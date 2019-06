Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Woche wird in der Elbphilharmonie schon wieder gefeiert: Zehn Millionen Menschen haben seit der Eröffnung im November 2016 die Aussichtsplattform besucht. Mit so vielen Gästen hätte niemand gerechnet. Zu diesen zehn Millionen habe ich dank Sightseeing-Touren mit Freunden und Verwandten sicher fünfzehn Besuche beigetragen, deutlich häufiger war jedoch mein Kollege Florian Zinnecker in den vergangenen Monaten zu Besuch in der Elbphilharmonie. Er hat sich dort die Abläufe hinter der Bühne angeschaut sowie mit Managern, Künstlern und Technikern gesprochen. In der Titelgeschichte der neuen Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg erklärt er, wie das Geschäftsmodell des Hauses funktioniert, wer draufzahlt und wer profitiert. Seinen Blick ins Getriebe von Hamburgs Konzertfabrik können Sie als Digitalabonnentin oder -abonnent direkt hier lesen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

Die Freibadsaison ist gestartet

Am Wochenende wurden Hamburgs Freibäder eröffnet – und das Wetter hat mit Temperaturen bis 30 Grad auch mitgemacht. Heute und morgen bleibt es mit mehr als 25 Grad noch warm, es soll aber vereinzelt Gewitter und kräftige Schauer geben.

Verdacht in der Freikarten-Affäre bestätigt

Der Verdacht hat sich bestätigt: Das Bezirksamt Nord verlangte nicht nur Freikarten für die Rolling Stones im Stadtpark, sondern auch für zahlreiche Konzerte in der Alsterdorfer Sporthalle. Das geht aus Mietverträgen hervor, die das Bezirksamt in der vergangenen Woche veröffentlicht hat. Bis Ende 2017 hieß es in den Allgemeinen Vertragsbedingungen: "Der Mieter hat spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung dem Vermieter 30 Eintrittskarten unentgeltlich zu überlassen." In der Bürgerschaft und in der Bezirksversammlung Nord stehen nun Anträge auf Akteneinsicht an. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Freikarten-Affäre finden Sie hier.

Félice Gritti

Bunkerinvestor will Mieter halten

Der Vermieter des Bunkers in der Feldstraße hat auf die Vorwürfe seiner Mieter reagiert, über die wir berichtet haben. Der Bunker müsse ganz unabhängig von der geplanten Aufstockung saniert werden, so habe es die Stadt verfügt, erklärte der Geschäftsführer der Hausverwaltung EHP, Paul Hahnert, in einem Schreiben an die ZEIT. Die Wasserschäden und der Lärm seien bedauerlich, aber nicht zu vermeiden. "Es wird sicherlich im Zuge der Bauarbeiten immer mal wieder zu Lärm kommen", schreibt er. "Wir versuchen allerdings, diesen in engem Austausch mit den Mietern auf ein Minimum zu reduzieren und auf einzelne Wünsche, wann immer möglich, einzugehen." Jede Schadensmeldung werde geprüft und bearbeitet.

Dem Unternehmen sei sehr daran gelegen, sämtliche bestehenden Mietverhältnisse langfristig beizubehalten, schreibt Hahnert. "Wir haben damals diesen attraktiven Mietermix zur Entstehung eines Medienbunkers ohne öffentliche Vorgaben oder Unterstützung selbst zusammengestellt und hierfür sogar jahrelange Leerstände in Kauf genommen." Der Investor Matzen Immobilien hat 1993 ein Erbbaurecht bis Ende 2053 erhalten, den Bunker umgebaut und seitdem vermietet. Im Rahmen der Genehmigung für die Aufstockung wurde der Vertrag 2017 bis 2067 verlängert. Die Bürgerschaftsfraktion der Linken fordert derweil einen Baustopp für die Aufstockung, "bis die Gefährdung wichtiger kultureller Institutionen in Hamburg beendet und ein Bestandsschutz gewährleistet ist".

Annabel Trautwein

ICE nach Hamburg strandet nach Bombendrohung in Wittenberge

Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks und einer Bombendrohung wurde ein ICE von Berlin nach Hamburg am Samstagabend in Wittenberge gestoppt und durfte erst knapp 4,5 Stunden später weiterfahren. Auch zwei eigens bestellte Busse konnten die Reisenden nicht weiterbefördern. Ein Bus war defekt, beim anderen der Fahrer betrunken. Weitere ICE-Züge wurden umgeleitet und verspäteten sich deutlich. Gestern Abend musste die ICE-Strecke dann erneut vorübergehend gesperrt werden, weil ein Mann in der Gemeinde Weisen in Brandenburg die Gleise überquert hatte und dabei von einem Zug erfasst wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.

Und Samstagnacht in Altona

Mehrere Männer sind in Altona in der Nacht zum Sonntag auf Polizisten losgegangen. Die Polizei war zunächst ausgerückt, weil eine Gruppe von 50 bis 80 Personen um 3 Uhr morgens Flaschen auf die Wohlers Allee geworfen hatte. Als die Beamten ankamen, wurden sie nach eigenen Angaben sofort massiv beleidigt und bedrängt. Ein 19-Jähriger soll eine abgebrochene Flasche unter den Reifen eines Streifenwagens gelegt haben. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, versuchte ein 18-Jähriger, den festnehmenden Beamten von hinten anzugreifen. Währenddessen seien die Polizisten von etwa 25 Personen massiv bedrängt worden. Als sie schließlich mit den beiden jungen Männern abrücken wollten, warf sich ein Mann auf die Motorhaube des Streifenwagens, außerdem wurde das Fahrzeug durch Tritte, Schläge und einen Flaschenwurf beschädigt.

In einem Satz

Dieter Hecking wird neuer Trainer beim HSV +++ Seit 2011 ist die Zahl der Hamburger Polizistinnen und Polizisten von 10.033 auf 11.013 gestiegen +++ Ein 44 Jahre alter Mann soll für rund 250 Autoaufbrüche im Süden der Stadt verantwortlich sein +++ Hamburgs SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) haben nach dem angekündigten Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor lang anhaltenden Querelen in der SPD gewarnt

Was heute auf der Agenda steht

Die U1 zwischen Langenhorn Markt und Ohlsdorf ist wegen Bauarbeiten bis zum 25. August gesperrt, es gibt einen Schienenersatzverkehr, der etwa 20 Minuten länger braucht als die Bahn +++ Die Sanierung der Weströhre des Alten Elbtunnels beginnt +++ Im Prozess um die Schüsse auf einen 38-jährigen Rockerboss am Millerntor im August 2018 wird das Urteil erwartet

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Koberer

Ich arbeite in Europas einzigem Strip-Club nur für Frauen. Ich bin vom ersten Tag des Stripclubs an als Koberer dabei, ein alter Hund. Jahrelang habe ich das jedes Wochenende durchgezogen, mir meinen Namen erarbeitet: "der Kult-Koberer". Jetzt habe ich Nachwuchs rangezüchtet, zwei jüngere Männer. Die Ausbildung war nicht einfach: Ein Koberer muss freundlich und lustig sein, eine große Klappe haben. Versaute Sprüche machen, die trotzdem nicht ordinär sind. Frech, aber nicht unfreundlich Passanten anschnacken. Direkt auf Frauen zugehen, sie aber niemals anfassen. Wir sind hier nicht im Weinlokal in Eppendorf, wir verkörpern St. Pauli! Das kann man nur bedingt lernen, das Talent muss man als Rohdiamanten in sich tragen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Mehr als 30.000 Besucher hören Jazz an der Elbe

Junge Mädchen, viele erwachsene Paare, alte Hasen, man könnte sagen: Jazz ist für alle da, jedenfalls Elbjazz. 30.000 Besucher waren am Wochenende auf Hamburgs größtem Jazzevent, bei dem in diesem Jahr unter anderem Michael Wollny, Jamie Cullum, Sophie Hunger und Tower of Power auftraten – vor einmaliger Hafenkulisse auf dem Gelände von Blohm + Voss. Auch unser Jazzexperte Ulrich Stock war dabei. Hier können Sie nachlesen, wie er es fand.

"Frieden auf der Welt ist nicht nur Aufgabe der Politik"

Etwa 35.000 Rotary-Clubs mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern gibt es weltweit. Einmal im Jahr treffen sich die Rotarier zu ihrem Weltkongress. Der diesjährige findet seit gestern mit 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Hamburg statt. Wir haben mit Andreas von Möller gesprochen, 71 Jahre alt, Mitinhaber einer Hamburger Außenhandelsfirma und einer der Organisatoren der Convention.

Elbvertiefung: Herr von Möller, warum treffen sich die Rotarier dieses Jahr in Hamburg?

Andreas von Möller: Wir haben uns im Bewerbungsprozess gegen zehn andere Städte durchgesetzt. Im Finale ging es gegen Hongkong, was uns besonders stolz macht, weil wir vorher als Außenseiter galten. Aber die Stadt hat sich mit großem Eifer dafür eingesetzt, die Convention nach Hamburg zu holen. Dafür sprach neben infrastrukturellen Gegebenheiten auch die Historie und Bedeutung von Rotary in Deutschland. 1927 wurde hier der erste Club des Landes gegründet.



EV: Sie nehmen bekanntlich nicht jeden in Ihre Clubs auf. Wie wird man Rotarier?

Von Möller: Über Empfehlungen oder über eine persönliche Einladung eines Mitglieds. Die Clubs denken dabei berufsorientiert. Das heißt, dass man aus möglichst vielen unterschiedlichen Bereichen Mitglieder rekrutiert. Wir wollen nicht nur Anwälte oder Ärzte bei uns haben. Ich selbst zum Beispiel bin Holzhandelsmann, so einen hatten sie in unserem Club noch nicht.

EV: Kritiker werfen Ihnen vor, Rotary sei ein elitärer und mächtiger Geheimbund, dessen Mitglieder unter sich bleiben wollen.

Von Möller: Dem widerspreche ich. Rotary ist offen für Menschen aus allen Kulturen, die echte und langfristige Lösungen für die hartnäckigsten Probleme der Welt finden wollen. Unsere Clubs arbeiten mit Partnern in Gemeinden auf der ganzen Welt zusammen, um wirksame Projekte umzusetzen, die die Lebensumstände verbessern. Wir nutzen unsere beruflichen Hintergründe, vielfältigen Perspektiven und die Kraft unserer globalen Verbindungen, um die Welt ein klein bisschen besser zu machen.

EV: In welchen Bereichen sind Sie tätig?

Von Möller: Ganz oben steht die Bekämpfung von Polio, im deutschen Sprachgebrauch als Kinderlähmung bekannt. Als ich 2002 Rotarier wurde, gab es jährlich 350.000 neue Infektionen weltweit. Im letzten Jahr waren es nur noch 27 Neuinfektionen. Das ist ein großartiger Erfolg. Wir haben mit den UN und ihrer Tochterorganisation WHO die Verfügbarkeit von Impfstoffen erleichtert und weltweit viel Geld dafür gesammelt. Im letzten Jahr gab es 450 Millionen Impfungen. Darüber hinaus kümmern wir uns auch um den Zugang zu sauberem Trinkwasser oder um die Vermeidung von Konflikten in Krisenregionen. Frieden auf der Welt ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern fängt bei uns allen an.

Daniel Jovanov

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Die Kunst des guten Essens Es hätte gar nicht mehr diesen Traum von einem cremigen Nachtisch mit Sahne, Kondensmilch, Himbeeren und Keksen (2,80 Euro) sowie den perfekten Espresso (1,70 Euro) gebraucht, um glücklich aus dem Soné Art Restaurant zu schweben. Schon bei der Ankunft wirken die entkernten Räume mit ihrer Patina, der schönen schlichten Bar und dem magisch leuchtenden Deckenfoto einer Steinkuppel sehr besonders. Das Essen von Spitzenkoch Fabian Huber ist fantastisch. Auf der vor den Gast gestellten Tafel stehen Pita mit Ratatouille, Maissuppe mit Popcorn sowie der dann vom freundlichen und kompetenten Service gebrachte Backfisch für 13 Euro. Er ist zart und saftig, der ihn begleitende cremige Kartoffelsalat außerordentlich gut, die Remoulade leicht. Dazu ein Blattsalat mit Nüssen und Heidelbeeren für 4,50 Euro und ein schön scharfer Ingwer-Zitrone-Eistee mit Glashalm. Kein Haken? Womöglich ist hier einfach alles so erstklassig, wie es schon beim ersten Besuch wirkte. Soné Art Restaurant und Bar; Neustadt, Kaiser-Wilhelm-Str. 73, Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Spitzenforscher stellen sich vor: In vier Forschungsbereichen ist die Universität im vergangenen Jahr als exzellent ausgezeichnet worden. Was machen die Forscherinnen und Forscher da? Das beantworten Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, Universitätspräsident Dieter Lenzen und die Sprecher der vier Forschungsbereiche bei einer Podiumsdiskussion. Es moderiert Oliver Hollenstein.

Hauptgebäude der Universität, Hörsaal M, Edmund-Siemers-Allee 1, 18–20 Uhr, kostenlos



Istanbul liest: Leila stirbt. Im Moment ihres Todes denkt die Prostituierte an den Geschmack vom Ziegeneintopf aus ihrer Kindheit und an den Geruch des Kardamom-Kaffees, den sie mit ihrer großen Liebe teilte. Ihr Leben steht im Mittelpunkt des neuen Romans von Elif Shafak: "Unerhörte Stimmen".



Magazin-Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a, 19.30 Uhr, 14 Euro



Tanz den Yogi: Was machen die da – Jazzdance, Yoga, Akrobatik? Die Lösung nennt sich Acroyoga, auf der Altonale dargeboten von der Gruppe "Komm, flieg mit mir". Damit Gäste beim Nachahmen Höhenflüge statt Abstürze erleben, gibt es anschließend einen Einsteiger-Workshop.



Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 18–21.30 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

Stadtnatur: Die ehemalige innerdeutsche Grenze hat sich zum "Grünen Band" entwickelt. Am Schaalsee etwa ruhen Zugvögel aus, Fischotter kümmern sich um ihren Nachwuchs. Als Einstimmung auf den Langen Tag der Stadtnatur erforscht die Exkursion "Schaalsee, Boize und Elbe" die Vernetzung der tierischen Lebensräume.



Treffpunkt Hamburg Hbf, Busspur, Kirchenallee, Sa, 9–18 Uhr, Erwachsene 20 Euro, Kinder 15 Euro, Anmeldung online

Indie-Punk-Cruise: In der Fischbrötchenbude feiert eine Punkband, auf der Hafenfähre erklingt Indierock. Das "Booze Cruise Festival" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Live-Mucke an ungewöhnliche Orte des Hafens zu bringen. Im Line-up tummeln sich zu Pfingsten Bands wie Chamberlain, War on Women und Not Scientists.



Verschiedene Orte, Hamburger Hafen, Fr–Mo, Festivalticket 89 Euro, Tagesticket ab 35 Euro

Hamburger Schnack

Vor einem Schulhof. Drei junge Damen schießen kichernd Selfies mit Schmollmund. Eine Vierte geht vorbei: "Iiih, Duckface ist ja so was von vorbei! Das ist ja sooo 2000!" Antwort: "Hä? Gab es da schon Handys?" Gehört von Nicola Schoett

Meine Stadt

Gesehen auf der Langen Reihe © Jürgen Beier

