Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich wollte ich Sie heute mit einem anderen Thema begrüßen. Doch dann kam diese Meldung dazwischen: " 200 Autos rund um den Hamburger Flughafen beschädigt". In der Nacht zu Montag hat sich jemand allen Ernstes die Mühe gemacht, bei 200 größtenteils in einem Gewerbegebiet in Groß Borstel geparkten Autos entweder den Lack zu zerkratzen, die Luft aus den Reifen zu lassen oder diese gleich ganz zu zerstechen. Betroffen waren vor allem Wagen mit auswärtigen und ausländischen Kennzeichen, weswegen das Ganze laut Polizei eine Art Racheaktion gewesen sein könnte: Rache an Urlaubern, die ihre Autos wochenlang stehen ließen und den Büromenschen die Parkplätze wegnahmen. Das Problem ist bekannt, Anwohner des Flughafens beschwerten sich schon sehr oft über zugeparkte Stellflächen, vor wenigen Wochen erst wurden fünf neue Anwohnerparkzonen eingerichtet. Ohne nachhaltigen Erfolg, wie sich nun zeigt, die Urlauber parken einfach ein paar Meter weiter. Was sie antreibt, ist vermutlich eine so bestechende wie bedenkliche Logik: Wenn ich für den Flug in den Urlaub nur 50 Euro zahle – warum dann gut 100 Euro pro Woche fürs Parkhaus ausgeben?



Über durchaus erwünschte Fluggäste in Fuhlsbüttel lesen Sie etwas weiter unten.

Spoiler: Es wird süß.

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

© Behörde für Verkehr, Wirtschaft und Innovation

Schnellbahnanbindung: Und so sollen die Routen verlaufen

Eines vorweg: Die neuen Schnellbahnanbindungen für den Hamburger Westen kommen frühestens "Mitte der 30er-Jahre", sagte S-Bahn-Chef Kay Arnecke gestern bei der Präsentation der Pläne im Rathaus. Wobei auch das Wort "Pläne" noch zu viel verspricht. In einer Machbarkeitsstudie wurden lediglich die Streckenverläufe der U5 vom Jungfernstieg über – vermutlich – den Siemersplatz bis zu den Arenen am Volkspark sowie der S32 von der Holstenstraße bis Osdorfer Born festgelegt (Bild). Auf die ursprünglich geplante Anbindung der S-Bahn an den zukünftigen Fernbahnhof wurde verzichtet, die jetzige Variante bringe laut Arnecke "den Vorteil, dass es eine unmittelbare, direkte Verbindung aus dem Hamburger Westen in die Stadt gibt". Mit den beiden Schnellbahnrouten will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dem "Hamburg-Takt" näherkommen. Also dem Ziel, das Warten auf öffentliche Verkehrsmittel auf fünf Minuten zu reduzieren, an jeder Haltestelle. Um die "Hunderttausenden Menschen" (Tschentscher) im Westen schon jetzt besser zu versorgen, soll von Dezember an der neue Expressbus X3 die Route der S32 bedienen, ab Ende des kommenden Jahres wird der X22 auf der geplanten U5-Route fahren.

Sigrid Neudecker

U5: Tschentscher plaudert die Kosten aus

Da waren die Vertreter der Verkehrsbehörde überrascht: Allein der erste Bauabschnitt der neuen U-Bahnlinie 5 von Bramfeld bis zur City-Nord wird etwa 1,8 Milliarden Euro kosten. Die Zahl dürfte ihnen zwar bekannt gewesen sein, nicht aber der Umstand, dass der Erste Bürgermeister sie preisgeben würde. Damit wird die U-Bahn viel teurer als bislang geschätzt. Und die CDU, die genau das seit Jahren prophezeit, behält recht. Zur Erinnerung: Der damalige Hochbahnchef Günter Elste schätzte die Baukosten für die gesamte U5 vor fünf Jahren auf 3,5 Milliarden Euro. Nun kosten schon die ersten 5,8 Kilometer halb so viel – rechnet man das hoch, kommt man für die gesamte über 20 Kilometer lange Strecke auf mehr als 6 Milliarden Euro. Die neue U-Bahn wird auch weniger leisten als zunächst gedacht. Lurup und der Osdorfer Born sollen nun doch keinen U-Bahnanschluss bekommen, sondern durch eine neue S-Bahnlinie erschlossen werden. Wie teuer die wird, ist bislang unbekannt. Warum erfahren wir das jetzt? Vielleicht, weil die Bürgerschaft gerade Sommerpause macht, viele Hamburger verreist sind. Da hält sich die Aufregung in Grenzen.

Frank Drieschner

Alstervergnügen: Es hat sich ausgefeiert

© Georg Wendt/dpa

Das Alstervergnügen ist Geschichte. Bislang habe kein Veranstalter Interesse gezeigt, auf die Ausschreibung hat der Bezirk Mitte daher ganz verzichtet – das hat eine Kleine Anfrage der CDU ergeben. Das Fest mit Bier, Currywurst, Wassersport und ein bisschen Kultur hatte seit 1976 seinen Platz im städtischen Eventkalender, doch zuletzt war die Luft raus. Die Neuerfindung der als "Fressmeile" verschrienen Veranstaltung wollte nicht zünden, weniger Besucher kamen, die Debatte um hohe Sicherheitskosten fand kein Ende. 2018 musste die Feier schon abgesagt werden, weil der Veranstalter die Mehrkosten für die Terrorabwehr nicht zahlen wollte. Die Stadt versicherte zwar, Bezirk und Polizei würden den Großteil schon wuppen, dann aber kam heraus, dass sich auch kein Großsponsor fand. "Dass der Senat nicht einmal versucht, das beliebte und traditionsreiche Fest für jedermann wieder aufleben zu lassen, ist wirklich traurig", sagt David Erkalp von der CDU. Tatsächlich traurig ist vielmehr, dass es am Ende rein pragmatische Gründe sein sollen, die der Alsterparty ein Ende bereiten. Und nicht etwa die Einsicht, dass es langsam reicht mit den Großveranstaltungen in Mitte.



G20-Randalierer zu vier Jahren Haft verurteilt

Es ist die bislang höchste Freiheitsstrafe, die nach den G20-Krawallen verhängt wurde: Ein 36-Jähriger wurde am Montag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der bereits mehrfach vorbestrafte Mann soll am 7. Juli 2017 sechs leere Flaschen auf Polizeibeamte geworfen haben. Dass die Strafe so hoch ausfiel, liegt allerdings auch daran, dass dem Angeklagten eine weitere schwere Körperverletzung zur Last gelegt wurde. Im März 2017, unabhängig vom G20-Gipfel, soll er einen Mann mit Behinderung durch Schläge und Tritte schwer verletzt haben. Mit 50 Prozesstagen und fast 15 Monaten Verhandlungsdauer war es auch der bisher längste G20-Prozess. Bis Ende Mai hat die Staatsanwaltschaft mehr als 900 Verfahren gegen 1228 Beschuldigte eingeleitet. Dabei wurden 310 Anklagen erhoben und mehr als 180 Urteile gesprochen.

In einem Satz

Die Gesundheitsbehörde stellt den 82 Seniorentreffs der Stadt zusätzliche 164.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, das Geld soll vor allem den vornehmlich ehrenamtlichen Leitungen zugute kommen +++ Nach dem Tod zweier Pferde, die nach Stürzen eingeschläfert wurden, will die Tierrechtsorganisation PETA Strafanzeige gegen den Veranstalter des Galopp-Derbys und gegen Jockeys erstatten +++ Die Floorball-Abteilung des Eimsbütteler Turnverbandes und der Mühlenberger Segel-Club erhalten "Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein" vom Deutschen Olympischen Sportbund, der Förderpreis ist mit je 5000 Euro dotiert +++ Der HSV hat seine Bundesliga-Uhr im Volksparkstadion abgestellt +++ Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG fordert mehr Zoll-Kontrollen bei Hoteliers und Gastronomen in Hamburg, um Verstöße gegen den Mindestlohn aufzudecken

Was heute auf der Agenda steht

Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) besucht den Pflegestützpunkt im Bezirk Mitte und informiert sich über die Arbeit des Beschwerdetelefons +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zum Antrittsbesuch, kurz davor ehren er und Sportsenator Andy Grote (SPD) die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Ein Junge hat Kaulquappen aus einem Teich gefischt und seinen Fang in die Kita mitgebracht. Die Mutter wollte das Glas eigentlich gleich wieder mitnehmen, aber dann haben wir die Tiere einfach in den Morgenkreis eingebaut. Der Junge hat erzählt, wie er die Kaulquappen mit einem Kescher gefangen hat, und alle konnten beobachten, wie sie sich bewegen. Dann haben wir noch aus einem passenden Buch vorgelesen und ein Frosch-Lied gesungen. So sollte Bildung immer sein: spannend, spontan und anschaulich!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wie wir unterwegs sind

© DIE ZEIT

Etwas verändert sich im Straßenverkehr, das ist spätestens klar, seit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) über Schienen- und Radverkehr redet, wie bislang nur die Grünen es taten. Aber wie kommt das? Ein kleiner Hinweis: Es geht nicht nur ums Klima. Auch auf den Straßen verändern sich die Zahlen- und Kräfteverhältnisse, die Politik muss darauf Rücksicht nehmen. Eine der größten Verkehrsuntersuchungen weltweit, die Umfrage "Mobilität in Deutschland", beschreibt diese Veränderung in Hamburg. Ein Beispiel: Vor zwölf Jahren setzten sich noch zwei von drei Hamburgern mindestens dreimal in der Woche ins Auto, heute gilt das nur noch für etwas mehr als die Hälfte. Mehr über Veränderungen im Hamburger Verkehrsgeschehen lesen Digitalabonnentinnen und -abonnenten in einem Artikel von Frank Drieschner hier.

"Der Flughafen ist der perfekte Lebensraum für Bienen"

© Michael Penner, Hamburg Airport

Über drei Tonnen Honig in 12.000 Gläsern hat Ingo Fehr bereits geerntet. Der Imker und Umweltingenieur unterhält mehrere Bienenvölker am Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen, heute wird er die neue Ernte präsentieren. Uns hat Fehr vorab erzählt, wie sie ausgefallen ist – und wie Sommerhitze und Bienensterben seinen Mitarbeiterinnen zusetzen.



Elbvertiefung: Herr Fehr, Sie züchten Bienen direkt am Hamburger Flughafen – das passt auf den ersten Blick so gar nicht zusammen.



Ingo Fehr: Doch, das passt wunderbar zusammen! Das Gebiet des Hamburger Flughafens gehört zu den größten zusammenhängenden Grünflächen Hamburgs. Es gibt Wildblumenwiesen, Bäume und einen Teich: der perfekte Lebensraum für Bienen in einer Großstadt.



EV: Wo genau stehen die Bienenstöcke denn, doch nicht direkt neben der Landebahn?

Fehr: Nein, die stehen am Rand eines kleinen Waldstücks in der Nähe der Start- und Landebahn. Im Moment sind insgesamt 240.000 Bienen aus acht Völkern ausgeflogen. Ich kenne meine Bienen und Schwärme gut: Die Carnica-Zuchtrichtung ist nämlich eher dunkel und behaart. Mich erkennen die Bienen allerdings nicht …

EV: Heute präsentieren Sie die Ernte. Und, wie viel haben Ihre Bienen gesammelt?

Fehr: Bei der ersten Ernte im Juni waren es 75 Kilogramm. Bei der zweiten Ernte rechne ich wieder mit derselben Menge. Mit 150 Kilogramm Honig im Jahr ist das ein durchschnittliches und zufriedenstellendes Ergebnis. Der Honig wird verschenkt. Zum Beispiel als Give-Away für Veranstaltungen oder besondere Anlässe. Aber auch an die Flughafen-Mitarbeiter: Der Flughafen bietet seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sechs Vorsorgeuntersuchungen im Jahr. Wer an fünf dieser Untersuchungen teilnimmt, bekommt ein Glas Honig geschenkt.

EV: Dann haben die heißen Tage im Juni die Bienen nicht träge werden lassen?

Fehr: Nein, Bienen haben kein Problem mit Hitze. Im Gegenteil: Je wärmer es ist, desto eher fliegen sie raus. Problematisch wird dann eher die Trockenheit. Wenn Pflanzen keine nassen Füße haben, produzieren sie keinen Nektar, und die Bienen können weniger sammeln. Im Bienenstock haben sie durch verdunstendes Wasser und ordentlich Flügelschlagen ihre eigene Klimaanlage.

Wie viel die Fuhlsbüttler Bienen dieses Jahr produziert haben und was der Flughafen mit alldem Honig macht, lesen Sie im vollständigen Interview auf unserer Hamburg-Seite bei ZEIT ONLINE.

Luise Reichenbach

