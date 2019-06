Oliver Hollenstein © Maria Feck

Hamburg soll fahrradfreundlicher werden, Autos sollten aus der Innenstadt verbannt werden, der öffentliche Nahverkehr darf nicht so viel kosten, und es wäre gut, Bürger enger in Verwaltungsentscheidungen einzubinden. Das sind nur einige Oberpunkte der vielen Ideen, die in den vergangenen Monaten bei unserer Aktion "Hamburg besser machen" entstanden sind. In 47 Diskussionsrunden, als Ideen von Hamburgern für ihre Stadt. Gestern nun wurde die Ideensammlung im Körber-Forum an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) übergeben. Die bedankten sich herzlich und bemühten sich, zu zeigen, dass die Stadt trotz so viel Potenzial schon auf einem guten Weg sei. Fahrradwege? Werden gebaut, dauert aber, erklärte Tschentscher. Ein Naturkundemuseum? Ist in Planung, aber Finanzierung und konkrete Umsetzung dauern, sagte Fegebank. Und die Bürgerbeteiligung? Da ist die Stadt doch schon auf einem guten Weg, sagte Veit. Etwas turbulent wurde es nur einmal. Als der Bürgermeister dem Bau einer Straßenbahn eine deutliche Absage erteilte – einem Wunsch, den viele Hamburger äußerten.

Oliver Hollenstein

Die Liste der Ideen können Sie im Laufe des heutigen Tages auf hamburgbessermachen.de abrufen. Wir bleiben natürlich weiterhin dran und schauen, was aus den Anregungen wird.

AKTUELLES

Wer soll Ehrenbürgerin werden?

Seit 1813 ernennt die Stadt Ehrenbürger. Helmut Schmidt gehört dazu, Schriftsteller Siegfried Lenz, Ballettintendant John Neumeier, Unternehmer Michael Otto und Uwe Seeler. Unter den 35 Ehrenbürgern sind allerdings nur vier Frauen: die Theaterleiterin Ida Ehre, die Publizistin Marion Gräfin Dönhoff, die Naturschützerin Loki Schmidt und die Mäzenin Hannelore Greve. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) erklärte nun, das sei nicht mehr zeitgemäß – und schlägt vor, als Nächstes eine Frau mit der höchsten Auszeichnung der Stadt zu ehren. Wer käme dafür infrage? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an hamburg@zeit.de. In Springe in Niedersachsen war übrigens mal die Hamburger Berühmtheit auf dem Bild oben als Ehrenbürgerin im Gespräch.

Senat stellt Konzept für Berufliche Hochschule Hamburg vor

Die Pläne des Senats für eine Berufliche Hochschule Hamburg werden konkreter. Ab 2021 sollen an der neuen Hochschule jährlich 250 Studierende innerhalb von vier Jahren einen Berufs- und einen Bachelorabschluss gleichzeitig erwerben können. Damit soll eine Berufsausbildung für leistungsstarke Schüler wieder attraktiver gemacht und die Abbrecherquote gesenkt werden, erklärten Bildungssenator Ties Rabe (SPD) und Handelskammer-Vizepräsident André Mücke gestern im Rathaus. Zunächst ist ein Angebot für angehende Bank- und Industriekaufleute sowie für Kaufleute für Marketingkommunikation und Fachinformatiker und -informatikerinnen geplant, das Konzept soll später auch auf handwerkliche Berufe ausgeweitet werden. Für die Gründung und den Aufbau der Hochschule plant die Stadt bis 2024 mit Ausgaben von 5,7 Millionen Euro. Am Ende sollen dort 17 Professoren beschäftigt werden, ein Standort wird noch gesucht. Olaf Scholz, damals noch Erster Bürgermeister, hatte die Idee erstmals im März 2018 vorgestellt.

Sandra Jütte

Erzbistum bittet um Spenden für Schulen

Das Erzbistum bittet die Hamburgerinnen und Hamburger um Hilfe – genauer: um Geld. Für den Erhalt der beiden katholischen Schulen in Harburg und Barmbek seien Spenden und Kooperationspartner nötig, gab Erzbischof Stefen Heße gestern bekannt. In den kommenden Tagen soll daher eine Spendenkampagne starten. Das mit 83 Millionen Euro hochverschuldete Erzbistum will mindestens sechs von 21 Schulen im Sommer schließen. Die Zukunft der Katholischen Schule Harburg und der Sophienschule in Barmbek ist derweil noch ungewiss, sie stehen unter einem Moratorium, das im Januar 2020 ausläuft. In der Innenstadt demonstrierten gestern dutzende Menschen, darunter viele Schülerinnen und Schüler, für den Erhalt beider Schulen.

Älteste Hamburgerin mit 112 Jahren gestorben

Im November 1906 wurde sie geboren, nun ist die älteste Hamburgerin, Lydia Smuda, gestorben. Smuda sei eine besondere Persönlichkeit gewesen. "Ihre nüchterne, aber zugleich sehr zuversichtliche und optimistische Sicht auf die Dinge hat mich sehr beeindruckt", teilte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mit. Sie werde fehlen. Smuda starb nach Angaben der Stadt am vergangenen Donnerstag.

In einem Satz

Nach dem Untergang des historischen Zweimasters "No. 5 Elbe" sind die Verantwortlichen der Stiftung Hamburg Maritim zuversichtlich, dass sich der Lotsenschoner bergen und wieder reparieren lässt – die Polizei hat unterdessen Ermittlungen gegen den 82-jährigen Kapitän eingeleitet +++ In Neugraben ist ein kleiner Junge in ein Rückhaltebecken gefallen, als sein Vater ihn retten wollte, erlitt der Mann einen Herzstillstand, beide schwebten gestern noch in Lebensgefahr +++ Die Feuerwehr hat in Wandsbek acht Menschen, darunter ein kleines Baby, aus einem brennenden Wohnhaus gerettet +++ Ex-Fußball-Profi Thomas Helmer ist bei einem Tretboot-Unfall auf der Alster verletzt worden

Was heute auf der Agenda steht

Im Offakamp in Eimsbüttel wird nach Münchner Vorbild das erste innerstädtische Handwerkszentrum Hamburgs mit 70 Betrieben unter dem Namen Meistermeile eröffnet +++ Am französischen Generalkonsulat in Rotherbaum wird eine Gedenktafel für den Philosophen Michel Foucault enthüllt, der Ende der 1950er-Jahre das dortige Institut Français leitete +++ Im Rathaus findet ein Festakt zum 20. Jubiläum der Deutsch-Französischen Hochschule statt, mit dabei sind unter anderem Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU)

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Polizist

Wir wurden zu einem Autounfall gerufen. Ein 18-Jähriger hatte mit seinem Kumpel einen Ampelmast gefällt, der teure Wagen lag auf dem Dach. Den beiden war zum Glück nichts passiert. Als wir fragten, wer gefahren sei, wollten sie nicht mit der Sprache rausrücken. Da kam die Mutter des 18-Jährigen angelaufen, weinend, in Puschen. Offenbar hatte der Sohn ihr Bescheid gegeben. Ganz abgebrüht erklärte er uns: "Meine Mutter ist gefahren!" Uns war klar, dass das nicht sein konnte. Das Auto wurde beschlagnahmt und von Kriminaltechnikern untersucht. Letztlich konnten wir so nachweisen, dass er gefahren war.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Ist der Fernbahnhof Altona zu klein geplant?

Der Fernbahnhof Altona soll nach Diebsteich verlegt werden, das hat die Deutsche Bahn vor Jahren entschieden – doch seitdem Kritiker vor dem Oberverwaltungsgericht einen vorläufigen Baustopp erwirkt haben, herrscht Stillstand bei dem Projekt. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nutzt die Wartezeit nun für ein Experiment: Er lädt die Gegner zu einem "Faktencheck" ins Rathaus ein, bei dem über die Vor- und Nachteile der Verlegung diskutiert werden soll, unverblümt und im Detail. Die Gespräche bringen spannende Erkenntnisse ans Licht – doch bewirken sie am Ende etwas? Kann es gelingen, die Gegner zu überzeugen? Das lesen Sie in der Analyse von Marc Widmann in der aktuellen Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg, Digitalabonnentinnen und -abonnenten finden sie gleich hier.

Ferienprogramm für Kinder: Wie geht Journalismus?

Wie entsteht eine Tageszeitung, was passiert in einem Radiostudio, und wie fühlt es sich an, vor einer Kamera zu stehen? Bester Weg, es herauszufinden: einfach mal ausprobieren. Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren haben in den Sommer- und Herbstferien die Gelegenheit dazu, bei Medienworkshops der Akademie für Publizistik. Je eine Woche lang wird unter Anleitung von Medienprofis recherchiert, geschrieben, gefilmt und moderiert. Auch Redaktionsbesuche sind geplant, zum Beispiel bei "GEOlino". Die Kinder sollen mehr über journalistische Berufe erfahren, aber auch ganz allgemein einen reflektierten Umgang mit Medien erlernen. Das Besondere: Für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, die sich die 190 Euro Teilnahmegebühr nicht leisten können, gibt es Stipendien.

Infos zu den Medienworkshops und zur Anmeldung gibt es hier. Für alle drei Termine sind noch Plätze frei, Anmeldeschluss ist der 24. Juni.

Virtual-Reality-Kunstfestival: Wo man in fremde Welten schlüpft

Wo hat die Wirklichkeit ihre Grenzen? Noch bis Samstag lautet die Antwort: im alten Güterbahnhof im Oberhafen – und sonderlich gut gesichert ist diese Grenze nicht. Direkt neben dem Restaurant Hobenköök findet zum zweiten Mal das weltweit erste Virtual-Reality-Kunstfestival VRHAM! statt. Zwölf Künstler präsentieren ihre Werke, die man nur durch VR-Brillen sehen kann. VR steht für "Virtual Reality", man schaut durch sie nicht auf die echte Welt, sondern hinein in eine künstliche. Man kann sich hier durch den zerbombten Irak tasten und am eigenen Leib spüren, wie sich Verlorensein anfühlt, man kann durch das Weltall und quer durch die Zeit fliegen, kurz: Man kann Gefühle anprobieren, in fremde Welten schlüpfen und nicht nur Kunstwerke, sondern gleich die ganze Fantasie der Künstler besichtigen. Nebenbei lehrt die Schau, wie leicht sich unsere Wahrnehmung überlisten lässt. Ist die Ausstellung nun ein Vorgeschmack auf die Kunstmuseen der Zukunft? Vielleicht. Vor allem soll sie den Blick erweitern. "Lassen Sie sich nicht nur von der Digitalisierung treiben, sondern fangen Sie an, damit zu spielen", sagte der künstlerische Leiter der VRHAM!, Ulrich Schrauth, bei der Eröffnung

Für manche Werke muss man sich online ein Zeitfenster reservieren, nähere Infos dazu und zu den ausstellenden Künstlern unter www.vrham.de

Florian Zinnecker

"Ich finde es spannend, auch mal Schrottecken zu zeichnen"

© Hannelore Keim

Mit dem Zeichenblock durch die Stadt: Einmal im Monat treffen sich die Urban Sketchers Hamburg, um gemeinsam zu zeichnen. Urban Sketching ist eine weltumspannende Bewegung, die allein in Hamburg bereits über 1000 Fans hat. Thorsten Kleier, Mitbegründer der Hamburger Facebook-Gruppe, erklärt, worum es geht.

Elbvertiefung: Herr Kleier, was ist Urban Sketching?

Thorsten Kleier: Das ist eine freie Zeichenbewegung, die vor über zehn Jahren von dem gebürtigen Spanier Gabriel Campanario gegründet wurde. Wir zeichnen unsere Umgebung, so wie sie der Mensch geschaffen hat, also Plätze und Orte, die uns gut oder nicht gut gefallen und die wir zeigen möchten. Denn der Grundsatz der Bewegung lautet: Wir zeigen die Welt, Zeichnung für Zeichnung.

EV: Also keine schöne Blumenwiese in Planten un Blomen?

Kleier: Nein, die gehört erst in dem Moment dazu, in dem ein Weg oder ein Zaun durchführt oder etwas zu sehen ist, das vom Menschen gebaut wurde. Wer möchte, zeichnet auch Menschen, aber eben kein Porträt, weil der Mensch ja kein Ort ist.

EV: Ist das eine Gegenbewegung zum allgegenwärtigen Fotografieren mit dem Smartphone?

Kleier: Zumindest keine bewusste. Aber was mir immer wieder auffällt: Ich gucke beim Zeichnen sehr genau aufs Detail. Wenn ich jedoch etwas mit dem Fotoapparat oder Handy schnell knipse, entgehen mir viele Besonderheiten.

EV: Was sind denn die Besonderheiten an Plätzen, die Ihnen nicht so gut gefallen?

Kleier: Ich finde es spannend, auch mal Schrottecken zu zeichnen. Oder eine Baustelle. In unserer Gruppe gibt es ganz viele, die total viel Spaß dran haben, mal einen Bagger zu zeichnen.

EV: Wieso braucht man zum Zeichnen eine Gruppe?

Kleier: Es ist schön, manche Dinge gemeinschaftlich zu machen. Man kommt dann auch leichter mit anderen Menschen oder Passanten ins Gespräch. Bei unseren monatlichen Zeichentreffen sind immer zwischen 20 und 40 Teilnehmern. Wenn schönes Wetter ist, auch mal 50. Beim nächsten Treffen ist der Harburger Hafen dran. Schiffe werden immer gern genommen. Für mich ist aber auch der Austausch mit Menschen anderer Städte und Länder sehr wichtig. Durch das Netzwerk der Urban Sketchers hat man die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen.

EV: Welche Reaktionen bekommen Sie von Passantinnen und Passanten?

Kleier: Die finden das richtig gut, sogar halbwüchsige Jugendliche. Also gerade die, die den ganzen Tag am Handy hängen. Erst am Wochenende kam ein junges Mädchen vorbei, das sagte: "Oh, Stifte! Toll!"

EV: Gibt es beim Urban Sketching etwas, das man nicht darf?

Kleier: Ein wichtiger Grundsatz ist: Wir zeichnen nichts von Fotos ab, sondern wir fahren hin und erleben den Ort. Ansonsten gibt es keine Regeln. Es kann auch jemand sein iPad nehmen und darauf zeichnen. Ich habe das selbst eine Zeit lang gemacht. Aber ich finde das Handwerkliche schöner. Und dass man nachher ein Blatt Papier in der Hand hält.

Bis zum 26. Juni läuft im Bergedorfer Rathaus die Ausstellung "Mit dem Stift durch Bergedorf". Noch mehr Werke der Hamburger Urban-Sketcher-Gruppe zeigen wir Ihnen in den kommenden Ausgaben der Elbvertiefung in unserer Rubrik "Meine Stadt".

Sigrid Neudecker

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Henssler und Jansen eröffnen neues Restaurant Starkoch Steffen Henssler und HSV-Präsident Marcell Jansen haben ein gemeinsames Restaurant eröffnet. Es ist nicht ihr erstes. Schon vor einigen Jahren betrieben sie gemeinsam das Ben Green am Flughafen Köln-Bonn – eher glücklos. "Wir waren noch nicht so weit", erklärte Henssler bei der Schließung. Nun also soll doch noch alles gut werden. In den Räumlichkeiten des ehemaligen ChaCha in der Europapassage ist das Kinneloa eingezogen. Auf der Karte: kalifornisches Streetfood. Man könnte auch sagen: aufgepimptes mexikanisches Essen mit asiatischen Einflüssen. Bestellt wird der eigens entwickelte Sushi-Donut mit Sashimilachs, eine Art Riesensushi (7,90 Euro). Auf den ersten Blick wird klar: Ums Sattwerden geht es hier nicht. Nach Auskunft eines Kellners soll man den Donut auf der Hand essen können, das lässt man nach einem Versuch aber lieber bleiben. Der Geschmack ist gut, nur der Reis ist recht pappig. Der Blick fällt durch den großen Laden, eine Mischung aus unterschiedlichen Materialien, Lampenschirmen und Sitzgelegenheiten, und der Gedanke verfestigt sich, dass hier einfach die persönliche Note fehlt. Kinneloa in der Europapassage; Mitte, Ballindamm 40, Mo–Sa 11–22 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

"Gegen Rassismus und Fremdenhass!" Das ist das Motto des 2. Golden Sneakers International Hip Hop Film Festival Hamburg, das am 21. und 22. Juni im Club Twenty Five auf der Reeperbahn stattfindet. Heute und morgen können Sie Tageskarten für die beiden Festivaltage gewinnen. Alle Infos zum Hip Hop Film Festival und zum Line-up finden Sie hier. Heute verlosen wir 1x 2 Tageskarten für den ersten Festivaltag am 21. Juni. Die Tageskarten umfassen die Filmvorführungen ab 16 Uhr im Club Twenty Five sowie die Live-Show mit Lia Sahin und Beatbox Bastii mit anschließendem Deutschrap-Konzert ab 23 Uhr nebenan im Ballsaal. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Beatbox" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Markk fragen: Das Markk will Kultur wertschätzen, Wissen verbreiten. Möglich ist das auf vielen Wegen – welchen beschreitet das Museum? Sprechstunde mit Emelihter Kihleng (Research Fellow) und Jeanette Kokott (Kuratorin der Ozeanien-Sammlung): "Auf welchen Weg begibt sich das Markk in den kommenden Jahren?"

Markk, Rothenbaumchaussee 64, 17–18 Uhr

Fernweh hören: Wenn Musik einen Geschmack hätte, läge in diesem Sound ein Hauch von Zwetschgenschnaps, gegrillter Paprika und Lagerfeuer. Danube’s Banks spielen Gypsy Swing, Klezmer und Balkan Beats. "Worte versagen, wenn man versucht, diese Musik zu beschreiben", sagen Kritiker. "Man kann sie nur hören."

Schanzenzelt, Schanzenpark, 20 Uhr, 12 Euro

Reiches Flimmern: "Heimat" ist ein dehnbarer Begriff. Liegt sie dort, wo die Familie begraben ist? Wo die Suppe nach Omas Kochkunst schmeckt, oder vielmehr dort, wo die Zukunft wartet? In fünf Kurzfilmen sucht die Altonale nach der Antwort, schwebt von Ottensen über München, Mali und Kanada. Filmabend: "Fremder Reichtum".

Christianskirche, Klopstockplatz, 20.30 Uhr

Hamburger Schnack

Auf dem Flohmarkt ersteht die Achtjährige ein Experimentier-Set "Urzeitkrebse selber züchten". Der Fünfjährige fragt: "Können die Krebse zwicken?" Wir verneinen. Nachfrage: "Können sie denn die Zeit zeigen?" Gehört von Clemens D.

Meine Stadt

Urban Sketcher zeichnen ihre Umgebung, wie der Mensch sie schuf. Dieses Bild von Thorsten Kleier zeigt den Blick von der St.-Pauli-Kirche aus auf die Stahlpalmen von Park Fiction und den Hafen. © Zeichnung: Thorsten Kleier

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Ist dieser neue Bahnhof zu klein geplant? Der Fernbahnhof Altona soll nach Diebsteich verlegt werden. Kritiker zweifeln das Projekt an. Deshalb läuft gerade ein Experiment: Ein Faktencheck im Rathaus. Für Digitalabonnenten.