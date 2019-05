Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

am Sonntag in einer Woche sind Wahlen: Bei der Europawahl geht es ums Große, die Werte, für die wir stehen, die Richtung, in die sich unser Kontinent entwickelt. Bei den Bezirkswahlen ums Kleine, unsere konkreten Alltagsprobleme, die Anliegen unserer Nachbarschaften. Vor fünf Jahren hat trotzdem nicht einmal jeder zweite Wahlberechtigte in Hamburg die Chance genutzt, seine Stimme abzugeben. Und dieses Jahr? Fehlt es sogar an Helfern! In jedem Wahllokal braucht es einen Wahlvorstand, bis zu 14.000 Wahlhelferinnen und -helfer werden daher in Hamburg benötigt. Die sind aber gut eine Woche vor der Wahl bei Weitem noch nicht gefunden. Die Suche nach ehrenamtlichen Unterstützern gestalte sich dieses Mal deutlich schwieriger als in der Vergangenheit, sagt Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Vielleicht ist das also ein guter Anlass, wach zu werden. Lassen Sie uns unsere Mitbürger daran erinnern, dass am Wochenende Wahl ist – und dass es um etwas geht. Wer Wahlhelfer werden will, kann sich übrigens hier anmelden.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Oliver Hollenstein

Übrigens: Alle Infos zur Europawahl finden Sie hier, was in den einzelnen Bezirken bei der Bezirkswahl wichtig ist, haben wir für Digitalabonnenten hier zusammengefasst. Wenn Sie uns erreichen wollen, können Sie das wie immer unter: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

1400 Wohnungen auf dem Areal der Holsten-Brauerei geplant

© Poitiers/Matthias Onken

Seit 1879 wurde hier Bier gebraut, nun zieht die Holsten-Brauerei nach Hausbruch – und auf dem Firmengelände in Altona soll ein Wohngebiet entstehen. Der Investor, die zum Berliner Immobilienentwickler Consus gehörende SSN Group, hat der Bezirksversammlung nun die mit der Verwaltung verhandelten Eckpunkte ihrer Pläne präsentiert. Angrenzend an das neu entstehende Viertel Mitte Altona sollen im Holsten-Quartier bis 2026 in zehn Gebäudeblöcken 1400 Wohnungen entstehen, ein Drittel davon Sozialwohnungen. Neben einem Park sind Gewerbe und Hotels geplant, auch Flächen für Handwerkerhöfe sind vorgesehen. In drei Kitas sollen bis zu 300 Kinder unterkommen, auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern soll die Theodor-Haubach-Schule erweitert und eine große Turnhalle gebaut werden. In den alten Brauanlagen in der Mitte des Viertels sieht das Konzept ein Quartierszentrum mit Bücherhalle, Eventflächen und Seniorenangeboten vor. Die Entwicklung des Quartiers hatte sich zuletzt verzögert – unter anderem, weil sich Verwaltung und Investor nicht einigen konnten, wie viele Wohnungen auf der Fläche gebaut werden dürfen.

65-Jähriger baut Unfall bei illegalem Autorennen in Ottensen

Mitten in Ottensen, an der Kreuzung der Behringstraße mit der Friedensstraße, sind zwei Männer auf die Idee eines illegalen Autorennens gekommen. Ein 65-Jähriger in einer Mercedes C-Klasse und ein 28-Jähriger in einem Peugeot standen dort laut Polizeiangaben am frühen Mittwochmorgen stadteinwärts an einer roten Ampel nebeneinander. Als die Ampel Grün zeigte, beschleunigten beide stark, der 28-jährige Peugeot-Fahrer fädelte sich an einer Fahrbahnverengung vor dem Mercedes ein, anschließend versuchte der 65-Jährige ihn wieder zu überholen. Auf der Barnerstraße gelang ihm das schließlich, beim Wiedereinscheren touchierte er allerdings den Peugeot, sein Wagen drehte sich und stieß an ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf – und ließ die beiden Deutschen weiterfahren.

In einem Satz

Die Julius-Leber-Schule in Schnelsen musste auf Weisung der Schulbehörde einen offenen Brief mehrere Lehrer an die AfD-Fraktion von ihrer Internetseite nehmen, weil er gegen das Neutralitätsgebot verstoße +++ Die Hochbahn testet an der U3 neue Fahrkartenautomaten, zunächst an der Haltestelle Barmbek, ab Ende Mai auch an der Hoheluftbrücke und in der Kellinghusenstraße +++ Ab Montag und bis zum Herbst werden die Aufzüge zu den S-Bahn-Gleisen 3 und 4 am Hautbahnhof erneuert, diese sind dann nicht mehr barrierefrei zu erreichen.

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

In Berlin tagt heute der Bundesrat, Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) sind dabei +++ Mit einem Konzert der Band Element of Crime beginnt diesen Samstag die Open-Air-Saison im Stadtpark +++ Das Bündnis "Ein Europa für alle – Deine Stimme gegen Nationalismus" will am Sonntag um 12 Uhr am Rathausmarkt vor der Europawahl in einer Woche ein Zeichen gegen rechts setzen +++ Am Sonntag spielt zum Saisonfinale der 2. Bundesliga der FC St. Pauli gegen Greuther Fürth, der HSV empfängt den MSV Duisburg

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Waste Watcher

Unlängst hatte ich ein Pärchen aus Bergedorf, das seinen Hund auf der Wiese herumlaufen ließ. Der hat dort natürlich auch einen Haufen gemacht. Ich bin dann schon einmal in die Nähe gegangen, damit die mich sehen. Daraufhin hat die Frau eine Küchenrolle rausgeholt, das "Vergehen" aufgehoben, in den Kofferraum gepackt – und den Hund daneben. Wäre ich nicht da gewesen, hätte sie das im Leben nicht getan! Das war übrigens ein schöner SUV, die haben sich beim Nachhausekommen dann sicher geärgert.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die Krise der Wochenmärkte

Wann waren Sie zum letzten Mal auf einem der Hamburger Wochenmärkte? Haben Sie dort auch etwas gekauft, oder sind Sie nur an den Ständen entlangspaziert, weil Sie sich Ihr Gemüse dann doch lieber im Biomarkt um die Ecke holen? Sie wären mit dieser Einstellung nicht allein: Laut einer Umfrage der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft Bonn von 2016 sind die Märkte deutschlandweit um bis zu 50 Prozent geschrumpft, auch auf vielen Hamburger Märkten bleiben derzeit die Kunden weg. Woran liegt das? Martin Sonnleitner hat sich unter den Händlern umgehört – seinen Bericht lesen Sie hier

Wie dreckig ist die Hafenluft wirklich?

© Daniel Reinhardt/dpa

Wie sauber ist die Luft im Hafen? Der Naturschutzbund Hamburg misst seit Anfang April selbst nach, mit acht eigenen Sensoren zwischen der HafenCity und Teufelsbrück. Während des Hafengeburtstages wurden erhöhte Schadstoffwerte in der Atemluft gemessen. Wie kann das sein? Wir haben mit Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik beim Nabu Hamburg, gesprochen.

Elbvertiefung: Herr Siegert, beim letzten Hafengeburtstag haben Sie hohe Schadstoffwerte gemessen, diesmal nicht. Ist die Luft also endlich rein?

Malte Siegert: Nein, das stimmt so nicht. Richtig ist, dass wir an unseren Messstationen am nördlichen Rand der Elbe, mit Ausnahme einzelner Peaks, am Freitag eine höhere Belastung durch Stickoxide gemessen haben als sonst. Am Wochenende selbst waren die Werte dann eher niedrig, dafür war die Belastung anderswo hoch: am Kleinen Grasbrook, südlich der Elbe. Dort wurde ein Wert von 39 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, also knapp unter dem gesetzlichen Grenzwert von 40.

EV: Aber in den Süden fahren die großen Schiffe doch gar nicht?

Siegert: Nein, aber der Wind ist am Freitag auf Nordnordost gedreht, die Stickoxide sind nach Süden getragen worden. Aus unserer Sicht ist übrigens auch ein Stickoxidwert von 40 schon bedenklich, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt einen Grenzwert von 20 vor.

EV: Trotzdem stellt sich die Frage, wie aussagekräftig Ihre Messungen überhaupt sind.

Siegert: Die Unsicherheit über die tatsächliche Belastung zeigt, dass das Luftmessnetz der Stadt ausgebaut werden muss. An 16 Stellen gibt es Stationen, aber nur eine am nördlichen Hafenrand, keine in der HafenCity, keine weiter westlich in Richtung Rissen, Blankenese. Obwohl dort jährlich 10.000 Schiffe ein- und ausfahren. Ein grundsätzliches Problem ist auch, dass die städtischen Behörden sich immer auf Jahresmittelwerte berufen, wenn es um die Luftqualität geht. Auch die punktuellen Überschreitungen der Grenzwerte, die Peaks, wenn besonders große Pötte einlaufen, sind extrem belastend für Mensch und Umwelt. Doch die gehen in der Rechnung der Stadt unter.

EV: Ihre Messung läuft noch ein Jahr lang. Und dann bauen Sie die Sensoren wieder ab?

Siegert: Das ist noch nicht sicher. Wenn wir im Gespräch mit der Stadt über eine Ausweitung des Messnetzes nicht weiterkommen, lassen wir die Sensoren länger hängen. Alle reden ständig über Dieselverbote und die Luft in den Straßen, doch die größere Gefahr lauert im Hafen. Die Belastung in der viel befahrenen Harkortstraße in Altona, auch dort messen wir, ist zum Beispiel recht niedrig im Vergleich zum Hafenbereich.

Die Umweltbehörde weist die Kritik des Nabu zurück, das städtische Messnetz entspreche den gesetzlichen Vorgaben. Stündlich aktualisierte Werte zur Luftqualität sind unter luft.hamburg.de einsehbar. Was die Sensoren des Nabu messen, sehen Sie hier

Annika Lasarzik

57 Museen öffnen bei der Langen Nacht der Museen

© Daniel Reinhardt/dpa

Diesen Sonnabend haben 57 Museen in und um Hamburg länger geöffnet – und zwar von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens. Der Anlass: die Lange Nacht der Museen. Nahezu alle beteiligten Institutionen locken mit besonderen Attraktionen, etwa Kuratoren-Führungen, Mitmachaktionen, Vorträgen, Konzerten, Film- und Theaterdarbietungen. Erstmals dabei sind das Helmut-Schmidt-Forum im Pressehaus sowie das Udo-Lindenberg-Museum Panik City; hier sind Führungen nur nach voriger Reservierung möglich. Erstmals umfasst das Angebot ein Kinderprogramm sowie eine Abschlussparty mit DJ im Museum für Hamburgische Geschichte. Besucher können sich mit zwölf Busshuttle-Linien, per Alsterdampfer und Elbbarkasse durch die Stadt bewegen, Kinder bis 12 Jahre haben überall freien Eintritt, Jugendliche bis 17 Jahre erhalten mit dem "Junge Nacht Ticket" starken Rabatt. Weitere Informationen unter www.langenachtdermuseen-hamburg.de.

Florian Zinnecker

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... RomanIn einem Dorf in Cornwall wird ein Mann angespült und von der Gemeinschaft aufgenommen. Er weiß von einer Katastrophe, die das Ende der Zivilisation bedeuten könnte. Was passiert, wenn einzelne Systeme wie das Versorgungssystem nicht mehr funktionieren? Dieses Dorf lässt hoffen. Eine Ode an die Menschlichkeit. John Ironmonger: Der Wal und das Ende der Welt;aus dem Englischen von Tobias Schnettler und Maria Poets; S. Fischer, 22 Euro Sachbuch Spannende Geschichten über Menschen und historische Orte am Schwarzen Meer. Köstliche Rezepte wecken Lust auf das Meer. Stimmungsvolle Fotos begleiten die melancholischen, hoffnungsvollen Erzählungen. Nächstes Reiseziel: Odessa! Caroline Eden: Schwarzes Meer – Ein Reise- und Kochbuch;Prestel Verlag, 30 Euro Kinderbuch Tom ist zehn Jahre alt, mag keine Veränderungen und ist sehr auf Sicherheit bedacht. Als er und seine Geschwister Elmar und Nina die Sommerferien bei den Großeltern verbringen müssen, plant er wie für eine Mars-Expedition. Ein herrlich schräger Kinderroman mit Wortwitz und Identifikationspotenzial! Sebastian Grusnick und Thomas Möller: Grüße vom Mars; Dressler, 13 Euro … ausgewählt von Eva Lorenzen, Nicole Christiansen und Susanne Sießegger; Buchhandlung Th. Christiansen GmbH; Ottensen

Was geht

Krimi im Paradies: Elling, ein 32-jähriger Frührentner, rutscht nach dem Tod seiner Mutter ab in die Einsamkeit. Abseits der Gesellschaft füllt er das Leben mit fiktiven Gestalten, erschafft so seinen eigenen "Ausblick auf das Paradies". Lesung mit dem norwegischen Autor Ingvar Ambjørnsen.

Krimicafé Jussi, Lehmweg 35, 19.30 Uhr

Alko-Pop: Er gilt als Kneipenphilosoph, Ruhrpott-Barde, moderner Juhnke; der ehemalige Wirt "Der Butterwegge" verbreitet Lebensschnack in Form von Alko-Pop. Neben seiner Musik erzählt der gebürtige Duisburger Anekdoten aus der Nacht, aus Ausnüchterungszellen und vom Tresen.

Hafenklang, Goldener Salon, Große Elbstraße 84, 21 Uhr, 10 Euro

Was kommt

Kunst statt Schlaf: Die "Lange ART-OFF-Nacht" richte sich an all jene, denen die Lange Nacht der Museen zu trubelig sei, so die Veranstalter des neuen Events. Sie wollen freie Kunstorte der Stadt sichtbarer machen, bieten Neues aus der Welt der Malerei, Skulptur und Zeichnung, von Video und Fotografie, der Performance und Installation.

Verschiedene Orte, Programm online, Sa, 18–2 Uhr

Musik für Europa: Musik vereint – "Europa singt". Eine gute Woche vor der Europawahl bringen Kantaten und Motetten von der Spätrenaissance bis zum Spätbarock Hamburg zum Klingen. Der Harvestehuder Kammerchor und das Ensemble Schirokko singen unter anderem Werke von Bach, Purcell und Monteverdi.

Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, Sa, 19.30 Uhr, 15 Euro

Israeltag: "Dare to dream" lautet das Motto des Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr in Israel stattfindet. Bei der Public-Viewing-Party im Café Melange am Neuen Wall kann ab 20.30 Uhr mitgefiebert werden. Warum Israel, auch wenn es verlieren sollte, beim ESC gewinnen wird, ist schon tagsüber beim diesjährigen Israeltag Thema.

Amerikazentrum e.V., Am Sandtorkai 48, 14–19 Uhr

Hamburger Schnack

Begegnung auf dem Barmbeker Bahnhof, beim Aufzug. Ich mit Fahrrad, es kommt noch eine ostasiatisch aussehende Familie hinzu. Eine Mutter und vier Kinder, das jüngste davon ein Säugling im Kinderwagen. Auf der Fahrt nach unten sagt der etwa fünfjährige Sohn: "Ich möchte Baobao ein Lied singen." Mutter: "Dann sing." Der Junge: "Klau’n klau’n, Äppel woll’n wir klau’n … ein jeder aber kann das nicht, nein, er muss aus Hamburg sein ..." Gehört von Birgit Kopf

Meine Stadt

Damit wir alle nicht vergessen, dass Hamburg auch gutes Wetter kann: Ein Blick auf den idyllischen Hafen in Harburg © Helga Schug

