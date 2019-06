Oliver Hollenstein © Maria Feck

jeden Morgen, wenn die Elbvertiefung kommt, archiviere ich sie in einem Ordner auf meinem Computer. Dabei ist mir aufgefallen, dass heute ein Jubiläum ansteht. Sie lesen gerade die 100. Ausgabe unseres Newsletters, seit wir zum Jahreswechsel unsere Optik modernisiert und einige neue Formate eingeführt haben. Wir freuen uns, dass wir seitdem so viele neue Leserinnen und Leser hinzugewinnen konnten. Aber mindestens genauso begeistert sind wir, wie lebhaft Sie uns schreiben, dass wir hier wirklich kleine Stadtdebatten führen können. So haben wir uns das gewünscht. Danke! Aber wir möchten an dieser Stelle natürlich nicht stehen bleiben, sondern wollen die Elbvertiefung weiter verbessern.

Aktuelles

© Christian Charisius/dpa

Lange Haftstrafen für Schüsse auf Rockerboss

"Wir sind jetzt Bonnie und Clyde", jubeln die beiden Angeklagten am Tag, nachdem ihr schlimmster Feind auf St. Pauli aus einem Auto heraus fünfmal angeschossen und dabei so schwer verletzt wurde, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen wird. Gestern ging der Prozess gegen Arasch R. und Lisa S. (im Bild neben ihrem Anwalt) zu Ende, nach Ansicht des Gerichts waren die beiden für einen "Mordversuch mit Hinrichtungscharakter" verantwortlich, wie es der Vorsitzende Richter formuliert. Das Motiv war Rache. Arasch R., Mitglied der mittlerweile aufgelösten Rockergruppe Mongols, und Lisa S. waren 2016 selbst angeschossen worden. Verantwortlich dafür machten sie Dariusch F., führendes Mitglied der Hells Angels und nun im Rollstuhl. Lisa S. wurde gestern zu zwölfeinhalb Jahren verurteilt, ihr "Traummann" zu lebenslanger Haft. Die Geschichte von inniger Liebe und tiefem Hass beschreibt unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner ausführlich auf ZEIT ONLINE.

© Behörde für Schule und Berufsbildung

Der 50. Ferienpass ist jetzt zu haben

Gestern präsentierte Bildungssenator Ties Rabe (SPD) den mittlerweile 50. Ferienpass, der Kindern und Jugendlichen während der Sommer- und Herbstferien die Zeit vertreiben soll, bis die Schule wieder beginnt. Umfasste er 1969 lediglich vier Seiten (im Bild oben sehen Sie das erste Exemplar), sind es mittlerweile knapp 120 Seiten mit über 400 Veranstaltungen. Bei manchen Programmpunkten darf jeder abseits aller Altersbeschränkungen mitmachen. Der Ferienpass liegt unter anderem in Jugendämtern, Kundenzentren sowie öffentlichen Bücherhallen aus und kann hier heruntergeladen werden. Bei manchen Angeboten ist die Teilnehmerzahl limitiert.

In einem Satz

Ein Brief mit einem bräunlichen Pulver hat gestern im Bezirksamt Eimsbüttel für einen Feuerwehreinsatz gesorgt, es stellte sich allerdings rasch als harmlos heraus +++ Ein Polizist hat bei einer Verkehrskontrolle auf der Sierichstraße auf einen Kleinlaster-Fahrer geschossen, der auf den Beamten zugefahren war; der Fahrer erlitt eine leichte Kopfverletzung +++ Noch bis zum 15. Juni kann man abstimmen, wer den "Metropolitaner Award 2019" bekommen soll, der erstmals an Menschen aus der Region, Vereine und Stiftungen sowie Unternehmen verliehen wird, die sich täglich für das Wohl der Region einsetzen

Was heute auf der Agenda steht

Der Eingabenausschuss der Bürgerschaft lädt um 15 Uhr zu einer Bürgersprechstunde ins Rathaus, dort können Bürgerinnen und Bürger den Abgeordneten direkt etwa von Schwierigkeiten mit Behörden berichten +++ Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat im Fall des heimlich gefilmten "Ibiza-Videos" laut dem österreichischen "Standard" Anzeigen gegen Personen, die an der Herstellung und Verbreitung des Videos beteiligt gewesen sein sollen, gestellt, darunter auch bei der Staatsanwaltschaft Hamburg +++ Im Rathaus findet die Gruppenauslosung für die Beachvolleyball-WM statt, die in etwas mehr als drei Wochen in Hamburg startet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Opernsängerin

Unsere Probenzeiten sind durch die Gewerkschaft genau festgelegt. Normal arbeite ich zwischen 10 und 14 Uhr und dann wieder von 18 bis 22 Uhr oder manchmal auch bis Mitternacht, wenn ein Auftritt ansteht. Eigentlich würde ich sagen: Es geht um die Kunst, da kann man ja auch mal länger machen. Einige meiner Chorkollegen sehen das nicht so. Sobald die letzte Minute der Probe vorbei ist, schauen sie nervös auf die Uhr. Am Anfang haben mich die Gepflogenheiten hier irritiert, aber inzwischen finde ich es gut, dass so penibel auf die Zeiten geachtet wird. Solisten haben diese Rechte nicht.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Was ist das drängendste Problem der Stadt?

Im Auftrag der ZEIT und der Körber-Stiftung hat die Forschungsgesellschaft policy matters diese Frage den Hamburgerinnen und Hamburgern gestellt. Und das Ergebnis der repräsentativen Umfrage ist mehr als eindeutig: Wohnen – sagen mit 45 Prozent fast die Hälfte aller Teilnehmer. Die weiteren Themen sind dicht gedrängt: Verkehr (9 Prozent), Flüchtlinge und Umweltbelastung mit jeweils 8 Prozent, die soziale Ungleichheit und die Kriminalität mit jeweils 7 Prozent. Auffällig ist, dass 16 Prozent der jüngeren Teilnehmer zwischen 16 und 34 Jahren in der Umweltbelastung das größte Problem sehen. Alle Ergebnisse der Studie können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier nachlesen, alle anderen finden die Umfrage in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg.

Kilian Trotier

© dpa

"Ich esse, was andere wegwerfen"

Justizsenator Till Steffen (Grüne) will sich dafür einsetzen, das "Containern" zu erlauben. Christine ist 25 Jahre alt, Masterstudentin und bei Foodwatch Hamburg aktiv. Sie containert seit vier Jahren. Hier erzählt sie, wie es ist, sich sein Essen aus anderer Leute Mülltonnen zu fischen.

Ob Spargel, Salat, Äpfel oder Joghurt – Tag für Tag landen alle erdenklichen Lebensmittel im Müll. Weil sie niemand mehr essen will, angeblich. Dabei sind viele dieser Produkte keineswegs verdorben und noch sehr wohl genießbar. Also fische ich das Essen wieder raus aus dem Müll. Und damit bin ich nicht allein.

Ich esse, was andere wegwerfen. Vor vier Jahren fing es an. Ich war damals schon im Hamburger Foodsharing-Netzwerk aktiv, das nicht verkaufte Lebensmittel von kooperierenden Supermärkten und Bäckereien verteilt. Darüber habe ich Menschen kennengelernt, die ihr Essen wie selbstverständlich aus Abfallcontainern holen. In der Facebook-Gruppe "Containern in Hamburg" geben sie einander Tipps, posten Bilder von gesammelten Lebensmitteln und verabreden sich zu gemeinsamen "Müllsafaris" durch die Stadt. Eine kleine Szene ist das schon lange nicht mehr: Inzwischen zählt allein diese Gruppe über 1000 Mitglieder.

Ich bin oft zwei- bis dreimal pro Woche unterwegs. Wie lang so eine Tour dauert, ist ganz unterschiedlich. Mal laufe ich nur schnell zum Aldi um die Ecke, öffne die Klappe der Mülltonne und finde meist sofort alles, was ich brauche. Wenn ich in einer Gruppe losziehe, bin ich erst nach vier oder fünf Stunden wieder zu Hause. Dann teilen wir uns ein Auto, klappern möglichst viele Supermärkte ab und packen so viel ein, wie es nur geht. Danach kochen wir zusammen und verteilen alle übrigen Lebensmittel an Bekannte, Bedürftige oder soziale Projekte.

Was Supermärkte mittlerweile unternehmen, um Menschen vom Containern abzuhalten und stattdessen sicherzugehen, dass die Lebensmittel nicht mehr genießbar sind, lesen Sie im vollständigen Protokoll auf ZEIT ONLINE.

Annika Lasarzik

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause:

Eine große Portion Herzlichkeit Vor einem Jahr eröffnete das Leev im Eppendorfer Weg, ein schönes Café mit herzhaften und süßen Leckereien. Ezo, die Betreiberin, studierte Management und arbeitete im Marketing, fand dann aber doch mehr Gefallen am Betreiben eines Cafés. Dort gibt es nun bis in den Nachmittag hinein Frühstücksbowls mit hausgemachtem Granola, Joghurt und Quark sowie frischen Früchten, aber auch Rührei mit saftigem Brot aus einer Halstenbeker Bäckerei und knackigem Salat, das absolut überzeugt. Die Kuchenauswahl reicht von luftigem Käsekuchen über cremig-veganes Bananabread und köstlich-schokoladigen glutenfreien Schokokuchen bis hin zu einer Schneewittchen genannten Kreation, einer Kombination aus Waffeln und sahniger Creme mit Früchten. Überzeugend sind auch der Kaffee (Elbgold) und der Anspruch, viel Wert auf regionale und nachhaltige Produkte zu legen. Viele der Zutaten gibt es hier in Bioqualität. Dazu passt der Name: Leev steht im Plattdeutschen für Liebe. Hoheluft-Ost, Café Leev , Eppendorfer Weg 210 , Di–So 9–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Open Air Jazz: Über den Lattenplatz schwingen Jazz, Funk und Afrobeat. Das Knust eröffnet heute seine Jazzhouse Open Air Saison mit "Uebertribe": Die Band verspricht "eine Reise ins All", gefolgt von der 45° Degrees Soul Crew auf dem Plattenteller.

Knust, Lattenplatz, 18 Uhr

Open Air Flimmern: Auf den ersten Blick wirkt Altona-Nord unscheinbar. Birgt der Stadtteil dennoch Überraschungen? Filmemacher Christian Hornung war im Auftrag des Bürgertreffs mit der Kamera unterwegs, entdeckte kleine Nischen zwischen großen Straßen und interessante Menschen aus vielen Nationen. "Das schräge Herz", Nachbarschaftskino im Rahmen der Altonale.

Platz der Republik, 22 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Schnell auf die Leinwand: "Der Kurzfilm ist die offenste, experimentellste, schnellste, mutigste, härteste Filmkunstform." Deshalb schafft das Kurzfilm Festival Hamburg seit 1985 eine Bühne für rund 400 Filme aus aller Welt. Heute stimmt die Party "Post Nights, Klub Post Disco" auf das Flimmern ein, morgen geht’s ans Eingemachte: "Wild Boar’s Suicide" etwa handelt von der irrationalen Natur der menschlichen Psyche, Sadomasochismus und Selbstmord.

Verschiedene Orte, 4.–10.6., Programm online, Einzelticket 8 Euro, 5er-Karte 33 Euro, 10er-Karte 65 Euro;

Party Post Nights: Festivalzentrum, Postgelände Kaltenkircher Platz, Eingang Augustenburger Straße/Kaltenkirchener Straße, heute, 21 Uhr;

"Suicide" und andere Kurzfilme: Metropolis, Kleine Theaterstr. 10, morgen, 19 Uhr

Hamburger Schnack

Dreijähriges Kind kommt von der dreitägigen Kitareise nach Hause. Mutter: »Mäuschen, hast du Zähne geputzt auf der Kitareise?« Kind: »Ja, mit dem Finger.« Mutter: »Wo ist denn die Zahnbürste?« Kind: »Die ist weg! Leider, leider.« Gehört von Susan Barenberg-Mellin

Meine Stadt

Unser Leser Martin P. beschwert sich – zu Recht – darüber, dass wir unsere beiden Weißstörche sträflich vernachlässigen. Erna und Fiete, wie die Elbvertiefungsleserinnen und -leser sie vergangenes Jahr getauft haben, sind mittlerweile erneut vierfache Eltern geworden. Wir gratulieren nachträglich, aber herzlich!

Foto: Screenshot

