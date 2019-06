Inhalt Seite 1 — Hamburg will Chaos mit Sharing-Anbieter vermeiden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit Samstag dürfen E-Scooter legal auf öffentlichen Wegen fahren. Hamburgs Verkehrsbehörde hat deswegen ein Konzept für Sharing-Anbieter von elektrischen Tretrollern erarbeitet. Mehrere Unternehmen planen ein lokales Angebot. Mit ihnen soll eine freiwillige Vereinbarung getroffen werden, die unter anderem Abstellverbotszonen sowie eine Limitierung auf 1.000 Roller pro Anbieter innerhalb des Rings 2 vorsieht. Zudem möchte die Verkehrsbehörde mittels einer Ortungssoftware, in der alle Leihroller erfasst werden, einen Überblick über Angebot und Nutzung bekommen. Bisher hat allerdings noch kein Betreiber die Vereinbarung unterschrieben. Alles Wissenswerte zu den E-Scootern, haben wir für Sie zusammengefasst.

Um welche Roller geht es eigentlich?



In der Debatte um die Zulassung wurden die Begriffe E-Roller und E-Scooter oft synonym verwendet. Gemeint ist eigentlich der E-Scooter, ein elektronisch angetriebener City-Tretroller. Die Roller sind meist trag- und klappbar, auf ihnen steht der Fahrende. Hochpreisige Modelle schaffen mit einer Akku-Ladung Reichweiten bis zu 50 Kilometer, die maximale Geschwindigkeit liegt zwischen 20 und 50 Kilometern pro Stunde. Der Begriff E-Roller bezeichnet dagegen eigentlich die deutlich leistungsstärkeren Elektro-Motorroller.

Was regelt die Verordnung?

Die Verordnung erlaubt, dass E-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde und einem maximalen Gewicht von 55 Kilogramm auf Radwegen und, sofern kein Radweg vorhanden ist, auch auf der Straße fahren dürfen. Dabei müssen Nutzerinnen und Nutzer hintereinanderfahren, sich möglichst weit rechts halten und schnellere Verkehrsteilnehmer überholen lassen. Zunächst plante das Bundesverkehrsministerium auch eine Erlaubnis auf Gehwegen für E-Scooter mit Schrittgeschwindigkeit. Nach Kritik aus den Ländern wurde dieser Passus aber wieder gestrichen.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Auf was müssen Sie bei der Nutzung achten?

Die E-Scooter müssen für die Nutzung im Verkehr ähnlich wie ein Fahrrad ausgestattet sein: mit einer Lenk- oder Haltestange, zwei separaten Bremsen, einer Klingel, Vorder-, Rück- und Bremslicht sowie Seitenreflektoren. Für alle Tretroller, die schneller als sechs Kilometer pro Stunde fahren können, ist eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Diese soll zwischen 30 und 60 Euro im Jahr kosten. Die Plakette muss am Roller angebracht werden. Zudem sollten Sie darauf achten, dass der E-Scooter bereits nach der neuen Verordnung zugelassen wurde. Eine Betriebsgenehmigung müssen die Hersteller nach dem Inkrafttreten der eKFV erst beim Kraftfahrt-Bundesamt beantragen, ein Sprecher der Behörde rechnete mit Wartezeiten von in der Regel zwei Wochen. Nicht zugelassene Tretroller oder solche mit einer höheren Maximalgeschwindigkeit sind weiterhin auf öffentlichen Wegen verboten. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld ab 20 Euro, bei Fahrzeugen ohne Erlaubnis sogar ein Strafverfahren. Bereits gekaufte E-Scooter können mit einer Einzelbetriebserlaubnis nachgerüstet werden.

Was ist noch wichtig?

Erlaubt ist das Fahren im Straßenverkehr ab 14 Jahren. 12- bis 14-Jährige dürfen E-Scooter mit einer maximalen Geschwindigkeit von 12 Stundenkilometern nutzen. Zudem gelten für Fahrerinnen und Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie im Auto. Fahranfänger sollten nüchtern fahren, alle anderen dürfen bis zu 0,5 Promille im Blut haben. Gibt es eine Fahrradampel, müssen E-Scooter-Nutzer diese beachten. Eine Führerscheinpflicht gibt es nicht, ebenso wenig wie eine Helmpflicht. Die Deutsche Bahn verkündete zudem nach der Entscheidung des Bundesrates, dass kleine, klappbare Tretroller kostenlos im Zug mitgenommen werden dürfen.

Welche Kritik gibt es?

Politiker wie der Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse, verschiedene Experten sowie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft warnten bereits vor der Abstimmung im Bundesrat im Mai vor den Unfallgefahren durch E-Scooter. In der Konsequenz ließ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Fahrerlaubnis für Gehwege aus der Verordnung streichen. Tatsächlich gab es in Schweden und Frankreich bereits jeweils einen Toten nach Unfällen mit Tretrollern. In Hamburg wurde ein 12-Jähriger durch eine E-Scooter-Fahrerin verletzt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) kritisierte, dass es auf Deutschlands Radwegen schon jetzt zu wenig Platz gebe und sich die Unfallrisiken durch weitere Fahrzeuge noch erhöhe. Auch der Chef der Polizeigewerkschaft, Oliver Malchow, sagte gegenüber der dpa, dass die Gefahr für Kollisionen bestünde. Vorerst plane die Polizei aber keine zusätzlichen Kontrollen.