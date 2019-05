Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich immer wieder zu sehen, wie viele weltoffene und interessierte Leser wir haben. Nachdem wir gestern berichtet haben, dass die Organisatoren der "Welcome Dinner" noch Gäste suchen, die mit Geflüchteten das Fastenbrechen feiern wollen, haben sich mehr als 70 Leser dort gemeldet. "Wir haben so viele Anmeldungen bekommen, dass wir jetzt erst mal wieder fastende Muslime als Gastgeber gewinnen müssen. Wir freuen uns riesig über die ganzen Mails!", schrieben die Organisatoren uns gestern Nachmittag ziemlich überrascht. Sie suchen übrigens über den Ramadan hinaus auch wieder Hamburger, die Geflüchtete zu sich nach Hause einladen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

Tausende Hamburger müssen wegen Blindgänger ihre Häuser verlassen

© Axel Heimken/dpa

Mitten in einem Wohngebiet in Heimfeld ist gestern ein 1000 Pfund schwerer Blindgänger gefunden worden. Knapp 7000 Anwohner im Umkreis von 500 Metern mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen, betroffen waren auch zwei Pflegeheime mit zusammen mehr als 200 Bewohnern. Das Bezirksamt richtete in zwei Schulen Notunterkünfte ein. Im Umkreis von zwei Kilometern wurden die Anwohner gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Davon waren 19.000 Hamburger betroffen. Auch der S-Bahn-Verkehr zwischen Harburg Rathaus und Neugraben wurde zwischenzeitlich eingestellt. Nach der mehrstündigen Evakuierung entschärfte der Kampfmittelräumdienst die teilweise beschädigte Bombe am Abend.

Jahresbilanz der Feuerwehr: Weniger Großbrände, mehr Brandtote

Jeden Tag durchschnittlich 788 Mal, am Wochenende sogar öfter als tausend Mal ist die Feuerwehr im vergangenen Jahr ausgerückt. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Feuerwehrchef Christian Schwarz gestern vorgestellt hat. Der Großteil der Einsätze waren Rettungsdiensteinsätze. 12.000 Mal rückte die Feuerwehr zu Bränden aus, mehr als die Hälfte der Meldungen waren allerdings Fehlalarme. Zwölf Großbrände gab es 2018, so wenige wie noch nie in der 147-jährigen Geschichte der Feuerwehr. Erneut gestiegen ist dagegen die Zahl der Brandtoten: 14 Menschen kamen bei Bränden ums Leben – zwei mehr als 2017 und vier mehr als 2016. 344 Menschen wurden bei Bränden verletzt, zehn mehr als im Vorjahr.

Annika Lasarzik

Ermittlungen gegen Bezirksabgeordnete eingestellt

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in der Freikarten-Affäre um das Rolling-Stones-Konzert nicht mehr gegen den Chef der SPD-Fraktion im Bezirk Nord, Thomas Domres. Die Verfahren gegen ihn und weitere vierzehn Abgeordnete der Bezirksversammlung wegen Bestechlichkeit wurden eingestellt. Die Ermittlungen bestätigten zwar, dass die Abgeordneten kostenlose oder vergünstigte Karten erhielten. Die Rechtslage bei den Abgeordneten sei aber anders als bei Amtsträgern wie dem Bezirksamtschef. Die Ermittler konnten keine konkrete Gegenleistung beweisen. Es reiche nicht, wenn der Vorteil lediglich ein Dankeschön oder ein Geschenk zum Fördern von Wohlwollen sei. Bislang gibt es in der Affäre sieben Anklagen und weitere Ermittlungsverfahren.

Ruhiger als bei G20

© Axel Heimken/dpa

"Beim Sparkassentag geht es etwas ruhiger zu auf den Straßen als beim G20-Treffen", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern beim Deutschen Sparkassentag in den Messehallen, wo 2017 der von Krawallen überschattete G20-Gipfel stattfand.

In einem Satz

Weil beide Seiten noch zu weit auseinanderliegen, wurden die Tarifverhandlungen für die 70.000 Beschäftigten des Hamburger Einzelhandels ohne Ergebnis auf den 21. Juni vertagt +++ In Rotherbaum wurden beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sechs Menschen verletzt +++ In Rothenburgsort wurde ein sechsjähriger Junge von einem Auto erfasst und verletzt, als er zwischen zwei am Straßenrand geparkten Autos auf die Straße rannte

Was heute auf der Agenda steht

Der Nabu stellt die ersten Ergebnisse seiner Luftmessungen am Hafen vor +++ Am Bramfelder Dorfgraben wird das Richtfest für 154 Wohnungen gefeiert, die nicht mehr als acht Euro Nettokaltmiete kosten sollen +++ Auf dem Gänsemarkt machen Grünen-Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und Grünen-Chef Robert Habeck Wahlkampf +++ Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (beide SPD) empfangen drei Monate nach seinem 80. Geburtstag Ehrenbürger John Neumeier zu einem Mittagessen

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Opernchorsängerin

Als Opernsänger kommt man auch mal in gefährliche Situationen. Für jedes Stück bekommen wir deshalb eine Sicherheitseinweisung. Ein Techniker zeigt uns dann alle Fallstricke und weist auf lose Teile hin. Trotzdem kann etwas passieren. Einmal hat ein Mitarbeiter bei einer Probe am Bühnenbild rangiert. Ein zwei Meter langes Holzstück der Dachkonstruktion verkantete sich und krachte auf den Boden. Einer der Solisten stand nur 20 Zentimeter daneben. Zum Glück hat er sich nicht verletzt! Wir kamen alle mit einem Schreck davon.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Dementi 1: Projekt für autofreie City steht nicht vor dem Scheitern

© Wolfram Gothe für DIE ZEIT

Entgegen anderslautenden Schlagzeilen steht die Idee, das Rathausquartier im Sommer für drei Monate autofrei zu machen, nicht vor dem Scheitern. "Das Projekt ist auf einem sehr guten Weg", sagt Florian Marten von der Initiative Altstadt für alle, "es geht jetzt noch um die Detailplanung, bei der wir die Anregungen und Bedenken aller Betroffenen ernst nehmen." Einige Gastronomen machen sich Sorgen wegen ihrer Auto fahrenden Kunden, auch die Polizei hat noch Fragen. Das Experiment sieht vor, dass mehrere Straßen im Rathausquartier drei Monate lang nur für Fußgänger und Radfahrer geöffnet werden. Am 11. Juni soll die Detailplanung im Hauptausschuss der Bezirksversammlung vorgestellt werden. Die Politiker hatten der Idee bereits grundsätzlich zugestimmt. Der geplante Start könnte sich auf Ende der Sommerferien verschieben, soll laut den Planern aber noch in diesem Sommer erfolgen. Wie sagte angeblich schon der Schriftsteller Mark Twain: "Die Berichte über mein Ableben sind übertrieben." Im Februar hatte die ZEIT zuerst über die Pläne berichtet, den Text lesen Sie hier.

Marc Widmann

Dementi 2: HSV-Trainer Wolf muss doch nur "vielleicht" gehen

© Friso Gentsch/dpa

Nachdem die Mannschaft des HSV den Aufstieg in die Bundesliga vergeigt hat, betreiben nun die Club-Verantwortlichen ein unwürdiges Spiel. Vorgestern verkündete Vereinsboss Bernd Hoffmann, die Trainerfrage werde nach der Saison entschieden. Gestern lancierte dann die "Bild"-Zeitung eine Meldung, in der Sportchef Ralf Becker zitiert wird mit der Aussage: Er habe Trainer Hannes Wolf gesagt, es gehe für ihn im Sommer nicht weiter. Der Verein dementierte das umgehend, die Aussagen von Hoffmann hätten Bestand. Daraufhin präzisierte Becker gegenüber der "Mopo" sein Zitat: Er habe Wolf gesagt, dass es "vielleicht" für ihn im Sommer zu Ende gehe beim HSV. Zum Glück wird die Saison am kommenden Sonntag mit dem Spiel gegen Duisburg nicht nur "vielleicht" zu Ende gehen. Dann können sich alle nicht Gefeuerten so lange in Ruhe zusammensetzen, bis ihnen eine Lösung einfällt, wie sich dieser Verein noch retten lässt. Unsere Analyse zum verpatzten Aufstieg lesen Sie hier.

Kilian Trotier

"Mein Schlüssel zum Werk"

© SKD/Robert Vanis

Welches Objekt spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Ihren "Schlüssel zum Werk" beschreibt Tulga Beyerle, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe. Der von ihr gewählte Kleider- und Wäscheschrank stammt aus der Ausstellung "Gegen die Unsichtbarkeit". Sie erzählt von Frauen, die bereits im frühen 20. Jahrhundert im Kontext der Deutschen Werkstätten arbeiteten.

"Gertrud Kleinhempel ist neben Margarete Junge eine der beiden ersten Möbeldesignerinnen der Deutschen Werkstätten, wobei der Wäscheschrank für ein Konkurrenzunternehmen in Dresden entworfen wurde. Diese Tatsache ist bereits Zeugnis der beruflichen Freiheit, die sich die frühen Designerinnen, lange bevor diese Berufsbezeichnung überhaupt Anerkennung fand, geleistet haben. Mich fasziniert dieses Möbel wegen seiner feinen Details, der ruhigen Sachlichkeit, der Funktionalität. Mit minimalen Mitteln, alles in Holz ausgeführt, erzeugt sie spannende Proportionen von hoher Souveränität. Die Unabhängigkeit, das Können und die Eleganz von Gertrud Kleinhempel als einer der ersten Möbeldesignerinnen überhaupt – all das spiegelt sich in diesem Schrank wider."

Gertrud Kleinhempel (1875–1948): Kleider- und Wäscheschrank, Modell Nr. 860, Entwurf um 1906. Werkstätten für Deutschen Hausrat Theophil Müller, Dresden Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, Eröffnung heute, 19 Uhr, Ausstellung 17.5.–18.8.

Anna Heidelberg-Stein



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Frisch und gesund Im elbdeli auf dem Gelände einer ehemaligen Marzipanfabrik in Othmarschen wird frisch gekochtes, gesundes Essen zu fairen Preisen mit selbst hergestellten Soßen und Dressings serviert. Es gibt jeden Tag eine andere Suppe (um die 6 Euro), dazu Salate, auch vegetarische warme Speisen wie Spaghetti mit Bärlauchpesto (6,20 Euro) oder eine Greek Bowl (7,90 Euro) finden sich auf der Karte. Probiert wurde der lauwarme Thai-Quinoa-Salat (7,40 Euro) mit Rotkohl, Sauerampfer, Rauke, Paprika, Möhrchen und Cashews, der gut geschmeckt hat. Gegen Aufpreis kann er auch mit Huhn bestellt werden – das war aber leider ein wenig zu trocken. Die Limonade zum Essen, im obligatorischen Einmachglas abgefüllt, bietet leider nicht besonders viel Geschmack. Der Kaffee für den guten Espresso macchiato kommt von der Wedler Rösterei Mr. Hoban’s. Die Atmosphäre in dem schlicht eingerichteten kleinen und hellen Laden ist jedenfalls freundlich – und bei gutem Wetter gibt es sonnige Terrassenplätze. elbdeli Marzipanfabrik; Othmarschen, Friesenweg 4, Haus 20, Mittagstisch 11.30–14 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Viva Widerstand: Kaum ein – sogenannter – Indianerstamm überlebt so friedlich und zugleich widerständisch wie die Tarahumara. Sie erhalten Traditionen, leben Resistenz trotz "Zivilisationsdrucks". Der Film "Nordwestmexiko, Sierra Tarahumara" zeigt den Alltag des Volks – und wie er sich steigert zu einem Fest, das die Seele in den Himmel schickt. Zu Gast: Filmemacher Claus Deimel.

Staats- und Universitätsbibliothek, 1. Etage, Von-Melle-Park 3, 18.15 Uhr, Eintritt frei

Irrer Schnack: Ihr Talk-Format heißt "Wahnsinn trifft Methode", wobei unklar bleibt, ob die Moderatoren sich selbst meinen oder den Inhalt ihrer Gespräche. NDR-Nachrichtensprecherin Julia-Niharika Sen und Professor Dieter Lenzen, Präsident der Universität, moderieren in der Reihe "Zucker, Brot und Peitsche" heute Schnack zum Thema "Brot".

Nachtasyl, Alstertor 1–5, 20.30 Uhr, Restkarten an der Abendkasse, 7 Euro

Was bleibt

Lichtertanz: Wie klingt die Kunst des Tanzes? Heute beginnt mit "L’art de la danse" von Hector Gonzalez Pino die neue Musikreihe der Wasserlichtkonzerte; dazu tanzen 762 Scheinwerfer der Lichtorgel über Fontänen.

Planten un Blomen, täglich um 22 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Nach einer Heißluftballonfahrt erfolgt traditionsgemäß die Ballontaufe: Die Teilnehmer werden nach ihrer ersten Fahrt in den Adelsstand der Ballonfahrer erhoben. Ich erkläre, dass man als Adeliger jetzt unter anderem auch Bedienstete und Lakaien haben darf. Der 12-Jährige, frisch getauft, meint dazu: "Prima, morgen früh haben wir Sport. Das lasse ich machen." Gehört von Erich Clef-Prahm

Meine Stadt

© F. Hörnke

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Acht Straßen in der City sollen tagsüber für Autos gesperrt werden – mehrere Monate lang im kommenden Sommer. Es ist ein Versuch, der die Stadt verändern könnte

Der Aufstieg ist verspielt, der HSV steht vor schweren Zeiten. Dieser Verein hat keine Krise – er ist eine Dauerkrise