die Skeptiker (oder Realisten?) waren schon vor zwei Jahren misstrauisch, ob der Bunker auf dem Heiligengeistfeld dereinst tatsächlich so aussehen würde, wie er von den Investoren präsentiert wurde: Bäume und Kletterpflanzen auf und an einem grauen Betonklotz, obendrauf sogar ein Park. Mittlerweile zeigen die offiziellen Visualisierungen der Planer ein etwas anderes Bild, zu sehen ist nun nur noch grüne Farbe statt grüner Pflanzen. Auch sonst ist die Stimmung im Bunker eher grau. Vor wenigen Wochen haben die Bauarbeiten begonnen, und die Musikschulen, Tonstudios, Konzertsäle und Clubs in dem Gebäude werden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sich die Betreiber fragen, wie sie das finanziell überleben sollen. Annabel Trautwein hat mit den Mieterinnen und Mietern gesprochen, die manche ihrer Räume nur noch mit Regenschirm betreten können. Den ersten Teil ihres Berichts lesen Sie weiter unten.

Aktuelles

Der HSV kann doch noch gewinnen

Gestern gewann der HSV sein letztes Saisonspiel mit 3:0 gegen den bereits als Absteiger feststehenden MSV Duisburg (Tore von Lacroix, Wintzheimer und Arp) und beendet die Saison auf dem 4. Rang. Ob der Sieg dem schwachen Gegner zu verdanken war oder doch eher der Unbeschwertheit, mit der eine Mannschaft spielt, die nichts mehr zu verlieren hat, ist nun egal. Der Verbleib in der 2. Liga steht seit einer Woche fest, seit Freitag ist nach einigen medialen Finten auch bekannt, dass Trainer Hannes Wolf gehen muss. "Wir wollten mit den ganzen jungen Leuten auf dem Platz noch einmal ein gutes Spiel machen", sagte Wolf nach der Begegnung. "Das ist uns gelungen. Ich freue mich für alle Jungs, die heute eine gute Leistung gezeigt haben." Ein ersatzgeschwächter FC St. Pauli verlor hingegen bei Greuther Fürth mit 1:2 und rutschte auf den 9. Tabellenrang ab.

Mehr als 10.000 Menschen gehen für ein offenes Europa auf die Straße

Eine Woche vor der Europawahl demonstrierten am Sonntag über 10.000 Menschen für ein weltoffenes und solidarisches Europa. Das Demo-Bündnis "Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus!" hatte dazu aufgerufen, insgesamt fast 40 Organisationen und Initiativen zogen vom Rathausmarkt durch die Innenstadt. Zu der in 13 Ländern abgehaltenen Kundgebung hatte am Sonntagmorgen unter anderem auch Bundesaußenminister Heiko Maas aufgerufen.

FDP will Akteneinsicht in der Freikartenaffäre

Die FDP in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord will in der Affäre um die Freikarten für das Rolling-Stones-Konzert vor knapp zwei Jahren umfassende Akteneinsicht beantragen. Das gab die FDP-Nord gestern bekannt. Das Bezirksamt solle den Mitgliedern der Bezirksversammlung unverzüglich Einsicht in sämtliche seit dem Jahr 2017 erstellten E-Mails, Akten, Vorgänge, Vermerke und sonstige Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Konzert stehen, gewähren. Auch sämtliche Verträge und Absprachen für Konzerte und Großveranstaltungen in der Sporthalle Hamburg sowie im Stadtpark sollen zur Verfügung gestellt werden. Den Antrag muss ein Fünftel der 51 Mitglieder der Bezirksversammlung unterstützen, die FDP hat derzeit zwei Sitze inne. Am Sonnabend hatte laut NDR bereits CDU-Fraktionschef André Trepoll eine Regierungserklärung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gefordert.

In einem Satz

Die Damenmannschaft des Clubs an der Alster hat ihren deutschen Meistertitel im Feldhockey erfolgreich verteidigt +++ Von heute an bis zum 8. September ist die U3 zwischen St. Pauli und Baumwall wegen Umbauarbeiten gesperrt, die Hochbahn empfiehlt, auf andere Schnellbahnverbindungen auszuweichen +++ Rund 28.000 Menschen haben laut Museumsdienst Hamburg bei der 19. "Langen Nacht der Museen" am Sonntag bis 2 Uhr morgens Ausstellungen besucht +++ Ein Mann, der sich zuvor ausgesperrt hatte, ist am Sonnabend in Marmstorf bei dem Versuch, vom Nachbarbalkon zu seinem kleinen Kind im fünften Stock zu gelangen, abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt

Was heute auf der Agenda steht

Bürgermeister Peter Tschentscher und Ex-Bürgermeister Ole von Beust verleihen den Wanderpreis "Die Goldene Taube" an die Stiftung für politisch Verfolgte +++ Im Kraftwerk Bille wird über den urbanen Wandel in Hamburgs Osten diskutiert, auf Englisch

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Eiscafébesitzerin

Oft nutzen Mütter die Eisbestellung, um ihre Kinder ein bisschen zu erziehen: "Sag bitte!" Einmal hat der kleine Sohn dann geantwortet: "Du sagst ja auch nie bitte!" Worauf die Mutter einen sehr roten Kopf bekam. Dem Kleinen habe ich dann eine extragroße Kugel gegeben. Es sind übrigens fast immer die sozial schwächeren Familien, die gut erzogene Kinder haben und supernett sind.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Im Feldstraßen-Bunker regnet es von der Decke

Jahrelang schwelte der Streit um die Pläne für den ehemaligen NS-Flakbunker an der Feldstraße. Nun haben die vorbereitenden Bauarbeiten für den fünfstöckigen Aufbau mit Luxushotel, Sport- und Veranstaltungshalle, Gedenkstätte und Grünflächen in fast 60 Meter Höhe begonnen. Das Gebäude ist mit Bauzäunen umstellt, hinein kommt man nur noch durch einen schmalen Korridor. Was von außen nur nach Unannehmlichkeiten aussieht, schürt im Inneren Existenzängste.

Bohrgeräusche dröhnen durchs Gemäuer, Regenwasser dringt durch Decken und Wände. Wie die Musikschulen, Ton- oder Filmstudios, Konzertsäle und Clubs das überleben sollen, ist für viele der langjährigen Mieterinnen und Mieter eine Frage, auf die es keine Antwort zu geben scheint. Die Hausverwaltung EHP reagierte bis Redaktionsschluss nicht auf Rückfragen. Dabei betonen viele Mieter den guten Willen ihres Ansprechpartners bei der Verwaltung. Doch nun liegt bei einem von ihnen die Kündigung auf dem Tisch. Offen sprechen wollen danach nur noch wenige. Was die erzählen, lesen Sie hier.

Annabel Trautwein

Kampf gegen Fahrradleichen beginnt – jetzt wirklich!

Eine kleine Erinnerung für all jene, die schon längere Zeit nicht mehr nach ihrem Fahrrad gesehen haben. Von morgen an beginnt die Stadtreinigung, geschätzte 700 Fahrradleichen abzuflexen und zu entfernen. Die Schrotträder wurden laut Stadtreinigung vor "mindestens zwei Wochen" mit den berühmten roten Hinweiszetteln markiert – was allerdings recht großzügig gesehen wurde. Wir konnten an dieser Stelle schließlich bereits Anfang April warnen. Los geht es mit dem Flexen in Eimsbüttel, danach kommt jede Woche ein anderer Bezirk dran. Die Aktion dauert bis zum 14. Juni.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch:

Unentschiedenes für Entscheidungsschwache Das Daily you ist ein Ort für alle, die sich schwer entscheiden können. Hier finden Mittagspausierende Burger, Pasta, Suppe, Curry mit Reis, Bowls und Sandwiches in zahlreichen Variationen. Der mit prägnanten lilafarbenen Lampen behängte Raum ist groß, der Zustrom an Gästen füllt ihn trotzdem schnell. Bestellt wird am Tresen, das Essen wird blitzschnell zubereitet. An sonnigen Tagen kann man sich vor die Tür setzen, allerdings an der belebten Hammerbrookstraße. Die Bowl mit Beef und Erdnuss (7,90 Euro) erfreut Menschen mit Entscheidungsschwäche. Sie bekommen neben ein paar Erdnüssen und etwas zu trocken geratenem Rindfleisch auch noch Radieschen, Edamame, Kichererbsen, Avocado, Karotten, Paprika, Süßkartoffeln, Sesam- und Chiasamen sowie Reis. Gerade aufgrund der vielen Zutaten ist der Gesamteindruck dann aber recht unentschieden. Die Reissorte ist etwas schwer, der Sauce fehlt die Tiefe, und dem Ganzen fehlt ein wenig jene Leichtigkeit und Frische, die Bowls eigentlich auszeichnen. Hammerbrook, Daily you , Hammerbrookstraße 8 9, Mo–Fr 6–18 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Eurofilm: Das Oswald van Europa Team besteht aus drei Filmemachern und -macherinnen, die für ihre Doku monatelang durch Europa fuhren und aus ihrem selbst ausgebauten Van heraus mit Menschen über EU-Programme diskutierten. "Europa erLeben – Kino-Event mit Driving Europe".

Abaton Kino, Allende-Platz 3, 18 Uhr, Eintritt frei

Mucke unter Drogen: Cowboystiefel, langes Haar, Sonnenbrillen; die Drugdealer setzen ihren Bandnamen ironisch ins Bild. Bei ihrer Mucke werden die Jungs aus Los Angeles jedoch ernst. Sie klingen nach Flower-Pop, gar nach den Beatles, zu hören auf ihrem neuen Album "Raw Honey".

Aalhaus, Eggerstedtstraße 39, 19 Uhr

Was kommt

Junge Zukunft: Wie deuten Schüler und Schülerinnen Veränderungen in der Stadt? Beim "Hamburger Menetekel – ein futurologischer Kongress" führen sie das Publikum gemeinsam mit Künstlern und Wissenschaftlern ein in die Welt großer Fragen; zwischen Spiel und Wirklichkeit, Sorge und Vergnügen. Danach gibt es Musik.

Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Fr/Sa/So je ab 15.30 Uhr, Zukunftsmusik je ab 20 Uhr, 22 Euro

Reisender Rothirsch: Moor grenzt an Heide, Gewässer, Wald – und Autobahn. Mit dem Ausbau der A7 gibt es nun endlich eine Grünbrücke für Tiere. Sie ist von bundesweiter Bedeutung für die Vernetzung ihrer Lebensräume – und Freitag ausnahmsweise für Menschen geöffnet. Bustour zur Grünbrücke bei Bad Bramstedt – Endlich Reisefreiheit für Rothirsch & Co.

Treffpunkt Hamburg-Hauptbahnhof/Busspur, Kirchenallee, Fr, 10–16 Uhr, 20 Euro, Anmeldung online

Hamburger Schnack

Morgens um sieben beim Betreten der Werkshalle in einem großen Hamburger Unternehmen. Ein Kollege ruft durch die Halle: "Hans, komm mal her!" Hans kommt ihm langsam entgegen und fragt: "Dienstlich oder privat?" Kollege antwortet: "Das war dienstlich. Wenn es privat wäre, hätte ich gesagt: Hans, komm mal BITTE her." Beide lachen. Gehört von Joachim Schleu

Meine Stadt

Bildkommentar zum Pflegenotstand, gesehen an der Ecke Heuberg/Große Bleichen © Lina Ohltmann

