Floß, Segelboot und zu Fuß unterwegs. Daraus entstand eine Multivisionsshow an der großen Sternenkuppel: "Mit den Sternen reisen".

Planetarium, Linnering 1, 18 und 20.30 Uhr, 18 Euro

Was bleibt

Happy Hafen: 300 Schiffe steuern auf Hamburg zu, ein Feuerwerk prasselt über der Elbe. Beim 830. Hafengeburtstag präsentiert die Stadt neben Klassikern wie dem Schlepperballett ihr neues Löschboot "Branddirektor Westphal", schmeißt Partys, informiert über Schiffe und Werften. Wie vergangenes Jahr flimmern auch 2019 kostenlose Elphi-Konzerte über die Leinwand am Vorplatz, darunter ein Konzert von Anne-Sophie Mutter. Geburtstagslieder tönen außerdem auf den Bühnen entlang der Elbe, etwa von der Indie-Rockband Kettcar. Hipp, hipp, hurra, Hafen!

Verschiedene Orte rund um den Hafen, Fr–So, Programm online;

Anne-Sophie Mutter: Platz der Deutschen Einheit 1, Sa, 20 Uhr;

Kettcar: Jolly-Roger-Bühne, Hafenstraße, So, 20 Uhr

Was kommt

Große Kunst: In die "duster-feinen Faltungen" des All-over-Gemäldes von Swen Kählert solle man sich vertiefen, rät die Bunkerhill Galerie, um durch "seine Vortäuschungen von Räumlichkeit" der Sogkraft zu erliegen. Gemeinsam mit Kählert zeigen zehn Künstler unter dem Titel "Das große Format" überdimensionierte Leinwände, Planen, Asche und Elektroteile.

Hilldegarden e.V., Feldstraße 66, Vernissage Sa, 18 Uhr, Ausstellung bis zum 23.5, Eintritt frei

Prost, Mutti: Sich selbst zu feiern ist immer eine gute Idee, erst recht am Muttertag. Im Rilano gibt es zum Muttertags-Brunch deshalb Erdbeertorte in Herzform, in Lauenburgs Fürstengarten flößen Familien bei der "Stadtführung mit Picknick zum Muttertag" Damen Sekt ein. Und die Auslaufparade des Hafengeburtstags feiert an diesem Sonntag, so ist zu vermuten, ausschließlich die Mütter der Stadt.

Brunch im Rilano, Hein-Saß-Weg 40, So, 12.30–15 Uhr, 36 Euro, Reservierung unter 040/300 84 96 91;

Stadtführung mit Picknick, Schlossturm, Amtsplatz 6, Lauenburg, So, 14.30–16 Uhr, Erwachsene 4,50 Euro, Kinder 2,50 Euro;

Auslaufparade, Landungsbrücken, So, 16–17 Uhr

Hamburger Schnack

Eine Mutter eilt mit ihren Kindern die Treppe hinauf, um die gerade eingefahrene U-Bahn noch zu erreichen. Oben angekommen, fährt die Bahn jedoch ohne die kleine Familie ab. Schimpft der kleine Sohn, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, sehr aufgeregt: »Mama, du bist schuld. Du hast gesagt, wir schaffen es nicht. Du hättest sagen müssen, wir schaffen es. Dann hätten wir es auch geschafft.« Gehört von Christel Haberlandt

Meine Stadt

