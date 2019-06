Sigrid Neudecker © Gretje Treiber

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann ist mittlerweile für seine griffigen Sprüche bekannt. Der neue Digital-Campus mit dem schicken Namen Hammerbrooklyn, für dessen Grundsteinlegung der Senator gestern zum Mörtel griff, soll nach seinen Vorstellungen bald mit dem Silicon Valley konkurrieren. Ein hehres Ziel, für das der Senator auch schon zuvor die Ärmel hochgekrempelt hat. Denn noch im vergangenen Herbst waren die drei Ideengeber Henning Vöpel, Björn Bloching und Mathias Müller-Using hoffnungslos zerstritten, das Projekt drohte zu scheitern. Westhagemann betätigte sich als Beziehungscoach und verglich die neu zementierte Allianz gestern dementsprechend mit einer Ehe – von der er sich jetzt einiges erhofft. "Ich erwarte mir da sehr viel", verriet er meiner Kollegin Sandra Jütte. Vielleicht hätte Friedenstaube Westhagemann auch gleich bei den Nachbarn des neuen Campus vorbeischauen sollen – aber lesen Sie selbst.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

AKTUELLES

Das nächste Silicon Valley soll an der Elbe entstehen

Die nackten Betonmauern des Untergeschosses stehen bereits. Trotzdem wurde gestern offiziell der Grundstein für den Digital.Pavillon, das Herzstück des künftigen Hammerbrooklyn-Campus neben der Oberhafenbrücke, gelegt. Auch der Pavillon ist eigentlich schon fertig, zumindest beherbergte er 2015 auf der Expo in Mailand die USA und wird jetzt nach Hamburg transferiert. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos), die Investoren Markus Wiedenmann und Johannes Lichtenthaler von Art-Invest Real Estate sowie Henning Vöpel, Leiter des Weltwirtschaftsinstituts und Mitinitiator (im Bild v. l. n. r.), griffen zum Betonspachtel, um die Baupläne und einen USB-Stick einzumauern. Auf 7600 Quadratmetern sollen von April 2020 an Unternehmen sowie Wissenschaft "die digitale Zukunft mitgestalten". Neben Lehrräumen und Büros, die im Co-Working-Stil vermietet werden, wird es auf den fünf Etagen einen Event- und Gastronomiebereich geben. Ein "Leuchtturmprojekt", wie Westhagemann es nannte, soll Europas Silicon Valley werden. Nicht alle sind glücklich damit: Die Mitarbeiter eines nebenan beheimateten Tonstudios drückten ihren Protest gegen die seit 2018 andauernden lauten Bauarbeiten mit ebenso lauter Musik aus.

Sandra Jütte



Zwist der gespaltenen Mitte-Grünen verstärkt sich

Bisher kannten vor allem Sozialdemokraten das Phänomen, nun hat es offenbar die neu gegründete Fraktion der Grünen im Bezirk Mitte getroffen: Politiker mit Migrationshintergrund können unter Bekannten derselben Herkunft bisweilen so viel Unterstützung mobilisieren, dass sie aus dem Stand Mehrheiten in Parteiversammlungen erreichen und in der Folge als Kandidaten aufgestellt werden. Noch vor der letzten Bundestagswahl soll es Gremiensitzungen der SPD gegeben haben, deren Teilnehmer der Debatte nicht folgen konnten, dafür aber die Namen der zu Wählenden auf ihren Handy-Displays ablasen.

In Mitte haben die Grünen nun zwei Bezirksabgeordnete mit Migrationshintergrund, denen die Mehrheit der Fraktion nicht traut. Den beiden werden extremistische Umtriebe nachgesagt. Der Rest ist ein Drama in Sponti-Tradition: Die Mehrheit der neuen Abgeordneten will keine Fraktion mit den Neuen bilden, ehe die Vorwürfe geklärt sind. Eine Minderheit missbilligt dieses Vorgehen und bleibt der neuen Fraktion fern. Die Mehrheit erwartet dafür eine Entschuldigung, der neue Fraktionsvorsitzende Manuel Muja vertieft den Graben, indem er die Vertreter der Minderheit öffentlich rügt, weil "diese schwerwiegenden Vorwürfe ihnen offensichtlich nicht wichtig genug sind, um sie in einem ordnungsgemäßen Verfahren zu überprüfen". Die Grünen werden zur Volkspartei, was das bedeutet, das lernen sie erst gerade.

Frank Drieschner

In einem Satz

Das mit 83 Millionen Euro verschuldete Erzbistum sucht Miteigentümer für drei seiner Krankenhäuser +++ Rund zwei Wochen nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben in Hamburg laut Polizei 200 Demonstranten und linke Autonome gegen rechte Gewalt protestiert +++ Der Stickstoffdioxid-Wert ist laut Umweltbundesamt in 57 Städten zu hoch, Hamburg liegt trotz der Diesel-Fahrverbote auf Platz 7 und ist somit eine von 15 sogenannten "Intensivstädten" +++ Gut eine Woche nach der Kollision auf der Elbe haben Experten den Zweimaster "No. 5 Elbe" gehoben + Die FDP-Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein soll Spitzenkandidatin der Liberalen bei der Bürgerschaftswahl 2020 werden

Was heute auf der Agenda steht

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) trifft sich in den Messehallen zu ihrer Hauptversammlung +++ Die Deutsche Bahn präsentiert ihre Pläne zur Erneuerung des Lessingtunnels in Altona, die zu mehrwöchigen Behinderungen im S-Bahn-Verkehr führen wird

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Opernchorsängerin

Wenn eine Aufführung ist und wir gerade nicht auf der Bühne stehen, sind wir in der Garderobe hinter der Bühne. Es gibt manche Opern, da singen wir am Anfang fünf Minuten und dann am Ende noch mal zehn Minuten. Dazwischen warten wir drei Stunden. Wir essen, lesen, stricken und quatschen. Wenn das Kostüm nicht so aufwendig ist, ziehe ich mich auch manchmal um und gehe noch mal raus, um den Wocheneinkauf zu erledigen zum Beispiel. Man muss dann nur rechtzeitig zurück sein. Eigentlich sind wir alle sehr diszipliniert. Einmal ist es einem Kollegen passiert, dass er zu spät kam. So schlimm war das aber nicht: Bei einem Chor mit mehr als 70 Leuten merkt das im Publikum niemand.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Sie haben die Schüler mit Hurra in den Krieg geführt"

© »Täterprofile« (Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg)

Drei Bücher, jedes mehr als 800 Seiten dick: In der Reihe "Täterprofile" von Hans-Peter de Lorent steckt viel Arbeit. 180 Biografien von Lehrern, Schulleitern und Bildungspolitikern, die während der NS-Zeit in Hamburg zu Tätern geworden sind, hat er darin zusammengetragen. Der dritte und letzte Band (aus dem das obige Bild vom Schulturnfest 1936 in der Jahnschule stammt) ist kürzlich erschienen und ebenso wie die beiden anderen bei der Landeszentrale für politische Bildung erhältlich (auch kostenlos als digitaler Download). Hier berichtet der Autor, der selbst bis zu seiner Pensionierung in der Lehrerausbildung und in der Schulbehörde tätig war, von seiner Forschungsarbeit.

Elbvertiefung: Herr de Lorent, warum beschäftigen Sie sich in Ihrer "Täterprofile"-Reihe gerade mit Bildungsverantwortlichen?

Hans-Peter de Lorent: Schulleiter, Lehrer, Professoren und Bildungspolitiker gaben damals während der NS-Zeit ihre Grundhaltung weiter. Das waren nicht einfach Privatpersonen. Diese Männer und ein paar wenige Frauen haben die Jugend mit dem nationalsozialistischen Gedankengut infiziert – und das relativ erfolgreich. Sie haben die Schüler mit Hurra in den Krieg geführt.

EV: Sie haben 180 Biografien aufgeschrieben. Wie sind Sie bei der Auswahl vorgegangen?

De Lorent: Ich habe zunächst die wichtigsten Köpfe rausgesucht, Schulsenatoren und andere leitende Mitarbeiter der Schulbehörde, aber auch langjährige Direktoren. Da waren schon viele stramme Nationalsozialisten darunter, und ganz schnell waren die ersten 800 Seiten voll. Mir war klar, dass ich weitermachen muss: Da gab es noch mehr Geschichten. Mein Fokus weitete sich. Ich schrieb zum Beispiel über Sportlehrer, die ihren Schülern eine vormilitärische Ausbildung angedeihen ließen, oder über Lehrer, die gegen die Swing-Jugend vorgingen. Nach dem ersten Buch sind auch Menschen auf mich zugekommen und haben mich auf weitere Namen aufmerksam gemacht. So war es mir möglich, zwei weitere Bände zu schreiben.

EV: Welche Geschichte hat Sie besonders bewegt?

De Lorent: Die von Walter Bärsch, Professor für Erziehungswissenschaft. Der war in der Nachkriegszeit ein legendärer Bildungsfachmann in Hamburg und saß im Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich war GEW-Landesvorsitzender, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihn außerordentlich geschätzt. Für mich war das eine ehrenwerte Person. Dann kamen Gerüchte auf, dass auch er belastet sein soll. Ich fand heraus, dass Bärsch seit 1933 Mitglied der SS und der NSDAP war. Das wird man nicht einfach so, dafür muss man schon eine Unterschrift leisten. Er hat das immer verneint, sich sogar als Nazi-Gegner dargestellt. Ich fand das sehr enttäuschend, aber sein Beispiel motivierte mich auch, genauer hinzuschauen.

Wie es sein konnte, dass viele der Täter nach 1945 wieder im Schuldienst arbeiteten, und welche Auswirkungen seine Recherchen haben, darüber berichtet Hans-Peter de Lorent im kompletten Interview mit Kathrin Fromm auf ZEIT ONLINE.

