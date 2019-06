Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

falls Sie morgen Abend in Hamburg etwas vorhaben, sollten Sie frühzeitig das Haus verlassen – und vielleicht besser gleich zu Fuß gehen. Denn die beiden Großkonzerte mit Udo Lindenberg in der Barclaycard-Arena und Andreas Gabalier im Volksparkstadion werden sowohl in Bahrenfeld den Verkehr zum Erliegen bringen, als auch über den Stadtteil hinaus Auswirkungen zeigen. Und das nicht nur auf den Straßen. Auch die S-Bahn, in letzter Zeit bekanntlich nicht wirklich zuverlässig, wird wieder an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Noch dazu wird von heute Abend an die A1 zwischen dem Dreieck Hamburg-Süd und dem Kreuz Hamburg-Ost bis Montagmorgen voll gesperrt, weil eine Brücke auf der B5 bei Billstedt abgerissen werden muss.

Gegen die überfüllten S-Bahnen haben wir leider auch keinen Tipp, gegen den Stau auf der Straße hilft möglicherweise eine neue Navigations-App, die behauptet, den Verkehr besser und intelligenter zu verteilen. Wie genau, das lesen Sie weiter unten. Wer sie ausprobiert, möchte uns doch bitte schreiben, ob sie wirklich funktioniert hat. Wir bleiben sicherheitshalber zu Hause.

Ich wünsche Ihnen ein möglichst staufreies und entspanntes Wochenende!

Ihre Sigrid Neudecker

© Alessia Garcia Travesi

Bunt statt blau

Jedes Jahr landen bundesweit rund 22.000 Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Der Plakatwettbewerb "bunt statt blau" der DAK versucht deshalb bereits zum zehnten Mal, auf kreative Weise vor übermäßigem Alkoholkonsum zu warnen. 9000 Schüler wurden diesmal unter dem Motto "Kunst gegen Komasaufen" künstlerisch tätig, die Hamburger Landessiegerin wird heute ausgezeichnet. Sie heißt Alessia Garcia Travesi, ist 16 Jahre alt und besucht die Stadtteilschule Stellingen. Ihren Preis erhält sie von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), dem das Thema als Mediziner vermutlich besonders am Herzen liegt.

© Christian Charisius/dpa

Bezirksversammlung Mitte mit zwei grünen Fraktionen

Am Abend hat sich die Bezirksversammlung Mitte konstituiert – mit nicht nur einer, sondern mit zwei Grün-Fraktionen. Wie berichtet, hatten sich vier Abgeordnete mit den neu gewählten Parteikollegen Shafi Sediqi und Fatih Can Karismaz solidarisiert. Weil gegen die beiden Islamismus-Vorwürfe im Raum stehen, waren sie nicht in die Fraktion aufgenommen worden. Entgegen der Geschäftsordnung der Bezirksversammlung sei das Rechtsamt zu dem Schluss gekommen, dass eine Partei zwei Fraktionen in der Bezirksversammlung stellen könne, sagte Alterspräsident Dirk Sielmann (SPD) bei der Konstituierung. Bedingt durch diese Spaltung, stellt weiterhin die SPD mit 14 Abgeordneten die stärkste Fraktion. Zur Vorsitzenden der Grüne-2-Fraktion wurde Meryem Celikkol (Bild) bestimmt. Sie sprach von einer Vorverurteilung von Sediqi und Karismaz. Celikkol und ihre Fraktionskollegen wollten aber weiter grüne Politik betreiben und auch in der Partei bleiben.

Teach First erhält den Kinderschutz-Preis für Brennpunkt-Projekte in Hamburg

Für ihr Projekt "Starke Basis! – Grundschüler aus Hamburgs Brennpunkten auf Erfolgskurs" ist die Organisation Teach First gestern mit dem Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz ausgezeichnet worden. Teach First schickt Hochschulabsolventen zwei Jahre lang an Brennpunktschulen, bevor sie in ihrem tatsächlichen Beruf durchstarten. In Hamburg sind die jungen Akademiker seit 2009 an neun Grundschulen tätig. Deutschlandweit gibt es inzwischen etwa 170 sogenannte Fellows, die zusätzlich zu den Lehrern ganztags in den Schulen sind und dafür von der gemeinnützigen Bildungsinitiative bezahlt werden. Der Hanse-Merkur-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Er gilt als Deutschlands ältester Sozialpreis und geht an Menschen und Projekte, die sich ehrenamtlich um das Wohl von kranken, behinderten oder sozial benachteiligten Kindern bemühen.

Eine Stromstörung hat gestern Vormittag im Norden der Stadt mehr als 300 Ampeln lahmgelegt; auch der Flughafen war von der Panne betroffen +++ Mit schwarzen Ölfässern haben Umweltaktivisten von Greenpeace vor der BP-Zentrale gegen weitere Ölbohrungen in der Nordsee protestiert

Zur Übergabe eines A319-Missionsflugzeugs an die Bundeswehr wird heute Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf dem Gelände von Lufthansa Technik erwartet +++ Für die zweijährige leukämiekranke Victoria läuft am Samstag in der Bucerius Law School eine Typisierungsaktion der DKMS +++ Von Samstag, 0.30 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag wird die U3 zwischen den Haltestellen St. Pauli und Berliner Tor wegen Bauarbeiten gesperrt +++ Bei der sechsten Yoga-Nacht geht am Samstag ein Ommmmm durch die Stadt (ebenso wie in München, Köln, Bochum und auf Sylt) +++ Anlässlich der Privattheatertage werden am Sonntag in den Kammerspielen die Monica-Bleibtreu-Preise verliehen

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Meine Frau vergleicht mich oft mit dem Duracell-Trommelhasen. Manchmal arbeite ich so energisch und schnell, dass es für viele Leute nicht vorstellbar ist, dass ich alle Aufträge allein erledige. Immer wieder sagen Kunden uns am Telefon: "Bitte schicken Sie den Mitarbeiter vom letzten Mal vorbei" oder auch: "Bei meinem Nachbarn war neulich einer Ihrer Leute, der war aber deutlich jünger als Sie."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Ulrich Perrey

Eröffnungsfestival im Bucerius Kunst Forum

52 Ausstellungen, 3,2 Millionen Besucher, 1700 Veranstaltungen, das ist die Vergangenheit des Bucerius Kunst Forums. Gegenwart und Zukunft finden seit einigen Tagen ein paar Schritte entfernt statt: im neuen Domizil am Alten Wall. Am Wochenende steigt hier bei freiem Eintritt ein Eröffnungsfestival mit Vorträgen, Lesungen, Diskussionen und Konzerten (das Programm finden Sie hier). Florian Zinnecker hat sich die Fotoausstellung "Here We Are Today" am Eröffnungstag angesehen und beschreibt "einen Reset im laufenden Betrieb, eine neue Spielfläche für ein Genre, das sich an Raum und Zeit ohnehin nicht binden lässt". Seine Rezension lesen Sie hier.

© Axel Heimken/dpa

"Die Straßenstruktur wird nicht intelligent ausgelastet"

Das Verkehrschaos rund um Volksparkstadion und Barclaycard-Arena ist am Samstag programmiert: Am Abend treten Andreas Gabalier und Udo Lindenberg gleichzeitig auf. Ideales Einsatzgebiet für das Hannoveraner Unternehmen Graphmasters. Es verspricht mit seiner Navigations-App Nunav, die Besucherinnen und Besucher an Staus und Straßensperrungen vorbei direkt zu einem freien Parkplatz zu lotsen. Ob das wirklich klappt, wird am Samstag in Kooperation mit Verkehrsbehörde und Veranstalter getestet. Wie es genau funktionieren soll, erklärt Unternehmenssprecher Daniel Stolba.

Elbvertiefung: Herr Stolba, Sie glauben, am Samstagabend den großen Verkehrskollaps vermeiden zu können. Wie wollen Sie das schaffen?

Daniel Stolba: Wir haben ein riesiges Problem damit, dass Navigations-Apps noch mehr Staus verursachen, indem sie allen Nutzerinnen und Nutzern ähnliche Routen empfehlen. Dadurch landen alle irgendwann auf derselben Straße. Dann bieten die Navis eine Ausweichroute an, auf der dann ebenfalls schnell Stau entsteht. Die Straßenstruktur wird also nicht intelligent ausgelastet. Unsere App basiert hingegen auf dem sogenannten Collaborative Routing, das heißt, alle Fahrzeuge werden als Teil eines Schwarms organisiert. Wir prognostizieren vorher, welche Straße welche Kapazität haben wird, und verteilen die Autos dann intelligent über mehrere Routen im Straßennetz.

EV: Sie arbeiten dafür auch mit Verkehrsbehörden zusammen, wie läuft das ab?

Stolba: Wir bekommen von der Behörde Daten zu Baustellen oder Straßensperrungen und speisen die in unser System ein. Das haben wir zum Beispiel auch beim Hafengeburtstag gemacht. Da wollte die Stadt nicht nur Staus vermeiden, sondern auch verhindern, dass alle Fahrzeuge auf die Nebenstraßen ausweichen. Deshalb haben wir für unsere Navigation nur die Hauptstraßen genutzt. In der Software können wir virtuell Straßen sperren oder auch ganz rausnehmen, ohne dass der Autofahrer das bemerkt.

EV: Wie funktioniert das dann am Samstag bei den Konzerten von Andreas Gabalier und Udo Lindenberg?

Stolba: Da arbeiten wir direkt mit dem Veranstalter zusammen. Im Vorfeld wird zum Beispiel genau definiert, welche Parkplätze genutzt werden sollen. Das System merkt, wenn die Parkplätze langsam voll werden, oder der Veranstalter sperrt diese selbst virtuell. Die App lenkt Sie dann automatisch zu einem freien Platz. So fahren nicht alle ewig rum und suchen oder diskutieren mit dem Parkwächter, ob sie nicht doch noch reinpassen. Denn eigentlich will man ja nur ankommen und Spaß haben.

Wo Nunav bereits getestet wurde und was der HSV damit zu tun hat, lesen Sie im vollständigen Interview von Sandra Jütte auf der Hamburg-Seite von ZEIT ONLINE.

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Sachbuch Georg Honigmann wurde 1903 geboren, war als Korrespondent in London tätig und schloss sich jungen, meist jüdischen Menschen an, »die kommunistischen Überzeugungen, Träumen von Gleichheit und Gerechtigkeit« anhingen. 1949 ging er in die Sowjetische Besatzungszone und trat in die SED ein. Spannend und liebevoll erzählt Barbara Honigmann vom bewegten Leben ihres Vaters.

Barbara Honigmann: Georg, Hanser Verlag, 18 Euro Roman In ihrem Debütroman beschwört die junge Autorin Helene Bukowski ein Endzeitszenario herauf, in dem eine Gemeinschaft abgeschottet von der Außenwelt und voller Misstrauen allem Fremden gegenüber lebt – als plötzlich ein junges Mädchen auftaucht, das niemand kennt und je zuvor gesehen hat. Ein faszinierendes Buch von Orwellscher Qualität!

Helene Bukowski: Milchzähne, Blumenbar Verlag, 20 Euro Jugendbuch Die vierteilige Reihe über eine jugendliche Laufmannschaft erzählt aus der Ich-Perspektive über vier unterschiedliche junge Menschen in New York, über ihre Hoffnungen und Träume und darüber, was Teamgeist und Freundschaft bewirken können. Ein sehr spannender Romanzyklus für Leser*innen ab zwölf Jahren.

Jason Reynolds: Ghost, Patina, Sunny, Lu (vier Bände), aus dem Amerikanischen von Anja Hansen-Schmidt, DTV Reihe Hanser … ausgewählt von Thomas Bleitner; Buchhandlung Lüders , Eimsbüttel





Alternative Zukunft: Wie die Welt in ein paar Jahren aussieht? Das weiß keiner so genau, doch der Soziologe und Bestsellerautor Harald Welzer skizziert in seinem neuen Werk "Alles könnte anders sein" mögliche Zukunftsbilder, unter anderem für die Bereiche Arbeit, Mobilität, Digitalisierung und Umgang mit Migration. Eine Buchvorstellung im Rahmen des Tonali-Fests; es moderiert ZEIT-Redakteur Gero von Randow.

Tonali-Saal, Kleiner Kielort 3–5, 18 Uhr, 12 Euro

Architektur mit Kraft: Unterschiedliche Perspektiven im historischen Rahmen – gleich 13 Projekte sind in den kommenden zehn Tagen beim Architektursommer im Kraftwerk Bille zu sehen und zu erleben, darunter Kunstausstellungen, Installationen sowie Video-, Sound- und Raumperformances. Unter anderem entsteht in der Kesselhalle eine Landschaft aus umgenutzten Rollläden.

Kraftwerk Bille, Bullerdeich 12–14, bis 30. Juni, Eintritt frei

Lauf, Chef, lauf: Den Boss schwitzen sehen, die Kollegen anfeuern, dabei selbst bequem an der Elbe chillen – all das ermöglicht der "Commercial Bank Run 2019" (ehemals HSH Nordbank Run). Zahlreiche Hamburger Firmen jagen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei vier Kilometer durch die HafenCity. Natürlich nur für einen guten Zweck: Spenden gehen dieses Jahr an "Kinder helfen Kindern".

HafenCity, Start am Hamburg Cruise Center, Sa, 9 Uhr

In einem großen Klamottenladen. Mutter zum etwa dreijährigen Sohn: »Komm, wir müssen noch neue Unterhosen für dich kaufen.« Sohn: »Ich brauche keine Unterhosen.« Mutter: »Ach, du brauchst keine neuen Unterhosen?« Sohn: »Nein, ich habe doch eine an!« Gehört von Anja Rosenow-Sottorf





© Christa Knaack

"Urban Sketchers" sind Künstlerinnen und Künstler, die mit Zeichenstift und Skizzenbuch durch die Stadt streifen und ihre Eindrücke auf Papier festhalten. Diese Zeichnung stammt von Christa Knaack: "Mir gefällt ganz grundsätzlich am Urban Sketching so gut, dass ich meine Stadt dadurch ganz anders und intensiver erlebe und erkunde – so auch den Ohlsdorfer Friedhof. Es gibt dort unendlich viele Motive zwischen Natur und Architektur. Als ich diese Kapelle gezeichnet habe, war es Herbst, die Blätter waren schon gelb, also vergänglich, aber gleichzeitig leuchtend und fröhlich. Der ganze Friedhof ist so: ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann."

