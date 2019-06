Hübsch anzusehen

"So ein Café hat in dieser Gegend einfach gefehlt", sagt der Gast am Tresen begeistert. Und die Frau hat recht: Die Cafédichte in Barmbek-Nord könnte noch vergrößert werden. Immerhin hat vor ein paar Wochen das Malina Coffee and Stories geöffnet, ein schon auf den ersten Blick vor Einrichtungsideen überquellender Laden mit auffallenden Blumentapeten, unterschiedlichsten gemütlichen Sitzgelegenheiten, Büchern, einem Plattenspieler und Schallplatten sowie einer Kinderecke mit Spielsachen. Das alles soll ihn wohl zu dem "märchenhaften Ort voller Geschichten" machen, als der er in der Karte beschrieben wird. Blumen, Karten und allerlei Deko-Gegenstände kann man auch gleich direkt kaufen. Doch so stimmig der Laden vom Aussehen her ist – bei dem, was serviert wird, könnte noch ein wenig nachgelegt werden. Der Cappuccino (2,80 Euro) ist recht dünn im Geschmack, dem Kuchen – veganer Bananenmuffin, Frischkäsekuchen, Zimtschnecke oder Himbeertarte – fehlt es, so hübsch er auch aussehen mag, noch an Tiefe und Geschmack, um zu begeistern.

Malina Coffee and Stories; Barmbek-Nord, Hellbrookstraße 61, Di, Mi, Fr 9–18, Do 9–21, Sa 10–18, So 10–17 Uhr

Elisabeth Knoblauch