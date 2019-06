Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

"richtig lange" hatten die Justizminister der Länder bei ihrer Frühjahrskonferenz in Lübeck verhandelt, hört man. Doch am Ende lehnte die CDU-Mehrheit der Minister den Vorschlag des Hamburger Justizsenators Till Steffen (Grüne) ab, das Containern zu legalisieren. Die Begründung: Menschen sollten gar nicht erst in eine solche unwürdige und unhygienische Situation kommen, Lebensmittel aus dem Müll zu holen. "Uns ging es die ganze Zeit um die Straffälligkeit", sagte gestern Steffens Sprecherin, Marion Klabunde. "Gerichte und Staatsanwaltschaft haben schließlich Wichtigeres zu tun. Doch da war keine Tür offen." Für die CDU-geführten Länder bleibt es dabei: Auch wenn jemand etwas in den Müll wirft, darf man es ihm nicht klauen. Selbst wenn es sich, wie beim Containern, um absolut genießbare Lebensmittel handelt, die sonst schlicht vernichtet würden. (Ein Protokoll dazu können Sie hier noch einmal nachlesen.) "Für uns ist das Thema trotzdem nicht aufgegeben", betont Klabunde. Man prüfe nun weitere Möglichkeiten. "Die Entnahme von Lebensmitteln aus Müllbehältern sollte einfach nicht mehr zu Straffälligkeit führen." Vielleicht stattdessen lieber das Wegwerfen?

Ich wünsche Ihnen ein möglichst entspanntes Pfingstwochenende, wir machen Pause bis Dienstag.

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Westhagemann droht der S-Bahn mit Rückforderungen

Nach dem S-Bahn-Chaos der vergangenen Tage drängt Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos, hier im Bild) auf mehr Investitionen ins Hamburger Schienennetz. Einen Runden Tisch dazu mit den verantwortlichen Bahn-Vorständen sowie Vertretern der Behörde soll es noch in diesem Monat geben, sagte Westhagemann gestern bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke. Auch Arnecke kündigte Maßnahmen gegen die andauernden Verspätungen an. Unter anderem werde die S-Bahn deutlich mehr Strecken einzäunen und die Tunnelzugänge in unterirdischen Stationen besser sichern. Menschen im Gleis seien eine der häufigsten Ursachen für Störungen. Seit Dienstag gibt es massive Verspätungen und Zugausfälle im Hamburger S-Bahn-Netz. In diesem Jahr wurde das Pünktlichkeitsziel bislang verfehlt. Sollte sich daran nichts ändern, könnte die Stadt am Ende des Jahres einen Teil der 96 Millionen Euro zurückverlangen, mit denen sie die S-Bahn pro Jahr unterstützt.

Unser Kollege Félice Gritti konnte nach dem Termin mit S-Bahn-Chef Arnecke sprechen, der selbst zugeben musste, "dass wir gerade keinen guten Lauf haben". Das Interview können Sie auf der Hamburg-Seite von ZEIT ONLINE lesen.

Ehemalige Chefs der HSH Nordbank kaufen sich frei

Wenige Wochen vor der geplanten Neuauflage des Prozesses gegen mehrere Ex-Vorstände der HSH Nordbank ist das Verfahren gegen hohe Geldzahlungen eingestellt worden. Die ehemaligen Banker waren wegen Untreue und Bilanzfälschung angeklagt. Sie hatten kurz vor der Finanzkrise über ein kompliziertes Geschäft versucht, Kredite in Milliardenhöhe in Tochtergesellschaften im Ausland zu verschieben, um die Bilanz aufzuhübschen. Die Bank erlitt dadurch mindestens 40 Millionen Euro Verlust. 2014 hatte das Landgericht die Ex-Banker freigesprochen, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aber wieder aufgehoben. Nun akzeptieren fünf von sechs Angeklagten Strafzahlungen in Höhe von insgesamt 4,85 Millionen Euro, der ehemalige Bankchef Dirk Jens Nonnenmacher zahlt allein 1,5 Millionen Euro. Nach Auffassung der Kammer ist damit dem öffentlichen Strafverfolgungsinteresse Genüge getan, in ihrer Höhe seien diese Strafen für die Angeklagten wirtschaftlich spürbar. Nonnenmacher soll allerdings beim Verlassen der Bank 2010 mehr als vier Millionen Euro als Abfindung erhalten haben.

Wenn Sie noch einmal nachlesen wollen, warum die HSH Nordbank die Steuerzahler viele Milliarden Euro gekostet hat, können Sie das hier in unserer Recherche aus dem Jahr 2017.

Oliver Hollenstein

Hat Ex-SPD-Innensenator Michael Neumann den Doktortitel verloren?

Der ehemalige Innensenator Michael Neumann (SPD) soll einem Bericht des NDR zufolge seinen Doktortitel verlieren. Die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr habe ihm den 2017 erworbenen Titel aberkannt, berichtet die Redaktion "Panorama 3" unter Berufung auf interne Kreise der Hochschule. Im vergangenen Jahr hatten Plagiatsjäger Neumann vorgeworfen, in seiner Dissertation geschummelt zu haben, unter anderem soll er Teile von Wikipedia kopiert haben, ohne die Quelle zu kennzeichnen. Die Helmut-Schmidt-Universität wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Sie erklärte auf Nachfrage der ZEIT, Neumann sei weiter an der Hochschule tätig, juristisch sei derzeit nichts dagegen einzuwenden, dass er den Titel trage. Man werde die Öffentlichkeit informieren, sobald Klarheit in der Sache herrsche – darauf verweist auch die Wissenschaftsbehörde. Da die Hochschule bisher, freundlich ausgedrückt, zu dem Thema sehr zurückhaltend kommuniziert hatte, lässt das fehlende Dementi in der Formulierung allerdings vermuten, dass die offizielle Erklärung in den nächsten Tagen kommt. Im NDR-Bericht heißt es auch, der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs habe interveniert, damit Neumann seinen Titel behalten könne.

Oliver Hollenstein

In einem Satz

Die langjährige Kuratorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, ist neue künstlerische Leiterin des Forums (siehe auch etwas weiter unten unsere Rubrik "Mein Schlüssel zum Werk") +++ Der Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstag in Wilhelmsburg erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Kultursenator Karsten Brosda begrüßt heute um 13 Uhr den zehnmillionsten Besucher der Elbphilharmonie-Plaza, danach wird kurz gefeiert +++ Der Circus Roncalli feiert auf der Moorweide die Gala-Premiere seiner neuen Show "Storyteller – Gestern, Heute, Morgen" +++ Der ADAC warnt vor Staus auf den Autobahnen im Norden an Pfingsten, lediglich am Sonntag soll es weniger Verkehr geben

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Eiscafébesitzerin

Viele Mütter, gerade die jungen, kümmern sich oft nicht um ihre Kinder. Dann muss ich ihnen zum Beispiel sagen, dass ihr Kind schon seit einer halben Stunde auf der Toilette sitzt und brüllt. Manche lassen ihre Kleinen auch Blumen aus den Blumentöpfen pflücken. Wenn ich die Eltern bitte, sie davon abzuhalten, antworten sie: "Da müssen Sie aber schon ein Schild hinhängen, damit man weiß, dass man das nicht darf."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Studio Hamburg verleiht seinen Nachwuchspreis

Das könnte der Beginn einiger wunderbarer Karrieren sein: Gestern Abend wurde im Thalia Theater der Studio Hamburg Nachwuchspreis verliehen. Als beste Nachwuchsdarstellerin wurde Milena Tscharntke für ihre Rolle als Isy in "Alles Isy" (hier im Bild mit ihrem Co-Star Michelangelo Fortuzzi) ausgezeichnet, da es ihr laut Jury gelang, "die Schwelle zum Erwachsenwerden herausragend einzufangen". Tscharntke sei "mit ihrem bedeutenden Potenzial die Frau der Stunde". Bester Nachwuchsdarsteller wurde Thomas Prenn für seine erste Hauptrolle als Damian in "Tatort – Damian", in der er eine "erstaunliche Wandelbarkeit" gezeigt habe. Weitere Preise gingen unter anderem an Lukas Nathrath (Regie/Drehbuch) und Henriette Ahrens (Produktion) für ihren Kurzfilm "Kippa", Beryl Magoko für seine Dokumentation "In Search" sowie an Giulia Becker für "Let’s Go! Startup-Content Park" im "Neo Magazin Royale". Als bester Film wurde "Alles ist gut" von Regisseurin Eva Trobisch prämiert. Der Krimipreis der Freien und Hansestadt Hamburg zu Ehren Jürgen Rolands ging an Viviane Andereggen für ihren Film "Rufmord". Zu den früheren Preisträgern zählen etwa Schauspieler Matthias Schweighöfer oder Regisseurin Katja Benrath.

"Mein Schlüssel zum Werk"

Welches Werk spricht Kuratorinnen und Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Ihren "Schlüssel zum Werk" beschreibt Kathrin Baumstark, die soeben neu ernannte künstlerische Leiterin des Bucerius Kunst Forums und Kuratorin der Ausstellung "Here we are today – Das Bild der Welt in Foto- und Videokunst":

Pieter Hugos Fotografien bestechen durch den respektvollen Umgang mit den Porträtierten. Das Bild "David Akore" ist Teil der Serie "Permanent Error", die Hugo in Agbogbloshie aufnahm. Der gesamte europäische Elektroschrott wird unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe in diesen Stadtteil der ghanaischen Hauptstadt Accra geliefert. Unter extremen Bedingungen zerlegen Arbeiter die Geräte in ihre Einzelteile und recyceln die Rohstoffe. In unserer Ausstellung ist der Serie eine großformatige Fotografie von Andreas Gursky gegenübergestellt: Sie zeigt die Lagerhalle von Amazon in Phoenix, Arizona. Im Hintergrund ist der Leitsatz des Gründers Jeff Bezos zu lesen: "Work hard, have fun, make history – arbeite hart, habe Spaß, schreibe Geschichte."

Pieter Hugo: David Akore, Agbogbloshie Market, Accra, Ghana, 2010, aus der Serie Permanent Error. Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, die Ausstellung läuft bis zum 29.9.; zur Eröffnung der neuen Ausstellungsräume ist der Eintritt in den ersten zwei Wochen frei

Anna Heidelberg-Stein

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Jugendbuch Ihre beiden berühmten älteren Brüder Sherlock und Mycroft Holmes aus dem fernen London vermisst die auf dem Land lebende Enola nicht. Doch dann verschwindet plötzlich ihre Mutter. Spannend-witziger Krimi aus dem viktorianischen London mit taffer Hauptfigur, für Kinder ab 12. Nancy Springer: Der Fall des verschwundenen Lords – Ein Enola Holmes Krimi, aus dem Englischen von Nadine Mannchen, Knesebeck, 15 EUR Sachbuch Der langjährige Musikredakteur der »SZ« legt die erste Biografie über den charismatisch-introvertierten italienischen Dirigenten Claudio Abbado vor. Ein Buch, das sich auf Abbados musikalisches Wirken, seine Freundschaften zu zeitgenössischen Komponisten und sein politisches Engagement konzentriert. Wolfgang Schreiber: Claudio Abbado – Der stille Revolutionär, Beck, 26,95 EUR Roman Die idyllische Kindheit von Max Hansen endet abrupt, als die Familie von Stavanger in die USA auswandert. Weniger verlassen und einsam fühlt er sich erst wieder in der Freundschaft mit Mordecai und der Künstlerin Mischa, mit denen er in eine WG zieht. Ein großer, wort- und handlungsreicher Roman. Johan Harstad: Max, Mischa und die Tet-Offensive, aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein, Rowohlt, 34 EUR … ausgewählt von Cathrin Stenzel, Doro Kaltenbacher und Hiltrud Klose; Buchhandlung Kortes , Blankenese

Was geht

Hollywood am Balkon: Wer will den Fernsehsessel aus dem Fenster hängen, Balkontheater aufführen und sich wie der Kaiser von Altona fühlen? Heute ist all das möglich; "Altona macht auf" eint mit Theater-Performances den Stadtteil, macht Balkone zur Bühne und verwandelt Nachbarn in Hauptdarsteller.

Verschiedene Orte in Altona, heute, 17.30–22 Uhr, Anmeldung und Programm online

Folk-Hunde: Kritikern zufolge vereinen sie mit ihrer Musik Großstadtfeeling und Lagerfeuerintimität; passend dazu lautet der Titel des neuen Albums "The Quiet and the Storm". Die Folk-Musik der Young Chinese Dogs bringt scheinbare Gegensätze mit mehrstimmigem Gesang und akustischen Gitarren zusammen.

Kukuun, Spielbudenplatz 21–22, 19 Uhr, VVK 12 Euro

Was kommt

Rendezvous im Garten: Das Gartennetz Deutschland entführt in ein Wochenende im Freien; Parks öffnen unter dem Motto "Tiere im Garten" ihre Tore. In Planten un Blomen entdecken Besucher Küken von Reiherente bis Teichralle, flanieren im Rosengarten beim Klang tierischer Hörspiele und lauschen am See dem Wasserlichtkonzert "Karneval der Tiere".

"Tierische Momente im Blütenrausch": Rosengarten, Sa, ab 13 Uhr;

"Gans abwesend – Reiherenten und andere Wasservögel": Treffpunkt Eingang Fernsehturm, Ecke Tiergartenstraße, Sa, 14 Uhr;

"Karneval der Tiere": Parksee, Sa, 22 Uhr, Eintritt frei

Ausflug mit Roggenkorn: Die alte Mühle in Moisburg hat eine lange Geschichte hinter sich. Beim "Deutschen Mühlentag" öffnet das letzte voll funktionstüchtige Museum seiner Art in der Region die Pforten. Es veranschaulicht nicht nur den Weg vom Korn zum Mehl, sondern auch die anspruchsvolle Arbeit des traditionellen Müller-Handwerks.

Mühlenmuseum Moisburg, Auf dem Damm 10, Moisburg, Pfingstmontag, 11–18 Uhr

Hamburger Schnack

Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Mittelweg unterwegs und fahre Richtung Dammtor. Man darf dort als Radfahrer auf dem Gehweg fahren, es geht leicht bergauf, und man muss sich schon in die Pedale legen. Auf einmal höre ich hinter mir: »Nicht wundern, junger Mann, wenn ich Sie überhole. Die Omi hat ein Elektrorad.« Und schon zieht sie an mir vorbei. Gehört von Klaus-Peter Otto

Meine Stadt

Riesenenten legen Schiffsverkehr in Hamburg lahm. © Horst-Dieter Martinkus

