welche Hamburgerin hat Herausragendes geleistet und hätte es verdient, Ehrenbürgerin zu werden? Das haben wir Sie gestern gefragt, nachdem Kultursenator Carsten Brosda (SPD) angeregt hatte, als Nächstes eine Frau mit der höchsten Auszeichnung der Stadt zu ehren. Mehr als 50 Vorschläge haben Sie uns geschickt – von Angela Merkel bis Jil Sander. Zwei Namen ragten dabei heraus, weil sie von jeweils mehr als einem Dutzend Leserinnen und Lesern vorgeschlagen wurden: Esther Bejarano, 94, die das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überlebte und sich seit Jahrzehnten für die Erinnerung an die alten und gegen neue Nazis engagiert. Und Peggy Parnass, 90, deren Eltern im Vernichtungslager Treblinka starben, die bekannt wurde mit Gerichtsreportagen für die linke Zeitschrift "Konkret" und immer sozial stark engagiert war. Wir sind gespannt, ob der Senat diese Anregungen aufnimmt – das ist nämlich der erste Schritt, bevor die Senatskanzlei den Vorschlag prüft und schließlich Bürgermeister und Bürgerschaft zustimmen müssen.

8 Euro Kaltmiete im Neubau? Geht!

Es dürfte dieses Haus nicht geben, hätten die Skeptiker recht behalten. Aber da steht es nun, in einem Baugebiet in Neugraben. Vier Stockwerke, gut gedämmt. In ungefähr zwei Monaten werden hier Familien und Wohngemeinschaften einziehen und für jeweils gut 100 Quadratmeter rund 800 Euro Miete bezahlen. 8 Euro kalt pro Quadratmeter, und das im teuren Hamburg. Wurde irgendwo getrickst? Nicht beim Grundstückspreis, versichert die Vertreterin der städtischen Quartiersentwicklungsgesellschaft IBA, die Bauherren nebenan hätten das Gleiche bezahlt. Günstig wurde der Bau vor allem durch strategische Entscheidungen: Kein Projektentwickler, kein Makler; anstelle eines teuren Generalunternehmers beauftragte der Architekt die einzelnen Baufirmen. Dazu kommt die innovative Bauweise: Nur das Erdgeschoss besteht aus Mauerwerk, darüber wurden drei Etagen aus hölzernen Fertigelementen zusammengefügt. Insgesamt entstehen in Neugraben zwei solcher Häuser mit insgesamt 44 Wohnungen, es ist ein Modellprojekt, das wegweisend sein könnte. Warum wird nicht überall so gebaut? Bisher hat die Stadt es bei ihren Ausschreibungen von Investoren einfach nicht verlangt. Das dürfte sich ändern.

Frank Drieschner

Neue Gedenktafel erinnert an Philosophen Michel Foucault

Was kaum einer weiß: In der Heimhuder Straße 55 in Rotherbaum hat einer der größten französischen Denker gelebt. Michel Foucault wohnte hier von Oktober 1959 bis September 1960, als er das Institut Français im selben Haus leitete. "Er war ausgesprochen rührig", sagte Rainer Nicolaysen von der Uni Hamburg gestern bei der Einweihung einer Gedenktafel. Foucault holte bekannte Schriftsteller nach Hamburg, inszenierte das Theaterstück "L’école des veuves" von Jean Cocteau, übersetzte Kant, hielt Lehrveranstaltungen für Studenten ab – und unternahm nachts seine Streifzüge durch die schwule Subkultur von St. Pauli. Auch prominente Gäste nahm er mit auf den Kiez. Diese stellten erstaunt fest, dass Foucault überall bekannt war und als "Herr Doktor" begrüßt wurde, obwohl seine Promotionsarbeit "Histoire de la folie" noch gar nicht fertig war. Sie wurde wenig später sein erster großer Erfolg. Einen lesenswerten Text über die Geschichte von Foucault in Hamburg finden Sie hier.

Marc Widmann

50 neue Stellen für die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft bekommt 50 neue Stellen für die Strafverfolgung von Alltagskriminalität, die zuständige Hauptabteilung soll zudem organisatorisch umstrukturiert werden – das gab Justizsenator Till Steffen (Grüne) gestern bekannt. In der März-Ausgabe der ZEIT:Hamburg war die Überlastung der Hamburger Justiz Titelthema. Wo die Engpässe liegen, können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier nachlesen.

Wegen eines Gleisschadens mussten Pendler auf der Strecke zwischen Berliner Tor und Aumühle gestern gute Nerven haben, die S2 fiel zeitweise ganz aus, die S21 konnte nur alle 20 Minuten fahren +++ Der bisherige Leiter des Herzzentrums am UKE, Stephan Willems, wird neuer Chefarzt an der privaten Asklepios-Klinik St. Georg, mit ihm wechseln 15 Ärzte die Klinik +++ In Wilhelmsburg ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden, sie lag nur 20 Meter von der Stelle entfernt, an der in der vergangenen Woche eine Bombe gefunden wurde +++ Nachdem ein 20-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei sechs rote Ampeln überfahren hatte, endete seine Fahrt an einer Litfaßsäule auf St. Pauli – er hatte keinen Führerschein

Auf dem Harburger Schwarzenberg findet das 491. Vogelschießen mit anschließendem Spargelessen statt +++ Staatsrat Christoph Holstein (SPD) will in der Europapassage eine 16 Meter hohe Kletterwand hochsteigen, um für mehr Sport in der Stadt zu werben +++ Vorm Amtsgericht Altona muss sich eine Sachbearbeiterin der Gesundheitsbehörde verantworten, die 71.000 Euro Eingliederungshilfe auf das Konto ihres Ehemanns überwiesen haben soll

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Die Betreiber eines Eisstadions wollten, dass ich mir zum Ende der Saison die abführenden Leitungen anschaue. Nach dem Abtauen der Eisfläche machte ich zwei Entdeckungen: Zum einen endete manche Leitung abrupt unter der Zuschauertribüne im Nichts, was zu Problemen beim Ablaufen führte. Zum anderen weiß ich nun, warum das Eis im Stadion immer weiß ist: Das liegt am beigemengten Kalkpulver. Beim Auftauen verursacht es ein riesiges Gematsche; selten waren meine Maschinen und ich so verdreckt wie an diesem Tag.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Brosda eröffnet Privattheatertage mit einem Appell für Vielfalt und Freiheit

Seine Eröffnungsrede für die Hamburger Privattheatertage nutzte Kultursenator Carsten Brosda (SPD), um sich seinen Kummer über das politische Klima von der Seele zu reden. "Wir müssen aushalten, dass Menschen sich nicht einig sind, dass Menschen mit ihrer Meinung mal danebenliegen – und auch dass jemand sagt: Ich sehe ein Problem, habe aber noch keine Lösung, lasst uns gemeinsam eine finden", sagte Brosda am Dienstagabend im Altonaer Theater. "Das muss uns wieder gelingen. Sonst gehen wir denen auf den Leim, die sagen: Wir haben es mit dem Fortschritt und der Vielfalt und der Freiheit zu weit getrieben. Das ist keine Lösung, sondern wird unser Land in den Abgrund treiben, darum: Nehmen wir demokratische Politiker ernst, mit all ihren Fehlern, die sie haben." Im Anschluss an Brosdas Rede gastierte das Ensemble des Studio Theaters Stuttgart mit der "Schulz Story", einer Adaption einer "Spiegel"-Reportage über das Scheitern des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Die Hamburger Privattheatertage, die private Theaterproduktionen aus ganz Deutschland versammeln, laufen noch bis zum 23. Juni. Tickets und Informationen zum Programm finden Sie unter privattheatertage.de.

Florian Zinnecker

Im Scheinwerferlicht: Hanane Hajj Ali

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor? Was geschieht hinter den Kulissen? Hanane Hajj Ali erzählt mit ihrer Performance "Jogging" von Frauen zwischen Religion und Emanzipation; im Libanon gibt es kein Theater, in dem sie ihre Geschichte ungehindert aufführen könnte.

"Mit meiner Arbeit fordere ich die Zensur im Libanon heraus. Ich beschäftige mich mit drei Tabus: Politik, Religion und Sex. Damit mache ich die Bühne zu einer Agora, also zu einem zentralen Platz für den kritischen Diskurs. Am Anfang von ›Jogging‹ spiele ich mich selbst: als Bürgerin, Ehefrau, Mutter und als joggende Schauspielerin. In der Tat gehe ich in Beirut täglich laufen. Mir hilft das gegen Stress und Depression, außerdem beugt es Krankheiten vor. Dabei produziere ich zwei Hormone: Adrenalin und Dopamin. Sie zerstören, um aufzubauen, und bauen auf, um zu zerstören. Und das inmitten einer Stadt, die demselben Prinzip folgt! Nach und nach schlüpfe ich bei ›Jogging‹ in andere Charaktere, libanesische Medeas: Ich nenne sie Yvonne und Zahra. Das fordert mich jedes Mal heraus, so ganz allein auf einer fast leeren Bühne. Genau wie der Versuch, meine Geschichte zu erzählen, dem Publikum aber zugleich Raum für eigene Interpretationen zu lassen.

Kampnagel, Jarrestraße 20, Premiere Do, 13.6., 19 Uhr, weitere Vorstellungen Fr/Sa, je 19 Uhr, 12 Euro

Anna Heidelberg-Stein

Was ist eigentlich schnelles Internet?

Heute starten die Bauarbeiten, mit denen die letzten Stadtteile ans schnelle Internet angeschlossen werden. Wir haben bei Bernd Beckert vom Frauenhofer-Institut für System- und Innovationsforschung nachgefragt, warum es an einigen Orten der Metropole noch kein schnelles Internet gibt – und wie Hamburg insgesamt beim Thema Breitbandversorgung aufgestellt ist.

Elbvertiefung: Herr Beckert, was bedeutet "schnelles Internet"?

Bernd Beckert: Es gibt keine allgemeine Definition dafür. Ein Privathaushalt hat andere Bedürfnisse als ein Start-up-Unternehmen. Doch im Grunde kann man sagen: Wenn ein Haushalt mit 50 bis 100 Mbit pro Sekunde versorgt ist, reicht das aus. Der Bedarf wird aber künftig steigen, weil immer mehr übers Internet läuft.

EV: Für Internetbandbreiten gibt es verschiedene Technologien. Warum sind Glasfaserkabel so wichtig?

Beckert: Es gibt das Telefonnetz, das Fernsehkabelnetz und das Glasfasernetz. Das Telefonnetz schafft pro Sekunde maximal 50 bis 100 Mbit. Das Kabelnetz bis maximal 150 Mbit pro Sekunde. Mit einem Glasfasernetz schafft man 1 Gigabit und mehr. Da haben Sie das Potenzial, nach oben zu skalieren. Zudem funktioniert 5G, die neue Generation beim Mobilfunk, nur mit einem Glasfasernetz.

EV: In Hamburg sind zwei Prozent der Haushalte unterversorgt, rund 70 Prozent sind ans Glasfasernetz angeschlossen – ist das viel im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen?

Beckert: Das ist extrem viel. 70 Prozent Anschluss direkt ans Glasfasernetz ist im deutschen Vergleich einmalig und auch im europäischen Vergleich sehr gut. Ich kenne nur in Schweden und in manchen Städten in Spanien Gegenden, in denen die Quote höher ist. So gute Werte liegen meist an einem städtischen Anbieter, der das vorantreibt.

EV: Dennoch gibt es Versorgungslücken im Süden der Stadt, etwa im Stadtteil Moorwerder. Wie erklärt Sie sich das? Solche Probleme kennt man doch eher aus ländlichen Regionen.

Beckert: Manche Gebiete sind für die Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich nicht interessant, weil die Investition nicht rentabel ist. In ländlichen Gebieten müssen oft lange Leitungen verlegt werden, die nur wenige Haushalte erreichen. Ich vermute, dass es in den betroffenen Gebieten in Hamburg ähnlich ist wie auf dem Land. Es gibt Schwierigkeiten, die Leitungen dort zu modernisieren oder auszutauschen. Es könnte auch an baurechtlichen Vorgaben liegen. Wenn man Glasfaser verlegt, muss man in der Regel baggern, und das darf man nicht überall ohne Weiteres. Diese Probleme gibt es aber deutschlandweit.

Wie Hamburg beim Breitbandausbau im internationalen Vergleich dasteht, lesen Sie im vollständigen Interview von Sandra Jütte bei ZEIT ONLINE.

Mittagstisch

Hungriger Bauch Ob Hungry Belly nun ein gelungener oder ein unpassender Name für ein Restaurant ist, darf jeder selbst entscheiden. Es kommt darauf an, welcher Zeitpunkt in Bezug auf den Restaurantbesuch damit gemeint ist. Der Hungrige Bauch ist jedenfalls ein Hingucker. Wer näher tritt, kann dann lesen, was ebenfalls auf dem Namensschild steht: »Diverse Asian Food, Sushi & Bar«. Das ist ein verlässlicher Hinweis darauf, dass hier an den europäischen Geschmack angepasste Fernostküche geboten wird und man keine Gerichte bestellt, sondern Nummern ansagt. Und tatsächlich listet die Karte allerlei thailändische, indische, chinesische und Sushi-Gerichte auf. Also dann: einmal Nummer 662 bitte (»Tofu Masala«, 6,90 Euro). Beim Warten aufs Essen schweift der Blick innen über schöne indische Ornamente auf den Tapeten, draußen über den Diebsteich-Bahndamm und einen Reifenhandel. Aber nun: das Essen. Der Reis in seinem kleinen Schälchen ist stellenweise angetrocknet, die Soße inklusive ihrer Zutaten schmeckt wie im Asia-Supermarkt im Glas gekauft, hier schwimmt obendrein noch der halbe Deko-Salat drin. Fazit: nettes Interieur, maue Küche. Bahrenfeld, Hungry Belly , Schleswiger Straße 1 , Mittagstisch Mo–Fr, 11–17 Uhr Thomas Worthmann

Müssen wir noch mehr zum Golden Sneakers International Hip Hop Film Festival Hamburg 2019 im Club Twenty Five sagen? Wie gestern angekündigt, verlosen wir 1x2 Tageskarten für den zweiten Festivaltag am 22. Juni. Die Tageskarten gelten für die Podiumsdiskussion ab 16 Uhr mit der Berliner Hip-Hop-Partei "die Urbane", die Siegerehrung im Rahmen des Filmfestivals und für das große Abschlusskonzert mit Hip-Hop aus Deutschland, Kanada und den USA. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Golden Sneakers 2019" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Tango in Altona: "Tango ist wie eine Therapie, er befreit die Seele", sagte einst der berühmte Tänzer Ricardo Vidort. Die Gruppe "Perfume de Mujer" spielt im Rahmen der Altonale Werke von den Ursprüngen bis zur Moderne. Nach einem Schnupperkurs wiegen sich auch Fortgeschrittene im Takt.

Festivalzentrum, Tanzbühne, Platz der Republik, Schnupperkurs ab 18 Uhr, freie Tanzfläche 19–21.30 Uhr

Mondmensch: Ein kleiner Schritt für den Astronauten, ein großer für die Menschheit; vor 50 Jahren betraten Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin den Mond. Sie erfüllten damit allerdings nicht nur einen Menschheitstraum, sie waren auch Werkzeuge des Konkurrenzkampfs zwischen USA und UdSSR. Öffentliche Vorlesung von Thilo Günter von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt: "Apollo 11 – Menschen auf dem Mond".

HAW Hamburg, Hörsaal 01.13, Berliner Tor 5, 18 Uhr, Eintritt frei

MiniMedi: Krach machen ist super. Papa und Mama können ihre Wilden morgen im Schanzenzelt toben lassen. "Garantiert blockflötenfrei!", versprechen die Veranstalter; Kinderzeltfestival "Radau!".

Schanzenzelt, Schanzenpark, Fr, 16 Uhr, VVK Kids 9 Euro, Erwachsene 11 Euro

MediMaxi: Manch ein Kapitän sieht das Wasser vor lauter Plastik nicht. Woher der ganze Müll im Meer kommt, bleibt dabei oft ein Rätsel. Beim "Plastiksammeln am Elbstrand" erklärt die Stadtreinigung, wieso sich immer mehr Tüten, Behälter und Flaschen im Wasser sammeln und warum das ein riesiges Problem ist. Das gesammelte Plastik schmelzen die Aktiven ein und recyceln es.

Elbstrand Övelgönne, Treffpunkt Großer Stein "Alter Schwede", Sa, 12 Uhr

Maxi: Die meisten Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich spätestens kurz vorm Abi mit ihrer beruflichen Zukunft. Doch selbst wenn sie die Frage nach dem "Was" für sich beantworten können, bleibt noch die Frage "Wie". Öffentliche Vorlesung: "Wie finanziere ich mein Studium? Bafög, Stipendien, Studienkredite … damit Studieren gelingt!"

Hauptgebäude Universität, Edmund-Siemers-Allee 1, 18.6., 18.15–19.45 Uhr

In der Nachmittagsvorstellung des Circus Roncalli: Alles schaut gebannt auf die atemberaubende Nummer der Luftakrobatin, da tönt eine Stimme aus der Reihe hinter uns: »Mama, ich kann ihren Schlüpfer sehen.« Gehört von Nadja Hammami

Weiter geht es mit unserer Reihe zu den Urban Sketchers, Künstlern, die mit Zeichenstift und Skizzenbuch in der Stadt unterwegs sind. Diese Zeichnung zeigt das Tor der Betriebsanlage der Hochbahn in Barmbek. »Hier hat mich die Kombination der verschiedenen Baustile auf dem Gelände gereizt, in Kombination mit dem dramatischen Licht bei Aprilwetter«, sagte uns die Künstlerin Hannelore Keim. © Hannelore Keim

Krümel und die Monster. In Auschwitz spielte Esther Bejarano Akkordeon. Heute singt sie zu Rap-Musik auf der Bühne. Über eine Frau, die niemals aufgibt

Lovely. Peggy Parnass ist eine legendäre Gerichtsreporterin und Chronistin der Bundesrepublik. Ein Besuch

Dieser Mann wartet seit 19 Monaten auf seinen Gerichtstermin. Doch die Justiz in Hamburg ist überfordert und kommt mit der Arbeit nicht hinterher. Für die Betroffenen ist das ein gewaltiges Problem. Und auch für den Rechtsstaat