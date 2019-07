Oliver Hollenstein © Maria Feck

immer wieder sammeln die Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung in öffentlichkeitswirksamen Aktionen verlassene Schrottfahrräder ein. Das erweist sich als echte Sisyphusaufgabe – denn kaum sind die Räder beseitigt, stehen und liegen bald schon wieder neue herum. Mal angekettet, mal nicht, aber immer in einem Zustand, in dem kein Fahrraddieb mehr auf die Idee käme, sie zu klauen. Ein trauriger Anblick. Gestern habe ich mit meiner Kollegin Myriam Apke darüber diskutiert: Wo kommen die Räder eigentlich her? Wer ist so herzlos und lässt sein Rad wissentlich irgendwo verrotten? Vielleicht können Sie uns helfen. Haben Sie schon einmal ein Fahrrad irgendwo stehen lassen? Oder eines vergessen, das sie nicht wiedergefunden haben? Oder kennen Sie jemanden, der das getan hat? Schreiben Sie uns!

Ferngesteuerter Roboter hilft künftig bei Blindgänger-Entschärfung

Schätzungen zufolge liegen noch etwa 2900 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Hamburger Boden. Wird eine Bombe gefunden, müssen oft ganze Straßenzüge gesperrt werden. Die Einzigen, die dann direkt in die Gefahrenzone gehen, sind die Männer vom Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr. Ein neues Gerät soll nun ihre Sicherheit erhöhen. Gestern übergab Innensenator Andy Grote der Feuerwehr den Manipulator Brokk 120 D, eine Art fahrbaren Mini-Kran mit Greifarm für 635.000 Euro. Das Gerät wird von zwei Mitarbeitern ferngesteuert, einer bedient die fünf Kameras, ein anderer den Greifarm. "Bei wirklich gefährlichen Handgriffen haben wir jetzt einen besseren Schutz", sagt der Leiter des Kampfmittelräumdienstes, Peter Bodes. Der Manipulator kann zum Beispiel 240-Kilo-Bomben transportieren, die man nicht am Fundort entschärfen kann. Je länger Bomben im Boden liegen, desto unberechenbarer werden sie. "Sprengstoffe altern", sagt Bodes, "dadurch steigt die Brisanz." Noch lernen die Mitarbeiter das Gerät zu bedienen. In zwei Monaten soll es "in den scharfen Einsatz gehen".

Friederike Lübke

Uber ist wieder da

Seit gestern kann man in Hamburg wieder Taxifahrten über den Dienst Uber buchen. Mehr als vier Jahre nachdem der Fahrdienstvermittler von Gerichten in Deutschland gestoppt wurde, kehrt das Unternehmen zurück. Hamburg ist die sechste Stadt in Deutschland, in der die Dienstleistung angeboten wird. Nun fahren aber nicht mehr – wie von Gerichten untersagt – Privatleute für das Unternehmen. Stattdessen gibt es Kooperationen mit Mietwagenfirmen und Taxi-Betreibern. Gebucht wird vor Fahrtbeginn zum Festpreis, der soll etwa zehn bis 15 Prozent unter den Taxitarifen liegen. Wie viele Fahrzeuge für Uber in Hamburg unterwegs sind, wollte das Unternehmen nicht verraten. Für Kunden erweitert sich damit die Auswahl an Fahrdienstvermittlern noch einmal, auch Moia und CleverShuttle bieten eine ähnliche Leistung an.

Immobilienpreise steigen in Pinneberg schneller als in Hamburg

Wohnungen und Häuser in Hamburg werden immer teurer – so weit, so bekannt. Doch eine Analyse der Finanzexperten der Stiftung Warentest überrascht: Für die Zeitschrift "Finanztest" haben sie Preise und Mieten für Wohnungen in 50 Städten und Landkreisen sowie Preise für Häuser in 25 Städten und Kreisen ausgewertet. Demnach gehörte Hamburg 2018 nicht mehr zu den zehn Städten mit der höchsten Preissteigerung. In Pinneberg, Segeberg, Kiel und Flensburg stiegen die Preise 2018 deutlich stärker. Eine Entspannung am Immobilienmarkt kann man daraus allerdings nicht ableiten, auch in Hamburg erhöhten sich die Preise 2018 um satte sieben Prozent – und das auf sehr hohem Niveau. Im Vergleich zur Miete lohnt sich ein Wohnungskauf in Hamburg daher häufig nicht. Wohnungen, die mehr als 25 Jahresmieten kosten, sind aus Sicht der Finanztester relativ teuer. Günstiger gehe es in Hamburg aber kaum, schreiben sie und raten Käufern, auch hier nicht mehr als 30 Jahresmieten zahlen. Wer dem Rat folgt, muss dann aber eben anderswo suchen – und damit erklären sich dann auch gleich die stark steigenden Preise im Umland.

Myriam Apke

In einem Satz

Gut anderthalb Wochen vor Saisonstart hat der HSV im Volksparkstadion die legendäre Stadionuhr abgehängt, stattdessen sind dort nun die GPS-Koordinaten des Volksparkstadions zu sehen +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will noch in diesem Jahr einen Plan mit konkreten Maßnahmen für Umwelt und Klima beschließen, kündigte er in einem Interview mit dem "Abendblatt" an +++ In Wilhelmsburg haben Polizisten einen Mann angeschossen, der einen Kleinwagen aufbrechen wollte +++ Die Hamburger Band Revolverheld hat einen fünfstelligen Betrag für die nächste Rettungsmission der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye im Mittelmeer gespendet +++ In der kommenden Woche sollen offiziell die Arbeiten zur Elbvertiefung beginnen

Was heute auf der Agenda steht

Die Deutsche Bahn stellt im Hamburger Werk Langenfelde Maßnahmen vor, um ICE- und IC-Züge pünktlicher zu machen

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Mit voller Absicht schleuderte ein Dreijähriger beim Mittagessen den Reis vom Teller auf den Boden – Löffel für Löffel. Wir haben ihn zur Hauswirtschafterin geschickt, damit er Schaufel und Feger holt, um das wieder in Ordnung zu bringen. Ganz geduldig setzte er sich hin und fegte Körnchen für Körnchen in die Schaufel. Das hat den gar nicht gestört, das war wie ein neues Spiel für ihn. Diese Reaktion hat mich sehr überrascht. Schön, wenn einem das noch passiert nach so vielen Jahren.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Warum vor 80 Jahren die Leiche eines Kaffeehändlers in der Alster trieb

Der Bootsanleger in der Rabenstraße ist ein schönes Fotomotiv. Was allerdings wenige Hamburger wissen: Heute vor 80 Jahren wurde hier die Leiche eines anerkannten und wohlhabenden Hamburger Bürgers angespült: Eduard Lassally war erfolgreicher Kaffeehändler – bis die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Er war Jude, verlor seine Firma und seinen Besitz, seine Familie musste auswandern oder kam in Konzentrationslager. Die Historikerin Birgitta Huhnke hat Lassallys erschütternde Geschichte aufgeschrieben. Sie ist in die Archive gegangen und kann erzählen, wie seine Familie systematisch gedemütigt wurde, welche zwielichtige Rolle die Stadt Hamburg nach dem Krieg spielte und wie die Täter ungestraft davonkamen. Ihren Text lesen Sie hier.

Kilian Trotier

Otto vermietet jetzt auch E-Tretroller

Der Hamburger Otto-Konzern steigt in das Geschäft mit E-Tretrollern ein. Ab August will der Konzern mit seiner Tochter Otto Now bundesweit E-Scooter für einen monatlichen Mietpreis von 39 Euro inklusive Versicherung anbieten. Wenige Wochen nach der offiziellen Zulassung gibt es schon etliche Anbieter, bei denen man die Tretroller mieten kann. In der Regel wird das Ausleihen pro Minute über eine App abgerechnet. Otto verfolgt nun ein anderes Geschäftsmodell – ähnlich wie der gestern vorgestellte niederländische Fahrrad-Abo-Anbieter Swapfiets, bei dem man für 17,50 Euro monatlich ein Fahrrad mieten kann.

Dachstübchen des Pudel öffnet wieder

Am Freitag wird die neue Kulturfabrik Barboncino Zwölphi im Dachgeschoss des Golden Pudel Club eröffnet. Vor drei Jahren war das Gebäude am Fischmarkt ausgebrannt, mit dem Dachgeschoss ist nun auch der letzte Teil restauriert. Betreiber der Kulturfabrik ist der Pudel-Verein Gegenkultur e.V. "Es wird Lesungen geben, Konzerte, Workshops und vieles mehr. Wir sind auch offen für Anfragen von Künstlern, die bei uns auftreten möchten", sagt Ralf Köster, einer der Betreiber des Golden Pudel Club der "Mopo". Dienstag bis Freitag wird Chickpeace, ein Catering-Service von Flüchtlingsfrauen und Hamburgerinnen, einen internationalen Mittagstisch anbieten. Im Juli ist die Kulturfabrik am 19. und 21. und vom 26. bis 28. geöffnet, ab August regulär von dienstags bis sonntags. "Barboncino" ist Italienisch und bedeutet so viel wie "Pudelchen".

Friederike Lübke

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Sommerlektüre: Bücher fürs Freibad

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... Kindercomic Endlich Sommerferien! Paula fährt mit ihrer Familie auf den Campingplatz. Schnell findet sie Freunde. Da taucht aus dem Nichts ein Liebesbrief auf. Doch wer hat ihn geschrieben? Ein Riesenspaß um Freundschaft, Ferien und erste zarte Gefühle. Sandra Brandstätter: Paula: Liebesbrief des Schreckens; Reprodukt, 18 Euro, ab 7 Jahren Comic-Reportage Autorin und Journalistin Leïla Slimani führt auf einer Lesereise durch Marokko intensive Gespräche mit Frauen, die von ihrer zerrissenen Situation vor Ort berichten. Die gesellschaftliche Unterdrückung eines freien und sexuell selbstbestimmten Lebens bedeutet für viele ein Versteckspiel voller Kompromisse. Eine hochaktuelle, aufrüttelnde Reportage. Leïla Slimani (Text) und Laetitia Coryn (Zeichnungen): Hand aufs Herz; aus dem Französischen von Kerstin Behre, avant-verlag, 25 Euro Graphic Novel Eine malerische Badebucht wird zur Theaterbühne. Nachdem die ersten Badegäste eingetroffen sind, um ihre Sommerrituale zu zelebrieren wird eine Leiche am Strand entdeckt. Und der Strand hat noch weitere mysteriöse Überraschungen zu bieten. Pierre Oscar Lèvy (Autor) und Frederik Peeters (Zeichnungen): Sandburg;aus dem Französischen von Marion Herbert, Reprodukt, 18 Euro … ausgewählt von Gesine Claus; Strips und Stories – Buchladen für Graphic Novels; St. Pauli

Was geht

Musik für den Magen: Mittagessen wird überbewertet, der kultivierte Geist ernährt sich von Musik. Das Lunchkonzert kredenzt dementsprechend ein Solo-Recital mit Nicholas Ashton am Klavier.

Handelskammer, Adolphsplatz 1, heute, 12.30 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Mensch mit Linse: Walter Schels gilt als "nachdenklicher Existenzialist auf dem Gebiet der zeitgenössischen Porträtfotografie". Er widmet sich Menschen mit Behinderung, bekannten Persönlichkeiten, Sterbenden, Säuglingen. Dafür löst er sie aus ihrem Lebensraum und konzentriert sich auf Körper und Mimik. Ausstellung: "Walter Schels: Leben".

Deichtorhallen, Haus der Photographie, Deichtorstraße 1, Eröffnung mit Walter Schels, heute, 19 Uhr, Ausstellung bis zum 3.10.2019

Tipps für Kids

MiniMedi: Marienkäfer und Co. finden in der Großstadt wenig Lebensraum. Deshalb basteln Kids zwischen sechs und zwölf Jahren in der Kinder-Ferien-Werkstatt Insektenhotels.

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, heute und morgen, 14–16.30 Uhr, Eintritt frei

Medi: Hier duftet der Urlaub nach Lagerfeuer und Stockbrot! Beim Ferienprogramm "Leckerschmecker und Entdecker" suchen Kids zwischen acht und elf Jahren einen Schatz, mahlen Mehl und erkunden den Gutshof.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60D, 25.7., 10–14 Uhr, 8 Euro, Anmeldung online

MiniMediMaxi: Klassische Zirkusnummern kennen viele Kinder kaum noch. Der "Circus Quaiser" bringt ihnen die Magie der Manege nahe, schafft mit Clowns, Akrobatik und Feuershow ein Zeltabenteuer für die ganze Familie.

Planten un Blomen, Große Wallanlagen, heute/morgen, je 15/17 Uhr

Hamburger Schnack

Am vergangenen Sonntag, nach der Marktzeit in einem Lokal in Fischmarktnähe. Ein WC mit zwei Pissoirs, ein Gast ist gerade fertig, ich steuere auf das andere Pissoir daneben zu, als er sagt: "Hier, kanns gliegs übernehm, sport wi einmol spöln." Ich entgegne verdutzt: "Mann, di hebbt se ober bannig good unnern Pantüffel!" Und weg war er. Das nenne ich Umweltbewusstsein! Gehört von Hartwig Tieck

Meine Stadt

Duvenstedter Brook, v.l.n.r.: Kranichelterntier, Kranichküken, Damwild © Barbara Schirmer

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Vor 80 Jahren brachte sich der Hamburger Kaffeehändler Eduard Lassally in der Alster um. Er war Jude und hielt es nicht länger aus, dass die Nazis sein Leben zerstörten.