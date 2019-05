Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

1.420.499 Menschen dürfen am Sonntag bei der Hamburger Bezirksversammlungswahl abstimmen, 1.302.505 Personen können in unserer Stadt das neue EU-Parlament wählen. Bereits vier Tage vor der Wahl lag die Zahl der Briefwahlanträge mit 293.000 um rund 40 Prozent über jener bei den letzten Wahlen 2014. Man kann nur hoffen, dass möglichst viele der Wahlberechtigten von ihrem Recht Gebrauch machen. Wie das konkret funktioniert, haben wir für Sie zusammengetragen. Denn allein bei der Bezirksversammlungswahl treten 1540 Kandidaten an. Und Sie können zehn Stimmen vergeben. Bevor Sie also am Sonntag vor lauter Verzweiflung die Kreuzchen nach dem Zufallsprinzip verteilen, klicken Sie doch bitte hier. Rechtzeitig zur Europawahl haben übrigens die drei jungen Filmemacher, mit denen wir im Januar gesprochen haben, den Trailer zu ihrem Film "Driving Europe" online gestellt. Darin fragen sie Europäerinnen und Europäer nach ihren Wünschen, Hoffnungen und Ängsten. Eine gute Einstimmung für den Weg zum Wahllokal.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre Sigrid Neudecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Christian Charisius/dpa

Hagenbecks Walrossbaby ging baden

Der noch namenlose Walrossbulle, der im Mai im Tierpark Hagenbeck auf die Welt gekommen war, durfte gestern zum ersten Mal ins Wasser. Ein Tierpfleger lockte Walrossmutter Polosa mit Fischen nach draußen ans Becken, Junior folgte und wurde dann von Polosa kurzerhand ins Wasser geschubst. Wie alle – 80 Kilo schweren – Babys wird auch dieses hier schnell müde, weshalb die Schwimmlektionen zunächst auf etwa eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

© Daniel Bockwoldt/dpa

Mann in Rahlstedt durch Schuss verletzt

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 36 Jahre alter Mann in einem Park in Rahlstedt angeschossen und schwer verletzt worden. Zuvor war der Mann laut seiner Begleiterin von einem Bekannten angesprochen worden, beide hätten sich auf Albanisch miteinander unterhalten. Den Angaben der Polizei zufolge sollte sich die Frau auf Anweisung des Schützen dann auf den Boden legen. Kurz darauf sei der Schuss gefallen. Der Verletzte ist mittlerweile wieder ansprechbar, trotzdem sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat in der Nähe des Gemeindezentrums Haus am See beobachtet haben.

© Felix König/dpa

Alster links besiegt Alster rechts im Schach

Zum 37. Mal hat das linke Alsterufer das rechte besiegt. 3400 Schülerinnen und Schüler waren gestern in der Barclaycard-Arena beim traditionellen Schulschachturnier gegeneinander angetreten, am Ende gewann links mit 918 zu 794 Punkten gegen rechts. Den ersten Zug setzte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gemeinsam mit dem ehemaligen "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert, weil der vor Kurzem die Frage nach dem größten Schulschachturnier der Welt – eben diesem – nicht beantworten konnte. In den vergangenen drei Jahren war zwar immer das rechte Alsterufer erfolgreich, mit 21 Turniersiegen liegt es jedoch nach wie vor deutlich hinter der linken Alsterseite.

In einem Satz

In der Nacht zum Donnerstag wurden in mehreren Politikerbüros Scheiben eingeworfen oder Wände beschmiert, darunter das Büro des FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Jens P. Meyer, die Räume der Bezirksfraktion der Grünen, das Büro des SPD-Abgeordneten Michael Weinreich in Wilhelmsburg sowie ein Büro der Fraktion Die Linke in Ottensen +++ Das Universitätsklinikum Eppendorf bekommt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft weitere rund elf Millionen Euro für ihren neurowissenschaftlichen Sonderforschungsbereich, der die Funktionsweise von Netzwerken des Gehirns untersucht

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Beim zweiten sogenannten globalen Klimastreik der "Fridays for Future"-Bewegung erwarten die Veranstalter heute rund 10.000 Teilnehmer +++ Aufgrund der Vorbereitung der Wählerverzeichnisse schließen die Einwohnermeldeämter heute bereits um 16 Uhr +++ Heute wird die denkmalgerecht sanierte Veranda der Villa Mutzenbecher im Niendorfer Gehege eingeweiht +++ Am Sonnabend demonstrieren Gegner des neuen Stadtteils Oberbillwerder in der Innenstadt für den Erhalt der Grünflächen in Hamburg +++ Am Sonntag findet auf dem Friedhof Ohlsdorf ein Bürgerfest statt, mit dem das Projekt Ohlsdorf 2050 abgeschlossen werden soll

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Polizist

Nach einer Schlägerei sperrten wir zwei rivalisierende Gruppen für den Rest der Nacht ein. Die Mitglieder der einen Partei waren auffallend gut gekleidet und wollten offensichtlich eine rauschende Party feiern, sie hatten zum Teil vierstellige Eurobeträge dabei. Aber irgendwie wirkten sie vom Verhalten und der Wortwahl her verkleidet. Diese Vermutung bestätigte sich, als sich einer für die Durchsuchung bis auf die Unterhose ausziehen sollte. Bei seinen Lackschuhen angekommen, fragte er mich etwas traurig: "Muss ich die auch ausziehen?" Ich nickte. Da sagte er ganz enttäuscht: "Dann kann ich sie danach gar nicht mehr anziehen." Ich stutzte: "Warum denn nicht?" Nun gab er kleinlaut zu, keine Schleife binden zu können.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wer war dafür, wer dagegen? Bezirkspolitiker streiten um Bunker

Lärm, Wasserschäden und Existenzängste im Bunker an der Feldstraße (wir berichteten) sind nicht nur ein Zwischenergebnis der laufenden Bauarbeiten. Bevor es so weit kommen konnte, fielen politische Entscheidungen im Senat und im Bezirk Mitte. Dort gibt es nun Streit: Wer in Mitte war damals für das Bauprojekt? Eher die Grünen? Eher die SPD? Auf Facebook werden Hinterzimmerentscheidungen debattiert und Stimmen gegeneinander aufgerechnet. Keiner will’s gewesen sein. Distanzieren sich die Koalitionäre in Mitte im Endspurt des Bezirkswahlkampfs von ihrer Entscheidung, die sie im Juli 2016 einstimmig trafen? Das möchten die beiden Fraktionschefs so nicht verstanden wissen. "Wir wollen den Dachgarten, wir wollen ein innovatives Projekt machen. Das hat sich nicht geändert", erklärt Tobias Piekatz (SPD) auf Nachfrage. Michael Osterburg (Grüne) bestätigt: "Die Vision an sich ist gut." Man stehe dazu, bei aller Skepsis, die es durchaus auch in der Bezirkskoalition gegeben habe. "Wir sehen den Investor äußerst kritisch", sagt Osterburg. Deshalb habe man "klare Regeln" in den städtebaulichen Vertrag schreiben lassen, in die – auf Bestreben der Bezirkspolitiker hin, wie Piekatz betont – viele Anliegen aus dem Stadtteil eingeflossen seien. Die Baugenehmigung, die der Bezirk letztendlich erteilte, sei direkt an diesen Vertrag gebunden. Man habe auf ausreichenden Mieterschutz gepocht, führen die Fraktionschefs an. Tatsächlich stellten SPD und Grüne dazu einen Antrag, der etwa Mieterleichterungen im Fall von störendem Baulärm vorsieht. Aus rechtlichen Gründen hätte dieser Punkt jedoch nicht in den städtebaulichen Vertrag einfließen können. Und das ganze Vorhaben zu stoppen, dazu sahen sich die Bezirkspolitiker nicht in der Lage. "Olaf Scholz wollte damals unbedingt diese Bunkeraufstockung haben", erklärt Osterburg. Auch heute gebe es keine rechtliche Möglichkeit, die Bauarbeiten stillzulegen. Pech für die Bunkermieterinnen und -mieter, die sich Lärm und Schäden nun nahezu schutzlos ausgeliefert sehen. Es liege in der Verantwortung des Investors Thomas J. C. Matzen, die Baustelle so zu organisieren, dass niemand Schaden nehme, sagt Piekatz. "Ich bin fest überzeugt, dass das möglich ist."

Annabel Trautwein

© Hamburg Port Authority/Kai Gerullis

Eine Symphonie für den Alten Elbtunnel

Die Oströhre des Alten Elbtunnels ist fertig renoviert (ein Interview mit dem Projektleiter können Sie hier noch einmal nachlesen), nun wird unter der Elbe musiziert. Am Wochenende führt die Hamburger Hochschule für Musik und Theater in vier Konzerten die extra zusammengestellte "Tunnelsymphonie" auf. 144 Musikerinnen und Musiker spielen dabei in beiden Röhren. Damit sie ihr Spiel und ihren Gesang über die Länge von insgesamt knapp 1000 Metern synchronisieren können, benutzen sie tabletbasierte Partituren, die mit einer eigens entwickelten Software von einem Computer einzeln gesteuert werden. Während des multimedialen Konzerts bewegen sich die Besucher frei zwischen den Künstlern. Die Tickets für die vier Konzerte waren binnen eines halben Tages ausverkauft.

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Fotografie Gesche-M. Cordes zeigt in ihrem neuen Buch »Hamburg 1970–1979« ein Panorama verschiedenster Lebenswelten – städtischen Alltag, Arbeit und Kunst, Protestbewegungen und Hippie-Kultur –, die sich zu einem vielschichtigen, oft überraschenden Bild Hamburgs in den Siebzigerjahren verdichten. Gesche-M. Cordes: Hamburg 1970–1979. Edition Pickhuben, 29 Euro Architektur Mit Dominique Ehrhards neuem Pop-up-Buch lassen sich fünf Architekturikonen des 20. Jahrhunderts wie die Villa Savoye von Le Corbusier, das Case Study House von Charles & Ray Eames und das Paper House von Shigeru Ban entdecken. Architektur zum Aufklappen! Ehrhard, Dominique: 5 Houses. Éditions des Grandes Personnes, 32 Euro Bauhaus Unter den unzähligen Neuerscheinungen zum Bauhausjubiläum finden sich auch mehrere Titel, die das Werk der Frauen am Bauhaus neu rezipieren. Zu empfehlen: der Überblicksband »Bauhaus-Frauen« von Ulrike Müller, der gerade in einer großformatigen, reich bebilderten Neuausgabe erschienen ist. Ulrike Müller: Bauhaus-Frauen. Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design. Elisabeth Sandmann-Verlag, 39,95 Euro … ausgewählt von Ann-Kristin Hohlfeld, Sautter + Lackmann

Was geht

Jazznacht: "Der Blues ist der alles und alle verbindende rote Faden im Jazz, denn mit ihm fing damals alles an", philosophiert die Kulturkirche Altona. Die heutige Jazznacht steht deshalb unter dem Motto "Blues and Ballads" und feiert zugleich den Abschluss von Studierenden des Jazzstudienganges am Konservatorium.

Kulturkirche Altona, Bei der Johanniskirche 22, 19 Uhr, 15 Euro

Kinoradeln: In vielen Innenstädten weicht Wohn- dem Gewerberaum, nach Geschäftsschluss leeren sich die Plätze. Diese Pause im Stadtleben nutzt die Künstlergruppe "A Wall is a Screen" als Kombination aus Stadtführung und Filmnacht. Heute lädt sie ein zur "Kurzfilmradwanderung – mit dem Fahrrad und kurzen Filmen durch den Hamburger Hafen".

Start: Alter Elbtunnel, Südportal, ab 22.15 Uhr

Was kommt

Fest der Schafe: Die Pommerschen Landschafe halten ganz still, wollen sie doch endlich ihre Winterwolle loswerden. Beim großen Schafschurfest erzählt Scherer Andreas Wissenswertes über die Herde. Kinder basteln, filzen, lassen Seifenblasen fliegen, während im Museumsdorf Volksdorf die alte Schmiede klingt.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60d,So, 11–17 Uhr, Eintritt frei; Schur je um 12, 13, 14 und 15 Uhr, Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro

Alles Käse: Die Stars des Tages sind Büffel, Ziege, Kuh und Schaf; beim Käsemarkt "De Kees" duften ihre Erzeugnisse um die Wette. Mehr als 25 Käser, Käserinnen und Affineure erzählen von ihrem Handwerk und diskutieren über hochwertige Milch, Biobutter und Magerquark.

Hobenköök im Oberhafen, Stockmeyerstraße 43, So, 10–17 Uhr, Spende erbeten

Hamburger Schnack

In der U-Bahn. Vater und Sohn unterhalten sich über Politik und die anstehenden Wahlen. Sagt der Sohn: »Papa, ich fänd’s gut, wenn die SPD Europameister würde!« Gehört von Sabine von Traubenberg

Meine Stadt

»Wir haben bei der Rodung der Rebanlage an den Landungsbrücken ein Rest-Rebstöckchen vom Stintfang ergattern können«, schreibt uns Wiebke Donandt. »Wir waren nicht die Einzigen und auch nicht die Ersten, und so blieben uns am Ende der langen Warteschlange ein paar kleine trockene Ästchen. Auf dem Südbalkon zu Dekozwecken in einen Eimer Wasser gestellt sprießt es nun! Vielleicht schlägt er ja Wurzeln.« © Wiebke Donandt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Am Sonntag werden in Hamburg neben dem Europaparlament die Bezirksversammlungen gewählt. Was haben die eigentlich zu sagen? Wer darf die wählen? Und wie geht das?

Grüner Park auf grauem Weltkriegsmahnmal – das war die Idee für den ehemaligen Flakbunker auf St. Pauli. Nun haben die Bauarbeiten begonnen. Und der Frust ist groß.

Der Projektleiter der Elbtunnel-Sanierung erzählt, wie aufwendig die Renovierungsarbeiten wirklich waren.