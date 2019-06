Sigrid Neudecker © Maria Feck

heute Abend könnte es zu Gewittern und heftigen Sturmböen kommen (bitte halten Sie sich diesbezüglich aus dem Wetterbericht auf dem Laufenden!), lassen Sie uns vorher aber trotzdem noch kurz darüber reden, wie und wo man das herrliche Sommerwetter am besten genießen kann. Denn wir möchten Ihre liebsten Geheimplätze und Ausflugstipps in Hamburg und seiner unmittelbaren Umgebung erfahren. Vom romantisch-wilden oberen Alsterlauf bis zu coolen Ecken im Hafen oder noch unentdeckten Spazier- und Inlineskater-Routen – wir sind neugierig auf Ihre Ideen! Die einzige Bedingung: Der Ort muss im Freien sein, worunter wir allerdings auch einen schönen, öffentlich zugänglichen Innenhof verstehen würden. Erklären Sie uns bitte in ein paar Sätzen, wieso dieser Fleck Hamburg für Sie so besonders ist, und vielleicht auch, zu welcher Tageszeit man ihn am besten aufsuchen sollte. Und schicken Sie uns bitte auch gleich ein Foto mit, sodass Ihre Mitleserinnen und Mitleser sich ein erstes Bild machen können. Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Mails an hamburg@zeit.de mit dem Betreff "Sommerort"!

Jenfeld heizt mit Toilettenabwasser

Die über 800 neu gebauten Wohnungen in der Jenfelder Au werden künftig mithilfe ihres eigenen Toilettenabwassers beheizt. Die Wohnanlage wird dadurch europaweit zur größten, deren Energie auf diese Weise produziert wird. Dabei wird sogenanntes Schwarzwasser aus den Toiletten in einem Fermenter zu Biogas vergärt, ein Blockheizkraftwerk wandelt es dann in Strom und Wärme um. Die angeschlossenen Haushalte decken somit einen Teil ihres Energiebedarfs mit dem, was sie täglich im WC hinunterspülen. Beim gestrigen Startschuss auf der neuen Betriebsstätte durfte Umwelt- und Energiesenator Jens Kerstan (Grüne, Bild oben) auch einen Biogastank, der passenderweise Jens (steht für: Jenfeld Energie Speicher) heißt, stilecht mit Schaumwein taufen. Nutzergebühren wurden dabei keine verschwendet, Kerstan warf mit besonders kostengünstigem Sekt.

Schule in der HafenCity jetzt doch ohne Wohnungen

Die Eltern in der HafenCity können aufatmen: Der Schulcampus Lohsepark wird jetzt doch nicht mit Wohnungen kombiniert, wie dies ursprünglich geplant war. Das verkündete Schulsenator Ties Rabe bei der Sitzung des Kreiselternrats Mitte. Das gesamte Baufeld werde nun für die Schulgebäude samt Freiflächen genutzt. Dafür bekommt die Schule acht statt sieben Züge. Damit endet ein Streit, der seit vergangenem Jahr schwelte und zur Gründung der Initiative Schulcampus Lohsepark führte. Die Hintergründe hat unser Kollege Christoph Twickel damals zusammengefasst, nachzulesen auf ZEIT ONLINE. Auf dem Campus soll es künftig ein Gymnasium und eine Stadtteilschule geben. Immer noch ungeklärt ist allerdings, wann die weiterführenden Schulen fertig sein werden. Vor allem Eltern von Grundschülern und noch kleineren Kindern dürften gespannt auf das genaue Datum warten. Rabe verriet beim Kreiselternrat lediglich, dass sich dies im nächsten Schuljahr entscheiden soll. Bislang hieß es, dass der Unterricht frühestens zum Schuljahr 2022/23 starten könne.

Kathrin Fromm

Auf dem ehemaligen Gelände der Punica-Getränkefirma in Wilhelmsburg wurde gestern zum dritten Mal in diesem Monat eine Weltkriegsbombe gefunden und entschärft +++ Die soziale Erhaltungsverordnung soll nun auch Mieterinnen und Mieter in Altona-Nord vor den Folgen der Gentrifizierung und somit steigenden Mieten schützen +++ Gemeinsam mit mehr als 50 deutschen Städten und Gemeinden hat sich Hamburg bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen, die von Seenotrettern aus dem Mittelmeer geholt wurden +++ Die Hamburger Rapperin Haiyti hat das Video zu ihrem neuen Song "Coco Chanel" in der "Strache-Villa" auf Ibiza aufgenommen

Die Bürgerschaft debattiert in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause unter anderem auf Antrag der CDU darüber, eine Straße nach dem verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld zu benennen +++ Das denkmalgeschützte Kuppelgebäude der Sternwarte wird nach anderthalb Jahren Modernisierungsarbeiten feierlich wiedereröffnet +++ Die Gewerkschaft ver.di, der Deutsche Journalistenverband und die Deutsche Orchestervereinigung rufen die Beschäftigten des NDR zu einem mehrstündigen Warnstreik auf +++ Mehr als 650 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich für die erste Demokratiemesse der Landeszentrale für politische Bildung angemeldet, die heute und morgen in der Patriotischen Gesellschaft stattfindet

Alltagsreporter: Der Waste Watcher

Mit der Zeit lernt man einzuschätzen, wen man vor sich hat und wie man ihn ansprechen sollte, wenn er Müll oder eine Zigarettenkippe auf die Straße geworfen hat. Doch manchmal liegt man doch daneben. Bei einem Typen, der im Gesicht voll tätowiert ist, denkt man sich beispielsweise: "Oh, mit dem gibt’s gleich richtig Stress." Und dann ist der total locker. Letzte Woche hatte ich auch wieder so einen Kerl vor mir – und der fing an zu weinen! Und zwar nicht gespielt. Den musste ich dann richtig beruhigen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Chopin auf historischen Flügeln

Broadwood, Pleyel, Brodmann – wonach klingt das? Die Frage ist programmatisch gemeint – denn Broadwood, Pleyel und Brodmann sind drei Konzertflügel-Fabrikate, die heute nicht mehr gebaut werden. In der Instrumentensammlung des Museums für Kunst und Gewerbe (MKG) befinden sich glücklicherweise Flügel dieser Bauart. Und weil es auch historischen Instrumenten nicht schadet, hin und wieder benutzt zu werden, findet im Spiegelsaal des MKG von Donnerstag an zum zweiten Mal das Hamburger Chopin-Festival statt. Namhafte Pianisten wie Ragna Schirmer, Tomasz Ritter und Hélène Tysman spielen an fünf Abenden auf den historischen Flügeln – und zum Vergleich auch auf Instrumenten neuerer Bauart, etwa von Steingraeber und Kawai – Werke von Frédéric Chopin und seinen Zeitgenossen. Die genauen Programme sind unter www.chopin-festival.de abrufbar, Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Florian Zinnecker

City-Höfe: Die kleine Schau zum großen Abriss

Noch stehen die vier Giganten neben dem Klosterwall wie schon gestorben und noch nicht begraben, in Kürze werden die City-Höfe, nach langem Streit und erbitterter Diskussion, komplett aus dem Stadtbild verschwunden sein. Die Zeit des Abschieds flankiert eine kleine Ausstellung am anderen Ende der Neustadt, wenn man so will, nämlich in der Galerie Multiple Box in der Admiralitätstraße 76. Hier sind bis zum 27. Juni Fotos der Hochhäuser zu sehen – gar nicht nostalgisch-verklärt, sondern als prominentestes Exempel der Nachkriegsmoderne in Hamburg, jenes Baustils, der die Stadt mindestens ebenso stark geprägt hat wie Jugendstil und Backsteingotik. Auch wenn Hamburg nicht auf alle Kapitel seiner Baugeschichte gleichermaßen stolz zu sein scheint. Die Bilder stammen aus einem Bildband, erschienen im Junius-Verlag, der das langsame Ausbluten der Häuser dokumentiert. Das Buch und noch mehr die Ausstellung sind eine große Feier der Vergänglichkeit, eine Hommage an die Zeit, in der die Häuser Teil einer verheißungsvollen Zukunft waren. Die ist jetzt vorbei – und so macht die Schau ganz unfreiwillig auch Lust auf das, was als Nächstes kommt: ein wenig Zukunft. Und lässt hoffen, dass die dereinst mindestens genug Substanz für eine Ausstellung hat.

Öffnungszeiten: Di bis Fr 11–19 Uhr, Sa 11–17 Uhr

Florian Zinnecker

Neue indische Speise Ein wenig kurios ist es schon, dass die indische Küche sich nicht gerade auf einem Höhenflug befindet, obwohl doch der Zeitgeist dem Vegetarismus und Veganismus sehr zugeneigt ist. Vielleicht liegt es an dem Gefühl, ihre Currys, Gewürze und Saucen schon zur Genüge zu kennen. Der verwöhnte Gast wünscht sich ständig Neues, Überraschendes. Dass die indische Küche das bieten kann, zeigt ein Besuch im Su-Ja – Einfach Indisch. Hier werden »Indische Buddha Bowls« angeboten, Essen in Schüsseln nach indischer Art. Die Chana Bowl kommt mit Avocado, Rote Bete, Grapefruit, Gurken, Karotten, Salat, Quinoa, Vollkornreis, frischem Koriander, Soja-Sesam-Sauce und warmen, würzigen Kichererbsen (8,20 Euro). Eine überraschende und gut abgestimmte Mischung. Dazu passt der cremige und rund schmeckende Mango Lassi (2,50 Euro). Die Atmosphäre könnte zweifellos schöner sein, ein Einkaufszentrum ist nun mal ein recht hektischer, lauter Ort, doch immerhin, bei der klaren weiß-grünen Einrichtung weiß das Su-Ja einen Kontrapunkt zu setzen. Mitte, Su-Ja im Perle-Einkaufszentrum , Spitalerstraße 22 , Mo-Sa, 10–20 Uhr Elisabeth Knoblauch

Klima im Netz: Wie schützt Hamburg das Klima in der eigenen Stadt? All jene, die sich diese Frage stellen, will das "Forum der Wandsbeker Initiativen" vernetzen. Unter dem Motto "Gutes Klima Wandsbek" erarbeitet es im Auftrag des Bezirksamts ein integriertes Klimaschutzkonzept.

Gut Karlshöhe, Seminarraum Stallgebäude, Karlshöhe 60 d, 18 Uhr, Anmeldung unter gutesklima.wandsbek@ocfc.de

Tanzendes Klavier: Für die Hamburger Pianistin Marina Savova ist Musik undenkbar ohne Verbindung zu anderen Künsten. Deshalb spielt sie "Tänze und Nocturnes an einem Sommerabend … vertont, vertanzt, gedichtet".

Laeiszhalle, Studio E, Johannes-Brahms-Platz, 19.30 Uhr, 18 Euro

Türsteher mit Buch: "Die Drei von der Trinkstelle" kommen nicht, um zu lachen. Es ist "Zeit für Zorn" – Henning, Viktor und Intensiv-Dieter berichten bei ihrer Türsteherlesung vom nächtlichen Treiben der Security.

Schanzenzelt, Schanzenpark, 20 Uhr, 10 Euro

Ein Ehepaar steht in der Hamburger Meile vor einem Modeschmuckgeschäft. Die Frau schaut intensiver und länger ins Schaufenster. Der Mann: »Wir kaufen nichts.« Darauf die Frau: »Ich will doch nur gucken.« Kommentar des Mannes: »Ich habe deinen Blick gesehen!« Gehört von E. Schröder

© Doris Schliemann

"Urban Sketchers" sind Künstlerinnen und Künstler, die mit Zeichenstift und Skizzenbuch durch die Stadt streifen und ihre Eindrücke auf Papier festhalten. Diese Zeichnung stammt von Doris Schliemann: "Wenn ich zum Sketchen mit anderen Zeichnern gehe, verabreden wir uns an einem bestimmten Treffpunkt. Dort suchen wir uns einen angenehmen Platz, an dem wir mindestens eine Stunde ungestört sitzen können, und zeichnen das, was wir von dort aus sehen. So war das auch in Oevelgönne. Wenn dort ein wundervolles Jugendstilhaus steht, dann ist das super, wenn dort eine kleine Müllhalde ist, auch gut. Das ist eben Urban Sketching!"

