Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Ankündigung des HVV, die Tarife nächstes Jahr höchstens an die Inflation anzupassen, hat bei unseren Leserinnen und Lesern ein wenig in offenen Wunden gewühlt. "Gestern meinte ein sichtlich genervter Fahrgast, dass der HVV Geld zurückzahlen müsste", schrieb uns Waltraud G. Sie brauchte von der Hoheluftbrücke bis Nettelnburg knapp zwei Stunden statt 30 Minuten. Schuld war allerdings nicht die lädierte Brücke am Eppendorfer Baum, sondern wieder einmal die S-Bahn. Sobald morgens die Lautsprecher zu knistern begännen, freue sie sich schon auf die Reaktionen ihrer Mitfahrenden. "Das geht von schallendem Gelächter über hochgezogene Augenbrauen mit Augenrollen bis wütend mit dem Fuß aufstampfen." Elke H. musste am Samstag und am Dienstag an der Station Kornweg ebenfalls lange auf ihre S-Bahn warten. Am Info-Telefon erhielt sie dann die Auskunft, es hätten sich zu viele Lokführer krankgemeldet. "Soll das jetzt so weitergehen?", fragt Frau H. "Zahle ich das teuerste Aboticket Deutschlands und kann froh sein, wenn ich überhaupt befördert werde?" Waltraud G. hat beschlossen, sich jetzt doch ein Auto zu kaufen. Und wir sind neugierig, ob Verkehrssenator Michael Westhagemann nicht wieder einmal ein Machtwort sprechen möchte.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Am Rathaus flattert wieder die Regenbogenflagge



Seit gestern weht auch am Rathaus die Regenbogenflagge. Die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) und Justizsenator Till Steffen (Grüne) hissten sie gemeinsam, um damit anlässlich der Pride Week ein Zeichen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu setzen. "Uns kommt die Regenbogenflagge am Rathaus schon wie eine Tradition vor", sagte Fegebank. "Dabei ist es erst ein gutes Jahrzehnt her, dass sie dort zum ersten Mal wehte. Ich weiß, dass diese Flagge am Rathaus vielen Menschen viel bedeutet, als sichtbarer Ausdruck dafür, dass sie, ihre Liebe und Lebensform dem Staat exakt gleich viel wert sind." Die Fahne solle vor allem junge Menschen erreichen, die Angst vor Zurückweisung und Diskriminierung hätten, wünscht sich die Gleichstellungssenatorin. "Ihnen will ich sagen: Diese Flagge weht nur für dich. Sie weht, um dir zu zeigen: Steh zu dir. Wir stehen auch zu dir."

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft wegen Mordes

Gestern hat der Staatsanwalt lebenslange Haft für jenen Mann gefordert, der seine von ihm getrennt lebende Frau nach einem Streit erstochen hatte. "Nach meiner Überzeugung ist das Motiv kalter Zorn, kalte Wut über die gescheiterte Beziehung zur Geschädigten", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Der Angeklagte habe die Tat geplant. Seine Frau sei in der Situation des Angriffs "arg- und wehrlos" gewesen. Das habe der Angeklagte ausgenutzt. "Er hat die Geschädigte heimtückisch getötet." Der Staatsanwalt sowie die Anwälte der Nebenklage beantragten, den Mann wegen Mordes zu verurteilen, angeklagt ist er wegen Totschlags.



© Marc Widmann

Erster fahrerloser Bus beginnt in der HafenCity zu üben



Was von nun an fahrerlos im Testbetrieb durch die HafenCity rollt, sieht aus wie ein kurzer Straßenbahnwaggon mit Rädern. Heat (Hamburg Electric Autonomous Transportation) heißt das Projekt von Hochbahn, Siemens und anderen, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis zum Internationalen Verkehrskongress 2021 in Hamburg die erste autonom fahrende Minibuslinie der Welt aufzubauen. Doch bis Passagiere einsteigen dürfen, muss das weiß-rote Vehikel mit all seinen Sensoren erst einmal lernen, fehlerfrei um die Ecke zu fahren. Gar nicht so leicht für eine Maschine. Auf dem zunächst 1,8 Kilometer langen Kurs über die Straßen Am Sandtorkai, Am Sandtorpark, Am Dalmannkai und Großer Grasbrook gibt es immerhin gleich vier Ecken. Mitte nächsten Jahres dürfen die ersten Test-Fahrgäste mitfahren – nach vorheriger Einweisung. Zur Sicherheit ist dann immer noch ein "Fahrzeugbegleiter" an Bord.

Marc Widmann

Behördengänge sind bald auch samstags möglich

Vom 7. September an öffnet das Kundenzentrum des Bezirksamts Mitte probeweise auch an Samstagen zwischen 9 und 15 Uhr, und zwar für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die 20 Mitarbeiter, die sich laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) alle freiwillig für den Dienst gemeldet hatten, kommen aus allen Kundenzentren der Stadt. Die Finanzbehörde stellt vorerst rund eine halbe Million Euro zur Verfügung, das Pilotprojekt soll bis Ende Mai kommenden Jahres laufen. "Ob und in welcher Form die Samstagsöffnung dann fortgesetzt wird, wird danach zu entscheiden sein", sagte Dressel.

In einem Satz

Die vier Bojenmänner des Künstlers Stephan Balkenhol werden erneuert und sollen dann durchgehend in der Alster, der Elbe und im Bergedorfer Serrahn stehen, kündigte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bei NDR 90,3 an +++ Während in den meisten Bundesländern die Schulden 2018 schrumpften, sind Hamburgs Schulden um 5,5 Prozent auf knapp 34,4 Milliarden Euro gestiegen – wesentlicher Grund ist die teure Privatisierung der maroden HSH Nordbank +++ Im Zusammenhang mit den mehr als 237 im Juli beschädigten Autos im Umkreis des Flughafens hat die Polizei gestern mehrere Park-and-Fly-Unternehmen sowie Privatwohnungen durchsucht, außerdem wurde eine Belohnung von 1500 Euro für Hinweise ausgelobt.

Was heute auf der Agenda steht

Die autofreie Zone am Rathausmarkt startet, auch wenn sie erst am 8. August offiziell eröffnet wird +++ Eine Woche vor dem Start des neuen Schuljahres empfängt Schulsenator Ties Rabe (SPD) die neuen Lehrer und Referendare im Rathaus +++ Der chinesisch-kanadische Künstler Terence Koh stellt am Störtebeker-Ufer seine begehbare Garteninstallation "Bee Chapel Hafencity" vor

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Waste Watcher

Ich hatte mal eine Mutter, die sagte: "Ich kann jetzt nicht, ich habe einen Arzttermin." Worauf ich antwortete: "Ich komme gern mit. Sie können sich bei Ihrem Arzt anmelden, und wir erledigen den Rest einfach im Wartezimmer." Manche wissen plötzlich nicht mehr, wo sie wohnen. Dann mache ich Google Maps an und sage: "Hier, zeigen Sie mir doch mal bitte, wo Sie wohnen." So merken die Leute, dass wir das ernst meinen. Wir lassen uns einfach nicht abwimmeln.



An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Benjamin Güdel

Wahnsinnige Hoffnung



Vor einem Jahr wandte sich Heike Kröpelin aus dem Örtchen Großensee bei Hamburg an die ZEIT. Ihr Mann sei gestorben. Ein Arzt aus Australien, der in Deutschland zu Gast war, habe ihm in einer Ferienwohnung eine selbst gemachte Chemotherapie verabreicht – und noch während der Infusion sei ihr Mann tot zusammengebrochen. Nun, so erzählte es Kröpelin, habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Der Grund: Nur wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes sei auch der Arzt verstorben. Warum musste Heinz-Peter Kröpelin sterben? Wer war dieser Arzt? Und wie kann es sein, dass er in einer Ferienwohnung Chemotherapien verabreichen darf? Oliver Hollenstein und Sebastian Kempkens sind diesen Fragen nachgegangen. In der neuen Ausgabe der ZEIT erzählen sie von der wahnsinnigen Hoffnung in der Zwischenwelt der alternativen Medizin und von zwei Männern, die sich auf ein fatales Experiment einließen. Digitalabonnentinnen und -abonnenten lesen den Text gleich hier.

© Queer durch St. Pauli

Wo ist St. Pauli queer?



Gerüchteweise ist zu vernehmen, dass es neben Junggesellenabschieden und Prollbars auf St. Pauli auch heute noch eine Menge abseits des Mainstreams gibt. Das zu zeigen, verspricht heute im Rahmen der Pride Week der Stadtteilrundgang "Queer durch St. Pauli". Wo sind Gaybars, Travestie-Shows, wo erlebt man Szenekultur? Los geht es um 19 Uhr, pro Person kostet die Tour 15 Euro. Anmelden kann man sich unter info@queer-durch-stpauli.com oder telefonisch unter 0176-30158992. Mehr Infos gibt es hier.

Was Sie heute erleben können

Essen im Freien

Nah am Wasser gebaut Zugegeben, an Sonnentagen kann es ganz schön eng werden auf der Sommerterrasse des Restaurants Zur Gondel. Die Tische sind nur über einen schmalen Gang zu erreichen. Hier sitzen bei gutem Wetter Familien, Ausflügler, Rad- und Bootsfahrer. Das Restaurant gehört zur Bootsvermietung Dornheim am Osterbekkanal in Winterhude, am Steg liegen deren Ruder- und Tretboote, Kanus und Kajaks. Leute in Schwimmwesten klettern in die Kähne, und während man auf das Essen wartet, fiebert man mit den Paddel-Anfängern mit. Die Stimmung ist gelöst, wer Lust hat, prostet den Vorbeifahrenden zu, manchmal grüßen sie sogar zurück. Der Mittagstisch wechselt hier jede Woche, bietet aber immer deutsche und italienische Gerichte: Es gibt Pizza und Pasta, Fisch und Fleisch, Salat und Suppe. Die Preise variieren zwischen 4,20 Euro für die Minestrone und 9,20 Euro für das gebratene Fischfilet auf Gemüsebett mit Butterkartoffeln. Zu allen Gerichten wird ein Glas Wasser oder Wein serviert. Deshalb gibt es nach dem Essen solche, die am liebsten sofort ein Nickerchen am Ufer machen würden – und die anderen, die mit neuer Energie sofort zur Alster paddeln wollen. Winterhude, Bootsvermietung Dornheim & Restaurant Zur Gondel , Kaemmererufer 25 , Mo– Sa 10–23, So 9–23 Uhr Myriam Apke

Was geht

Verloren im Indie-Rock: Ihre Songs klingen düster und verletzlich, das zeigt sich auch im Titel ihres 2017 erschienenen Albums "For a Moment, I Was Lost". Die britische Band Amber Run zieht Freunde des cineastischen Indie-Rock an wie die Heizung den Magneten; immerhin etwas Wärme im "Sommer in Altona".

Zirkuszelt, Nobistor 42, heute, 20 Uhr, VVK 23,80 Euro

Was bleibt

Pomp and Water: Wenn heute Abend exakt 762 Scheinwerfer in Planten un Blomen aufleuchten, erheben sich Musikfreunde, wippen im Takt, schwenken Fähnchen. So zumindest feiern Briten die jährliche "Last Night of the Proms" mit "Pomp and Circumstance", in Hamburg statt in der Royal Albert Hall bei den Wasserlichtkonzerten.

Planten un Blomen, 1.–15.8., täglich um 22 Uhr, Eintritt frei

Tipps für Kids

MiniMedi I: Fledermäuse fliegen mit den Händen und sehen mit den Ohren. Hättet ihr’s gewusst? Bei der Mitmachaktion "Von Mausohren und Abendseglern" erfahren Kids ab sechs Jahren Erstaunliches aus dem Leben der Säugetiere und kommen den Jägern im Dunkeln selbst auf die Spur.

Biosphaerium Elbtalaue, Schlossstraße 10, Bleckede, 2.8., 20 Uhr, Erwachsene 9 Euro, Kinder 7 Euro

MiniMedi II: Was genau ist eine Frucht? Wie riecht, schmeckt, fühlt und hört man sie? Im Workshop "Früchte für Kinder und Jugendliche" erfahren Besucher zwischen 6 und 14 Jahren mehr über Floras Welt. Neben einem Streifzug durch den Botanischen Garten experimentieren sie mit allen Sinnen in der Grünen Schule.

Botanischer Garten, Loki-Schmidt-Garten, Ohnhorststraße, 6.8., 16–17.30 Uhr, Anmeldung unter sabrina.schmidt@uni-hamburg.de

MiniMediMaxi: Im Naturschutzgebiet der Boberger Niederung schwappen Wellen leise an Land. Es gluckst; war das eine Kröte? An der "Naturerlebnisstation am Boberger Baggersee" untersuchen Kids mit ihren Familien Tierreich und Wasserqualität, mausern sich zu Dünen-Detektiven, hören das Gras wachsen.

Boberger See, Billwerder Billdeich, 4.8., 12–18 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Gestern Abend, Portal Strafjustizgebäude, ein junges Paar auf StadtRädern, sie schon oben am offenen Eingang, er von unten: "Den kannst du nicht mit dem Rad abholen, der muss noch ein paar Jahre dort bleiben." Gehört von Michael Conrad

Meine Stadt

Die Elbphilharmonie mal aus ungewöhnlicher Perspektive © Birgit Meyer

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

