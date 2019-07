Oliver Hollenstein © Maria Feck

seit gestern rollt das erste tätowierte Fahrrad der Welt durch Hamburg. Sie halten das für einen Scherz? Ist es nicht. Das Rad heißt Fiete, seine Rohre sind mit Leder bezogen, das wiederum mit St.-Pauli-Motiven tätowiert ist. Tatto-Fiete soll uns Hamburgerinnen und Hamburger davon überzeugen, Rad statt Auto zu fahren, so haben es sich die Werber bei Jung von Matt ausgedacht. Die Agentur erhält in den kommenden drei Jahren gut vier Millionen Euro für die Werbekampagne "Fahr ein schöneres Hamburg", dafür hat sie einen passenden Song aufnehmen lassen, weitere Aktionen sollen folgen.

Bringt das Hamburg auf dem Weg zur Fahrradstadt voran? Gestern wurde der Copenhagenize Index veröffentlicht, der weltweit Großstädte danach beurteilt, wie erfolgreich sie den Radverkehr fördern. Das Urteil der Experten: Hamburg ist bemüht, fällt aber im Vergleich zurück. Nach Platz 17 im vergangenen Jahr reicht es in diesem Jahr nur noch für Platz 20. Hauptproblem: Die Hamburger sind mit ihren Fahrradwegen unglücklich. Der Ausbau läuft schleppend, eigentlich sollen 50 Kilometer Radwege im Jahr fertig werden, 2018 waren es gerade mal 32 Kilometer, 2017 nur 30 Kilometer. Die dänischen Experten raten jedenfalls: "Früher oder später muss Hamburg das Offensichtliche erkennen und einfach den Autos Platz wegnehmen, um die Fahrradwege auszubauen." Das fordern heute übrigens gleich zwei Fahrraddemos – wie Sie weiter unten lesen können.

PS: Mit der Frage, ob der Traum von der fahrradfreundlichen Großstadt überhaupt Wirklichkeit werden kann, hat sich neulich das ZEITmagazin beschäftigt. Den Text können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier nachlesen.

Aktuelles

© Markus Scholz/dpa

Wärmekameras sollen automatisch den Verkehr steuern

Wie viele Autos und Radfahrer sind wann und wo unterwegs, wie kommen sie voran? Verkehrsplaner träumen davon, mit solchen Daten arbeiten zu können, Ende nächsten Jahres soll es in Hamburg so weit sein. Mehr als 2000 Wärmebildkameras beobachten dann den Verkehr an 420 Kreuzungen, ein Rechner wertet die Ergebnisse aus. Gestern hat Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) das neue System vorgestellt. Verkehrsdaten werden in Hamburg schon seit Jahrzehnten erfasst, bislang taugen sie aber vor allem dazu, längerfristige Veränderungen festzustellen und Planungen für das Straßennetz anzupassen. Die Zukunft jedoch gehört der "bedarfsgerechten Ampelsteuerung": Je nachdem, wo sich mehr Fahrzeuge drängen, können Ampelphasen automatisch verlängert oder verkürzt werden, um den Straßenverkehr insgesamt möglichst flüssig zu halten. An 85 Kreuzungen wurden bereits Wärmekameras installiert, seit gestern liefern sie Daten an einen Server. Ende dieses Jahres sollen die Ergebnisse im Internet abrufbar sein.

Frank Drieschner

© Oliver Hollenstein

Wie lange dürfen Waagenbau, Astra-Stube und Fundbureau noch bleiben?

Bereits am Mittwoch ging die gute Nachricht um: Die drei Kult-Clubs Astra-Stube, Waagenbau und Fundbureau, die sich wegen eines Neubaus der Sternbrücke nach neuen Lokalen umsehen sollten, können vorerst bleiben. NDR und Mopo berichteten über eine Verlängerung der Mietverträge bis Ende 2022. Doch haben die Clubs wirklich so lange Aufschub bekommen? Auf Nachfrage sagte uns Ute Brixl vom Fundbureau, dass lediglich von einer Verlängerung bis Ende 2021 die Rede sei. Außerdem soll die Deutsche Bahn AG noch nicht mit allen drei Clubs rechtskräftige Verträge unterzeichnet haben. Waagenbau-Chefin Claudia Mohr hat bisher nur ein Angebot vorgelegt bekommen: "Die richtigen und rechtskräftigen Mietverträge kann und will die Bahn erst im Dezember ausstellen." Man habe zwar unterschrieben, aber "aus Erfahrung bedeutet das erst mal überhaupt nichts!", sagt Mohr. "Bei der letzten Verlängerung kamen weit nach der Angebotsunterzeichnung extrem hohe und neue Brandschutzauflagen, die wir innerhalb weniger Monate umsetzen mussten, ohne dass sicher war, dass wir danach auch wirklich die Mietvertragsverlängerung bekommen." Die Deutsche Bahn war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Max Schulte

In einem Satz

8,24 Millionen Passagiere, 19.000 Flüge, mit dieser Bilanz liegt der Flughafen in den ersten sechs Monaten etwas über den Werten vom Vorjahr +++ Es wird keinen weiteren HSH-Nordbank-Prozess geben, nach seinen fünf Kollegen hat nun auch der sechste angeklagte Ex-Vorstand der ehemaligen Landesbank eine Geldauflage akzeptiert, er zahlt 1,5 Millionen Euro +++ Beim Derby auf der Horner Rennbahn ist ein Pferd tödlich verunglückt, der zehn Jahre alte Wallach Captain Von Trappe verletzte sich beim Überspringen einer Bahnbegrenzung so schwer, dass die Tierärzte ihn nicht mehr retten konnten +++ In Billstedt hat ein 17-Jähriger einen Discounter überfallen und mit einer Bombe gedroht

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Die Bäderland-Mitarbeiter wollen heute ab 10 Uhr vor dem Millerntor-Stadion für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen streiken +++ Der NDR-Rundfunkrat entscheidet über die Nachfolge des Intendanten Lutz Marmor, vorgeschlagen ist Hörfunkchef Joachim Knuth +++ Bob Dylan startet in der Barclaycard Arena seine Deutschlandtournee +++ Am Rothenbaum endet am Wochenende die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft +++ Am Sonntag nimmt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Lübeck an der Eröffnung des Schleswig-Holstein Musik Festivals teil

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Stewardess

Ansage eines Kapitäns nach der Landung: "Moin in Hamburg, meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben. Es macht wirklich keinen Sinn, wenn Sie jetzt schon loslaufen, Sie werden es nicht vor dem Flugzeug schaffen."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Lukas Schulze/dpa

Mehr als 10.000 Sportler beim Triathlon erwartet

Schwimmen in der Alster, Radfahren entlang der Elbe und über die Reeperbahn, Laufen wieder an der Alster bis zum Zieleinlauf auf dem Rathausmarkt: 10.500 Sportlerinnen und Sportler treten am Wochenende beim Triathlon in Hamburg an, den die Veranstalter als größten der Welt bezeichnen. Beim Eliterennen kämpfen dabei die 120 weltweit besten Triathleten in der Kurzdistanz um die Weltmeisterschaft: Sie schwimmen 750 Meter, fahren 21 Kilometer Rad und laufen fünf Kilometer. Für die Profis ist Hamburg die siebte von neun Stationen der WM. Die Hobbysportler treten in der Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) oder in der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) an.



Alle Nicht-Sportler sollten am Wochenende beachten, dass es in der Innenstadt und auf St. Pauli zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen kann. Immerhin wird diesmal wohl kaum mit Überhitzungen wie beim Halbmarathon vor knapp einer Woche zu rechnen sein.

© Markus Scholz/dpa

"Wir als Radfahrende brauchen in Hamburg einfach Platz"

Jeden letzten Freitag im Monat findet die bereits traditionelle Fahrraddemo Critical Mass statt. Jeden Freitagmorgen demonstrieren Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz, heute allerdings erst um 16 Uhr, dafür auf dem Fahrrad. Am Abend sollen beide Gruppen unter dem Titel "Climatical Mass" zusammenkommen. Deren Initiator nennt sich selbst Stefan Müller und hofft auf mindestens 2000 Teilnehmer bei seiner nicht angemeldeten Aktion, die er "fahrradfreundliche Stadtrundfahrt" nennt und über die er via Twitter informiert.



Elbvertiefung: Herr Müller, was genau wird am Freitag unter dem Namen Climatical Mass stattfinden?

Stefan Müller: Wir werden uns um 19 Uhr an der Moorweide treffen, wo dann nach und nach immer mehr Fahrräder zusammenkommen. Für Außenstehende wird das wie ein Flashmob aussehen. Wahrscheinlich sind auch viele Jugendliche dabei, die schon ab 16 Uhr bei der Fahrraddemo von "Fridays for Future" dabei sind und Lust haben, weiter Fahrrad zu fahren. Nach etwa einer halben Stunde gibt es ein wildes Geklingel als Zeichen, dass wir losfahren.

EV: Was unterscheidet Ihre Climatical Mass von der monatlichen Critical Mass?

Müller: Bei der Critical Mass fahren viele Leute mit, denen es wichtig ist, politisch neutral zu sein und nicht als Demo wahrgenommen zu werden. Die Climatical Mass würde ich als Mischung aus Verbandsfahrt und Demonstration definieren. Wenn die Polizei das in Ordnung findet, werden bei unserer Fahrt mehr Plakate sichtbar sein.

EV: Ist Ihr Ziel, den Autoverkehr in der Stadt vorübergehend stillzulegen?

Müller: Freitagabend um 19 Uhr ist der Feierabendverkehr schon durch. Critical Mass will den Verkehr ja ebenfalls nicht lahmlegen, sondern zeigen: Wir sind auch Verkehr. Dem kann ich mich nur anschließen.



EV: Sie haben die beiden großen Bewegungen "Fridays for Future" und Critical Mass erwähnt. Versuchen Sie, beide Bewegungen zu vereinen?

Müller: Nein, sondern die Gemeinsamkeiten zu erkennen und sich gegenseitig zu verstärken. Ich bin schon oft bei den Schulstreiks dabei gewesen, da herrscht eine ähnlich gelassene Stimmung wie bei Critical Mass, man verfolgt ähnliche Ziele. Aber wir müssen noch mehr Druck auf den Hamburger Senat ausüben. Wir als Radfahrende brauchen in Hamburg einfach Platz.

EV: Haben Sie sich mit den anderen Organisatoren ausgetauscht?

Müller: Wir haben uns ein bisschen in den sozialen Netzwerken unterhalten. Eine Kooperation ist wahrscheinlich nicht möglich, weil die Strukturen der etablierten Organisationen schon zu starr sind. "Fridays for Future" ist inzwischen schon sehr professionell, die sind dabei, technisch ein großes Netzwerk aufzubauen mit einer hohen fachlichen Expertise. Ich bin von meinem Typ her zu ungeduldig, um mich mit einer großen Gruppe auf gemeinsame Ziele zu einigen.

Sigrid Neudecker

© Daniel Bockwoldt/dpa

Wie funktioniert eigentlich eine Orgel?



Was passiert, wenn man eine Taste drückt? Wo kommt der Orgelwind her? Was sind Register? Fragen wie diese will die Ausstellung "Manufaktur des Klangs. 2000 Jahre Orgelbau und Orgelspiel" im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg beantworten. Zum 300. Todestag von Arp Schnitger, einem der weltweit berühmtesten Orgelbauer, hat die Stadt Hamburg 2019 ein Orgeljahr ausgerufen. Die Schau lädt dazu ein, die gestalterischen, baulichen und technischen Finessen des Wunderwerks Orgel kennenzulernen. Zu sehen sind mehr als 30 Exponate, darunter 14 historische Instrumente und Rekonstruktionen. An einem eigens für die Ausstellung gebauten Modell können die Besucher das Zusammenspiel von Balg, Windlade und Pfeife selbst versuchen und Klänge erzeugen. An einem Orgelsimulator kann jeder einmal selbst ausprobieren, wie sich eine Orgel spielt. Ein Interview mit dem Orgelbeauftragten Alexander Steinhilber zum Start des Orgeljahres können Sie hier noch einmal nachlesen.

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Erzählende Literatur Dem Kampa Verlag ist die Wiederauflage dieses Buches zu verdanken. Philosophisch-poetische Erzählungen und Reisenotizen sind hier kunstvoll miteinander verwoben, Olga Tokarczuks feinsinnige Beobachtungen und sinnliche Erzählweise wurden von Esther Kinsky präzise und sensibel aus dem Polnischen übersetzt. Zeitlos! Olga Tokarczuk: Unrast, Kampa Verlag, 24 Euro Sachbuch Auf welche Weise unser Atmen unseren Körper mit unserer Seele verbindet, können wir hier lernen und auch, wie wir durch bewusste Atmung Einfluss nehmen können auf unser Leben. Hier wird etwas, das wir zumeist als beiläufig empfinden, plötzlich zu etwas sehr Besonderem. Mit diesem informativen Buch kommen wir uns selbst näher. Jessica Braun: Atmen, Kein und Aber, 20 Euro Kinderbuch Die kleine Maus fühlt sich schwach und allein. Wenn sie doch nur brüllen könnte wie der Löwe, dann wäre sicher alles besser. Sie besucht ihn auf seinem Felsen und findet dabei Erstaunliches heraus. Ein farbenfroh illustriertes Bilderbuch, das Selbstbewusstsein schult. Ab drei Jahren. Rachel Bright (Text) und Tim Field (Illustrationen): Der Löwe in dir, aus dem Englischen von Pia Jüngert, Magellan, 14 Euro … ausgewählt von Anja Wenzel; Schweitzer Fachinformationen Boysen & Mauke oHG ; Mitte



Was geht

Pop aus Bristol: St. Pauli kann Bier, St. Pauli kann Markt, St. Pauli kann Mucke. Im Sommer verwandelt sich der Spielbudenplatz folgerichtig in eine Open-Air-Spielwiese, heute mit Live-Musik von Daisy Chapman. Mit Namensvetterin Tracy hat sie nichts zu tun, gemein sind den Sängerinnen aber ihre kraftvollen Stimmen; Daisy füllt mit ihr melodiösen Klavier-Pop aus Bristol.

Spielbudenplatz, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Was kommt



Universitätsgottesdienst: Was bedeutet uns Wahrheit? Sie wird oft behauptet und widerlegt, wird geglaubt und infrage gestellt. Doch ohne sie kann kein Mensch leben. Darum geht es im Semesterabschlussgottesdienst der Universität Hamburg, predigen wird Hauptpastorin Dr. Ulrike Murmann.

Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, So, 11 Uhr



Kirschkernparty: Mitten in der Erntezeit lädt das Alte Land zum "Altländer Kirschmarkt". Er ist Höhepunkt und Abschluss einer Festwoche. Traditionell landet das Obst im Kahn an, Kinder tanzen in Trachten, Kunst und Handwerk werben um Käufer. Wer fleißig ist, erntet auf den Höfen selber Kirschen, andere kosten heimische Sorten und entwickeln die beste Technik beim Kirschkernweitspucken.

Kirschenfest: Altes Land, verschiedene Orte, Fest bis So;

Kirschmarkt: Jork, Rathausplatz, So, 11–17 Uhr



Wilde Lesung: New York, 1920er-Jahre. Es ist die Zeit Al Capones, der Grammofone und des Börsenkrachs. Trotz Prohibition ist Alkohol reichlich vorhanden, Moral umso weniger. "Das wilde Fest" trifft den Nerv der Zeit; das Werk von Joseph Moncure March galt 1928 dennoch als zu gewagt und unpublizierbar. Lesung mit Schauspielerin Ingrid Sanne anlässlich der Finissage der Otto-Dix-Ausstellung "Werke aus fünf Jahrzehnten".

Fabrik der Künste, Kreuzbrook 10–12, So, 12 Uhr

Hamburger Schnack

Als wir an einem Altenheim vorbeifahren, fragt mein vierjähriger Sohn, was das große Gebäude sei. Mit dem Begriff Altenheim ist er auch nicht viel schlauer, daher erkläre ich, dass manche Leute, wenn sie sehr alt würden, zu Hause nicht mehr gut zurechtkämen, weil ihnen zum Beispiel die Treppen Mühe machten. Die könnten dann dort wohnen. Nach einer kurzen Pause fragt er begeistert: »Ach, und da haben sie dann Rutschen statt Treppen?!« Gehört von Rahel Clarke

Meine Stadt

Ein Objekt vom Grund der Alster: Archäologen versuchen, es zeitlich zu bestimmen, vermutlich früher Spätkapitalismus © Hans Appell

Korrektur

Es gibt Fehler, die sind so offensichtlich, dass man sich fragt, wie sie entstehen und allen Korrektoren durchrutschen können. Gestern ist uns so einer passiert: Umweltsenator Jens Kerstan ist natürlich Mitglied bei den Grünen, nicht bei der SPD, wie wir versehentlich in unserer Kategorie "Was heute auf der Agenda steht" geschrieben haben. Wir bitten um Entschuldigung!

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Neben der Spur. Das Fahrrad ist so populär wie nie und gilt als perfektes Mittel gegen Staus und Luftverschmutzung. Doch die Zahl der tödlichen Unfälle wächst. Unser Autor wollte wissen, ob der Traum von der fahrradfreundlichen Großstadt jemals Wirklichkeit werden kann. (Abo)



Unter dem Motto "Hamburg zieht alle Register" feiert die Stadt mit mehr als 900 Konzerten und anderen Veranstaltungen ein oft unterschätztes Instrument. Wie faszinierend die Orgel sein kann, erklärt Alexander Steinhilber, Hamburgs Orgelbeauftragter. (Archiv)