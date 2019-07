Oliver Hollenstein © Maria Feck

Gerrit und Frederik Braun, die Betreiber des Miniaturwunderlands, platzieren gerne und immer mal wieder politische Botschaften in ihren Modellwelten. Die neueste Aktion: In ihrer Miniaturstadt Knuffingen haben sie Mini-Plakate aufgehängt, die Frauen an Melkmaschinen zeigen und Babys, die direkt nach der Geburt in einen Schredder gefahren werden. Daneben liest man Slogans wie "Stoppt die Massenmilchproduktion" und "Stoppt das Jungen-Schreddern". Heftige Bilder, mit denen die Brauns Verbraucher zum Nachdenken über Tierrechte bringen wollen. Eine Gruppe ist über die Aktion – naturgemäß – äußerst empört: die Bauern. Der Bauernverband Schleswig-Holstein kommentierte die Aktion auf Facebook: "Abartig! (...) Das spinnt also als Idee in den Köpfen der Menschen, wenn man Mensch und Tier auf eine Ebene stellt. Furchtbar! Und falsch. Die Täterideologie der Tierrechtler wird hier deutlich. Denn Ihnen (sic!) geht es nicht darum, ob ein Tier getötet wird. Es geht darum, wer es tötet. Macht es der Mensch, ist es falsch. Machen es Tiere, ist es ok. Wo führt das hin?" Auf Facebook entwickelten sich hitzige Debatten, Gerrit Braun bat schließlich um Unterstützung gegen, wie er es ausdrückte, die Hetze und den Hass der Bauern. Wie finden Sie die Aktion der Brauns?

Aktuelles

Bands dürfen weiter im Otzenbunker proben

Mehr als 100 Hamburger Bands können aufatmen: Sie bekommen ihre Proberäume zurück. Ende vergangenen Jahres hatte das Bezirksamt die Nutzung des Otzenbunkers auf St. Pauli für Bands untersagt, unter anderem, weil Notausgänge und eine ausreichende Belüftung fehlten. (Ein Interview mit einem der Musiker können Sie hier noch einmal nachlesen.) Nun haben die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen dem Eigentümer 200.000 Euro Unterstützung bei den Sanierungskosten von mehr als 900.000 Euro zugesagt – im Gegenzug sollen die Proberäume für mindestens fünfzehn Jahre erhalten bleiben.

Veranstalter des Halbmarathons räumt Fehler ein

Einen Tag nachdem Dutzende Läuferinnen und Läufer beim Halbmarathon kollabiert waren, hat der Veranstalter Versäumnisse eingeräumt. Rund hundert Mails mit Beschwerden von Läufern seien bei ihm eingegangen, sagte Organisator Karsten Schölermann auf NDR 90,3. "Auch wir haben Fehler gemacht." Auf den ersten Kilometern der Strecke seien keine Duschvorrichtungen installiert gewesen, daher gossen sich Läufer an den ersten beiden Versorgungsstellen becherweise Mineralwasser über den Kopf. Am Ende fehlte Wasser für die Läufer weiter hinten im Feld. Dieser Engpass, so betont der Veranstalter in einer Mail an die ZEIT, habe allerdings nichts mit den Läufern zu tun, die kollabiert seien, dies habe sich in der zweiten Hälfte der Strecke zugetragen, wo ausreichend Wasser zur Verfügung stand. Zudem habe man alle Teilnehmer vorab per E-Mail auf die Risiken des Hitzerennens vorbereitet.

Was man bei großer Hitze beachten sollte, wenn man Sport machen will, haben wir den Chefredakteur von "Runner’s World" gefragt. Seine Antworten lesen Sie weiter unten.

Die 52.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel bekommen mehr Geld, die Löhne steigen sofort um 3 Prozent und in einem Jahr erneut um 1,9 Prozent +++ Ein Hamburger hat bei der Glücksspiralen-Lotterie eine monatliche Rente von 10.000 Euro für die kommenden 20 Jahre gewonnen +++ Die südkoreanische Reederei Hyundai Merchant Marine hat sich als viertes Mitglied dem Reederei-Konsortium "THE Alliance" um Hapag-Lloyd angeschlossen +++ Am Neuländer Hauptdeich ist ein Anleger mit drei Sportbooten in Flammen aufgegangen

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) informiert über das neue Wasserschutzgebiet Eidelstedt/Stellingen

Alltagsreporter: Der Koberer

Leider kotzen bei uns jedes Wochenende Damen auf dem Klo oder kollabieren. Es gehört zu unserem Geschäft, Erste Hilfe zu leisten, Wasser einzuflößen, den Rettungswagen zu holen. Wenn meine Frau oder meine Tochter auf dem Kiez ausgehen, mache ich mir trotzdem keine Sorgen; die Türjungs hier sind alle Kollegen von mir. Meine Frauen stehen unter einem besonderen Schutz. Allerdings geht meiner Tochter mit ihren 19 Jahren der Kiez schon auf den Sack. Dabei kann man doch nirgends besser feiern, als wenn Papa vor der Tür steht!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

S21 soll Deutschlands erste automatisierte S-Bahn werden

Gestern kamen Fahrgäste der S21 wieder einmal mit Verspätung an, morgens wegen technischer Störungen, mittags wegen Menschen auf dem Gleis, abends wegen eines schadhaften Zugs. Das soll bald besser werden, wobei "bald", umgerechnet in Deutsche-Bahn-Zeiteinheiten, 27 Monate bedeutet. Dann, passend zum Weltkongress für Mobilität und Logistik, soll die S21 in einem Pilotprojekt mit Siemens auf einer Teststrecke bis Bergedorf vollautomatisch fahren. Ob die Digitalisierung der Baureihe 474 (im Bild ein Zug der S31) dereinst Menschen davon abhalten kann, über Bahngleise zu marschieren, ist fraglich. Dass sie jedoch auch gleich mit dem "Technik-Zoo", wie der aktuelle Zustand bei der Bahn selbst genannt wird, aufräumt, das beschreibt Stefan Schirmer in einem Artikel, den vor allem Pendlerinnen und Pendler mit Hoffnung in der neuen ZEIT:Hamburg lesen werden, derzeit am Kiosk oder digital gleich hier.

"Seien Sie vorsichtig mit Kopfbedeckungen"

Sollte man bei 35 Grad lange Strecken laufen? Nachdem beim Hamburger Halbmarathon Dutzende Läuferinnen und Läufer kollabierten, ist die Aufregung über diese Frage noch nicht ganz abgeklungen. Wir haben Martin Grüning gefragt. Er ist Chefredakteur der in Hamburg sitzenden Fachzeitschrift "Runner’s World", Autor mehrerer Sachbücher zum Thema Laufen sowie selbst passionierter Läufer und Finisher von rund 150 Marathons.

Elbvertiefung: Wie bereitet man sich bestmöglich auf das Laufen bei Hitze vor?

Martin Grüning: Wenn man im Vorfeld weiß, dass man in die Hitze hineinläuft, kann man versuchen, vorher Eschon unter wärmeren Bedingungen zu laufen. Aber auch wenn man davon überrascht wird, gilt: Man muss sehr viel langsamer laufen, als man es vielleicht ursprünglich geplant hatte. Aus wissenschaftlicher Sicht liegt die Idealtemperatur für einen Halbmarathon bei zehn Grad. Es ist nachgewiesen, dass die Leistungsfähigkeit für jede fünf Grad über dieser Marke um jeweils zwei Prozent nachlässt.

EV: Was kann man noch tun, um gewappnet zu sein?

Grüning: Trinken Sie viel und regelmäßig, während des Laufs und auch im Vorfeld, nicht erst dann, wenn der Durst kommt. Stehen Sie vor dem Start nicht unnötig in der Sonne herum. Machen Sie Gehpausen, wenn es sein muss, nach jedem Kilometer eine. Machen Sie sich auch mental klar, dass eine größere Belastung als gewöhnlich auf Sie zukommt. Überprüfen Sie sich regelmäßig: Geht es mir gut? Bin ich klar im Kopf? Kann ich das Tempo wirklich halten? Und seien Sie vorsichtig mit Kopfbedeckungen – man muss sich unbedingt vor der Sonne schützen, aber eine Mütze darf den Kopf nicht isolieren, denn auf diesem Weg gibt der Körper einen Großteil der Hitze ab.

EV: Der Veranstalter hat am Sonntag an der Strecke Duschen aufgestellt, unter denen die Läufer hindurchlaufen konnten. Die Feuerwehr hat mit Schläuchen ins Läufer-Feld gespritzt. Nach Ihrer Erfahrung als Läufer: Bringt das etwas?

Grüning: Natürlich, die Verdunstung hilft dem Körper, sofort herunterzukühlen. Aber wichtiger als Feuchtigkeit von außen ist genug Flüssigkeit von innen. Ich habe gelesen, dass der Veranstalter die Zahl der Verpflegungsstationen erhöht hat und die Stationen auf den ersten Kilometern trotzdem überlastet waren. Es liegt natürlich in der Verantwortung des Veranstalters, dafür zu sorgen, dass es genügend Wasser zum Greifen und Mitnehmen gibt, vielleicht wären also sogar noch mehr Tische, noch mehr Becher und noch mehr Helfer nötig gewesen – das kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Gleichzeitig muss ich als Läufer aber auch warten, bis ich etwas bekomme – notfalls auch zwei Minuten. Dann muss mir meine Zeit egal sein, Flüssigkeit ist wesentlich und wichtig.

Auf welche Alarmsignale man als Läufer bei Hitze achten sollte und ob Martin Grüning das Verhalten der Veranstalter für leichtsinnig hält, lesen Sie im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE.

Eine Spinne namens Karl Lagerfeld



Ein Hamburger Wissenschaftler hat mit Kolleginnen und Kollegen in Australien eine neue Spinnenart entdeckt und sie nach dem verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld benannt. Offiziell heißt die Spinnenart nun Jotus karllagerfeldi. "Das Tier erinnerte uns von den Farben her an den reduzierten Stil Karl Lagerfelds", sagt Danilo Harms vom Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg. Er entdeckte die Spinne gemeinsam mit Barbara Baehr vom Queensland Museum und Joseph Schubert von der Monash University in Australien. Normalerweise sind Spinnen der Gattung Jotus überwiegend farbig, also rot, grün oder gelb. Als die Wissenschaftler diese schwarz-weiße Art entdeckten, hätten sie sofort an Karl Lagerfeld gedacht. "Die schwarzen Beinglieder assoziierten wir mit den Handschuhen, die er immer trug, und die riesigen schwarzen Augen mit seiner Brille", sagt Harms.

Kaffeepause:

Auf nach Langenhorn Der Weg hier hinaus ist weit. Fast schon hat man Hamburg hinter sich gelassen, doch der Weitgereiste wird nicht enttäuscht. Das, was hier am Holitzberg in Langenhorn unweit des Heidberg-Krankenhauses im eisundsalzig geboten wird, ist fantastisch. Das großzügig eingerichtete Lokal in auffälligen Grün- und Blauschattierungen verbindet leckere kleine Gerichte mit einem süßen Nachmittagsangebot. Eine Sparkasse war zuvor in diesen Räumlichkeiten zu finden, was man sich kaum vorstellen kann. Nun ist es Café, Bistro und Eiswerkstatt in einem und gemütlich. Unter Sonnenschirmen kann man auch vor der Tür auf der Terrasse sitzen. Zwölf Sorten hausgemachtes Eis werden angeboten, sechs davon vegan (pro Kugel 1,20 Euro). Selten hat man solch ein feines Eis gegessen, auch als Erdbeerbecher (5,90 Euro) mit Schlagsahne und Erdbeeren einfach großartig. Die belgische Waffel mit Puderzucker (3,50 Euro) hält das Niveau locker, der Kaffee von der Rösterei Hunt Brothers in Norderstedt ebenso. Lustig: die Instagram-Anzeige, die beim Besuch 1530 Follower anzeigt, und auf der Speisekarte der Hinweis auf die caféeigene Spotify-Playlist. Langenhorn, eisundsalzig, Holitzberg 145a , Di/Mi 8.30–19 Uhr, Do/Fr 8.30–22 Uhr, Sa/So 9–19 Uhr Elisabeth Knoblauch



Hamburger Schnack

Unlängst in der U3. Ein Großvater fährt mit seinem Enkel (ca. drei Jahre alt) zum Familientag der Elphi. An der Station Rathaus fragt der Großvater: »Weißt du, was ein Rathaus ist?« Der Enkel verneint. »Da wohnt der Bürgermeister. Weißt du, was ein Bürgermeister ist?« – »Nein.« – »Das ist eine Art König der Stadt.« Der Enkel schaut hoch: »Ein König?« Gehört von Nora Augustin

Korrektur

Gestern schrieben wir in unserer Meldung zur Hilfsorganisation "Sea-Eye": "Inzwischen ist die Hilfsorganisation auf dem Mittelmeer mit einem größeren Schiff unterwegs – am Wochenende wurde die deutsche Kapitänin der ›Sea-Eye 3‹, Carola Rackete, in Italien verhaftet." Das ist falsch. Das größere Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye heißt "Alan Kurdi", Carola Rackete ist Kapitänin der "Sea-Watch 3". "Sea-Eye" und "Sea-Watch" verfolgen beide das Ziel, Flüchtenden im Mittelmeer zu helfen, sind aber unterschiedliche Hilfsorganisationen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

