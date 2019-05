Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Stimmen der Bezirkswahl werden erst heute ausgezählt, doch schon am Ergebnis der Europawahl lässt sich ablesen, dass sich die politischen Kräfteverhältnisse in der Stadt verschieben. Die SPD verliert 14 Prozentpunkte, die Grünen gewinnen genauso viel hinzu. 31,2 Prozent für die Grünen, 19,8 Prozent für die SPD lautet das vorläufige Endergebnis der Europawahl.

Das ist natürlich keine Prognose für die Bürgerschaftswahl. Wenn es um ihre Stadt geht, stimmen die Hamburgerinnen und Hamburger anders ab als bei überregionalen Wahlen. Schon bei der Bezirkswahl dürfte die Stimmenverteilung aller Voraussicht nach deutlich anders aussehen. Aber die EU-Wahl zeigt einen Trend, der die Befürchtungen vieler Genossen in den vergangenen Wochen bestätigt ("Es kommt schlimm oder katastrophal."). Viele Bürger trauen den Grünen inzwischen mehr zu als der SPD. In Altona, Eimsbüttel und Nord erreichte der eigentlich kleine Koalitionspartner jeweils 15 Prozentpunkte mehr als die SPD, in keinem einzigen Bezirk holte die SPD mehr Stimmen als die Grünen.

Bestätigt sich dieses Ergebnis auch nur ansatzweise bei den Bezirkswahlen, wird das die Dynamik der rot-grünen Koalition noch weiter verändern. Schon heute sind die Grünen nicht mehr der kleine Anbau am roten Rathaus, wie Olaf Scholz einst sagte. Der gestrige Tag dürfte den Grünen neun Monate vor der Bürgerschaftswahl weiteres Selbstbewusstsein geben. Sie haben die Zukunftsthemen Klima und Wissenschaft besetzt. Das weiß man auch in der SPD – und sucht dringend eine Antwort. Bisher erfolglos.

Bitter ist das Ergebnis der Europawahl aber nicht nur für die SPD, sondern für die leidgeplagte CDU, sie stürzt nun auch bei dieser Wahl unter die 20-Prozent-Marke und kommt auf 18 Prozent der Stimmen. Die Linke (7 Prozent) verliert leicht, die FDP (5,6 Prozent) legt zu, die AfD bleibt vergleichsweise schwach (6,6 Prozent).

Eine gute Nachricht für alle Politikinteressierten steckt in diesem Ergebnis: Politisch werden die kommenden neun Monate sehr spannend.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

Hahn und Semsrott im Europaparlament, Fleckenstein nicht

Erstmals seit Gründung des Europaparlaments werden wohl weder die Hamburger SPD noch die CDU Vertreter nach Brüssel und Straßburg entsenden. Der bisher einzige Hamburger Europaabgeordnete, Knut Fleckenstein, wird dem Parlament künftig nicht mehr angehören, er stand nur auf Platz 18 der SPD-Bundesliste. Der CDU-Landesvorsitzende Roland Heintze verpasst nach 2014 aller Voraussicht nach erneut den Einzug ins Parlament. Neu ins EU-Parlament kommt dagegen die 29 Jahre alte FDP-Kandidatin Svenja Hahn, sie stand auf Platz zwei der Bundesliste ihrer Partei. Ebenfalls neuer EU-Abgeordneter wird der 33-jährige Hamburger Kabarettist Nico Semsrott, der für die Satire-Partei "Die Partei" auf Listenplatz 2 hinter "Ex-Titanic"-Chefredakteur Martin Sonneborn angetreten war.

Wahlbeteiligung steigt – und dennoch wählt wohl gerade einmal jeder Zweite

Deutlich mehr Menschen haben sich an der Europa- und Bezirkswahl beteiligt als vor fünf Jahren. Bei der Europawahl lag die Wahlbeteiligung bei 61,7 Prozent, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Nur bei der ersten Europawahl 1979 hatten sich mehr Hamburger beteiligt. Vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung lediglich bei 43,5 Prozent gelegen. Auch bei den zeitgleich abgehaltenen Bezirksversammlungswahlen gab es eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2014: Bis 16 Uhr machten 48,7 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Damit war die Wahlbeteiligung bis dahin um 10 Prozentpunkte gestiegen, lag also gut ein Viertel höher als vor fünf Jahren. Die aktuelleren Daten bis zur Schließung der Wahllokale um 18 Uhr hatte der Landeswahlleiter für die Bezirkswahl gestern nicht mehr veröffentlicht.



17.000 Menschen bei Klimademo

© Daniel Bockwoldt/dpa

Zwei Tage vor der Europawahl gab es eine Rekordbeteiligung bei der "Fridays for Future"-Bewegung. Laut Polizei gingen am Freitag in der Innenstadt 17.000 Menschen für eine striktere Klimapolitik auf die Straße, die Veranstalter sprachen sogar von 25.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Demonstriert wurde in insgesamt 120 Ländern, allein in Deutschland beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter 320.000 Menschen am "globalen Klimastreik".

Passanten zerstören Schwamm

© Felix Ko\u0308nig/dpa

Er soll Hass aufsaugen, doch er zieht Zerstörung an. Nur wenige Stunden nachdem der überdimensionale Schwamm anlässlich des 70. Jahrestages des Grundgesetzes auf der Reesendammbrücke zwischen Jungfernstieg und Rathaus aufgestellt worden war, wurde das Kunstobjekt des Moderators Michel Abdollahi erneut zerstört. Trotz Hinweistafeln, die seine Bedeutung erklärten, sowie eines Schilds "Nicht zerstören!" begannen Passanten, große Teile des Schaumstoffs herauszureißen. Der erste Schwamm, der im Herbst 2016 in der HafenCity aufgestellt wurde, fiel nach kurzer Zeit einem Brandanschlag zum Opfer. Das zweite Exemplar wurde von Kindern zerstört. Der dritte Schwamm sollte zwei Wochen auf dem Jungfernstieg stehen, nun ist er umgezogen auf das Gelände von Kampnagel.

In einem Satz

Der HSV hat nach nur einjähriger Amtszeit Sportvorstand Ralf Becker rausgeschmissen, sein Nachfolger wird der ehemalige Leverkusener Sportdirektor Jonas Boldt +++ Am Sonnabend ist erneut eine Seniorin mit dem Auto in ein Schaufenster gefahren, diesmal im Wellingsbüttler Weg +++ Ein 44-jähriger Polizist wurde in der Nacht auf Sonntag bei einer Einsatzfahrt schwer verletzt, als sein Streifenwagen in der Altstadt ohne Sirene eine rote Ampel überfuhr, mit einem Auto kollidierte und sich überschlug

Was heute auf der Agenda steht

Die Stimmen der Bezirkswahlen werden ausgezählt +++ Die Verkehrsbehörde hat einen Mobilitätstag ausgerufen, an dem sie zeigen will, wie gut die Koordination der Baustellen bereits funktioniert +++ Mit einer Fotoausstellung zur City Nord in der Rathausdiele startet der Architektursommer

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Eigentlich sollen die Kinder ein gesundes Frühstück dabeihaben, aber was da alles in den Brotdosen steckt: Da gibt es Käse, der gar nicht mehr aussieht wie Käse. Immer wieder kommt es sogar vor, dass Eltern ihren Kindern kalte Pommes mitgeben. Am Geld kann es nicht liegen. Manche Leute fahren mit dem Mercedes vor, aber packen das billigste Weißbrot ein. Dabei erklären wir bei Elternabenden immer wieder, wie wir uns ein gesundes Frühstück vorstellen. Die Kinder kapieren das oft schneller als die Eltern. Ein Dreijähriger hatte einen gezuckerten Joghurt dabei. Wir sprachen beim Frühstück mit allen darüber. Als ich am nächsten Tag seine Mutter darauf hinweisen wollte, meinte sie nur, das habe ihr Sohn schon gemacht und er habe heute Morgen auch gleich seine Brotdose kontrolliert.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Nach dem Mord ins Kino

© Christian Charisius/dpa

Mit mehr als 50 Stichen hat Marc-Michael H. vergangenen Dezember seine Ehefrau im Schlafzimmer ihrer Wohnung in Altona-Nord getötet. Anschließend wusch er das Blut ab, holte sich etwas zu essen und ging ins Kino. "Einen Musikfilm" habe er sich angesehen, sagte er am Freitag bei seiner Aussage vor dem Landgericht, wo ihm der Prozess gemacht wird. "Hat mir gut gefallen." Es war nicht der einzige Satz, der die Zuschauer erschütterte. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner berichtet auf ZEIT ONLINE von dem Verfahren.

Nannen-Preis-Verleihung mit neuer Bescheidenheit

© Georg Wendt/dpa

Der Unterschied zu früherem Pomp war augenfällig: Statt im Schauspielhaus oder wie noch vergangenes Jahr in der Elbphilharmonie zelebrierte Gruner + Jahr ("Stern", "Brigitte", "Geo") die Verleihung des renommierten Nannen Preises 2019 in seiner Kantine am Baumwall, eingebettet in einen Tag der offenen Tür – und mit 300 Gästen statt zuletzt 1000. "Früher war mehr Lametta", sagte ZDF-Moderatorin Marietta Slomka, die herzerfrischend lässig durch die Veranstaltung am frühen Samstagabend führte. Die Botschaft war klar: weniger Chichi und Selbstbeweihräucherung, mehr Sachlichkeit in einer Branche, die durch den Fälschungsskandal um den damaligen "Spiegel"-Reporter Claas Relotius fundamental erschüttert worden ist. "Einen Eid des Hippokrates für Journalisten" empfahl Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), selbst Mediziner, in seinem Grußwort. Nannen Preise wurden in sieben Kategorien verliehen. Den besonders traditionsreichen Egon Erwin Kisch-Preis für die beste Reportage gewann ein Text aus dem SZ-Magazin, verfasst von Bastian Berbner, heute ZEIT-Redakteur im Ressort Dossier.

Stefan Schirmer

144 Musiker spielen Symphonie im Alten Elbtunnel

© Axel Heimken/dpa

Nach acht Jahren Sanierung ist die Oströhre des Alten Elbtunnels wiedereröffnet worden. 144 Musiker der Hochschule für Musik und Theater spielten, verteilt über beide Röhren des Tunnels, eine eigens komponierte "Tunnelsymphonie". Einen Eindruck vom Konzert bietet dieses Video. Anfang Juni beginnt die Sanierung der Weströhre, dann dürfen auch keine Autos mehr durch den Tunnel fahren. Welche Erfahrungen die Ingenieure bei der Sanierung der Oströhre gemacht haben, können Sie in diesem Interview nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Oase in Eimsbüttel Ein lauschiges Plätzchen! Das ist der erste Gedanke, der dem Gast beim Betreten der Terrasse des MK6 kommt. Idyllisch liegt sie zwischen mächtigen Laubbäumen, Rotklinkerhäusern, einem restaurierten denkmalgeschützten Pavillon, einem rustikalen Schuppen und der Jerusalem-Kirche. Diese kleine Oase – vergangenen September eröffnet – scheint noch nicht sehr bekannt zu sein, trotz der wärmenden Frühlingssonne sind nur wenige Plätze belegt. Das MK6 bietet einen täglich wechselnden Mittagstisch zwischen 8,90 und 12,90 Euro (am Testtag: Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat/Fischfrikadelle mit Spargelsalat/Rote-Bete-Apfel-Salat mit Ziegenkäse) sowie auf der ständigen Karte einige Salate, Pizzen, Pasta und Sandwiches. Das Schnitzel ist leider etwas fad geraten, und der begleitende Salat scheint mit grober Hand zubereitet worden zu sein. Für 12,90 Euro darf man mehr erwarten. Schade, denn das MK6 ist nicht nur draußen, sondern bei kühleren Temperaturen auch drinnen ein sehr angenehmer Ort zum Abschalten. MK6; Eimsbüttel, Moorkamp 6, Mittagstisch Mo–Fr 12–17.30 Uhr Thomas Worthmann

Verlosung

Entscheidungsdrama: Das Problem des akuten Organmangels wird immer wieder kontrovers in der Politik diskutiert. In "Das Leben meiner Tochter" greift Regisseur Steffen Weinert die Debatte auf. Erzählt wird Geschichte eines Vaters, dessen Tochter dringend ein Spenderherz benötigt. Als auf dem offiziellen Weg auch nach einem Jahr einfach nichts passiert, stellt Weinert seinen Protagonisten Micha Faber vor eine schwierige Entscheidung: Wie weit wird er gehen, um das Leben seiner Tochter zu retten? Offizieller Filmstart ist Donnerstag, 6. Juni, doch bereits am Montag können Premierengäste den Film in Anwesenheit der Hauptdarsteller Christoph Bach und Maggie Valentina Salomon sowie des Regisseurs Steffen Weinert sehen. Wir verlosen zweimal zwei Karten für die Premiere von "Das Leben meiner Tochter" am 3. Juni, 20 Uhr im Abaton. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Meine Tochter" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Königliches Flimmern: Vier Jugendliche verbringen Weihnachten in der Psychiatrie. Konfrontiert mit sich selbst und einem unkonventionellen Psychiater, erleben sie Feiertage voller Wut und Trauer, aber auch voller Komik und Überraschungen. Filmabend im Rahmen der Aktionswoche Selbsthilfe: "4 Könige".

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, Eintritt frei, Anmeldung unter 040 34 23 53

Post-Punk-Hologramm: Der Titel ihres ersten Albums verwirrt und fasziniert zugleich: "Hologram Ĭmparatorluğu". Gaye Su Akyol macht seit diesem Debüt 2016 als eine der aufregendsten Klangforscherinnen der Türkei von sich reden. Sie bietet eine Mischung aus traditioneller Ballade, futuristischem Surf und Post-Punk-Opposition.

Knust, Neuer Kamp 30, 21 Uhr, 22 Euro

Was kommt

Elbonale: Der größte Jazz-Event Deutschlands entert zum neunten Mal die Elbufer; unter anderem schwappen beim Elbjazz-Festival Klänge von Sophie Hunger, Jamie Cullum und Altin Gün über das Wasser. Parallel startet am Wochenende die Altonale als Straßenfest für lau; 17 Tage lang will sie mit Workshops, Konzerten und Theater Hamburg für Kultur begeistern.

Elbjazz: Verschiedene Orte an der Elbe, Tickets Fr ab 55 Euro, Sa ab 69 Euro, Zweitagesticket ab 99 Euro.

Altonale: verschiedene Orte in Altona, 31.5.–16.6., Eintritt frei

Orchestertanz: Der Gesang eines ungarischen Bauernmädchens faszinierte Béla Bartók so sehr, dass er begann, ähnliche Werke zu sammeln. Reisen durch Osteuropa erbrachten schließlich einen riesigen Melodienschatz; 1918 umfasste Bartóks Sammlung 2700 ungarische, 3500 rumänische und 3000 slowakische Tänze und Lieder. Das Orchester der Generationen spielt einige davon, außerdem Werke von Mozart und Händel.

Kulturkirche Altona, Bei der Johanniskirche 22, Sa, 18 Uhr, VVK 10 Euro, AK 15 Euro

Hamburger Schnack

Fußgängerampel an der Elbchaussee in Ottensen. Auf der gegenüberliegenden Seite hält ein Jogger, läuft auffällig auf der Stelle weiter und boxt zuweilen mit seinen Armen in die Luft. Worauf ein kleines Mädchen fragt: "Papa, warum zappelt der Mann so? Muss der Pipi?" Gehört von André Schnackenburg

Meine Stadt

Baumwall abends um neun © Magrit Delius

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Nach dem Mord in einen Musikfilm. Ein 50-Jähriger tötet in Hamburg-Altona seine Ehefrau mit 50 Messerstichen. Anschließend geht er ins Kino. Nun hat er die Tat gestanden. Er sieht sich als Opfer.

Es gab mal das Stichwort Zuschütten. Die Oströhre des Alten Elbtunnels wurde in mehr als zehnjähriger Arbeit grundsaniert – mit teils kostentreibenden Überraschungen, sagt der Projektleiter.