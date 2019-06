Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

was für ein Sommer! Strahlende Sonne, über 30 Grad – und ein ganzes Land im WM-Fieber. Überall Public Viewing-Parties, dekorierte Balkone, Fähnchen, die aus den Autofenstern ragen … Na gut, da ist jetzt die Fantasie mit mir durchgegangen. Denn ganz so euphorisch wird die Frauenfußball-WM selbst im Jahr 2019 eben doch nicht gefeiert, im Gegenteil: Im Alltag bekam man vom Einzug des deutschen Teams ins Viertelfinale eher wenig mit, und das, obwohl die Spielerinnen – und das gilt nicht nur fürs deutsche Team – beweisen, dass dieser Sport auch ohne theatralische Stürze und Spucken auf dem Platz höchst spannend ist. Diese Ungerechtigkeit können wir an dieser Stelle nicht ausgleichen, ich möchte Ihnen aber einen Text ans Herz legen: Martina Keller beschreibt im ZEITmagazin, wie sie sich mit sechs in den Fußball verliebte, sich fortan quer durch Hamburg kickte und warum sie noch heute in der Bezirksliga Hamburg West spielt. Ein sehr persönlicher Text mit dem großen Titel: "Die Liebe meines Lebens".

Was gibt es Schöneres, als mit einer Liebeserklärung in den Tag zu starten?

Jetzt aber weiter mit den Nachrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

Abi: So sind die Noten in Mathe – und insgesamt

Gestern präsentierte Schulsenator Ties Rabe (SPD) die vorläufigen Abiturergebnisse. Mit Spannung wurden dabei die Noten in Mathe erwartet. Die schweren Klausuraufgaben hatten bei den Schülerinnen und Schülern wie berichtet für Protest gesorgt. Zu Recht, wie die Schulbehörde befand. Bei den Prüfungen auf Grundkursniveau wurde deshalb ein weniger strenger Bewertungsschlüssel angelegt, außerdem konnten die Schüler zusätzlich eine mündliche Prüfung ablegen. Insgesamt liegt der Notenschnitt dadurch bei 3,46 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Ohne diese Maßnahmen wäre es vermutlich eine 4,2 geworden. (Wie die Noten verbessert wurden und was generell das Problem mit den Matheaufgaben war, erklären wir auf ZEIT ONLINE. Abgesehen davon war es ein normaler Abiturjahrgang: 95 Prozent, also gut 9000 Schülerinnen und Schüler, haben die Prüfung bestanden. Die Durchschnittsnote lag bei 2,42. In einem Fach waren die Noten sogar "auffällig besser". Bei der schriftlichen Französischprüfung lag der Schnitt bei 2,08; im Vorjahr war es noch 2,35. "Die Französischschüler haben deutlich besser abgeschrieben", sagte Schulsenator Rabe dazu, korrigierte sich jedoch gleich: "Abgeschnitten, natürlich!"

Kathrin Fromm

Tod eines Säuglings wirft Fragen auf

Erneut wird in Hamburg diskutiert, ob der Tod eines Kindes hätte verhindert werden werden können. Im November 2017 starb in Schnelsen ein drei Monate alter Säugling an Kreislaufversagen, der Junge war stark untergewichtig und mangelernährt. Von Donnerstag an stehen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht, laut Anklage sollen sie das Kind zu wenig gefüttert und nie zu einem Kinderarzt gebracht haben. Der Fall allein ist tragisch genug, die besondere Brisanz liegt darin, dass er erst jetzt publik wurde. Die FDP vermutet, die Sozialbehörde habe etwas "unter den Tisch fallen lassen", auch die CDU ist alarmiert, weil der Familienausschuss nicht über den Fall informiert worden war. Das Bezirksamt Eimsbüttel wehrt sich gegen die Kritik: Nach dem Tod des Jungen habe es zunächst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gegeben, vom Jugendamt war er zuvor nicht betreut worden. Im April 2018 habe das Amt von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erfahren und keinen Anlass gesehen, den Familienausschuss zu informieren. Gerade zu dieser Zeit traf sich im Rathaus allerdings die Enquete-Kommission Kinderschutz, um die vielen Fälle von Kindesmisshandlung mit Todesfolge in Hamburg zu untersuchen – insbesondere auch die Rolle der Behörden und deren Kommunikation untereinander.

In einem Satz

Ein 70-jähriger Bankräuber hat vor dem Landgericht eine Serie mit drei Überfällen gestanden +++ In mehreren Stadtteilen sind giftige Raupen des Eichenprozessionsspinners gefunden worden +++ Polizei, Verbraucherzentrale und Innenbehörde warnen derzeit mit einer Comic-Kampagne vor Online-Betrügern +++ Kultursenator Carsten Brosda (SPD) soll neuer Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie werden

Was heute auf der Agenda steht

Der Senat und die Gängeviertel-Genossenschaft haben sich über Zukunft des Viertels geeinigt und stellen den gemeinsamen Vertrag vor +++ Im Prozess gegen einen 29-Jährigen, der vergangenen September einen Mitarbeiter des Soziales Dienstes angezündet und getötet hat, soll das Urteil fallen +++ Die dreitägige Jahresversammlung der Max-Planck-Gesellschaft an der Universität Hamburg beginnt

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Koberer

Jeder Tänzer im Club bietet eine Motto-Show, das wechselt alle 30 Minuten. Cowboy, Indianer, Polizist – alles, was du dir vorstellen kannst. Ich gucke mir das natürlich auch manchmal an, weil ich währenddessen kontrolliere, dass die Damen keine Videos machen. Der Strip lässt mich kalt, macht mich überhaupt nicht an. Bei mir holst du nach 28 Jahren Kiez nicht mehr so schnell tote Fische vom Teller. Das Einzige, was mich noch anspricht, ist Burlesque! Daran schätze ich das Künstlerische und die schönen Rundungen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Umzug als wunderbarer Ansporn für gute Bücher

© Willing-Holtz für DIE ZEIT

Das Buch ist nicht tot, sondern unglaublich lebendig – findet Rowohlt-Verleger Florian Illies. Um mitten aus dem Leben heraus Bücher zu finden, zu drucken und zu platzieren, ist der Verlag vor Kurzem von Reinbek ins Bieberhaus nach Hamburg gezogen, direkt an den pulsierenden Hauptbahnhof. Dass Erneuerung ein fester Teil der Rowohlt-DNA ist, belegen mehrere Umzüge in der 111-jährigen Verlagsgeschichte. Wie sich das neue Umfeld auf das Programm auswirken kann, hat Illies für die ZEIT:Hamburg aufgeschrieben. Digitalabonnentinnen und -abonnenten können es hier nachlesen.

"Wenn die Kinder einmal am Tisch sitzen, sind sie Feuer und Flamme"

© Axel Heimken/dpa

Gestern wurde in Hamburg das beste Kinderspiel 2019 gekürt. Die gute Nachricht: Kinder spielen immer noch gern, und zwar nicht nur an Handy und Spielkonsole, sondern auch klassische Brett- und Kartenspiele. So richtig analog. Sabine Koppelberg vom Verein "Spiel des Jahres" erklärt, warum Spielen nicht nur Kinderkram ist und welche Spiele sich im Sommerurlaub gut machen.

Elbvertiefung: Frau Koppelberg, in diesem Jahr hat das Spiel "Tal der Wikinger" das Rennen gemacht – warum?

Koppelberg: Wir testen die Spiele immer mit ganz vielen Kindern in verschiedenen Runden. Und "Tal der Wikinger" hat sie sofort gepackt. Es ist eine Art Geschicklichkeitsspiel, bei dem Fässer gekegelt werden sollen. Das macht den Kindern schon per se Spaß. Aber dann gibt es noch ein taktisches Element, denn auch die Position auf dem Spielfeld ist für den Spielausgang entscheidend. Es erfordert eine wunderbare Mischung aus Geschicklichkeit und strategischem Denken, was die Kinder während des Spielens aber gar nicht merken.

EV: Locken Brettspiele die Kinder überhaupt noch hinter dem Tablet hervor?

Koppelberg: Und ob! Laut Bundesverband der Spielwarenindustrie steigt der Umsatz in der Spielebranche. Es wird tatsächlich wieder mehr gespielt, das gilt auch für Studenten und Teenager. Bei denen sind Brettspiele wieder angesagt, was auch daran liegt, dass die Themen moderner geworden sind. Auf dem Brettspiel kann ich jetzt zum Beispiel ein Escape-Room-Rätsel vom Sofa aus lösen oder Orks bekämpfen.

EV: Welchen Vorteil haben klassische Brettspiele gegenüber digitalen Angeboten?

Koppelberg: An das Tablet oder Smartphone kann ich mich mal eben ganz schnell hinsetzen, fünf Minuten daddeln und dann eine Pause machen. Beim Brettspiel muss ich die gesamte Spielrunde dranbleiben. Von zentraler Bedeutung ist das gemeinsame Spielerlebnis. Ich kann mich im Team freuen, ärgern und mitfiebern. Wichtig ist, dass Eltern die Kinder gezielt zum Spielen animieren: Wenn die Kinder einmal am Tisch sitzen, sind sie Feuer und Flamme.

EV: All das können Kinder beim gemeinsamen Daddeln doch auch?

Koppelberg: Die digitalen Spiele holen da natürlich auf, der Trend geht auch hier zum gemeinsamen Erleben auf dem Sofa. Ich finde, beides hat seine Berechtigung, ich sehe das Digitale auch nicht als Konkurrenz zum Analogen. Wir müssen als Erwachsene nur dafür sorgen, dass die Kinder für beide Bereiche Zeit haben.

EV: Am Donnerstag starten in Hamburg die Sommerferien. Was bietet sich besonders für spielerische Ferien an?

Koppelberg: Es gibt viele tolle Kartenspiele, die wenig Platz wegnehmen. Oder man nimmt etwas mit, das thematisch in eine andere Welt entführt. In den Ferien hat man ja die Zeit, auch mal etwas länger zusammenzusitzen. Aber bitte auf die Altersangabe achten und die Kinder nicht überfordern!

Über empfehlenswerte Spiele, auch für die Ferien, informiert die Homepage des Vereins.

Max Schulte

"Urban Sketchers" suchen Räume

Wer die Elbvertiefung in den vergangenen Tagen aufmerksam gelesen hat, weiß natürlich, was "Urban Sketcher" sind: Menschen, die an besonders schönen oder spannenden Orten in der Stadt nicht reflexhaft das Handy zücken, sondern zum Zeichenstift greifen. Weil uns immer mehr Fragen erreichen, wann und wo diese Zeichnungen besichtigt oder gar gekauft werden können, noch ein Hinweis für Kurzentschlossene: Bis morgen läuft im Bergedorfer Rathaus die Ausstellung "Mit dem Stift durch Bergedorf". Und danach? "Wir planen schon die nächste Ausstellung, diesmal gern zentral in Hamburg", verriet uns Urban Sketcher Thorsten Kleier. Die Suche nach passenden Räumen sei aber gar nicht so leicht und laufe noch. (Tipps nimmt Kleier gern per Mail unter kleierzeichnet@gmail.com entgegen.) Wer sich eines der Bilder übers Sofa hängen möchte, kann sich direkt bei der Facebook-Gruppe "Urban Sketchers Hamburg" melden.

Und falls Sie gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen sind: Hier erzählt Thorsten Kleier, warum er so gerne (auch) Schrottecken zeichnet.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Hübsches kleines Café Singer-Songwriter-Musik füllt den hellen Raum, der Duft von Kaffee liegt in der Luft. Das Café Bouquet in der Bergedorfer Fußgängerzone liegt in einer Ecklocation unweit des Stadthafens Serrahn und nimmt den Besucher auf den ersten Blick ein. An der Decke sorgt ein Ventilator für eine frische Brise, die Sitzkisten aus ehemaligen Kaffeesäcken vor den großen Fenstern sind ein hübsches Detail. Die Auswahl an Kaffeespezialitäten ist groß, sie reicht von Espresso (2 Euro) über Americano (2,50 Euro) bis hin zu Filterkaffee (2,60 Euro) – darüber hinaus gibt es viele Tees und heiße Schokolade. Der Cappuccino (2,90 Euro) mit Kaffee aus der Wedeler Rösterei Mr. Hoban’s überzeugt mit kräftigem Geschmack und cremiger Milch. Weniger überzeugend ist der Kuchen. Während der Käsekuchen schmeckt, ist der Zupfkuchen recht trocken, der Apfelkuchen hingegen nicht nur so matschig, dass er auf dem Teller auseinanderfällt, sondern auch geschmacklich enttäuschend. Café Bouquet; Bergedorf, Alte Holstenstraße 62, Mo–Sa 9–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Roth in Paris: Paris ist nicht nur eine Stadt, Paris ist ein Gefühl. Kaum jemand hat es so ergreifend beschrieben wie der Romancier Joseph Roth. Schriftsteller Jan Bürger verfolgt die Spuren, die Paris in Roths Werk hinterlassen hat. Schauspieler Siegfried W. Kernen liest aus Roths Pariser Feuilletons und Briefen: "Pariser Nächte".

Freie Akademie der Künste, Klosterwall 23, 19 Uhr, 10 Euro

Geschichten-Rocker: Die meisten springen bei Noise-Rock einfach nur durch den Saal. Die "Enablers" aus Kalifornien aber fordern den Zuhörer: Zu krachenden Riffs ertönen theatralische Storys. "Krasse Bühnenpräsenz" verspricht der Veranstalter.

Hafenklang, Große Elbstraße 84, 21 Uhr, 13 Euro

Jazz statt Salsa: Havanna steht nicht nur für Rum und Salsa. Das "Instituto Cubano de Música Amadeo Roldán" beweist mit seinem mehrfach ausgezeichneten Schülerorchester Jazz-Qualitäten: Im Rahmen des Projektes "Bildungsinnovation durch Musik und Sport" lädt es zum Konzert ins Instituto Cervantes.

Instituto Cervantes, Chilehaus, Fischertwiete 1, 19 Uhr, Eintritt frei, Spenden für Flugtickets der Schüler online

Hamburger Schnack

Im ICE zwischen Hannover und Hamburg. Kein Ruhebereich. Ruhe habe ich somit nicht erwartet. Mehrere Babys im Großraumwagen schreien gleichzeitig. Sie wollen sich ja auch unterhalten – über mehrere Sitzreihen hinweg. Mein Sitznachbar und ich gucken uns an, grinsen und sagen gleichzeitig: "Gut, dass meine Kinder schon groß sind." Gehört von Joachim Schleu

Meine Stadt

Auch nach Ende des Musikspektakels »48h Wilhelmsburg« ist die Elbinsel ist eine gute Adresse, um draußen Musik zu lauschen – dafür wird dann auch mal der Bürgersteig in Beschlag genommen. So wie hier, am Sonntagabend, beim Konzert der Band »Feathers and Greed« vor der »Deichdiele«. © Corinna Wahrlich

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

