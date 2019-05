Oliver Hollenstein © Maria Feck

mit einem, zwei, im schlechtesten Fall vielleicht drei verlorenen Bezirken hatten sie gerechnet bei der SPD. Doch das, was kam, hatten nicht einmal die größten Pessimisten unter den Sozialdemokraten prophezeit. Vier von sieben Bezirken hat die SPD bei den Bezirkswahlen an den eigentlich kleinen Koalitionspartner verloren.

In Altona, Eimsbüttel und Nord ist die Niederlage katastrophal, jeweils mehr als 14 Prozentpunkte liegt die SPD dort hinter den Grünen. Ein fast noch größerer Schock für viele in der Partei ist aber der Verlust des Bezirks Mitte, traditionell ein Machtzentrum der Sozialdemokraten. Und auch in den restlichen Bezirken gab es gestern für die SPD trotz Wahlsiegs wenig Grund zum Feiern. In Wandsbek ist der Vorsprung vor den Grünen hauchdünn (0,4 Punkte), in Harburg gering (1,3 Punkte). In Bergedorf liegt man nur 2,1 Punkte vor der CDU.

Was passiert nun? Noch vor dem Ende der Stimmenauszählung traten Bürgermeister Peter Tschentscher und SPD-Chefin Melanie Leonhard gestern sichtlich angespannt vor die Presse. Ihre Analyse: An der Hamburger SPD habe es nicht gelegen. Die überregionalen Themen der Europawahl hätten medial die kommunalen Fragen überlagert und die Wahlentscheidung vieler Bürgerinnen und Bürger beeinflusst. Die Grünen hätten wie überall von der allgemeinen Stimmung für mehr Klimaschutz profitiert. Bei der Bürgerschaftswahl in neun Monaten werde schon alles anders. Da könne man nämlich die eigenen Erfolge in der Stadt in den Mittelpunkt stellen.

Ob das reicht? Es rumort an der Basis der SPD. In den Bezirken kamen gestern noch die Kreisvorstände zusammen, vielerorts war die Stimmung wohl ziemlich frostig. Viel Frust gibt es über den Bürgermeister. Der eine oder andere an der Parteibasis findet, die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank mache öffentlich eine bessere Figur als er. Andere meinen, er hätte sich stärker von Berlin abgrenzen müssen. Dass er nun so tue, als ob das Bezirkswahlergebnis nichts mit Hamburg zu tun habe, ärgert viele.

Aber dass jemand die Palastrevolution gegen den Bürgermeister wagt, das mag sich doch niemand so recht vorstellen. Die Partei scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben, als sie mit internem Zank viele Wähler verprellte. Neun Monate sind es noch zur Bürgerschaftswahl. Neun Monate, um eine Idee zu finden, wie die Grünen zu schlagen sind. Was dabei die Herausforderung für Peter Tschentscher wird, analysiert mein Kollege Marc Widmann hier in einem Kommentar auf ZEIT Online.

Stimmen der Bezirke sind ausgezählt

Wo sonst große Stars auftreten, wurde gestern Demokratie vollzogen. 900 Helfer haben in der Barclaycard Arena den ganzen Tag die Stimmen der Bezirkswahl ausgezählt. Erst spät am Abend wurde dann das vorläufige Endergebnis veröffentlicht. Deutlich zeigt sich bei der Wahl, dass auch bei der Bezirkswahl SPD und CDU beim Wähler durchfallen – sie stehen nur wenig besser da als bei der Europawahl. Zählt man die Stimmen aller Bezirke zusammen, hat die SPD 11,2 Prozentpunkte verloren und erreicht nur noch 24 Prozent der Wählerstimmen. Die CDU musste 6,6 Punkte abgeben und steht jetzt bei 18,2 Prozent. Die Grünen haben dagegen 13,1 Punkte gewonnen und erlangten 31,3 Prozent der Stimmen. Auch die kleinen Parteien schnitten besser ab als vor fünf Jahren: Die Linke verbessert sich um 0,5 Punkte auf 10,7 Prozent, die FDP legt um 2,7 Punkte auf 6,6 Prozent zu, die AfD um 1,8 Punkte auf 6,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung stieg von 40,9 Prozent in 2014 auf 58,6 Prozent.

Die wichtigsten Ergebnisse für die einzelnen Bezirke können Sie hier auf ZEIT Online nachlesen.

Westhagemann ist zufrieden mit der neuen Baustellenkoordination

Vor einem halben Jahr hat der Senat ein 24-Punkte-Programm zur besseren Koordination der Straßenbaustellen angekündigt, darunter eine engere Zusammenarbeit zwischen Baustellenkoordinator, Polizei, Bauträgern und weiteren Behörden. Seither habe sich bereits vieles zum Positiven geändert, sagte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) gestern. "Wir sind noch nicht überall bei 100 Prozent, aber wir sind auf einem guten Weg." Derzeit werde an 80 Stellen in der Stadt gebaut, im Laufe des Jahres würden weitere 40 hinzukommen. Über die Baustellen informieren kann man sich auf einer interaktiven Karte oder über eine neue Hotline (Tel. 040/428282020). Die Karte befindet sich allerdings im Aufbau, zahlreiche existierende Baustellen sind noch nicht verzeichnet.

Umstrittenes Mathe-Abitur wird gewertet

Anfang Mai hatten die schriftlichen Mathematik-Abiturprüfungen bundesweit zu Schülerprotesten und sogar -petitionen geführt. Gestern gab die Schulbehörde bekannt, dass die Hamburger Klausur auf erhöhtem Niveau ("Leistungskursniveau") angemessen war, die Klausur auf grundlegendem Niveau ("Grundkursniveau") dagegen im Vergleich zu jenen der vergangenen Jahre "relativ schwer". Deshalb habe man entschieden, alle Prüfungen normal zu werten. Wer die Klausur auf grundlegendem Niveau geschrieben hat, bekommt jedoch die Gelegenheit, im Rahmen einer mündlichen Prüfung ihre oder seine Note zu verbessern.

Bei Baggerarbeiten in Harburg wurde eine englische 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und entschärft +++ Zum bereits vierten Mal wurde Hamburg dank seines Engagements für den fairen Handel als "Fair Trade Town" ausgezeichnet

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt den Präsidenten der Republik Costa Rica, Alvarado Quesada +++ 370 Schüler üben in der Neuen Großen Bergstraße in Altona die Herz-Lungen-Wiederbelebung +++ Zu Zwecken der Nachwuchsgewinnung lädt die Bundespolizei von 8 bis 18 Uhr zur Informationsveranstaltung "Coffee with a Cop" am Hauptbahnhof +++ Die britische Acid-Jazz-Band Jamiroquai gibt in der Barclaycard-Arena das erste von zwei Deutschland-Konzerten

Alltagsreporter: Der Polizist

Wenn Kinder an mir vorbeigehen, grüßen sie mich oft mit den Worten "Hallo, Polizei!". Manche sind neugierig und wollen alles ganz genau wissen. Vor allem was ich da am Gürtel hängen habe, interessiert sie. Wenn ich gerade Zeit habe, erkläre ich das auch gerne und zeige meine Ausrüstung: Pfefferspray, Schlagstock, Handschellen und Waffe. Nur Anfassen ist nicht erlaubt. Die meisten staunen auch nur, aber ab und zu ist einer dabei, der versucht, mir die Waffe rauszuziehen. Da muss man aufpassen!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Im Scheinwerferlicht: Tobias Kilian

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere neue Serie "Im Scheinwerfer" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht kurz vor dem Auftritt hinter den Kulissen? Den Auftakt macht Tobias Kilian (hier im Bild mit seiner Kollegin Rabea Lübbe). Am Sonntag feierte er am Ohnsorg-Theater Premiere mit "Botter bi de Fisch", einer Komödie über Dating-Wahnsinn, Torschlusspanik und Eitelkeit.

Ich spiele – auf den ersten Blick – ein chauvinistisches Arschloch namens Tim. Er sucht über Tinder, Parship und all diese Portale verzweifelt nach einer Beziehung und fürchtet zugleich, sich zu öffnen. Die Herausforderung für mich ist, nicht nur das Macho-Klischee zu bedienen. Tim hat auch eine zerbrechliche Seite: die Angst vor dem Alleinsein. Das kann ich gut verstehen. Von Parship und so was habe ich keine Ahnung, ich habe mir das nur für die Rolle angesehen, dazu Videos von Flirt-Coaches. Aber als Schauspieler musst du dich ständig öffnen und wirst zugleich von anderen beurteilt. Das kann ähnliche Ängste auslösen.

Das ganze Stück spielt übrigens in einem Suppenteller auf einer schrägen Bühne. Die Zuschauer könnten uns im Teller nicht sehen, wenn er gerade wäre. Aber wenn du eineinhalb Stunden schief auf einem Präsentierteller stehst, verkrampfen alle Muskeln! Eine Bewegungstrainerin hat uns deshalb Entspannungsübungen gezeigt, die mache ich kurz vor dem Auftritt und singe mit den Kollegen laut "Don’t Stop Me Now". Das macht locker.

Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, nächste Termine: heute, 19.30 Uhr, morgen, 16 Uhr, Vorstellungen bis zum 7.7., ab 15,50 Euro

Anna Heidelberg-Stein

Elbphilharmonie für Symbolik geehrt

Die Elbphilharmonie hat den Architekturpreis "Große Nike" des Bundes deutscher Architekten – nicht gewonnen. Der Preis, mit dem der Verband ein unter anderem in Fügung, Komposition, sozialem Engagement und Atmosphäre beispielhaftes neues Bauwerk auszeichnet, ging an das Kirchenzentrum Seliger Pater Rupert Mayer in Poing bei München, das wegen seiner Silhouette den Spitznamen "Gottes Sprungschanze" trägt. Ganz leer ging die Elbphilharmonie nicht aus: Sie holte die "Nike" in der Kategorie Symbolik – auch für das Verdienst, ihre öffentliche Wahrnehmung innerhalb weniger Monate von kompletter Ablehnung in geradezu frenetisches Feiern gedreht zu haben. "Die innere Organisation ist komplex und stellenweise spektakulär zugleich", heißt es in der Jury-Begründung. "Die vielfältigen Nutzungen sind, einer Stadt im Haus gleich, subtil miteinander verwoben und münden in den großen Konzertsaal, der sich am Besten orientiert, was es für einen derartigen Konzertsaal weltweit gibt: an Hans Scharouns Philharmonie in Berlin." Dieser letzte Satz dürfte die Elbphilharmonie-Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron viel mehr schmerzen als der Umstand, nicht den Hauptpreis ergattert zu haben – eigentlich hatten sie alle gängigen Superlative ja für ihren Bau beansprucht.

Florian Zinnecker

Sammelaktion für Hamburger Theaterschiff startet

107 Jahre alt ist das Hamburger Theaterschiff am Nikolaifleet, nach eigenen Angaben ist es damit das älteste seiner Art – aber leider auch schwer renovierungsbedürftig. Obwohl für die Sanierung bereits 312.000 Euro aus einem Sanierungsfonds der Stadt zur Verfügung stehen, fehlt es noch an einer Menge Geld, da die Maßnahmen teurer sind als erwartet. Benötigt werden zusätzliche 300.000 Euro. Deshalb startet morgen eine Crowdfunding-Kampagne, außerdem soll es weitere Aktionen wie etwa eine Benefiz-Gala in der Elbphilharmonie geben. Ein Video über das Theaterschiff finden Spendenwillige hier.

Kaffeepause:



Alles zum Glück Hier wartet man jeden Moment darauf, dass Pippi Langstrumpf um die Ecke kommt. Zumindest deuten Atmosphäre und Interieur des seit gut einem Jahr am nördlichen Ende von Barmbek geöffneten Cafés glück auf auf einen verrückt-schwedischen Einfluss hin: Die Kombination aus unterschiedlichen Sitzmöbeln, Teppichen und einer dunkelblau angemalten Wand wirkt einfach quietschvergnügt. Der Espresso stammt von der kleinen Kaffeerösterei Hermetic in der Schanze und schmeckt als Cappuccino (3,20 Euro) hervorragend. Die vier Torten aus glutenfreien Zutaten wie Reis- und Buchweizenmehl sehen nicht nur verlockend aus, sie sind – serviert auf bunt zusammengewürfelten Tellern – auch außergewöhnlich: fruchtig-aufregend die Zitronentorte mit Schokoladenglasur, ganz wunderbar der Käsekuchen mit Brombeeren, und genauso vorzüglich die Torte mit Marzipan. Mancher Kuchen mache glücklich, sagt die herzliche Frau hinter der Theke mit einem Strahlen. »Und darum geht es doch!« Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Steilshoop, Café glück auf , Elligersweg 1 , Mi–Fr, 12–18, Sa, So, 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Leichen lesen: Pathologen klären die kompliziertesten Fälle durch Analyse, Rekonstruktion und Erfahrung. Klaus Püschel zeigt in seiner öffentlichen Vorlesung, dass wir manchmal von den Toten fürs Leben lernen. "Spannender als jeder Krimi: Leichenschau und Sektion".

Medizinhistorisches Museum, Martinistraße 52, 18 Uhr, Eintritt frei

Pilotenehrung: Was tun mit einem Dackel der Dankbarkeit? Viele Luftbrücken-Piloten erhielten nach 1949 verrückte Geschenke von der Bevölkerung. Es folgten Straßenumbenennungen, und in den 1950er-Jahren wurden sie mit Flugzeugshows geehrt. "Vom Dackelgeschenk zum Großevent – 70 Jahre Gedenken an die Luftbrücke", Vortrag des Berliner Historikers Matthias Heisig.

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität, Holstenhofweg 85, 18 Uhr, Eintritt frei

Oregon-Rock: Pop-Rock’n’Roll mit nackten Füßen und Knarre, so lässt sich der Sound von The Shivas beschreiben. Seit die Band 2006 in Oregon zusammenfand, tourte sie durch 25 Länder, stets begleitet von Totenköpfen und Sternchen. Noch ein paar Zombies, fertig ist der Soundtrack zu "From Dusk Till Dawn II".

Molotow, Nobistor 14, 19 Uhr, 15 Euro

Kommen zwei sehr junge Wähler ins Wahllokal. Während des Wartens auf eine freie Wahlkabine tauschen sie letzte Empfehlungen aus. »Wähl Grün, weil wird warm.« »Nee, wähl SPD, gibt mehr Basketballplätze.« Gehört von Antje Martin

