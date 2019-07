Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

inzwischen sind es 210 Autos, die nahe dem Flughafen demoliert wurden. Zerkratzter Lack, zerstochene Reifen: Rechtfertigen lässt sich dieser Zerstörungsdrang nicht. Nein, auch nicht mit der Wut auf "Urlaubsparker". Das sehen unsere Leserinnen und Leser auch so, wie sich aus den Mails herauslesen ließ. Einige von ihnen wollten bei der Gelegenheit aber noch etwas anderes loswerden: "Es wird für das Klima demonstriert, alle geloben Besserung, der Horizont reicht dann aber doch nur bis kurz vor die eigene Haustür. Statt mit der Bahn fahren alle lieber bequem mit dem Auto zum Flieger", schrieb ein Leser. Am besten sei es, gar nicht mehr zu fliegen – und ein Zuschlag auf Flugtickets, wie Frankreich ihn plant, sei ohnehin überfällig. Nun, die Frage, ob Emmanuel Macrons Mini-Ökosteuer mehr ist als Symbolpolitik, führt hier zu weit. Doch eines möchte ich Sie schon fragen, seit ich neulich von den neuen Rekorden am Flughafen las (acht Millionen Passagiere seit Jahresbeginn!): Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie ein Flugzeug besteigen? Reisen Sie tatsächlich anders als früher? Oder ist "Flugscham" nur ein Modewort, das durch die Medien geistert?

Schreiben Sie uns gern an hamburg@zeit.de.

Ihre Annika Lasarzik

AKTUELLES

Im Fall Mohamed wird die Anklage verschärft

Der Prozess um den Tod des unterernährten Babys Mohamed wird nun ganz neu aufgerollt: Künftig wird der Fall vor dem Landgericht verhandelt. Bisher standen die angeklagten Eltern vor dem Amtsgericht, wo ihnen fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen wurde. Warum das einen Unterschied macht? Bei Totschlag drohen den Eltern bis zu 15 Jahre Haft, bei fahrlässiger Tötung sind es nur bis zu fünf. Die Staatsanwaltschaft hatte die Verweisung des Falls beantragt, das Amtsgericht stimmte gestern zu. Begründung: Der schlechte Gesundheitszustand des Kindes sei offenkundig gewesen – seine Eltern, die ihn nicht zu einem Kinderarzt gebracht hatten, hätten dies aber so hingenommen. Der zweieinhalb Monate alte Junge litt an einer Dickdarmentzündung und starb an Herz-Kreislauf-Versagen. Ein Fall, der an Michelle, Yagmur oder Tayler erinnert – Hamburger Kinder, die durch Vernachlässigung oder Misshandlung starben. Am ersten Prozesstag ergab sich für die Gerichtsreporterin Elke Spanner allerdings ein eher ambivalentes Bild, wie Sie hier nachlesen können.

Mehr Raser in Hamburg, weniger in Schleswig-Holstein

Fahren die Schleswig-Holsteiner extra nach Hamburg, um hier durch die Stadt zu rasen? Auf diesen Verdacht könnte man kommen, wenn man sich die gestern veröffentlichten neuen Zahlen der Verkehrssünderdatei in Flensburg ansieht. 2018 haben sich Autofahrer auf Hamburgs Straßen knapp 72.500 Einträge erfahren. Das waren 15,7 Prozent mehr als 2017. Bei fast der Hälfte davon ging es um Geschwindigkeitsverstöße, hier stiegen die Eintragungen um 31,6 Prozent auf knapp 35.900. Im nördlichen Nachbarbundesland fielen die Gesamteinträge jedoch um drei Prozent auf 135.000, jene der Tempoverstöße sogar um 5,3 Prozent. Allerdings gab es dort mit 5,6 Prozent den größten Anstieg an Unfallfluchten; insgesamt waren es 625 Fälle.



In einem Satz

Jede zweite Neueinstellung in Hamburg ist nur befristet, hat eine Auswertung des DGB mit Daten der Arbeitsagentur ergeben +++ Der Termin fürs nächste Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV steht fest: Montag, 16. September, 20.30 Uhr +++ Drei mutmaßliche Linksextremisten wurden in der Nacht zu Montag wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen, gegen zwei von ihnen wurde ein Haftbefehl erlassen +++ Ein 30-jähriger Pole starb am Sonntag im Abschiebegefängnis am Flughafen, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht +++ Das Projekt "Hausbesuche bei Senioren" soll auf ganz Hamburg ausgeweitet werden



Was heute auf der Agenda steht

Der NABU stellt das aktuelle Verkehrsgutachten zur Fehmarnbeltquerung vor +++ In Ahrensburg eröffnet das zweite Weinfest im Hamburger Umland +++ Der Strafprozess gegen einen 36-Jährigen, der als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr eine Übung vorgetäuscht und dabei Kinder sexuell missbraucht haben soll, beginnt



WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Stewardess

Kleine Hunde und Katzen dürfen ja mit an Bord genommen werden, aber sie müssen in einer Tragetasche bleiben und dürfen aus guten Gründen nicht raus. Leider wird das immer mal wieder ignoriert, und wir fangen dann im Flugzeug "Schnuffi" wieder ein. Neulich hat sich ein Hund zu allem Überfluss auch noch in der Bordküche erleichtert. Das Frauchen aus der Businessclass war nicht amüsiert, als sie alles wegputzen musste.



An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Unser Hamburger des Monats plant ein Öko-Stahlwerk

Uwe Braun, Chef des Hamburger Stahlwerks, plant ein Projekt, das die Stahlproduktion revolutionieren könnte: das erste fast CO2-freie Stahlwerk der Welt. Statt Erdgas will Braun daher künftig aus Windkraft gewonnenen Wasserstoff einsetzen. "Wasserstoff wird die Energiequelle des 21. Jahrhunderts sein", sagt Braun. Harter Wettbewerb, hohe Strafzölle, Umweltbelastungen und die Kosten für den CO2-Ausstoß: Der Druck auf die Großindustrie nimmt stetig zu. Wann und zu welchem Preis die Anlage auf dem Werksgelände entstehen soll und warum gerade Wasserstoff die Lösung sein soll, können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier lesen.



"Der Gynäkologenstuhl war noch am selben Tag wieder weg"

Die Stilbruch-Kaufhäuser der Stadtreinigung feiern heute ihre Volljährigkeit. Seit 18 Jahren kann man dort alles abgeben, was noch schön, brauchbar und wiederverkaufbar ist. Kay Loebel und Tanja Wildenhayn vom Wandsbeker Stilbruch haben uns erzählt, was bei ihnen schon so alles über die Ladentheke ging.

Elbvertiefung: Wer kommt denn alles zu Ihnen, um zu kaufen?



Tanja Wildenhayn: Wir haben alle, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Großverdiener. Manche wollen nur ihre Plattensammlung auffrischen, andere möchten gleich ihre Wohnung komplett einrichten.

EV: Bekommen Sie alle Waren von den Recyclinghöfen?

Kay Loebel: Dort gibt es überall schon eine Stilbruch-Ecke. Aber wir haben auch viele Privatkunden, die Sachen direkt zu uns bringen. In den ersten Jahren war die Hälfte davon Müll, mittlerweile sind die Menschen sorgfältiger geworden, jetzt sind 95 Prozent gut.



EV: Kann man bei Ihnen alles abgeben, das man loswerden will?

Loebel: Nein. Ich gehe einmal rum, und wenn der Tisch, das Sofa oder der Stuhl zu große Schäden hat, geht das zum Sperrmüll.

EV: Viele Anbieter sind da vermutlich anderer Meinung.

Loebel: Wenn bei einem Schrank die Türen rausgebrochen sind, sagt der Kunde oft: Das ist doch noch gut! Aber ich hab mal Tischler gelernt. Da sitzt man locker drei bis vier Stunden dran, und wir können den Schrank doch nur für 20 Euro verkaufen.



EV: Was nehmen Sie generell nicht?

Wildenhayn: Alte Matratzen und Röhrenfernseher. Und den Wandverbau in Eiche rustikal würden wir auch nicht mehr verkauft bekommen.



EV: Wovon könnten Sie noch mehr gebrauchen?

Loebel: Weiße Ware ist immer Mangelware, also Kühlschränke oder Waschmaschinen. Am häufigsten verkaufen wir kleine Sachen wie Bücher. Mit Glas und Porzellan machen wir täglich etwa 1000 Euro Umsatz. Bei einem Stückpreis zwischen 50 Cent und 1 Euro kann man sich schon vorstellen, was da verkauft wird.

EV: Hoffen Sie insgeheim, dass einmal ein unentdeckter Picasso bei Ihnen landet?

Wildenhayn: Immer! Aber hin und wieder ist immerhin ein Teil von Hutschenreuther Porzellan dabei, da haben wir ein paar Verkäuferinnen, die das sofort erkennen. Es gibt aber auch Sachen, die sind so wertvoll, dass wir sie nicht in den Laden stellen würden, bei Kunstwerken etwa würden wir uns an ein Museum wenden.

EV: Was war der teuerste Gegenstand, den Sie bis jetzt verkauft haben?

Loebel: Das waren wohl ein handgeknüpfter Teppich für 2500 Euro und ein Segway für 2000 Euro. Der kam tatsächlich von einem Recyclinghof. Bei uns stehen aber auch Chesterfield-Möbel.

EV: Bringen die Leute auch Kurioses zu Ihnen?

Loebel: Wir hatten schon Musikinstrumente wie ein Spinett oder eine Altleier. Aber auch einen alten Gynäkologenstuhl.



Wildenhayn: Den Herrn, der das gebracht hat, haben wir gesehen, der sah nicht aus wie ein Arzt.

EV: Wie lang stand der Stuhl bei Ihnen im Laden?

Wildenhayn: Der war noch am selben Tag wieder weg.

Sigrid Neudecker

Bitte die Kaulquappen schwimmen lassen!

Falls Sie nach der gestrigen Lektüre unserer Alltagsreporterin, der Kita-Erzieherin, auf die Idee gekommen sein sollten, mit Ihren Kindern ebenfalls auf Kaulquappenjagd zu gehen: Bitte lassen Sie es! Wie unsere Leserin Lisa G. schreibt, stehen die Tiere unter Artenschutz und dürfen "unter keinen Umständen dem Gewässer entnommen werden". Sogar bei anhaltender Trockenheit – vor der Hamburg im Moment verschont zu bleiben scheint – überdauert Froschlaich im Schlamm einige Tage. Ihn mitzunehmen, schreibt Frau G., bedürfe sogar zu wissenschaftlichen Zwecken einer Sondergenehmigung.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Was für Stullen! Die Brotzeit in Bergedorf ist gerade einmal drei Wochen geöffnet und verzeichnet bereits regen Zulauf. Am Besuchstag sind alle Tische des kleinen, grau gestrichenen Raums besetzt, und ständig kommen weitere Gäste herein. Sie betrachten das schwindende Angebot in der Vitrine, das nicht mehr aufgefüllt werden kann, da das selbst gebackene Brot schon alle ist. Stullen werden hier angeboten, und was für welche! Dicke, knusprige geschmackvolle Brote mit großartigen Belägen und Aufstrichen wie "Veganowitsch" mit Avocado, geschmorten Champignons und Tomatencreme (5,90 Euro) oder "Tomatino" mit Frischkäse, Büffelmozzarella und Tomaten (6,90 Euro). Zehn verschiedene Sorten stehen zur Auswahl. Zu trinken gibt es Bio-Tee von TrinkMeerTee aus Bremen oder Hamburger Manufaktur-Kaffee, als guter Cappuccino für 3,20 Euro. Auch der hausgemachte Käsekuchen (3,50 Euro) ist ein Gedicht. Einst war das kleine Häuschen unweit des Stadthafens Serrahn ein Tabakladen, dann ein Blumenladen, bevor es lange Zeit leer stand. Wie schön, dass es jetzt eine neue Bestimmung gefunden hat. Brotzeit; Bergdorf, Alte Holstenstraße 66, Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Busan-Besuch: Derzeit sind Künstlerinnen und Künstler der zweitgrößten Stadt Südkoreas und "Unesco-Stadt des Films" im Markk zu Gast, um Arbeiten zum Thema Mobilität vorzustellen. Gemeinsam mit deutschen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sie sich mit Kulturen und der Kosmopolitisierung des Lebens: "Hamburg x Busan"

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute–So; Vernissage heute, 19 Uhr



Poster-Preis: "He Said He Loved me" steht am Plakatrand. Darüber tritt ein Männerfuß wie zufällig auf die Zehen einer Frau. Das Werk des Künstlers Moisés Romero zählt zu den Gewinnern des diesjährigen Anfachen Awards, eines internationalen Wettbewerbs, der Poster zu aktuellen Themen mit großer Tragweite auszeichnet. Ausstellung: "Preisträger des Anfachen Awards 2019".

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute–6.8., Eintritt frei

Tipps für Kids

Mini: Wie soll der Bär dem Gänseküken bloß klarmachen, dass er nicht seine Mama ist? Das Gänschen klettert, läuft und schwimmt schließlich wie er. Und dann setzt es sogar noch den Fuchs außer Gefecht. Ist es vielleicht doch ein Bär? Ferienbilderbuchkino für Kids ab vier Jahren: "Gans der Bär".

Bücherhalle Rahlstedt, Amtsstraße 3a, Fr, 16–16.30 Uhr, Eintritt frei

Maxi: Wie läuft eine Comiclesung ab? Was ist Siebdruck, wie funktioniert Lithografie? Beim "Rundgang Finkenau 2019" stellen Studierende Infos und Produkte rund um Design, Kultur, Technik und angewandte Wissenschaften vor – ideal zum Schnuppern für mögliche künftige Uni-Kollegen.

HAW Hamburg, Kunst- und Mediencampus, Finkenau 35, heute–Sa; Vernissage heute, 18–23 Uhr/Lichterfest ab 21 Uhr; Ausstellung Fr, 14–21 Uhr/Sa, 12–18 Uhr



Hamburger Schnack

Gestern Abend im Ernst Deutsch Theater. Kurz vor der Vorstellung kommt eine Frau aus der Herrentoilette. Ein hineingehender Mann schaut sie sehr konsterniert an. Darauf die Frau: "Die Schlange auf der Damentoilette war zu lang. Ich habe vier Jahre in der Urologie gearbeitet." Worauf sie ungerührt in die Vorstellung geht. Gehört von Barbara Wille-Lehmann

Meine Stadt

Die auf dem Geestrücken zwischen Hamm und Berliner Tor neu angelegten Wildwiesengewächse stehen in voller Blüte. Die Bestäuber sind auch schon fleißig. © Hans Appell

