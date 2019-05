Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Stopp, nicht gleich weiterscrollen! Ja, 70 Jahre sind viel, nach 70 gemeinsamen Jahren hat man sich irgendwie schon aneinander gewöhnt (habe ich mir sagen lassen), da nimmt man sogar ein Grundgesetz irgendwann als gegeben hin. Nu, haben wir eben – was gibt’s sonst noch Neues? Doch ein solches Grundgesetz hat nicht jedes Land. Deshalb darf man es ruhig ausgiebig feiern. "Du hast das Recht, die ganze Nacht durch die Straßen zu ziehen", ist eines der Mottos der Langen Nacht des Grundgesetzes. Sie startet um 16.30 Uhr und umfasst Konzerte, Kunst, Filme, Führungen, Vorträge und Diskussionen, nach denen man das alte Ding doch wieder mit neuen Augen sehen wird. Wer zur Einstimmung eine kleine Auffrischung braucht, was wir dem Grundgesetz alles verdanken, dem möchte ich das Video empfehlen, das die Leute vom Miniatur Wunderland produziert haben. "Lasst es uns achten und schützen", schreiben sie dazu, "damit unsere heutigen und zukünftigen Generationen nie wieder am eigenen Leib erfahren müssen, was es bedeutet, um einfachste Grundrechte kämpfen zu müssen."

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Feiern!

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Mann bei Polizeieinsatz in Hamburg-Hausbruch erschossen

Bei einem Einsatz in Hamburg-Hausbruch haben Polizisten gestern einen 34-jährigen Briten erschossen. Der Mann soll zuvor seine Ehefrau und ein Kleinkind in einer Wohnung bedroht haben, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, sei er mit dem Messer auf sie losgegangen. Der Brite erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. Weder die Frau noch das Kleinkind oder Polizisten seien verletzt worden.

Stiftung Historische Museen unter neuer Leitung

Der Direktor des Museums für Hamburgische Geschichte, Hans-Jörg Czech, wird neuer Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg. Der 52-Jährige tritt am 1. Juli die Nachfolge von Börries von Notz an, der zur Stiftung Nantesbuch in Oberbayern wechselt. Zur Stiftung Historische Museen gehören das Museum für Hamburgische Geschichte, das Altonaer Museum und das Museum der Arbeit sowie sechs Außenstellen. Zudem befasst sie sich mit dem Bau und dem Konzept des geplanten Deutschen Hafenmuseums. In fast allen Häusern stehen intensive Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sowie Erneuerungen der Dauerausstellungen an.

Baubeginn für riesiges Einkaufszentrum in der HafenCity

Mit der Grundsteinlegung haben in der HafenCity offiziell die Hochbauarbeiten für das südliche Überseequartier begonnen. Bis 2022 errichtet der Immobilienentwickler Unibail-Rodamco-Westfield mitten in der HafenCity einen Komplex aus 14 Gebäuden, der Einzelhandel, Gastronomie, Büros, drei Hotels, ein Kreuzfahrtterminal und 650 Wohnungen umfasst. Der Bau ist vor allem wegen seiner Größe und seiner möglichen Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt umstritten. Warum, hat Architekturkritiker Gert Kähler vor knapp zwei Jahren ausführlich in der ZEIT dargelegt. Den Text können Sie hier nachlesen.

In einem Satz

Wegen einer Häufung von Gewalttaten mit Glasflaschen sollen rund um den Hansaplatz in St. Georg künftig in den Abend- und Nachtstunden Flaschen verboten werden, ein ähnliches Verbot besteht auf St. Pauli +++ Hamburgs Beamte sollen mit Dienstfahrrädern ausgestattet werden, einem entsprechenden Antrag stimmte gestern die Bürgerschaft zu +++ Derzeit brüten rund 30 Storchenpaare in Hamburg, wie der Naturschutzbund Hamburg gestern mitteilte +++ Der Vorstandschef der Otto Group, Alexander Birken, hat auf der Jahrespressekonferenz den Konkurrenten Amazon wegen dessen niedriger Steuerzahlungen in der EU scharf kritisiert +++ Korrektur: Das neue Bucerius Kunst Forum steht selbstverständlich am Alten Wall, nicht am Neuen

Was heute auf der Agenda steht

Das Walrossbaby, das am 5. Mai im Tierpark Hagenbeck geboren wurde und mittlerweile 80 Kilo schwer ist, darf zum ersten Mal schwimmen gehen +++ Bürgermeister Peter Tschentscher und Staatsrätin Annette Tabbara empfangen im Rathaus den Botschafter der Schweiz, Paul R. Seger, zum Antrittsbesuch +++ Ulrich Wickert und Schulsenator Ties Rabe eröffnen das traditionelle Schulschachturnier "Rechtes gegen Linkes Alsterufer" +++ Im Rahmen der Langen Nacht der Konsulate öffnen 26 Ländervertretungen, fünf Kultureinrichtungen sowie zwei internationale Organisationen ihre Türen

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Arbeitsvermittlerin

Einmal hatte ich einen Kunden, der schon mit seiner Kleidung zeigte, in welcher Fankurve er steht: Totenkopf auf Tasche und Hoodie. Der kam herein, setzte sich mir gegenüber, verschränkte die Arme und sagte erst einmal gar nichts. Also fragte ich, ob es ein Problem gebe. Er blickte misstrauisch und sagte dann: "Sind Sie auch HSV-Fan? Ich war nämlich bei einem Kollegen von Ihnen, der war HSV-Fan und wollte mir nicht helfen." Tatsächlich habe ich einen Kollegen, der eine HSV-Fahne hinter seinem Schreibtisch hängen hat. Der konnte damals nicht helfen, weil der Kunde zu dem Zeitpunkt noch zu jung für eine bestimmte Förderung war. Mittlerweile war er alt genug, und so konnten wir seinen Gabelstaplerschein ermöglichen. Ob HSV oder St. Pauli, tut bei uns nämlich nichts zur Sache.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Unser Hamburger des Monats will Menschenleben retten

Der Hamburger Krebsforscher Klaus Pantel bekam vor Kurzem für seine Arbeit zum zweiten Mal den Fördertopf des Europäischen Forschungsrats zugesprochen. Pantel ist Mediziner am Universitätsklinikum Eppendorf. Aber in seiner Abteilung liegen keine Patienten, sondern nur ihre Blutproben. Pantel, Leiter des Instituts für Tumorbiologie, arbeitet an einem Verfahren, das in den nächsten Jahrzehnten Hunderttausende Menschenleben retten könnte. Schon bald soll aus einer einfachen Blutprobe erkennbar sein, ob ein Patient an Krebs erkrankt ist – und wie aggressiv der Tumor ist. Bei seiner Arbeit hat Pantel bereits langen Atem bewiesen – ein Porträt des Mediziners lesen Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier.

Auch das noch: Autobahn muss wegen Raupen gesperrt werden

In den Nächten bis Sonnabend müssen Autofahrer auf der A1 rund um das Autobahndreieck Hamburg-Süd mit Beeinträchtigungen rechnen. Grund ist eine Raupe: Jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr kämpfen Schädlingsbekämpfer auf der Autobahn gegen den Eichenprozessionsspinner. Dessen fast unsichtbare Brennhaare können bei Menschen in die Haut eindringen und Knötchen, Quaddeln und Entzündungen verursachen. Anlieger, Autofahrer und auch Straßenwärter müssten vor den Tieren geschützt werden, teilte die Verkehrsbehörde mit. Nach ersten Sperrungen in der vergangenen Nacht wird heute der Zubringer von der A255 stadtauswärts auf die A1 Richtung Lübeck gesperrt, morgen und übermorgen sind die Kammerjäger auch unterwegs, beschränken sich aber auf Standstreifen. Die Behörde hofft, dass es dann keine Verkehrsbeeinträchtigung gibt.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Beim Szenegastronomen Der coole Bruder seiner anderen Restaurants solle es sein, erklärte Steffen Henssler bei der Eröffnung seines Lokals Henssler Go in Rothenbaum im vergangenen Jahr. Go – das steht für die Zahl Fünf im asiatischen Raum, es ist der fünfte Standort des Stargastronomen in Hamburg. Ein Lottogewinn in den Neunzigerjahren verhalf Henssler zu einer Ausbildung als Sushi-Meister an einer Sushi-Akademie in Los Angeles, und auch im Go dreht sich alles um Sushi im weiteren Sinne. Mittags gibt es eine reduzierte Auswahl, zusätzlich drei wöchentlich wechselnde Lunchdeals (9,90 Euro). Nach einer höchst aromatischen Misosuppe (für einen Aufpreis von 1 Euro) kommt eine Avocado-Teriyaki-Glasnudelbowl mit Salat, Gurken und Karottenstreifen, Wakame, Nüssen und Sesamsoße. Die Atmosphäre in dem in dunklen Farben gehaltenen Restaurant ist edel, fast schon hat man den Geschmack von kühlem Champagner auf der Zunge. Rotherbaum, Henssler Go , Mittelweg 172 , Lunch Mo–Fr 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Lange Nacht des Grundgesetzes: "Du hast das Recht", lautet das Motto heute. Auf Gleichheit, Meinungsfreiheit, Würde. Ist uns klar, wie gut wir es mit dem deutschen Grundgesetz getroffen haben? Hamburg feiert dessen 70. Jahrestag mit Konzerten, Filmen und Diskussionen; um 19 Uhr etwa lädt Amnesty International ein zum Quizabend "Mut gewinnt".

Verschiedene Orte, Eröffnung im Oberlandesgericht, 17 Uhr, ganzes Programm online; Quizabend: Amnesty International Hamburg, Kleine Seilerstraße 1, 19 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Hallo Fest: "To sway" bedeutet torkeln, aber auch Macht nutzen. Das Wort bildet die Klammer der Hallo Festspiele: Sie versuchen den Spagat zwischen feministischem Porno, Partys, Gesprächsrunden, Tanz und Lesungen.

Kraftwerk Bille/Elbphilharmonie, Bullerdeich 12–14/Platz der Deutschen Einheit 4, heute bis 1.6., Programm online

Tipps für Kids

MiniMedi: Ein großes Zirkusfest der Elbwichtel steht an. Sie wirbeln, singen, lachen im Publikum, sind Clowns, Gewichtheber, gar Löwen. Alle dürfen verkleidet kommen. "Zirkus! Zirkus! Manege frei für die Elbwichtel".

New Living Home, Julius-Vossler-Straße 40, So, 11/15 Uhr, 11 Euro

MediMaxi: St. Pauli steht für Fußball, Totenkopf – und Gemüse. So wünscht es sich das Urban-Farming-Projekt Green Pauli, das heute seine Pforten öffnet. In Zusammenarbeit mit der Stadtteilschule am Hafen, der Grundschule St. Pauli und der Altonaer Kinder Küche hat es auf dem Dach der ÜberQuell Brauwerkstätten einen Garten geschaffen.

ÜberQuell-Lagergebäude, Dach, Fischmarkt 28–32, Eröffnung heute, 15 Uhr

Maxi: Welche 18-Jährige will nicht das Leben eines Popstars führen? Die Frankfurter Schülerin Selina Mour feiert als Influencerin, Schauspielerin und Sängerin Erfolge.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, Fr, 19.30 Uhr, VVK 16 Euro

Hamburger Schnack

Ein dreijähriger Junge macht seiner sechsjährigen Schwester einen Vorschlag: "Wollen wir Blätter abreißen?" Sie entgegnet völlig empört: "Nicht doch, das ist Naturverschwendung!" Gehört von Swaantje Benson

Meine Stadt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

