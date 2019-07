Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

Hamburg hat dem Innenministerium angeboten, in Seenot geratene Geflüchtete aufzunehmen – das hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dem NDR verraten. Ein Schritt, der erst einmal konsequent scheint. Schließlich hatten sich Hamburg, Bremen und Berlin vergangenes Jahr gemeinsam zu "sicheren Häfen" erklärt, im Herbst sprach sich die Bürgerschaft dann recht deutlich gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern aus. Die Initiative Seebrücke wiederum hatte den Senat gerade erst am Wochenende an seine hehren Worte erinnert und zu konkretem Handeln aufgefordert. Doch Tschentschers Angebot an den Bund ist eben auch nicht mehr als ebendas – ein Angebot. Denn Asylbewerber werden noch immer nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt, wollte Hamburg mehr aufnehmen, müsste das Innenministerium zustimmen. Andererseits: In Zeiten, in denen sich weite Teile Europas angesichts der Flüchtlingsfrage irgendwo zwischen Schockstarre, Trotz und Panik bewegen, ist eine ausgestreckte Hand ein starkes Zeichen. Übrigens, falls Sie einen Eindruck bekommen möchten, was da gerade im Mittelmeer geschieht: Der Hamburger Gorden Isler ist an Bord der "Alan Kurdi", die am Sonntag nach langer Irrfahrt in Malta anlegen durfte. Was er bei seinem Einsatz erlebt, dokumentiert er auf Twitter.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

Innensenator warnt vor "neuer Qualität" der rechtsextremen Bedrohung

Innensenator Andy Grote (SPD) präsentierte gestern gemeinsam mit dem Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, Torsten Voß, den Verfassungsschutzbericht 2018. Grotes Hauptsorge galt dabei der Bedrohung durch den Rechtsextremismus. "Da hat sich die Situation seit der Vorstellung des letzten Verfassungsschutzberichtes in einer Hinsicht gravierend verändert", sagte der Innensenator und spielte damit auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke an: "Die Bedrohung hat damit eine neue Qualität erreicht." Deshalb schaffe Hamburg nun eine Spezialeinheit gegen Rechtsextremismus, die vorerst mit fünf neuen Stellen ausgestattet wird. "Wir wollen tiefer einsteigen insbesondere in den Bereich der rechtsextremistischen Strukturen, Vernetzung, Aktivitäten im Internet", sagte Grote. Torsten Voß warnte vor allem davor, dass extremistische Bewegungen aller Art alltägliche Themen nutzten, um an neue Anhänger heranzukommen, etwa den Umweltschutz. "Dieses schleichende Gift der Entgrenzung ist für mich die wahre Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung", sagte Voß. Einen ausführlicheren Bericht lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

Sigrid Neudecker

Farbanschlag auf das Haus von Katharina Fegebank

In der Nacht zu Montag wurde auf das Haus der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) ein Farbanschlag verübt. Dabei wurden mehrere Gläser mit schwarzer und weißer Farbe gegen die Gebäudefassade geworfen, wie die Polizei mitteilte. "Die Polizei ist mit 20 Streifenwagen ausgerückt und hat mehrere Personen überprüft. Sie konnten jedoch nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Eventuell gibt es einen Zusammenhang mit dem G20-Gipfel vor zwei Jahren. In diese Richtung tendierte auch Innensenator Andy Grote, als er nach dem Anschlag befragt wurde: "Wir können noch nichts Weiteres dazu sagen. Es spricht ein bisschen was dafür, dass er ähnlich einzuordnen ist wie andere Farbanschläge." Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einem Satz

Die Zahl der Straftaten ist nochmals gesunken, laut "Hamburger Abendblatt" wurden in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 2,4 Prozent weniger registriert als im selben Vorjahreszeitraum +++ Seit 2017 steckten rund 70-mal Lastwagen unter Hamburger Straßen- und Bahnbrücken fest, allein die Deutsche Bahn zählte 50 solcher "Anfahrschäden", ergab eine Kleine Anfrage der CDU +++ In Harburg verzeichnet die Polizei seit Montagmorgen vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter, die nach Geld und Wertsachen fragen +++ 2018 haben knapp 12.300 Menschen in Hamburg erstmals eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, gut 350 mehr als im Vorjahr +++ Bei einer Großkontrolle hat die "Task-Force Drogen" der Polizei am Wochenende 219 Aufenthaltsverbote erteilt, drei Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt +++ Die Hamburgerin My Linh Tran wurde mit ihrer Partnerin Lilly Andres Weltmeisterin im Tischfußball-Doppel

Was heute auf der Agenda steht

Die Stiftung Lebensraum Elbe pflanzt 50 Exemplare des vom Aussterben bedrohten Schierlings-Wasserfenchels +++ Die Handelskammer lädt Studierende und Berufseinsteiger zum Absolventenkongress

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

In einem Mehrparteienhaus musste ich ein Stück der Abwasserleitung im Keller erneuern. Der Eigentümer hatte meine Arbeit zwar am Schwarzen Brett angekündigt, aber offenbar hatte das niemand gelesen. Mit sperrigem Material und Werkzeug beladen schlängelte ich mich also durch das Treppenhaus und informierte alle, dass für eine halbe Stunde kein Wasser genutzt werden dürfe. Nur bei einer Wohnung öffnete niemand, obwohl Licht zu sehen war. Irgendwann hämmerte ich entnervt an die Tür. Mit Kippe im Mundwinkel öffnete ein Teenie: "Ey Alder", blaffte er mich an, "klopp nich so an meene Tüah!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Staatsoper leidet an Besucherschwund

© dpa

Die Hamburgische Staatsoper ist zurzeit verriegelt und verrammelt. Aus den Theaterferien meldete sich gestern jedoch überraschend der Geschäftsführende Direktor Ralf Klöter – mit der Bilanz der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit. Die fällt durchwachsen aus: Nur 333.376 Zuschauer besuchten in der Spielzeit 2018/19 eine Opern- oder Ballettvorstellung, rund 13.000 weniger als in der vorigen Spielzeit. Während die Auslastung beim Ballett konstant gute 90 Prozent erreichte, fiel sie bei Opernaufführungen auf unerfreuliche 74 Prozent, trotz der Neuproduktionen "Nabucco" und "Orphée et Eurydice", die restlos ausverkauft waren, und einem wiederaufgenommenen, gleichfalls sehr gut verkauften "Ring des Nibelungen". In anderen Produktionen blieben die Plätze jedoch reihenweise leer. Versteht Intendant Georges Delnon den angeblichen Klassik-Boom, verursacht durch die Elbphilharmonie, nicht richtig für sein Haus zu nutzen? Oder nimmt die Elbphilharmonie dem Haus am Ende doch Zuschauer weg? Unter anderem mit dieser Frage will sich von Herbst an die Kulturbehörde befassen – mit einer groß angelegten Besucherstudie. Wieso es bei der Staatsoper noch nicht so ganz läuft, können Sie auch hier noch einmal nachlesen.

Florian Zinnecker



HSV-Uhr: Das Ende einer Ära

© Christian Charisius/dpa

Der HSV baut heute seine Stadion-Uhr ab. Damit endet eine Zeitrechnung, die sich längst überlebt hat. Eigentlich hätte die Uhr, die den Aufenthalt des HSV in der Bundesliga mitstoppte, schon mit dem Abstieg vor gut einem Jahr aus dem Stadion entfernt werden müssen. Knapp 55 Jahre lief und lief sie, knapp 55 Jahre lang war sie der Beweis für die andauernde Erstklassigkeit des Vereins. Als der HSV in die zweite Liga musste, hatte sie ausgedient. Aber sie tickte weiter, weil sich die Nostalgiker nicht von ihr trennen konnten. Und weil die Hoffnung da war, dass die Zeit in der Zweitklassigkeit nur eine kurze Episode sein würde. Jetzt, da der Verein in seine zweite Saison in der Zweitklassigkeit geht, wäre das Fortlaufen der Uhr blanker Hohn. Die Entscheidung, sie abzumontieren, ist richtig. Damit hat der Verein ein Symbol weniger, das an alte Zeiten erinnert und bleiern auf den Spielern lastet.

Kilian Trotier



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Kurioser Tee mit Gelee Vor wenigen Tagen wurde in der Grindelallee 18 die erste europäische Filiale der vietnamesischen Milchteemarke Mr. Good Tea, die in Asien rund 140 Geschäfte betreibt, eröffnet. Hinter gelben Säulen erstreckt sich nun ein großer heller Bubbletealaden. Bubbletea? War dieser Trend, der von Taiwan aus die halbe Welt erobert hat, nicht schon wieder vorbei? "Vor allem junge Menschen lieben diesen Tee", sagt jedoch der freundliche Mann hinter dem Tresen. Und tatsächlich öffnen jetzt wieder neue Läden in der Stadt, in denen das Getränk aus Milch mit Eiswürfeln und dunklen Perlen aus Tapiokastärke serviert wird. Diese saugt man zusammen mit dem Tee durch einen Strohhalm. Wie es schmeckt? Überaus kurios. Bei Mr. Good Tea nennt sich die klassische Form "Fresh Milk Pearl Black Sugar" und kostet in der Größe Medium (500 ml) 3,90 Euro, in Large (750 ml) 4,50 Euro. "Den gab es schon in meiner Kindheit in Vietnam", erzählt der Mann weiter. Rund 35 verschiedene Sorten Milchtee werden hier angeboten, auch mit schwarzem und grünem Tee oder Jasmintee, dazu zahlreiche Toppings wie Chiasamen, "Fruit Pop Bowl" aus verschiedenen Früchten oder Egg-und-Gras-Pudding. Den Grad der Süße kann man ebenso selbst wählen wie die Anzahl der Eiswürfel. Schade nur, dass das Getränk im Plastikbecher mit Plastikstrohhalm und -abdeckung serviert wird. Mr. Good Tea; Rotherbaum, Grindelallee 18 , Mo–Fr ab 11.30 Uhr, Sa/So ab 12 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Frankreich flimmert: Renato lebt seit 20 Jahren glücklich mit Zaza zusammen, dem Dragqueen-Star seines Nachtclubs "La cage aux folles". Spontan taucht Renatos Sohn auf, um seine Verlobte vorzustellen. Da deren spießige Eltern nichts von Renato und Zaza erfahren sollen, mimen die Schwulen ein Heteropaar. Daraus entsteht: "Ein Käfig voller Narren", französisches Original mit deutschen Untertiteln.

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, heute, 19 Uhr, 7,50 Euro

Finnland rockt: In einer Zeit, in der Gitarren immer öfter der Digitalisierung zum Opfer fallen, setzt die Band Santa Cruz auf satte Riffs. Sie klingt nicht nur nach Guns ’n’ Roses, sie sieht auch so aus. Zugleich stehen die Zeichen für die Finnen auf Neuanfang. Nach einer turbulenten US-Tour 2018 zerbrach die Gruppe, Sänger Archie Cruz suchte neue Kollegen. Folgerichtig bringt die aktuelle Single frischen Wind: "Changing Of Seasons".

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, heute, 20 Uhr, VVK 16 Euro



Flug in die Ferne: Sternwolken glitzern in der Milchstraße. Erst durch genaue Beobachtung enthüllen sie ihre Geheimnisse. Wie lange existieren sie, auf welche Art gehen sie unter? Planetarium-Show: "Im Nachtflug durch die Galaxis".

Planetarium, Linnering 1, heute, 20 Uhr, 11 Euro

Hamburger Schnack

Gestern in der U3. Ein zehnjähriger Junge zu seiner Mutter: "Leider sind die Schlüsse von Papa nicht immer schlüssig!" Gehört von Holger Ernst

Meine Stadt

Kürzlich bei einem Konzert im Stadtpark: Es gibt keine Bügel, um Fahrräder abschließen zu können. © Jennifer Neufend

