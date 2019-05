Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

meine Kollegin Annika Lasarzik schwärmt seit Tagen von ihrem Wochenende. Sie war nämlich bei Familie Bustani aus Billstedt eingeladen, toll sei das gewesen, berichtete sie uns, so gut habe sie lange nicht mehr gegessen. Warum ich das erzähle? Weil Annika dort nicht privat, sondern auf Recherche war. 10.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben in den vergangenen vier Jahren an einem "Welcome Dinner" teilgenommen. Die Idee: Menschen aus der Stadt laden Geflüchtete zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Im Fastenmonat Ramadan haben die Organisatoren das Prinzip nun zum ersten Mal umgedreht: Muslimische Flüchtlinge werden zu Gastgebern. Wie Annika das Fastenbrechen erlebt hat, was Familie Bustani zu erzählen hatte und welches syrische Restaurant sie in Hamburg besonders empfehlen kann, lesen Sie hier. Übrigens werden immer noch Gäste gesucht, die sich von Geflüchteten einladen lassen möchten. Bewerben können Sie sich unter fastenbrechen@welcome-dinner.de (Alter, Stadtteil, Kontakt und mögliche freie Termine angeben).

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

© Daniel Reinhardt/dpa

Mehr als 10.000 neue Wohnungen gebaut

Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg 10.674 neue Wohnungen fertiggestellt, so viele wie seit 1977 nicht mehr. Der Senat hat damit erstmals sein selbst gestecktes Ziel erreicht, jährlich 10.000 neue Wohnungen zu bauen und diese nicht nur zu genehmigen. Mit dem Wohnungsbauprogramm hofft der Senat, den Anstieg der Mieten zu dämpfen. Bereits im Februar hatte die Baubehörde erklärt, dass im vergangenen Jahr 2466 klassische Sozialwohnungen (mit einer Anfangsmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter) und 455 Wohnungen für Menschen mit mittleren Einkommen (mit einer Anfangsmiete von 8,60 Euro pro Quadratmeter) errichtet wurden. Damit hätte der Senat sein Versprechen vom Drittelmix, wonach jede dritte neue Wohnung eine Sozialwohnung sein soll, verfehlt.

HSV-Boss Hoffmann: "Überflüssigster Nicht-Aufstieg der Fußballgeschichte"

© Axel Heimken/dpa

Zwei Tage nach dem verpatzten Aufstieg hat sich gestern HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann öffentlich geäußert. Er sprach vom "überflüssigsten Nicht-Aufstieg der Fußballgeschichte" und versprach: "Wir werden jeden einzelnen Stein umdrehen." Wie das genau aussehen soll, sagte er nicht. Auch die Frage, ob Trainer Hannes Wolf den Club weiter betreuen soll, sei noch nicht entschieden. "Natürlich hat das mit Einzelpersonen zu tun, doch im Winter hat das Sportsystem begonnen zu kollabieren." Jeder müsse sich bemühen, bestmögliche Leistungen zu bringen. "Wir können es uns nicht leisten, den HSV als Wohlfühloase zu sehen." Funktionärsprosa beherrschen sie also weiterhin beim HSV.

In einem Satz

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Autos in Hamburg um etwa 11.000 auf 794.618 angestiegen, das entspricht 434 Autos pro 1000 Einwohnern, berichtete das "Abendblatt" +++ In Billstedt hat eine Seniorin bei der Ausfahrt aus einer Tiefgarage einen 66-Jährigen übersehen und überfahren +++ Am Hansaplatz hat die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren beim Dealen erwischt

Was heute auf der Agenda steht

Ab heute ist der Lessingtunnel zwischen Altona und Ottensen für ein halbes Jahr gesperrt +++ Der Fahrradclub ADFC lädt ab 19 Uhr zu einem "Ride of Silence" von der Schanze zur Holstenstraße, um an die im Straßenverkehr verletzten oder getöteten Radfahrer zu erinnern +++ Die Tarifverhandlungen für etwa 70.000 Beschäftigte im Hamburger Einzelhandel beginnen +++ Die Feuerwehr präsentiert ihre Jahresbilanz +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) trifft erst im Rathaus den Stadtpräsidenten von Kaliningrad, Alexey Silanow, und fährt dann nach Lüneburg, um den dortigen Bürgermeister Ulrich Mädge (SPD) zu sprechen

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Bei einer jungen Kundin mit Baby musste ein Teil der Leitung im Garten freigelegt werden. Sie versicherte, ihr Mann könne für die Erdarbeiten einen Mini-Bagger seiner Firma ausleihen. Ich sollte wiederkommen, sobald der Zugang zur Leitung frei sei. Am selben Nachmittag rief die Kundin erneut an, wann ich denn nun kommen könne? Sie hatte nicht auf ihren Mann warten wollen, das Baby gegen Spaten und Schaufel getauscht und in 1,60 Meter Tiefe selber die Leitung freigelegt.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Neuer Hamburger "Tatort" wird auf dem Kiez gedreht

© Daniel Bockwoldt/dpa

Noch zwei Wochen lang wird rund um die Reeperbahn der neue Hamburger "Tatort" gedreht. Die Ermittler Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) müssen dieses Mal einen Auftragsmord im Rotlichtmilieu aufklären. Die Folge mit dem Titel "Die goldene Zeit" wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr ausgestrahlt.

Open-Air-Saison im Stadtpark beginnt am Wochenende

© Markus Scholz/dpa

Mit einem Konzert der Band Element of Crime beginnt diesen Sonnabend die Open-Air-Saison im Stadtpark. Geplant sind 37 Konzerte, darunter Abende mit Take That, Van Morrison, Rea Garvey, Deine Freunde und Patrick Kelley. Es ist das 45. Jahr, in dem die von einer schier unverwüstlichen Buchenhecke gesäumten Freilichtbühne von der Karsten Jahnke Konzertdirektion betrieben wird. Vergangenes Jahr hatte das Bezirksamt Nord den Auftrag neu ausgeschrieben, Jahnke erhielt – mit leicht verändertem Konzept – den Zuschlag erneut. Die Saison dauert bis 7. September, das Finale bildet ein Doppelkonzert mit dem Schlagerbarden Dieter Thomas Kuhn. Der Vorverkauf läuft, Karten und weitere Informationen gibt es unter www.stadtparkopenair.de

Florian Zinnecker

Mittagstisch

Zeitgeist-Food in angenehm Viel mehr im Trend kann man augenblicklich nicht liegen: Kumpir, Salate, Bowls und Smoothies gibt es in dem erst vor wenigen Tagen eröffneten Green Leaf in Altona. Der Raum ist einladend hell und freundlich eingerichtet, die Bedienung mitunter noch etwas verpeilt – der Besuchstag war der erste Öffnungstag, und wie man dem ausliegenden Flyer entnehmen kann, hat der Betreiber hier seine Familie mit eingespannt, von der wohl noch nicht jedes Mitglied Erfahrung in der Gastronomie hat. Die gefüllten Backkartoffeln (Kumpir) und Salate gibt es in vorgefertigten oder selbst zusammenstellbaren Variationen (Kumpir bis 4,95 Euro, Salate/Bowls bis 6,95), dazu hat man noch die Wahl zwischen zwei Suppen (3,50) und diversen Sandwiches (bis 4,20). Unter dem Trendwort "Bowl" wird hier übrigens alles subsumiert, was man in einer Schüssel zusammenmengen kann: Salate oder Reis/Quinoa mit allerlei Zutaten. Sowohl die bestellte Kumpir als auch die Quinoa-Bowl waren frisch und lecker, und mit den Toppings wurde nicht gegeizt. Das Green Leaf ist eine echte Bereicherung für Altona-Altstadt. Green Leaf; Altona-Altstadt, Große Bergstraße 199a, geöffnet ab 8 Uhr Thomas Worthmann

Verlosung

Sophie Rois will eigentlich nur schlafen. Doch Autor und Regisseur René Pollesch lässt sie nicht. Er hat nur ein lapidares "Heul doch!" ("Cry baby") für sie übrig. Das Ergebnis ist eine postmoderne Pyjama-Party rund ums Schlafen, Träumen und Wachen mit Chor und Clowns und Fechtmeistern. Wie das aussieht, können Sie sich im Rahmen des Hamburger Theater Festivals auf der Bühne anschauen. Wir verlosen 5x2 Karten für die zweite Vorstellung des Stücks am Mittwoch, den 22. Mai ab 20 Uhr im Thalia Theater. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Cry Baby" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Sirtaki zwischen Büchern: Griechischer Tanz ist mehr als schnödes Schunkeln. Er schafft Verbundenheit zwischen Jung und Alt, gleich welcher Nationalität. Die Zentralbibliothek lädt zum Workshop mit einfachen Tänzen unter professioneller Anleitung.

Zentralbibliothek, Ebene 1, Hühnerposten 1, 17.30–18.30 Uhr, Eintritt frei

Mächtige Werte: Welche Widersprüche und Streitigkeiten entstehen im Wertesystem, wenn es um Migration geht? Öffentliche Vorlesung von Professor Paul Mecheril, Universität Oldenburg: "Die Macht der Werte. Migrationsgesellschaftliche Ordnungen".

HAW Hamburg, Hörsaal 1.10, Berliner Tor 5, 18–19.30 Uhr

Folkpopzelt: Sein Erfolg begann 2014 mit dem "Rollercoaster Girl", seither beglückt "L’aupaire" Folkpop-Freunde rund um den Erdball. Das Schanzenfestival preist den gebürtigen Gießener für einen "Sound, geprägt durch vollmundige Melodiebögen des Pop, eine markante Stimme und spannend erzählte Geschichten".

Schanzenzelt, Sternschanze 1, 19.30 Uhr, VVK 23,20 Euro

Hamburger Schnack

Auf dem Weg zum Schlemmermarkt Eppendorfer Landstraße gehe ich an einer jungen Frau vorbei, Handy vor dem Gesicht, die sich offensichtlich gerade über ihren Gesprächspartner ärgert. "Also, es reicht mir jetzt", sagt sie, "und egal, wie du es findest, ich hol mir jetzt ein Schokocroissant." Sie lauscht, dann sagt sie: "Und jetzt sogar zwei!" Mit diesen Worten verschwindet sie in einer Bäckerei. Gehört von Evelyn Holst

Meine Stadt

Für den Papierkorb mag das stimmen. Obendrauf sucht schwarzer Springer weiße Dame. © Petra Folkerts

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

