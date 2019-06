Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor gut einer Woche haben wir Sie an dieser Stelle gebeten, uns Ihre Meinung zu unserem Newsletter zu schreiben. Und was sollen wir sagen? Fast 4500 Leserinnen und Leser haben mitgemacht und uns mehr als zehntausend Kommentare und Vorschläge hinterlassen. Vielen herzlichen Dank, wir sind überwältigt! Wir freuen uns sehr, wie positiv die übergroße Mehrheit von Ihnen uns wahrnimmt. Dankbar sind wir aber vor allem für die vielen konstruktiven Verbesserungsvorschläge, Themen-Ideen und Recherche-Anregungen, die Sie uns geschickt haben. Wir sind schon dabei zu diskutieren, was wir wie schnell erledigen können. Und: Wir freuen uns natürlich über weitere Anregungen, die Sie uns jederzeit an hamburg@zeit.de schicken können.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Hamburger Tanker im Golf von Oman von Torpedo getroffen

© Uncredited/Iranian Students' News Agency/ISNA/AP/dpa

Bei einem mutmaßlichen Torpedo-Angriff im Golf von Oman sind gestern zwei Tanker beschädigt worden, darunter ein mit Methanol beladenes Schiff der Hamburger Reedereigruppe "Bernhard Schulte Shipmanagement". Eines der 21 Besatzungsmitglieder sei leicht verletzt worden, teilte das Unternehmen gestern mit. Die Seeleute, ausnahmslos Philippiner, seien von einem US-Marineschiff aufgenommen wurden. Der Frachter drohe nicht zu sinken. Die "Kokuka Courageous" war auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Singapur und befand sich am Morgen unweit der iranischen Küste. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet, habe mindestens ein Torpedo das Schiff auf der Steuerbordseite getroffen. Unklar sei bislang noch, wer hinter dem Angriff stecke. Seit Wochen wachsen in der Region die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und seinen Verbündeten sowie dem Iran. Ein Sprecher der iranischen Flotte erklärte, mehrere Expertenteams seien mit Hubschraubern über dem Seegebiet im Einsatz, um die Zwischenfälle zu untersuchen. Die USA machen den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. "Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam", sagte US-Außenminister Mike Pompeo.

Es wird wieder laut: 36. Motorradgottesdienst am Michel

© Markus Scholz/dpa

Autofahrer müssen am Sonntag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen – und Anwohner mit reichlich Lärm. Der Grund: Am Sonntag treffen sich wie jedes Jahr 30.000 Biker zum Motorradgottesdienst im Michel. Der Pfarrer des Gottesdienstes, Lars Lemke, will Gräben zwischen Bikern und Anwohnern vermeiden und wird deswegen den anschließenden Konvoi nach Buchholz in der Nordheide auf einem Elektromotorrad anführen. Unterdessen wollen Tausende Radfahrer mit einer Fahrradsternfahrt die Straßen Hamburgs erobern – eine Karte mit allen Startpunkten findet sich auf fahrradsternfahrt.info.

Senator Rabe räumt nach Protest von Behindertenverbänden Fehler ein

Werden Kinder mit Behinderung bei der Schulwahl benachteiligt? Eltern und Behindertenverbände hatten vor Wochen protestiert, weil jedes dritte Kind mit Förderbedarf ab Sommer nicht die gewünschte Schule besuchen darf – obwohl es sich dabei in den meisten Fällen um eine auf Handicaps spezialisierte "Schwerpunktschule" handelte. Nun erreichte der Konflikt eine neue Stufe: 32 Organisationen, darunter Wohlfahrts- und Behindertenverbände, richteten einen Appell an die Schulbehörde. Der Slogan: Gleiches Recht auf Schulwahl. Die Behörde hatte die Vorwürfe lange von sich gewesen, ebenso wie den Verdacht, bei der Platzvergabe hätten Kosten für eine Schulweghilfe eine Rolle gespielt. Jetzt allerdings sagte Schulsenator Ties Rabe auf NDR 90,3: Die Behörde habe tatsächlich zu sehr auf die Fahrtkosten geachtet. In Zukunft sollen Eltern auch weiter entfernte Schulen wählen dürfen, Widersprüche betroffener Eltern würden nun "wohlwollend" behandelt.

Annika Lasarzik

In einem Satz

In einem Waldstück in Neugraben-Fischbek hat die Polizei die Leiche einer 36-jährigen Frau gefunden, ein 37-Jähriger soll sie in einer nahe gelegenen Kneipe getötet haben, er wurde festgenommen +++ Wilhelm Wieben, ehemaliger Sprecher der "Tagesschau", ist im Alter von 84 Jahren gestorben +++ Im Hafen hat der Zoll eine Lieferung mit 3145 Masken und Statuen aus Kamerun kontrolliert, dabei beschlagnahmten die Beamten eine Statue, in deren Sockel ein Affenschädel eingearbeitet war

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Die "Fridays for Future"-Demo startet heute am Gänsemarkt, seit sechs Monaten gibt es die Aktion jetzt in Hamburg +++ Auf dem Gelände des NDR in Lokstedt trifft sich ab heute die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche zu ihrer Jahrestagung +++ In Wilhelmsburg präsentieren Schülerinnen und Schüler heute ein zwei Meter hohes Modell des Telemichels +++ Am Sonntag wird in Wien der Iffland-Ring an den Hamburger Schauspieler Jens Harzer übergeben

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Koberer

Wenn Paare an meinem Club vorbeigehen und ich noch Gäste suche, spreche ich auch mal die Männer an. "Gebt eure Frauen hier ab und holt sie euch in zwei Stunden wieder!", schlage ich dann vor. "Wie bei Ikea im Småland; Bier schmeckt viel besser, wenn man dabei fremde Frauen anguckt!" Manche Typen finden das gar nicht witzig, wenn die sich dann ruckartig gerade machen, mach ich mich erst recht gerade. Die sind hier schließlich auf meiner Straße! Andere Paare machen mit: Der Mann geht dann fremde Möpse gucken, die Damen nackte Tänzer. Wenn die sich danach wiedersehen, machen die alles außer Vorspiel.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Der Preis ist Eis!

Ein Eistest klingt nach Vergnügen, ist aber auch ein wenig Arbeit: 17 Eisdielen, teils von Kollegen wärmstens empfohlen, besuchte Redakteur Marc Widmann über Wochen hinweg, von Rissen bis Wilhelmsburg. In jeder probierte er mindestens zwei Frucht- und zwei Milcheissorten, wobei sich herausstellte, dass er bei acht Kugeln am Tag an eine natürliche Grenze stieß. Sein Fazit: Einen Italien-Urlaub nur wegen des dortigen Gelato kann man sich sparen. In Hamburg haben viele exzellente Eisdielen eröffnet, mit Mut zu spannenden Sorten wie Avocado mit weißer Schokolade oder Biereis. Wo es die Sorten Erdbeer-Estragon, Apfel-Sellerie oder HSV- und St. Pauli-Eis gibt, lesen Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier.

Hamburger Ballett-Tage starten

© Johannes Kuczera

Als er ein kleiner Junge war, kaufte John Neumeier in einem Warenhaus in Cleveland einen Bildband mit den Biografien berühmter Tänzer. Das Buch begründete eine Sammlung, die heute aus 30.000 Einzelstücken besteht – Skulpturen, Zeichnungen und Bücher, die alle mit Neumeiers Lebensthema zu tun haben: dem Tanz. Seit 46 Jahren leitet Neumeier das Hamburg Ballett – und anlässlich seines 80. Geburtstages zeigte er seine Sammlung unserer Kollegin Jana Simon, die im ZEITmagazin Hamburg mit Neumeier ein sehr persönliches Interview führte. Zum Abschluss der Theatersaison finden an der Staatsoper von diesem Sonntag an die Hamburger Ballett-Tage statt. Das zweiwöchige Ballett-Festival wird eröffnet mit der Uraufführung des Abends "Shakespeare – Sonette", gestaltet von drei Choreografen des Hamburg Balletts. In der kommenden Woche gastiert außerdem das Het Nationale Ballet in Hamburg – alle Termine sind hier zu finden

Eine Insel wird zur Bühne

Manchmal ist es ganz gut, keine großen Pläne zu schmieden und sich einfach treiben zu lassen – weil sich dabei unerwartet Schönes entdecken lässt. Beim Musikfestival "48h Wilhelmsburg", das heute in der zehnten Auflage startet, habe ich diese Erfahrung oft gemacht: Das Programm ist so vielfältig, reicht von Pop und Shanty-Gesang über Punk, Klezmer und Klassik, dass es sich lohnt, die eigene musikalische Filterblase auch mal zu verlassen. In Erinnerung blieben mir immer jene Konzerte, die ich so gar nicht auf dem Zettel hatte, in die ich eher zufällig hineingestolpert bin. Zu entdecken gibt es ohnehin genug, bei 149 Konzerten an 55 Orten. Das ganze Festivalprogramm finden Sie hier.

Und für ein wenig Orientierung doch noch drei ganz persönliche Empfehlungen:

Bei der großen Eröffnungsparty legen Booty Carrell und DJ Fatou auf und versprechen "Melodien aus 74 verschiedenen kulturellen Hintergründen" – eine gute Einstimmung aufs Wochenende. Freitag, 22.30 Uhr, Bürgerhaus Wilhelmsburg (Mengestraße 20). Die deutsch-syrische Elektro-Combo Shkoon macht großartigen Oriental-Slow-House, mischt syrische Volksgesänge mit Klavier, Violine und Synthesizer. Samstag, 21 Uhr, auf der "Schaluppe" an den Ursula-Falke-Terrassen. Und unter dem Namen Melima singen drei Sängerinnen mit ganz unterschiedlichen Wurzeln, aus Brasilien, Georgien und Israel, zusammen a capella – am Sonntag, 16. Juni um 15 Uhr im BUND Naturerlebnisgarten (Hauland 83). Aber wie gesagt: Lassen Sie sich ruhig treiben!

Annika Lasarzik

"Mein Schlüssel zum Werk"

© Wolfgang Schulz

Welches Objekt spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung selbst am meisten an? Seinen Schlüssel zum Werk beschreibt Bernd Stiegler, Co-Kurator der Ausstellung "Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980. Fotografie neu ordnen".

Der Herr, der sich hier etwas verschlagen auf einem Sofa räkelt, ist Wolfgang Schulz selbst. Er war Herausgeber der Zeitschrift "Fotografie. Zeitschrift internationaler Fotokunst". Sie hat als eine der ersten in Deutschland programmatisch versucht, der Fotografie im Reich der Kunst zu einer Stimme zu verhelfen. Angesichts dieser Herkulesaufgabe kann man durchaus schon etwas müde werden. Doch auch wenn die Erschöpfung unübersehbar ist, so hat er Entscheidendes geleistet: Mit ihm und seiner Zeitschrift als Cicerone ist die Welt der Fotografie in Deutschland um 1980 neu entdeckt worden.

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, Eröffnung 13.6., 18 Uhr, Ausstellung bis zum 24. November

Anna Heidelberg-Stein

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... RomanEin Passagierflugzeug stürzt über dem Südpazifik ab. Die einzigen Überlebenden, Marina Palm und ein ehemaliger RAF-Terrorist, treiben tagelang, festgeklammert an einen Sitz, auf dem Ozean. Was aus ihnen wird, bleibt vorerst offen … Ein faszinierender, skurriler und tiefgründiger Roman. Lennardt Loß: Und andere Formen menschlichen Versagens;Weissbooks Verlag, 20 Euro Sachbuch Als Trainer landete Ewald Lienen 2014 beim FC St. Pauli und rettete den Verein vor dem drohenden Absturz in die dritte Liga. Wie seine außergewöhnliche Fußballerkarriere verlief, wie er das berühmteste Foul der Bundesliga erlebte und wie sich sein politisches Engagement mit dem Fußball vertrug, all das erzählt er in dieser außergewöhnlichen Biografie. Ewald Lienen: Ich war schon immer ein Rebell;Piper Verlag, 22 Euro Bilderbuch Pinguin Pip lebt gern in Hamburg, aber jetzt im Sommer ist es ihm zu heiß. Seine Freunde beschließen, ihn per Schiff nach Hause zu bringen. Den passenden Kahn zu finden ist aber gar nicht so einfach, denn Pip möchte seiner Familie Autos, Schokolade, Sand für einen Strand und ein Hamburger Haus mitbringen. Ein wunderbares Erzähl-Sachbuch mit Poster und Seemannsschnack! Jan Kruse: Hamburgs Schiffe; Junius Verlag, 18 Euro … ausgewählt von Daniela Dobernigg; cohen+dobernigg BUCHHANDEL; Karolinenviertel

Was geht

Grün, grüner, Hamburg: 2018 fand der Lange Tag der Stadtnatur vor allem auf der Elbe statt, 2019 steht der Biotopverbund Hamburg im Fokus. Gäste imkern, lernen beim Wandern Plattdeutsch oder entdecken Liebeskräuter auf der Reeperbahn. Den Auftakt machen heute "Der Biber und die Stadtnatur" beim Filmabend mit den Experten Paula Höpfner und Frederik Landwehr.

Verschiedene Orte, Fr–So, Programm online;

Eröffnung: Zeise Kino, Friedensallee 7–9, heute, 18–20 Uhr, Erwachsene 9 Euro, Kids 6,50 Euro, Anmeldung online

Altona adé: Die Altonale feiert gewohnt musikalisch Abschied, morgen unter anderem mit Ticos Orchester. Im Urban Gypsy Beat mischen sich Saxophon, Akkordeon und Klarinette. Sonntag fügt der Circus Gerard dem Beat Reggae, Dancehall und Hip Hop hinzu.

Altonale, Festival bis So, Programm online;

Ticos Orchester: Sa, 19.30 Uhr; Circus Gerard: So, 18.30 Uhr, beide auf der W3 Bühne, Bei der Reitbahn 4

Was kommt

Literatur falten: Bücher sind heilig. Eigentlich. Manchmal aber opfern sie sich für den guten Zweck, etwa zum "Wortpicknick – Bookorami im Park". In Planten un Blomen falten Gäste Eselsohren in alte Seiten, erschaffen Zirkuszelte oder Flieger, umrahmt vom Wortpicknick-Lesefest.

Planten un Blomen, Musikpavillon, Sa, 14–18 Uhr, Eintritt frei

"Was ist Wahrheit?" Eine Frage, die Menschen nicht erst seit der Debatte um Fake-News beschäftigt. Sie steht auch bei der Reihe der Universitätsgottesdienste im Zentrum. Am Sonntag hält Patrik Schwarz, geschäftsführender Redakteur der ZEIT, die Predigt. Das Thema: "Kann denn Wahrheit Ware sein?". So, 18 Uhr, Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchof 1 (Achtung! Der Gottesdienst findet nicht am Sonnabend, wie ursprünglich angegeben, sondern am Sonntag statt.)

Hamburger Schnack

In einer Ottensener Bar unterhalten sich drei Besucher, die vom Eindruck her gern mal die Nacht zum Tag machen, über das Entsperren Ihrer Handys. Als der eine sagt, dass er meist die Gesichtserkennung nutze, fährt die Freundin dazwischen: "Morgens funktioniert die aber bei dir nicht!" Gehört von Rolf Otzipka

Meine Stadt

»Urban Sketchers« sind Künstler, die mit Zeichenstift und Skizzenbuch durch die Stadt streifen und ihre Eindrücke auf Papier festhalten. Diese Zeichnung stammt von Fabian Bartz: »Die Schilleroper ist wohl das Paradebeispiel für einen Lost Place. Verloren und verlassen liegt dieser ehemalige Theaterbau mitten im turbulenten Schanzenviertel. Auf einem Treppenabsatz kauernd, konnte ich in dieser Froschperspektive auch noch eines der vielen abgestellten Fahrräder ins Bild bringen, um den für diese Gegend so spannenden Kontrast zwischen Dynamik und Stillstand zu verdeutlichen.« © Zeichnung: Fabian Bartz

