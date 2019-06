Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute möchte ich allen S-Bahn-Pendlerinnen und Pendlern meine Hochachtung ausdrücken. Nach allem, was Sie uns gestern über das regelmäßige Chaos durch verspätete, ausgefallene und überfüllte Zügen berichteten, ist es bemerkenswert, dass Sie den öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt noch eine Chance geben. Viele von Ihnen verlassen das Haus bis zu 40 Minuten früher als notwendig, andere planen drei Pufferzüge ein, um Termine sicher zu erreichen. Manche versuchen, trotzdem den Humor zu behalten. "Im Falle einer Störung bleibe ich länger zu Hause oder im Büro und lese zur Unterhaltung die wütenden Kommentare unter dem S-Bahn-Account auf Twitter", schreibt Jonas H., der die S31 trotzdem als "schlimmste S-Bahnlinie in Hamburg, ach was, in Deutschland" vorschlägt. Auch Christoph Holstein hat uns geschrieben. Er legt seine zehn Kilometer zur Arbeit täglich mit dem Fahrrad zurück: "Wenn Sie per Rad morgens ins Büro kommen und das Gefühl haben, Sie haben schon was Vernünftiges gemacht, ist das ein guter Start in den Tag." Aber das muss er auch sagen – er ist schließlich Hamburgs Sport-Staatsrat. Ich habe ihn jedenfalls sofort nach einer schönen Radroute von Harburg aus in die Innenstadt gefragt.

Wenn Sie als S-Bahn-Geplagte Trost unter Leidensgenossen suchen oder beim Warten Lesestoff brauchen: Wir haben hier eine Auswahl Ihrer zahlreichen Zuschriften gesammelt. Vielleicht liest Wirtschaftssenator Michael Westhagemann die ja noch rechtzeitig vor dem heutigen Pressegespräch, in dem es passenderweise um die Pünktlichkeit der S-Bahn geht.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Der Platz um den Michel soll schöner werden

Der Platz rund um den Michel ist nicht gerade ein Schmuckstück – das soll sich in den kommenden sechs Jahren ändern. Bis 2025 will die Kirchengemeinde die Umgebung des Doms für insgesamt 7,5 Millionen Euro umgestalten. Noch in diesem Jahr soll der Bau eines neuen Besucherzentrums beginnen, um die Turmhalle zu entlasten, in der es bei 1,5 Millionen Gästen im Jahr inzwischen oft eng wird. Anschließend sollen unter anderem neue Sitzgelegenheiten auf dem Platz geschaffen, die nächtliche Beleuchtung des Turms verbessert und die Wege vom Rathaus über den Michel zum Hafen verbessert werden. Dazu soll im Süden die Schumachertreppe modernisiert werden, im Norden wünscht sich die Gemeinde einen neuen Weg über die sechsspurige Ludwig-Erhard-Straße, möglicherweise eine Fußgängerampel. Noch fehlen der Gemeinde allerdings 3,5 Millionen Euro, für die sie Spender sucht.

Dürre führte im vergangenen Jahr zu mehr Stromausfällen

Aufgrund des trockenen Wetters mussten die Hamburger Stromkundinnen und -kunden im vergangenen Jahr durchschnittlich 11,7 Minuten ohne Strom auskommen. Das waren laut dem Geschäftsführer der Stromnetz Hamburg GmbH, Christian Heine, rund 20 Prozent mehr als im Jahr davor. So hatte die Dürre etwa dazu geführt, dass die Kühlwasserversorgung für Kraftwerke beeinträchtigt war und es zu Kohle-Lieferengpässen wegen niedriger Pegelstände kam. Für das Geschäftsjahr 2018 führte die Stromnetz Hamburg 35,6 Millionen Euro Gewinn an die Stadt ab, 14 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Strompreiserhöhungen seien jedoch nicht auf den Netzrückkauf, sondern auf gestiegene Investitionen, vor allem in erneuerbare Energien, zurückzuführen, betonte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

Bürgerschaft fordert Vorlage aller Akten zum Rolling-Stones-Konzert

In der Freikarten-Affäre soll das Bezirksamt Hamburg-Nord sämtliche Verträge, Unterlagen und E-Mails der Bürgerschaft zur Verfügung stellen. Das beschloss die Bürgerschaft gestern auf Antrag der rot-grünen Koalition und ohne Gegenstimme. Vorgelegt werden sollen auch alle Unterlagen zur Vermietung von Grünflächen, Bühnen und Hallen, in denen seit 2013 im Bezirk Nord Konzerte und Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern stattfanden.

In einem Satz

Wie erwartet hat die Bürgerschaft den Kohleausstieg bis 2030 beschlossen +++ In der Notaufnahme des Klinikums Barmbek ist gestern laut Feuerwehr Pfefferspray ausgetreten, fünf Personen mussten ärztlich versorgt werden +++ Der Verein coach@school e.V. hat mit seinem Projekt "Hamburger Bücherkoffer" den ersten Platz beim Deutschen Integrationspreis 2019 der Hertie-Stiftung belegt

Was heute auf der Agenda steht

Das neue Bucerius Kunst Forum eröffnet am Alten Wall +++ Im Börsensaal der Handelskammer findet ein Azubi-Speeddating statt, bei dem sich etwa 500 junge Menschen für 857 Ausbildungsplätze bewerben +++ Im Thalia Theater wird der Nachwuchspreis des Studio Hamburg verliehen

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Waste Watcher

Am Anfang war das ganz lustig. Überall, wo wir längsgingen, sind plötzlich alle zum Parkautomaten gelaufen und haben sich schnell ein neues Ticket geholt. Andere sagen ganz frech: "Wenn ich Sie kommen sehe, weiß ich, dass ich meine Kippe nicht wegwerfen darf." Aber viele finden das gut, was wir machen, und man merkt auch, dass weniger Müll auf den Straßen liegt.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Im Scheinwerferlicht: Uli Puchstein alias Cazal

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich vor, was geschieht kurz vor der Aufführung hinter den Kulissen? Cazal steht im Pulverfass mit Ireen Sue und Suzan Furtado als "Surprise Sisters" auf der Bühne und springt als gelernter Maskenbildner aus der Kulisse ins Kleid.

Meine zwei Kollegen und ich sind als "Surprise Sisters" die Opener der neuen Show im Fass. Jeder von uns schlüpft mehrfach in neue Rollen: Wir beginnen mit mystischen Masken und Teufelshörnern, feiern dann eine Ladys’ Night. Am meisten freue ich mich aber auf eine Space-Nummer mit Aliens und Astronauten. Die Kostüme zu tragen fühlt sich toll an, mit Sputnik-Helmen und Antennen. Wir machen eine Art Robot-Dance, was auf unseren hohen Absätzen vermutlich eher wie ein Synchron-Schreiten wirkt. Hinter dem Vorhang herrscht bei so einer Show völlig unfeminine Hektik. Das geht zu wie in einem VW-Ersatzteillager: Die schnellen Wechsel erfordern viel Rennerei, das wird die größte Herausforderung. Im schlimmsten Fall werden wir zu Sklaven der eigenen Kostüme – und das nicht nur wegen des Umziehens, sondern auch aufgrund der Hitze. Aber wie sagte Marlene Dietrich mal sinngemäß? "Was schwitzen die denn alle so? Die sollen sich gefälligst zusammenreißen."

Pulverfass, Reeperbahn 147, Premiere am 6.6., 20 Uhr, 20 Euro, weitere Termine online.

Anna Heidelberg-Stein

Wie die Hamburger Polizei einen YouTuber gegen sich aufbrachte

Ein YouTuber hat Vorwürfe gegen die Hamburger Polizei erhoben. Bei einer angeblich irrtümlichen Durchsuchung seiner Räume vor mehreren Monaten hätten Ermittler ihm vier Funkgeräte abgenommen und bis heute nicht zurückgegeben, klagte Marvin nun auf seinem YouTube-Channel ItsMarvin. Anlass für die Durchsuchung war offenbar der Diebstahl mehrerer Geräte aus Hamburger Polizeiwachen, der bereits im Februar bekannt geworden war. Veröffentlicht wurde das Video am Sonntag, seither wurde es mehr als 320.000 Mal angeklickt und rund 1500-mal kommentiert. Die Hamburger Staatsanwaltschaft äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen und verwies auf laufende Ermittlungen. Wen die Staatsanwaltschaft hinter dem Diebstahl vermutet, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel auf ZEIT ONLINE.

Was denken die Hamburgerinnen und Hamburger über die Verkehrssituation in der Stadt?

Das hat die Forschungsgesellschaft policy matters in einer repräsentativen Umfrage gefragt. Die Idee einer autofreien Innenstadt unterstützen 58 Prozent. Autofreie Sonntage findet die Hälfte gut. Ein Viertel der Befragten findet, dass insgesamt zu viel für Autos getan wird. Dass zu wenig für den Radverkehr getan wird, findet die Hälfte. Das Fahrrad steht bei den häufig benutzten Verkehrsmitteln nur an vierter Stelle: hinter dem öffentlichen Nahverkehr, dem Auto und dem Zufußgehen. Wer sich für die ausführlichen Ergebnisse der Studie interessiert, kann diese als Digitalabonnentin oder -abonnent hier nachlesen.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Verschenktes Potenzial Die Bastion, Nachfolgerin des liebevoll-gemütlichen Cafés Fees im Museum für Hamburgische Geschichte, will als »Event-Restaurant-Cocktail-Bar-Location« das Gastro-Bindeglied zwischen der Innenstadt und St. Pauli sein. Draußen wurde die Bar vergrößert, und einige Liegestühle wurden aufgestellt, dafür mussten zahlreiche Büsche weichen. Da jedoch teilweise die Küchenabluft auf diese Fläche geleitet wird, flüchtet man mit dem Caesar Salad (8,50 Euro) doch lieber in den noch immer schönen überdachten Innenhof. Der Salat kommt mit trockenem Hähnchenfleisch und geschmacklosen Tomaten sowie ohne Croûtons und Parmesanspäne, Letztere werden kommentarlos nachgereicht. Das trockene Weißbrot scheint vom Vortag zu sein, und der Nachtisch-Apfelstrudel mit Vanille-Tonka-Soße für 3,50 Euro war offenbar tiefgekühlt, denn der Teig ist labbrig. Die Soße hinterlässt keinen positiven Eindruck, dazu gibt es H-Sahne. Der drinnen katalogmäßig schick gestylte Laden hat Ambitionen und aufgrund der Lage Potenzial, löst dies jedoch beim Essen nicht ein. Vielleicht schmeckt ja das Bier an der Bar. St. Pauli, Bastion im Museum für Hamburgische Geschichte , Holstenwall 24 , Mittagstisch Mo–Sa, 11–17 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Des Kaisers neue Kleider: Sie wollten schon immer in Mozarts Schuhe schlüpfen, sich wie ein Frosch fühlen oder die Domina rauskehren? Bei der traditionellen Kostümversteigerung des Thalia Theaters im Rahmen der Altonale erwecken Verkleidungen tiefste Sehnsüchte. Der Erlös kommt der Hamburger Tafel zugute.

Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 15.30–17 Uhr

Was bleibt

Alle wollen Knete: Wasser, Öl, Stärke, Wachs und Farbpigmente erschaffen das Reich der Knete. Ihr widmet das Museum für Kunst und Gewerbe eine neue Ausstellung: "Alles kneten. Metamorphose eines Materials". Sie beleuchtet den Werkstoff in Film, Kunst und Design von den 1950er-Jahren bis in die zeitgenössische Popkultur.

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, Eröffnung heute, 19 Uhr, Ausstellung bis zum 3. November

Tipps für Kids

Mini: Mit der ganzen Familie ins Kino zu gehen scheitert oft am aktuellen Programm. Zum Abschluss des Kinderkurzfilmfestivals gibt es deshalb Streifen für Kids ab fünf Jahren, deren Eltern und Geschwister: "Mo&Friese mit Family".

Festivalzentrum, Kaltenkirchener Platz, So, 11 Uhr, 3 Euro

Medi: Johannes schließt eine außergewöhnliche Freundschaft, die sein Leben auf den Kopf stellt; ein fingergroßer Winzling, Wiplala, wirbelt mit Zauberei die Welt durcheinander. Kinderkino: "Der wunderbara Wiplala", für Kids ab acht Jahren.

Stadtteilhaus Neuwiedenthal, Stubbenhof 15, Sa, 15 Uhr

Hamburger Schnack

Ein Geschäft in Ottensen. Ein Mann wartet auf seine Frau, die gerade Klamotten anprobiert. Sein Sohn, etwa zwölf Jahre alt, bekommt langsam schlechte Laune und möchte weiter: »Papa, für dich ist das hier drinnen doch auch nicht das Paradies!« Gehört von Frauke Laufer

Meine Stadt

