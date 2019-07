Oliver Hollenstein © Maria Feck

richtig, notwendig, großartig, wunderbar, überfällig – mit diesen Worten bewerten die Leserinnen und Leser, die uns gestern geschrieben haben, die neue Aktion des Miniaturwunderlands. Seit ein paar Tagen hängen dort in der Miniaturstadt Knuffingen ziemlich drastische Mini-Plakate. Unter dem Slogan "Stoppt das Jungen-Schreddern" ist etwa zu sehen, wie Babys direkt nach der Geburt in einen Schredder gefahren werden. Mehr als 50 Mails haben wir zum Thema bekommen, bis auf eine Ausnahme mit Zustimmung zu der Aktion, die auf Tierrechte aufmerksam machen soll – und Verwunderung über die Empörung des Bauernverbandes. Unterdessen ging die Diskussion im Netz auch gestern weiter. Einige Bauern werfen dem Miniaturwunderland vor, dass man in dessen Restaurant neben Biofleisch auch Currywurst und Schnitzel aus konventioneller Tierhaltung bestellen kann. Die Betreiber reagierten umgehend. Gründer Frederik Braun hat im "Abendblatt" angekündigt, es werde diskutiert, in Zukunft nur noch Biofleisch anzubieten. Selbst mit gutem Beispiel voranzugehen ist keine schlechte Idee.

Polizei sucht wieder G20-Straftäter, keine Anklage gegen Polizisten

Am Wochenende jährt sich der G20-Gipfel in Hamburg zum zweiten Mal – und die Ermittlungsbehörden suchen weiterhin mit großem Aufwand nach Randalierern. Die Polizei hat gestern Fotos von 13 mutmaßlichen Gewalttätern ins Netz gestellt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Es ist die sechste Öffentlichkeitsfahndung seit Dezember 2017. Bisherige Bilanz: 133 von 400 Personen wurden identifiziert. Insgesamt hat die Polizei inzwischen in 3560 Fällen ermittelt. Wie viele Verfahren und Urteile daraus wurden, war bei der Staatsanwaltschaft gestern nicht mehr zu erfahren.

Gegen Polizisten wurde dagegen auch zwei Jahre nach dem Gipfel noch keine Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft hat in 156 Fällen ermittelt, davon wurden inzwischen 96 eingestellt. In 42 Verfahren fehlten den Beamten Beweise für eine mögliche Straftat, in 11 Verfahren konnten die verantwortlichen Polizisten nicht ermittelt werden, in den übrigen 43 Fällen endete das Verfahren mit einer Einstellung. Nur in einem Fall wurde ein Strafbefehl gegen einen Polizeibeamten aus Nordrhein-Westfalen erlassen. Er hatte einem Hamburger Kollegen in der Gefangenensammelstelle Neuland ein Pfefferspray entrissen, dabei wurde der Kollege leicht verletzt.

Max Schulte/Oliver Hollenstein

Moia darf künftig mit 500 Fahrzeugen durch die Stadt fahren

Rückschlag für Hamburgs Taxibranche: Der Fahrdienst Moia darf seine Fahrzeugflotte doch wie geplant bis Jahresende auf 500 Autos aufstocken. Das Oberverwaltungsgericht hat eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts aufgehoben, das eine Begrenzung auf 200 Fahrzeuge angeordnet hatte. Der Taxiunternehmer, der gegen die Genehmigung für Moia geklagt hatte, werde durch das Angebot nicht in seinen Rechten beschränkt, urteilte das Gericht. Über eine weitergehende Klage eines Unternehmers wurde allerdings noch nicht entschieden. Moia kündigte an, sein Angebot nun auf weitere Stadtteile auszuweiten. Gut zweieinhalb Monate nach dem Start sieht sich Moia auf einem guten Weg. Unter unseren Lesern und in Internetforen ist die Meinung gespalten: Viele loben die gepflegten und gemütlichen Fahrzeuge – allerdings berichten weit mehr, dass es ihnen bisher noch nicht gelungen sei, eines davon zu erwischen. Viele wundern sich auch über lange Wartezeiten und nicht eingehaltene Zeitprognosen sowie darüber, dass man die Fahrzeuge meistens leer herumfahren sieht.

Grüne bereiten Rausschmiss der abtrünnigen Abgeordneten vor

Der Zoff bei den Grünen im Bezirk Mitte geht weiter. Nachdem die sechs abtrünnigen Abgeordneten der Aufforderung zum Austritt aus der Partei nicht nachgekommen waren, bereitet der Landesvorstand Parteiausschlussverfahren vor. Nach der Bezirkswahl im Mai waren die neu gewählten Abgeordneten Shafi Sediqi und Fatih Can Karismaz aufgrund von Islamismus-Vorwürfen nicht in die Grünen-Fraktion aufgenommen worden. Daraufhin hatten sich vier Abgeordnete mit ihnen solidarisiert und eine zweite Grünen-Fraktion gegründet. Das wertet der Landesvorstand als parteischädigendes Verhalten. Die Entscheidung über einen Parteiausschluss trifft das Landesschiedsgericht der Partei. Sediqi und Karismaz erwägen im Gegenzug rechtliche Schritte gegen den Landesvorstand, dabei geht es um angeblich falsche sowie ruf- und existenzgefährdende Behauptungen.

Neues Wasserschutzgebiet in Eidelstedt und Stellingen

Um die Qualität des Trinkwassers in der wachsenden Stadt zu schützen, weist der Senat neue Wasserschutzgebiete aus. Zunächst wird ein neun Quadratkilometer großes Gebiet in Eidelstedt und Stellingen zur Schutzzone. Dort gelten ab November besondere Auflagen, um einer Verunreinigung des Grundwassers beispielsweise durch Pflanzenschutzmittel vorzubeugen. "Das Grundwasser in Hamburg ist in einem hervorragenden Zustand, wir sind vorausschauend tätig, damit wir unser Wasser nicht später mit großem Aufwand reinigen müssen", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) gestern. Das Wasserschutzgebiet in Eidelstedt und Stellingen ist das sechste in Hamburg; ein siebtes soll bald angrenzend in Stellingen-Süd entstehen.

Was Hamburgerinnen und Hamburger tun können, um ihr Trinkwasser zu schützen, erklärt der Umweltsenator im Interview weiter unten.

Myriam Apke

Anders als Berlin will Hamburg Mieterhöhungen nicht verbieten, ein vollständiger Mietendeckel untergrabe die Investitionsbereitschaft für den Wohnungsbau, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der Deutschen Presse-Agentur +++ Der Taxi-Vermittler MyTaxi tritt künftig mit einem erweiterten Mobilitätsangebot und unter dem neuen Namen "Free Now" gegen private Fahrdienste wie Uber an +++ Die Polizei hat eine Einbruchsserie in Billstedt aufgeklärt, anhand von DNA-Spuren konnte ein 40-jähriger Mann überführt werden – er hatte im Herbst in drei Wohnungen eingebrochen und es in drei weiteren versucht

Aufgrund der aktuellen Temperaturen bleiben die Sommerfreibäder Aschberg, Neugraben, Rahlstedt und Osdorf voraussichtlich bis einschließlich Montag geschlossen +++ Der FC St. Pauli reist ab nach Österreich, wo er bis zum 12. Juli trainieren wird +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt den Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika, Richard Tsutomu Yoneoka, zu dessen Abschiedsbesuch

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Kürzlich wurde ich von einer älteren Dame angerufen, deren Leitung nicht ablief. Vor Ort stellte ich fest, dass das Problem nicht auf privatem Grund lag, sondern dass der komplette Hauptkanal der Straße dicht war. Dementsprechend waren zahlreiche andere Haushalte betroffen, hier lief wortwörtlich gar nichts mehr. Während ich an der Lösung arbeitete, versammelte sich eine schnatternde Seniorenschar um mich herum. Ihre dringlichste Frage war nicht etwa, wann sie wieder auf Toilette gehen könnten. Sie interessierte nur eines: "Können Sie schon sagen, wer Schuld hat?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Warum sich beim Thema Sterbehilfe bald alles ändern könnte



Roger Kusch ist ein alter Bekannter der Hamburger Justiz, viereinhalb Jahre lang war er Justizsenator unter Ole von Beust. In den kommenden Wochen könnte er dafür verantwortlich sein, dass in Deutschland ein historisches Urteil gefällt wird. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber, ob Kuschs Hamburger Verein "Sterbehilfe Deutschland" weiterhin verboten bleibt. "Für mich ist klar, dass ich mir am Lebensende von niemandem was vorschreiben lasse", sagt Kusch. Bis heute ist sein Verein der einzige in Deutschland, der Menschen für einen Mitgliedsbeitrag beim Sterben half. Kusch ist der wohl meistkritisierte Sterbehelfer Deutschlands, seine Kritiker werfen ihm unter anderem Profitgier und fehlendes Feingefühl vor. Marc Widmann hat ihn getroffen, den Text dazu können Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg lesen oder als Digitalabonnentin oder -abonnent gleich hier.

"Trinkwasser ist kostbar, und jeder sollte sparsam damit umgehen"



Gestern präsentierte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ein neues Wasserschutzgebiet, das die Versorgung der Stadt mit Trinkwasser langfristig sichern soll. Wir haben ihn bei dieser Gelegenheit gefragt, wie es um Hamburgs Wasser bestellt ist.

Elbvertiefung: Herr Kerstan, warum muss Hamburg sein Grundwasser schützen?

Jens Kerstan: Hamburg ist eine Millionenmetropole und trotz aller Wassersparbemühungen verbrauchen wir immer mehr Wasser – einfach weil die Bevölkerung so stark wächst. Pro Kopf ist der Wasserverbrauch zwar gesunken, wir gehen aber davon aus, dass das Bevölkerungswachstum in den nächsten 20 Jahren anhalten wird und somit auch der Wasserbedarf in Hamburg steigt. Deswegen müssen wir die Ressourcen, die wir haben, schützen.

EV: Wie kann das gelingen?

Kerstan: Indem wir eben Wasserschutzgebiete ausweisen, sodass unser Grundwasser nicht verunreinigt wird. Nur mit Wasserbrunnen auf Hamburger Gebiet können wir die Wasserversorgung aber nicht sicherstellen. Deswegen nutzen wir auch Wasser aus Brunnen in Schleswig-Holstein und in der Nordheide in Niedersachsen. Trotzdem gilt, dass Trinkwasser kostbar ist und jeder sparsam damit umgehen sollte.

EV: Was heißt das für die Hamburgerinnen und Hamburger?

Kerstan: Sie sollen natürlich nicht weniger trinken, aber achtsam sein beispielsweise beim Duschen oder Baden. Das ist kein triviales Thema – auch wenn die Wasserversorgung gesichert ist, sind alle angehalten, sparsam mit Trinkwasser umzugehen.

EV: Was haben Hitzesommer wie im vergangenen Jahr für einen Einfluss auf die Trinkwasserversorgung?

Kerstan: Durch die Hitze 2018 haben wir tatsächlich fünf Millionen Kubikmeter mehr Wasser gefördert. Die Wasserstände waren in manchen Gebieten schon deutlich abgesunken, aber noch im normalen Bereich. Wenn die Hitze allerdings noch etwas länger angedauert hätte, hätte man vermutlich anordnen müssen, dass man mit Wasser sparsamer umgehen muss, also beispielsweise den Garten nicht mehr sprengen darf. Solche Verbote versuchen wir aber zu vermeiden. Und bisher war die Trinkwasserversorgung immer gesichert.

Myriam Apke

Chic mit Abstrichen Industrie-Loft-Chic, White-Collar-Publikum und gehobene Küche, das ist das Restaurant Mangold in Bahrenfeld – zumindest mittags. Hier gibt es neben diversen neudeutschen und mediterranen Gerichten von der Standardkarte (Hauptgänge zwischen 14 und 19 Euro) ein wöchentlich wechselndes, »Quicklunch« genanntes Drei-Gänge-Menü für 19,50 Euro. Am Testtag bestand dieses aus Gazpacho, Geflügelgeschnetzeltem in Pfifferling-Rahm-Soße mit Knöpfle sowie einem Blaubeer-Dreierlei als Dessert. Die Vorspeise war tadellos und überzeugte mit fein aufeinander abgestimmten Aromen. Der Hauptgang war dann etwas enttäuschend: Wenige kleine Pfifferlinge und reichlich Fleischstücke wurden von einer geschmacksarmen Soße geradezu ertränkt. Die Knöpfle wiederum machten Freude. Die Blaubeeren (als Eis, Creme und eingekocht) waren zwar okay, aber auch keine Offenbarung. Für knapp 20 Euro kann man mehr erwarten. Bahrenfeld, Mangold , Beim alten Gaswerk 3 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Prügelpartner: Häusliche Gewalt gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Trotzdem ist das Thema ein Tabu. Das will die Initiative "Stadtteile ohne Partnergewalt" ändern. Seit 2010 ermutigt sie dazu, Scham, Angst und Unsicherheit zu überwinden, bietet Unterstützung und Schutz durch den Aufbau einer guten Nachbarschaft. Info-Nachmittag.

Bücherhalle Neugraben, Neugrabener Markt 7, heute, 16–18 Uhr, Eintritt frei

Flimmernde Zombies: Im Dorf ist echt nichts los – bis die Toten aus ihren Gräbern steigen. In der Zombiekomödie "The Dead Don’t Die" kämpfen Bill Murray und Adam Drive gegen eine Invasion der Monster. Originalfassung mit Untertiteln und einem Hauch Gruftduft.

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 21 Uhr, 9 Euro

Gerade gehört in der S1: »Die wenigsten bedenken, dass Vermögen ja auch belastet. Ich habe ein leer stehendes Grundstück, da ist nicht so viel zu tun. Aber die Wohnung in Travemünde zum Beispiel, da ist es anders, und zu Hause muss man ja auch immer was tun. Bei fünf Sachen ist immer was zu tun. Der Vogelfreie dagegen, der da unter der Kennedybrücke schläft, wacht einfach auf und denkt sich: ›Just another day.‹« Gehört von Lisa Kühl

