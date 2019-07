Sigrid Neudecker © Gretje Treiber

Liebe Leserin, lieber Leser,

in jeder Ausgabe fragen wir Sie, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Falls wir auf Ihren Hinweis nicht sofort reagieren, muss das jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir ihn ignorieren. Manchmal recherchieren wir, ungelogen, jahrelang. Zu der ewigen Frage, wann die Edeka-Filiale im Dammtorbahnhof endlich eröffnet wird, zum Beispiel. Darüber hat Kollege Mark Spörrle bereits vor fast zwei Jahren geschrieben. Offen ist sie immer noch nicht. Und es wird, zumindest von Edeka-Nord, nach wie vor ein Geheimnis drum gemacht. Erst antwortete man uns, dass im Oktober eröffnet werde, allerdings ein ganz anderer Markt, nach dem wir überhaupt nicht gefragt hatten. Dann verwies man auf "intensive Gespräche" mit der Deutschen Bahn. Worüber? Keine Auskunft. Zeitrahmen? Keine Auskunft.

Spörrle vermutete schon damals, dass dort mysteriöse Dinge vor sich gehen, ich bin mir hiermit sicher, dass der Supermarkt nur Tarnung für eine geheime Plutonium-Aufbereitungsanlage ist, mindestens. Immerhin hat die Deutsche Bahn nun etwas mehr Licht ins Mysterium gebracht: Man bedaure, dass die "sehr komplexen Planungen für diese Gewerbefläche länger dauern als geplant", schrieb uns die Pressestelle. "Im Zuge der Vorplanung wurde festgestellt, dass auch die Brandmeldeanlage erneuert werden muss." Die Terminschiene werde derzeit neu aufgestellt. Wir machen uns jedenfalls nie wieder über Berliner Flughäfen lustig.

Kommen Sie gut in die Woche!

Ihre Sigrid Neudecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

© picture alliance/Christian Charisius/dpa

Sportwochenende: 1 Weltmeister, 6 Vize-Weltmeister

An diesem Wochenende war Hamburg so sportlich wie noch nie. Samstag und Sonntag stand die Stadt im Zeichen des Triathlons. Beim Mixed-Bewerb wurden Laura Lindemann (Potsdam), Valentin Wernz (Tuttlingen), Nina Eim (Itzehoe) und Justus Nieschlag (Saarbrücken) hinter Titelverteidiger Frankreich Vizeweltmeister. In der Nacht zum Sonntag wurde der Hamburger Sebastian Formella in seiner Heimatstadt sogar Weltmeister, allerdings im Boxen, und für den nicht ganz so wichtigen Verband International Boxing Organization (IBO). Vor 2300 Zuschauern in der CU-Arena siegte er gegen den südafrikanischen Titelverteidiger Tulani Mbenge einstimmig nach Punkten.

Und dann ging am Rothenbaum auch noch die Beachvolleyball-WM zu Ende. Im Finale der Herren unterlagen Julius Thole und Clemens Wickler (Bild), die seit noch nicht einmal zwei Jahren zusammenspielen, in drei Sätzen gegen die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski. Wer trotz freien Eintritts nicht am Rothenbaum mitgefiebert hat, scheint etwas verpasst zu haben. Ein bisschen WM-Feeling vermittelt dieser Bericht auf ZEIT ONLINE.

Und noch einmal Beachvolleyball: Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will ihre Karrierepause 2020 beenden und zumindest national auf den Sand zurückkehren.

Der Publizist Michael Jürgs ist tot

© picture alliance/Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Der Journalist und ehemalige "stern"-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot. Er starb in der Nacht auf Freitag in Hamburg. Jürgs hatte in der Medienbranche den Ruf, ein ausgezeichneter Rechercheur und scharfer Beobachter zu sein, wusste mit seinen Standpunkten aber auch zu provozieren. "Er las leidenschaftlich. Er schrieb leidenschaftlich. Ebenso leidenschaftlich interessierten ihn Layouts, Blattmischung, Titelbilder", schreibt Klaus Brinkbäumer in seinem Nachruf für ZEIT ONLINE, den Sie hier lesen können. Erst Ende Juni wurde Jürgs der Theodor-Wolff-Preis der deutschen Zeitungen für sein Lebenswerk verliehen, aufgrund seiner Krebserkrankung konnte er den Preis jedoch nicht mehr persönlich entgegennehmen. Jürgs wurde 74 Jahre alt.

In einem Satz

Aus Solidarität mit der Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", Carola Rackete, und Flüchtlingen auf dem Mittelmeer haben am Samstag nach einem Aufruf der Seebrücke rund 3000 Menschen demonstriert +++ Am Samstagabend kam es in einem Haus in Ottensen nach einer Explosion zu einem Brand, sechs Personen wurden leicht verletzt +++ Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Altona geriet am Sonntagmorgen Unrat und Mobiliar in Brand, das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden

Was heute auf der Agenda steht

Innensenator Andy Grote (SPD) stellt den neuen Verfassungsschutzbericht vor +++ Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) ruft zur Blutspende auf und wird um 11 Uhr gleich selbst im UKE spenden +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nimmt an der Podiumsdiskussion "Ersetzen intelligente Roboter die Ärzte?" in der Akademie der Wissenschaften teil

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Waste Watcher

Wie viele wir pro Tag aufschreiben, hängt von vielen Faktoren ab, etwa vom Wochentag, von der Jahreszeit, vom Wetter und ob schon Geld auf dem Konto ist. Zu Beginn des Monats und an einem Freitag, wenn alle ein bisschen früher Schluss machen können, schreiben wir vielleicht 20 Leute auf. Denn dann haben die Leute Geld für Zigaretten und werfen die früher weg. Am Ende des Monats gehen sie nicht mehr so viel shoppen, und auch die Zigarette wird ganz bis ans Ende geraucht. Dann erwischen wir maximal zwei Leute. Wir könnten also vermutlich sogar ohne Kalender das Datum erraten.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

HSV setzt nun lieber wieder auf Routiniers

© picture alliance/Axel Heimken/dpa

Heute beginnt das einwöchige Trainingslager des HSV im österreichischen Kitzbühel. Dort wollen Trainer Dieter Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt die weitere Personalplanung festlegen. "Wir werden uns in Kitzbühel intensiv mit unserem Kader beschäftigen, um zu sehen, wo wir noch etwas machen wollen", erklärte Hecking. Welche neue Taktik er und Boldt dabei einschlagen, damit der Aufenthalt in der zweiten Liga nach Möglichkeit nur noch eine Saison andauert, erklärt unser HSV-Experte Daniel Jovanov auf ZEIT ONLINE.

Wie schlimm ist die Wohnungslage wirklich?

© Philipp Reiss aus dem Fotoprojekt »Die neue Mitte«

Vor wenigen Tagen präsentierte die Bauland-Kommission des Innenministeriums ihre Empfehlungen für den Bau von mehr Wohnungen. Ihr Vorschlag an die Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und Wohnungsbranche: Sie sollten den Kommunen mehr Spielraum geben, auch das Baurecht müsse teilweise reformiert werden. Das wollen die beteiligten Bundesabgeordneten und Länder mittragen. "Für die Länder ist das selbstverständlich, dass wir das aufnehmen und uns dafür einsetzen", versprach Dorothee Stapelfeldt (SPD), Stadtentwicklungssenatorin und stellvertretende Vorsitzende der Kommission. Kritik an den Vorschlägen kommt vor allem aus der Immobilienbranche. Und wie immer gibt es bei der Diskussion um Wohnungsnot mindestens zwei Lager. Für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg holten wir Andreas Breitner vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen sowie Siegmund Chychla vom Mieterverein zu Hamburg an einen Tisch. Herausgekommen ist ein interessantes Streitgespräch, das Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier lesen können.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Hübsch, aber geschmacksarm In der Steinwegpassage am Großneumarkt hat mal wieder ein neuer Gastrobetrieb eröffnet. An An heißt er, es gibt vietnamesische Speisen. An derselben Stelle hatte vor nicht allzu langer Zeit für nur wenige Monate ebenfalls ein Vietnamese namens Okoba geöffnet. Auf die Frage, ob es eine Verbindung zum Vorgänger gebe, antwortet der Kellner: "Okoba? Nie gehört." Speisekarte und Einrichtung jedenfalls haben sich kaum geändert. Neben einem Angebot des Tages gibt es Reisnudelsalat (Bun Bowl), Teriyaki-Spieße, etwas "Daily-Curry-Soße" Genanntes und Pho-Suppe. Jedes dieser Gerichte ist mal mit Garnelen, mal mit Huhn, mal mit Rind, fast immer mit Tofu kombinierbar (zwischen 6,50 und 8,50 Euro). Das Essen wird sehr appetitlich serviert, mit der guten Optik indes kann die Pho geschmacklich nicht mithalten. Die Brühe ist seltsam geschmacksarm, aber immerhin schwimmen darin genug Reisnudeln, um satt zu werden. Besser: die Bun Bowl. Hier sind die Zutaten harmonisch aufeinander abgestimmt, das Dressing limonig-frisch. An An; Neustadt, Steinwegpassage 11, Mittagstisch Mo–Fr, 11–15.30 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Date mit Kuratorin: Heimat, Verbrechen, Kapital; Themen, die uns persönlich, aber auch im globalen Diskurs beschäftigen. Wie gehen Künstlerinnen und Künstler damit um? Kathrin Baumstark, künstlerische Leiterin des Bucerius Kunst Forums, spürt den Antworten nach. Kuratorenführung durch "Here We Are Today. Das Bild der Welt in Foto- & Videokunst".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 18–19 Uhr, 12 Euro



Pinke Party: US-Star Pink gibt Hamburg mit ihrer "Beautiful Trauma World Tour" die Ehre. Das gleichnamige Album erschien bereits 2017, seit März vergangenen Jahres tingelt die Popsängerin damit von Kontinent zu Kontinent. Ausruhen darf sie erst wieder nach Tourende im November. "Get The Party Started!"

Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, heute, 19 Uhr, ab 72,49 Euro

Was kommt

Elektrisiert am Strand: Wer 20 Stunden durchtanzen will, sollte nicht schon mit einem Kater beginnen. Das Berliner House-Label Katermukke sorgt bei seinem Festival auf dem ehemaligen Werftgelände Neuhöfer Strand deshalb für Foodtrucks, Lagerfeuer und (Contra-)Cocktails. Parallel geht es los mit Elektrobeats, unter anderem von Marek Hemmann Live, Dirty Doering und Niconé.

Neuhöfer Strand, Neuhöfer Damm 98, Sa, 13 Uhr bis So, 9 Uhr, VVK 19,99 Euro

Hamburger Schnack

Wochenmarkt in Volksdorf. Ein junger Mann kauft zwei Doppelmatjesfilets und fragt vorsichtig: "Hält sich das auch bis morgen?" Antwort des Fischverkäufers: "Wenn Sie nicht anfangen zu naschen, bestimmt!" Gehört von Barbara Gehrung

Meine Stadt

In Hamburg gehtʼs zum Strand nach oben © Horst-Dieter Martinkus

