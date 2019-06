Hamburg, ein warmer Abend im Juni, einer von denen, die man lieber vor der Galerie stehend verbringt als im Inneren schwitzend, aber es hilft ja nichts. Es ist der Eröffnungsabend des Bucerius Kunst Forums nach dem Umzug. Siebzehn Jahre lang befand sich das Haus, das mit den Deichtorhallen um den Status des bedeutendsten Ausstellungshauses in Hamburg wetteifert, vorne am Rathausmarkt in der alten Reichsbank-Hauptstelle, mit dem Gesicht zur Alster, die Ausstellungsfläche im Inneren aber unglücklich auf zwei Etagen verteilt.

52 Ausstellungen, 3,2 Millionen Besucher, 1.700 Veranstaltungen, das ist die Vergangenheit des Hauses. Gegenwart und Zukunft finden ein paar Schritte entfernt statt: im neuen, ungleich luftigeren Domizil, seitlich neben dem Rathaus und der Handelskammer gelegen, jetzt mit 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf einer Etage und auf einer weiteren ein Saal mit Atrium für Konzerte, Lesungen, Vorträge. Hier passiert an diesem Abend etwas, das in der Kunst-, Museums- und Kunstmuseumswelt nicht oft vorkommt: ein Reset im laufenden Betrieb, eine neue Spielfläche für ein Genre, das sich an Raum und Zeit ohnehin nicht binden lässt.

Kurz vor der Eröffnung kam dem Haus dann noch überraschend der Künstlerische Leiter Franz Wilhelm Kaiser abhanden, seinen Rückzug kommentierten das Haus und die dessen Rückgrat bildende ZEIT-Stiftung nur zurückhaltend. Am Eröffnungsabend wurde die Kuratorin Kathrin Baumstark als seine Nachfolgerin ausgerufen; sie ist es auch, die für die sehr positiv aufgenommene Schau Welt im Umbruch über Kunst und Fotografie der Weimarer Republik – der letzten am Rathausmarkt – verantwortlich war und nun auch die Eröffnungsausstellung Here We Are Today kuratorisch betreut. Gleich noch ein Reset, gleichfalls im laufenden Betrieb.

Noch unmittelbarer im Herzen der Stadt als hier, neben dem Rathaus, auch eingehegt von den teuersten Einkaufsstraßen Hamburgs, kann sich ein Ausstellungshaus gar nicht befinden, das merkt man schnell, wenn man hier herumläuft. Es ist, als hätte jemand eine weiße, sich in regelmäßigen Abständen erneuernde Leinwand mitten in die Stadt gehängt, eine Kunst-Kommentarspalte für die Wirklichkeit. Was für eine Chance.

Und deshalb ist man dann auch erst mal enttäuscht. Denn die Ausstellung Here We Are Today wirkt, beim ersten Begehen, erschütternd brav. Das Thema: Identität; der gemeinsame Nenner die Fragen: Wer bin ich und wer bist du?

Leerstellen verweisen auf das Abwesende

Da hängen etwa: Andreas Gurskys berühmtes Großformat einer Amazon-Lagerhalle, die Porträtreihen The Home of my Eyes von Shirin Neshat und African Spirits von Samuel Fosso, die Serie Maskirovka aus dem postsowjetischen Kiew von Tobias Zielony. Weiterhin: die deutschen Bilder von Eva Leitolf, das Carara-Projekt von Bertram Kober, die Arbeit Ein ruhiger Tag von Johanna Diehl – 73 farblich nuancierte Tagebucheinbände ihrer Großmutter aus den Jahren 1936 bis 2009, jedes Jahr hat eine Farbe, die Aufzeichnungen kommen ohne ein einziges Wort zur Weltlage aus, als hätte es keine Kriege gegeben, keine Krisen und keinen einzigen Wellenschlag der Zeit. So könnte man jetzt fortfahren in der Aufzählung, eine Arbeit reiht sich an die andere, bemerkenswert ist noch Trevor Paglens Serie epischer Himmelsaufnahmen, an den Rändern jeweils ganz klein: Kampfdrohnen, die den Tod zu bringen imstande sind, unbemannt und ferngesteuert. Die Himmelsbilder sind in Wahrheit Kriegsfotografie, moderne Schlachtengemälde, sobald man es weiß, sieht man die Schönheit nicht mehr.

Und dann, ganz langsam, sickert die Erkenntnis ein, dass diese Ausstellung ganz anders funktioniert als viele andere vor ihr. Sie weist nicht mit den Mitteln der Kunst auf die Brüche, Risse und Ungleichheiten in der abfotografierten Wirklichkeit und der Welt dahinter hin, um etwas zu sagen, zu kritisieren, zu behaupten, wie vage und leise auch immer. Diese Ausstellung ist selbst ein einziger Riss, die einzige Behauptung steckt im Titel Here We Are Today, ja, aber wo denn nun? Tja.

Jedes Werk, das hier hängt, lässt tausend andere Werke vermissen, die nicht da sind. So entscheidend wie die Bilder sind die Leerstellen, auf die sie hinweisen. Diese Schau, das merkt man deutlich, wird erst durch ihre Lücken richtig gut.

Eine gute Ausstellung verlässt man nicht unbedingt klüger. Sondern hungriger. Und wenn man lange genug auf die Bilder schaut, dann schauen die Bilder zurück. Dies hier ist kein Ergebnis, es ist ein Anfang, eine Aufgabe. Man wird wiederkommen müssen. Hilft ja nichts.

Vom 21. bis 23. Juni findet ein Eröffnungsfestival statt, auf dem Programm stehen Vorträge, Lesungen, Diskussionen und Konzerte, der Eintritt ist frei, Details zum Programm unter buceriuskunstforum.de