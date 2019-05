Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

sind die Bezirkswahlen ein echter Stimmungstest für die Bürgerschaftswahl? Diese Frage beschäftigt seit Montag die Strategen aller Parteien. In der SPD hofft man: nein – und argumentiert, dass die überregionalen Themen der Europawahl viele Wählerinnen und Wähler auch bei der Bezirksabstimmung beeinflusst haben. Stimmt das?

Das Politikforschungsinstitut Policy Matters hat im Auftrag der ZEIT und der Körber-Stiftung von Anfang bis Mitte Mai 1002 Hamburgerinnen und Hamburger gefragt, wen sie wählen würden, wäre am nächsten Sonntag Bürgerschaftswahl. Das Ergebnis: Auch hier würde die SPD etwa 15 Prozentpunkte weniger bekommen als bei der Wahl 2015 und käme damit noch auf 30 Prozent. Die Grünen würden 10 Prozentpunkte gewinnen und stünden bei 22 Prozent. Die CDU bliebe bei enttäuschenden 16 Prozent, die Linke käme leicht verbessert auf 11 Prozent, die AfD könnte vier Punkte gewinnen und erreichte damit 10 Prozent, die FDP würde leicht zulegen auf 9 Prozent.

Nach jetzigem Stand könnte die rot-grüne Koalition also weitermachen, allerdings mit deutlich stärkeren Grünen. Ein Ergebnis dürfte Bürgermeister Peter Tschentscher dabei angesichts der parteiinternen Kritik freuen: Könnten die Hamburger ihren Bürgermeister direkt wählen, würden sich 34 Prozent der Befragten für den Amtsinhaber entscheiden. Seiner Stellvertreterin Katharina Fegebank von den Grünen würden dagegen nur 16 Prozent das Amt anvertrauen. CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg käme auf 8 Prozent.

In der repräsentativen Umfrage im Rahmen der Aktion "Hamburg besser machen" wurde außerdem gefragt, bei welchen Wählergruppen die Parteien punkten, was die Hamburger an ihrer Stadt stört und was sie über die Streitthemen Verkehr und Wohnen denken. Die Ergebnisse können Sie von heute an in der neuen Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg lesen – oder als Digitalabonnentin oder -abonnent direkt hier.

Das Team der Elbvertiefung nutzt am Freitag den Brückentag, wir lesen uns also am kommenden Montag wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes langes Wochenende!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

Hafenmuseum soll auf dem Kleinen Grasbrook entstehen

© Christian Charisius/dpa

Das geplante Deutsche Hafenmuseum mit der Viermastbark "Peking" soll bis 2025 auf dem Gelände des ehemaligen Überseezentrums im Hafen entstehen. Das hat Kultursenator Carsten Brosda (SPD) gestern mitgeteilt. Das bereits existierende Hafenmuseum am Schuppen 50A wird dann als Außenstelle weiterentwickelt. Dort kann das neue Museum nicht errichtet werden, weil angesichts der zu erwartenden Besucherzahlen zu viele sogenannte Störfallbetriebe in der Umgebung liegen, von denen bei Unfällen möglicherweise Gefahren ausgehen. Neben der Historie des Hafens soll in dem neuen Museum auf dem Kleinen Grasbrook auch auf die Themen eines modernen Hafens und die Probleme der Globalisierung aufmerksam gemacht werden. Der Bund hat für das Hafenmuseum 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, es ist damit derzeit eines der größten Museumsprojekte Deutschlands.

FC-St.-Pauli-Fans müssen ihren Wasserwerfer stilllegen

Ein Fanclub des FC St. Pauli darf seinen Wasserwerfer nicht mehr im Straßenverkehr bewegen. Das Oberlandesgericht Nordrhein-Westfalen hat damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen bestätigt. Wieso Aachen? Die Fans des Hamburger Fanclubs hatten ihren Vereinssitz extra dorthin verlegt, um dem Gefährt das Wunschkennzeichen "AC-AB 1910" verpassen zu können. ACAB steht in der Fußballfanszene sowie bei Linksautonomen für "All cops are bastards". Der ausrangierte Wasserwerfer hatte zuletzt beim G20-Gipfel für Aufmerksamkeit gesorgt, als ihn Aktivisten vor dem Haus von Innensenator Andy Grote (SPD) aufgestellt hatten. Das Gericht hat nun entschieden, dass seine Betriebserlaubnis automatisch kraft Gesetz erloschen sei, da das für den Polizeidienst konzipierte Fahrzeug nicht mehr von der Polizei genutzt werde.

In einem Satz

An den Hamburger Schulen sind im vergangenen Jahr weniger Schäden durch Vandalismus aufgetreten, die Reparaturkosten sanken um ein Viertel auf 1,6 Millionen Euro +++ Der Senat hat beschlossen, die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst auch für die Beamten der Stadt zu übernehmen, sie bekommen damit mehr Geld +++ In Volksdorf hat ein bewaffneter Mann eine Tankstelle überfallen +++ In Poppenbüttel ist ein siebenjähriger Junge schwer verletzt worden, als er über eine rote Fußgängerampel lief und von einem Auto angefahren wurde +++ Der Angelsport-Verband Hamburg hat mehr als 70.000 Jungaale in der Alster ausgesetzt, um den Bestand der bedrohten Fischart wieder aufzubauen

Was bis Sonntag auf der Agenda steht

Der Prozess um Schüsse auf einen Rockerboss am Millerntor wird heute mit dem nicht öffentlichen Plädoyer der Verteidigung fortgesetzt +++ Das deutsche Spring- und Dressur-Derby startet heute mit dem Eröffnungsspringen +++ Am Freitag beginnt das Elbjazz-Festival +++ Zum Weltkongress des Rotary Clubs, der am Sonntag eröffnet wird, werden 25.000 Rotarierinnen und Rotarier aus 170 Ländern erwartet +++ Am Sonntag gibt Mariah Carey ihr einziges Deutschlandkonzert

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Kürzlich sollte ich bei einem Neubau mit einer Inspektionskamera die Schmutzwasserleitungen abfahren. Dabei vergleiche ich unter anderem den Ist-Zustand mit Zeichnungen. Es gab eine deutliche Abweichung von den Plänen: Die neu verlegte Leitung änderte mehrfach die Richtung, jeweils mit 90-Grad-Bögen, die wir Rohrreiniger überhaupt nicht mögen. Als ich den Bauleiter darauf ansprach, erklärte er: "Da stand ein Baugerüst, da mussten wir drum rumbauen."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Was eine Party im Zwick mit dem vergeigten HSV-Aufstieg zu tun hat

© Philipp Szyza/xim.gs/picture-alliance/dpa

Nach dem Derbysieg gegen den FC St. Pauli klingelt bei einem Ultra-Fan des HSV das Telefon. Ein Spieler des Vereins ist dran. Er lädt ihn und seine Kumpels ein ins Zwick, ein Szenelokal in Rotherbaum. Dort feierten Profis und Anhänger bis in die Nacht hinein, als hätte die Mannschaft gerade die Meisterschaft gewonnen. Was das mit der derzeitigen Situation des HSV zu tun hat? Ziemlich viel, schreibt unser Autor Daniel Jovanov. Seinen Text lesen Sie in der neuen Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg oder als Digitalabonnentin oder -abonnent direkt hier.

Herbert Schalthoff verabschiedet sich in den Ruhestand

© Henning Bode für DIE ZEIT

Am 17. August 1995 moderierte er zum ersten Mal im Lokalsender Hamburg 1 die Talkshow "Schalthoff Live", gestern hat sich Herbert Schalthoff, 65 und dienstältester Polittalker Deutschlands, in den Ruhestand verabschiedet. Damit geht eine Institution. Was dem großen NDR nicht gelang, hat Schalthoff mit seinem Talk im ständig klammen Minisender geschafft: zum Treffpunkt der doch sehr übersichtlichen Hamburger Politikszene zu werden. Die Themen, die bei ihm am Dienstagabend besprochen wurden, boten danach oft tagelang Gesprächsstoff auf den Fluren des Rathauses. An seinen sendefreien Tagen regte der Hamburg-1-Politikchef so manche Großdebatte auf Facebook an. Ist damit jetzt Schluss? Natürlich nicht. "Schalthoff Live" soll es nach einer ausgedehnten Sommerpause von August an wieder geben, dann vielleicht jedoch nicht mehr jede Woche. Nur aus dem täglichen Geschäft will sich Schalthoff verabschieden. Ob ihm das gelingt, wird man auf Facebook beobachten können. Ein vor vier Jahren erschienenes Porträt von Herbert Schalthoff lesen Sie hier.

Ein Musikfestival für Neugierige und Fortgeschrittene

Es ist das wohl schrägste Festival des Jahres: Im Kraftwerk Bille startet am Donnerstag die Konzertreihe "Blurred Edges", veranstaltet vom Verband für aktuelle Musik Hamburg. Das Eröffnungskonzert findet in mehreren Räumen gleichzeitig statt – unter anderem mit einem Impro-Duo, bestehend aus Synthesizer und Posaune, einem Werk für Solo-Kontrabass sowie einer Komposition für Violine, Video und Elektronik (Einlass ab 20.30 Uhr, Beginn um 21.30 Uhr, Eintritt frei). Das Festival läuft bis 16. Juni, die Konzerte finden unter anderem in der Hörbar im Gängeviertel, auf der MS "Stubnitz" und in der Hochschule für Musik und Theater statt. Weitere Infos und das genaue Programm sind zu finden unter www.vamh.de

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Cooler kleiner Imbiss Die Weidestraße ist eine dieser Durchfahrtsstraßen, in der es eigentlich keinen Grund gibt anzuhalten. Bis jetzt. Denn nun hat ganz am Ende ein neuer kleiner und gestylter Laden eröffnet, der einen Zwischenstopp lohnt: das Kohldampf. Der erste gute Eindruck setzt sich auch im Inneren fort: cooles Interieur, ein paar Tische, an den Wänden gesprayte Figuren. Schick! Die Karte ist etwas für Leute mit richtigem Hunger, darauf finden sich: Sandwich, Burger, Fritten und "German Bites" wie Currywurst, Schnitzel mit Pommes frites und – tatsächlich – Chili con Carne. Zwei Brüder, die in der Gegend aufgewachsen sind, haben das Kohldampf im März eröffnet. Was hier auf den Teller kommt, sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch, wie das "Philly Cheese Steak" (8,90 Euro) mit weichem Brot, Steakstreifen (das Fleisch ist aus Schleswig-Holstein), Champignons, scharfen Jalapeños und leckerer Burgersauce. Vegetarier werden ebenso fündig wie Gäste, die zum Burger lieber Salat statt Brot essen. Sie können die "Nackte Kuh" bestellen – mit Rinderhacksteak, Käse, Guacamole und Trüffelmayo (6,50 Euro). Kohldampf; Barmbek-Süd, Weidestraße 85, Mittagstisch 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Flimmern an der Tür: Henning arbeitet auf St. Pauli als Türsteher. Viele denken, das würden nur hirnlose Proleten machen. Henning aber hat studiert, schreibt satirische Texte und löst Konflikte, bevor sie eskalieren. Doku-Filmabend im Zelt: "Türen/Doors".

Schanzenzelt, Sternschanze 1, 20 Uhr, Eintritt frei

Radikale Langeweile: Beim Vorstellungsgespräch fragte man Paul, wo er sich in fünf Jahren sehe. "Mir fiel nicht mehr ein als: Ist das ein Samstag?" Paul möchte nichts verändern. "Das Nirvana Baby" erzählt von der Ohnmacht und den Widersprüchen radikaler Haltungen; szenische Lesung.

fux Lichtspiele, Bodenstedtstraße/Ecke Zeiseweg, 20.30 Uhr, 8 Euro

Was kommt

Vatertag mit Buddha: Entlang der Elbe ziehen Bollerwagen Väter und solche, die es nie werden sollten, hinter sich her. Wer den Kontrast sucht, der lasse sich im Buddhismus Zentrum einführen in die tibetische Karma-Kagyü-Linie. Klingt zu nüchtern? Alternativ geht es mit Jules Ahoi und Indie-Folk-Pop hinaus aufs Meer, getrieben vom Klangtraum aus Gischt, Mut und der perfekten Welle.

Einführung in den Buddhismus: Buddhismus Zentrum Hamburg, Thadenstraße 79, morgen, 19 Uhr, Eintritt frei;

Konzert Jules Ahoi: Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, morgen, 20.30 Uhr, 6 Euro

Tipps für Kids

MiniMedi: Kann Leinwandflimmern Kinder bilden? Auf jeden Fall, sagen die Macher des Kurzfilmfestivals Mo & Friese. Sie zeigen neben Animations- und Kurzfilmen auch Dokumentarstreifen und Experimentelles. Den Auftakt macht am Sonntag das Programm "Klangfarben" für Kids ab fünf Jahren. Darin machen Hase, Bär und Wolf im Wald Musik, ein Mädchen stimmt einen Zaun, und der Elefant hat Angst im Dunkeln.

Mo&Friese, verschiedene Orte, 2.–10.6., Programm online; Klangfarben, Zeise Kino, Friedensallee 7–9, So, 15 Uhr, 3,50 Euro

MiniMediMaxi: Das Unbekannte kann so schön sein. Mithilfe von Luft- und Bodenakrobatik erforschen die 35 Künstler des Zartinka Jugendensembles fremde Welten. "Beautiful Stranger – Zirkusgeschichten über das Schönfremde".

Schanzenzelt, Sternschanze 1, So, 15/19 Uhr, Erwachsene 12 Euro, Kinder 6 Euro

Maxi: Das Schulende naht; und dann? Bei der "stellenwerk Jobmesse" suchen über 150 Aussteller nach den Spitzenteams von morgen, zugleich bahnen sich Studierende ihren Weg in die Arbeitswelt. Dabei helfen Vorträge wie "Einstiegsgehalt – Wie viel bin ich wert?" und "Warum es cool ist, für ein 87 Jahre altes Unternehmen zu arbeiten".

Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1/Ernst-Cassirer-Park, 4.–6.6., je 11–18 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Am Sonntag war ich als Wahlhelferin in unserer Stadtteilschule eingeteilt. Gegen Mittag erschien eine Familie mit drei kleineren Kindern. Als die Eltern ihre Wahlunterlagen abholten, meinte das jüngste, etwa 3 Jahre alte Mädchen nach einem suchenden Rundumblick: "Wo ist denn nun der Wal?" Gehört von Marianne Hollederer/i>

Meine Stadt

Wenig beachtete Ecken Hamburgs, diesmal: ein romantisches Fleckchen an der Dove Elbe © Helga Schug

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

So denken die Hamburger: Wen würden Sie ins Rathaus wählen? Was sind die drängendsten Probleme? Soll die City autofrei werden? Oder braucht es mehr Parkplätze? Die repräsentative Umfrage zur Aktion "Hamburg besser machen".

Am 10. März gewann der HSV mit 4 : 0 gegen den FC St. Pauli. Danach lief praktisch nichts mehr. Das hat Gründe.

Auf Nuschelkurs. Seit 20 Jahren moderiert Herbert Schalthoff die einzige politische Talkshow der Stadt. Ist er nur Kommentator der Hamburger Politik – oder längst ein Teil von ihr?