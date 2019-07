Oliver Hollenstein © Maria Feck

lange stand die Hamburger Universität im Ruf, mittelmäßig zu sein. Das tat unserer größten Hochschule zwar unrecht, weil es dort schon immer sehr engagierte Spitzenforscher gab, war aber dennoch nicht ganz von der Hand zu weisen: Von der bundesweiten Spitzenliga war und ist die Uni tatsächlich in vielen Feldern ein gutes Stück entfernt. Nun aber hat die Universität Hamburg wirklich gute Chancen, zu einer der elf deutschen Exzellenzunis erkoren zu werden. Nachdem im vergangenen Jahr schon vier Hamburger Forschungsbereiche als exzellent ausgezeichnet wurden, entscheiden heute internationale Gutachter gemeinsam mit den Wissenschaftsministern, ob sich auch die Universität als Ganzes exzellent nennen darf und extra gefördert wird.

Geschickt präsentiert die Uni im Wettbewerb ihre Stärken. Dass sich inzwischen auch die Politik für die Hochschule einsetzt, wird auch anderswo positiv zur Kenntnis genommen. Der größte Malus aus Sicht der hiesigen Wissenschaft bleibt aber unabhängig vom Ergebnis das eher schwache finanzielle Engagement der Stadt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern zeigte sich der Senat trotz aller Rhetorik bisher meist knickerig, was Geld für die Forschung angeht. Dass sich das bei den bald anstehenden Verhandlungen über die Hochschulfinanzen nachhaltig ändert, ist für alle, denen die Wissenschaft in der Stadt am Herzen liegt, die größte Hoffnung der Exzellenzinitiative.

Was die Studenten und die Stadt von einem Erfolg der Universität bei der morgigen Entscheidung hätten, hat meine Kollegin Friederike Lübke Uni-Präsident Dieter Lenzen gefragt. Das Interview lesen Sie weiter unten oder direkt hier.

© Georg Wendt/dpa

HVV will die Preise weiter erhöhen

Schon heute zahlen Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg mehr als anderswo. Nun hat der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) angekündigt, die Preise weiter zu erhöhen. Nachdem sie Anfang dieses Jahres um 2,1 Prozent stiegen, will der Verkehrsverbund für nächstes Jahr den zuständigen Gremien eine Erhöhung um weitere 2,2 Prozent vorschlagen. Um die steigenden Kosten für Diesel, Strom, Personal und die Inflationsrate aufzufangen, hätte man sogar drei Prozent mehr nehmen müssen, erklärte HVV-Geschäftsführer Lutz Aigner. Außerdem müssten die Verkehrsbetriebe Einnahmeverluste von etwa vier Millionen Euro ausgleichen, die durch das ab Dezember geltende neue Seniorenticket entstehen.

In der Bürgerschaft dürften die Pläne Diskussionen auslösen. Erst vor wenigen Wochen hatte die SPD versprochen, nicht nur den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen zu wollen, sondern auch den Preisanstieg zu begrenzen. In einer Umfrage der ZEIT:Hamburg hatten kürzlich 71 Prozent der Befragten angegeben, sie seien unzufrieden mit den HVV-Preisen – mehr als 90 Prozent unterstützten das Anliegen, die Preise zu senken.

Friederike Lübke

16 Überwachungskameras filmen jetzt den Hansaplatz

© Georg Wendt/dpa

Videoüberwachung mit Standleitung ins örtliche Polizeikommissariat: Damit wollen Politik und Polizei die Kriminalität am Hansaplatz in St. Georg senken. Seit gestern läuft die Testphase, ab Ende des Monats sollen die 16 Kameras im regulären Betrieb arbeiten, teilte die Polizei gestern mit. Seit 2014 hat sich die Zahl der Delikte am Hansaplatz nach Polizeiangaben verdoppelt. Viele Anwohner seien sehr besorgt, hatte Innensenator Andy Grote (SPD) bei der Vorstellung des Konzepts vor einigen Monaten gesagt. Durch die Kameras habe die Polizei die Lage dort ständig im Blick und könne notfalls sofort einschreiten. Am Hansaplatz waren 2007 schon einmal Überwachungskameras installiert worden. Sie wurden nach Anwohnerprotesten zwei Jahre später wieder abgebaut. Auch jetzt formiert sich wieder Protest.

Schulbehörde verzichtet auf Bußgelder für demonstrierende Jugendliche

Jugendliche, die freitags für den Klimaschutz demonstrieren, statt in die Schule zu gehen, müssen in Hamburg keine Bußgelder oder andere Sanktionen der Schulbehörde fürchten. "Seitens der Behörde gibt es auch keine speziellen Vorgaben oder Empfehlungen, aber natürlich gelten die Vorgaben des Schulgesetzes", sagte eine Behördensprecherin gestern. Die Schulbehörde vertraue stattdessen darauf, dass die Schulen selbst pragmatische Lösungen "im Rahmen der schulgesetzlichen Vorgaben" finden. Heute starten die Jugendlichen ihre wöchentliche Demo um 13.30 Uhr am Hachmannplatz.

In einem Satz

Die Behörden haben im vergangenen Jahr knapp 380 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, weil ihre Eltern überfordert waren; bei knapp 200 Minderjährigen gab es Anzeichen für Misshandlungen +++ Der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, würde die Spitzenplätze seiner Partei für die Landesliste gerne paritätisch mit Frauen und Männern besetzen, sagte er in einem Interview mit der "taz Nord" +++ Das Unternehmer-Ehepaar Benjamin und Janina Lin Otto wollen in Bramfeld auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern ein Bildungszentrum mit Kita, Schule und Hochschule bauen, haben sie dem "Abendblatt" erzählt

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Die Gewerkschaft Verdi hat die mehr als 500 Beschäftigten der Bäderland-Schwimmbäder zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen +++ Der ADAC warnt angesichts des Urlaubsverkehrs am Wochenende wieder vor Staus auf den norddeutschen Autobahnen, besonders auf der A1 und der A7 +++ Am Sonnabend wird am ehemaligen Recyclinghof am Bullerdeich in Hammerbrook der neue Alster-Bille-Elbe-Park eröffnet +++ Die Köhlbrandbrücke ist wegen Bauarbeiten Sonnabend und Sonntag voll gesperrt +++ Die Bahn baut am Sonnabend neue Brückenteile an den Lessingtunnel am Bahnhof Altona +++ Am Rothenbaum beginnt das Tennisturnier Hamburg European Open

Alltagsreporter: Der Koberer

Manchmal versuchen auch Männer, in den Stripclub zu kommen. Der ist aber wirklich ausschließlich für Frauen. Wenn dann einer sagt: "Ich bin aber eine Frau!", muss ich abwinken. "Du fühlst dich vielleicht so", sage ich, ich verstehe das ja. Und wenn jemand umoperiert ist: Herzlich willkommen! Aber ansonsten ist unsere Politik klar: Transvestiten oder Transgender lasse ich genauso wenig rein wie andere Typen. Sonst ist an der Tür irgendwann kein Halten mehr.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Interview mit Dieter Lenzen

Heute entscheidet eine Kommission, zu der auch die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern gehören, welche deutschen Hochschulen als "Exzellenz-Universitäten" ausgezeichnet werden. 19 Bewerber stehen in der Endrunde, nur 11 können den Titel bekommen. Zum ersten Mal ist auch die Uni Hamburg dabei. Wir haben Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, gestern schon gefragt, was ein Gewinn für Hamburg und seine Hochschule bedeuten würde.

Elbvertiefung: Herr Professor Lenzen, sind Sie aufgeregt?

Dieter Lenzen: Nein. Schlicht deswegen nicht, weil ich glaube, dass wir einen guten Antrag abgeliefert haben. Alles andere ist stark abhängig vom Schicksal. Es ist nicht so wie beim Warten auf den Weihnachtsmann. Der bringt immer Geschenke. Hier kann es für jede Uni anders kommen.

EV: Sie haben vier Exzellenz-Cluster. So viele hat unter ihren Konkurrenten als Einzeluni nur noch die Uni Bonn. Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Lenzen: Statistisch gesehen stehen unsere Chancen 11:19. Die wissenschaftliche Begutachtung ist abgeschlossen, die Ergebnisse sind vertraulich. Morgen geht es um die politische Bewertung, und das wird sicher eine harte Auseinandersetzung werden.

EV: Womit haben Sie versucht zu überzeugen?

Lenzen: Anders als bei den Exzellenz-Clustern geht es hier um die ganze Uni. Wir haben zu fünf Leistungsdimensionen Vorschläge gemacht. Das Erste ist die Forschung, da wollen wir Schwerpunkte herausbilden, zum Beispiel in der Infektionsforschung. Das Zweite ist die Lehre: Wir wollen den Aspekt der Bildung stärken und einen neuen Studiengang "Liberal Arts" aufbauen und ein Studium generale für alle Studiengänge. Das Dritte ist der Transfer, die Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten mit Kultur, Wirtschaft und Politik. Das Vierte ist die Forschungsinfrastruktur, wir wollen zum Beispiel eine Geräteplattform aufbauen. Das Fünfte ist die Internationalität. Wir möchten mehr Studierenden ein Auslandssemester ermöglichen, aber auch mehr Studierende aus dem Ausland zu uns einladen.

Was die Stadt und die Studierenden von dem Titel hätten und was passieren würde, wenn Hamburg nicht gewinnt, können Sie im vollständigen Interview von Friederike Lübke auf ZEIT ONLINE lesen.

Im Scheinwerferlicht: Christoph Plöhn

© Aron H. Matthiasson

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, welche Gemeinsamkeiten zwischen Figur und sich selbst entdecken sie? Christoph Plöhn spielt in "Leonce und Lena" einen heimlichen Revolutionär der Digital Natives.

Leonce ist ein Prinz der Generation "Why", also der Leute zwischen 20 und 35 Jahren, die ständig nach dem Sinn des Lebens fragen. Im Stück soll er als eine Art Führungskraft Aufgaben am Hof übernehmen. Dieser Status ist für ihn aber überhaupt nicht wichtig – vor allem, weil er auf seine Fragen nach dem "Warum?" nie Antworten bekommt. Das macht ihn zu einem gelangweilten Zyniker. Ich kann das zum Teil nachvollziehen; die Frage nach dem Sinn des Lebens klingt zwar pathetisch, aber wenn wir ehrlich sind, hat sie sich jeder schon gestellt. Um mich noch mehr in die Figur reinzudenken, habe ich übrigens einen für mich völlig neuen Ansatz gewählt: Ich habe einen eigenen Instagram-Account angelegt. Dort geht es ausschließlich um die Perspektive von Leonce: Was für Sachen postet er, was liked er, und wie stellt er sich online dar? Herausgekommen ist das Gefühl eines Gesamtkunstwerks. Leonce will alles in einem sein: Künstler, Model, Designer. Im Internet funktioniert das – allerdings macht dieses Selbstbild abhängig vom Internet, denn außerhalb der Medien läuft das Leben immer anders ab.

Sprechwerk, Klaus-Groth-Straße 23, Premiere am 19.7., 20 Uhr, 21 Euro, weitere Termine online

Anna Heidelberg-Stein

Sommerlektüre: Bücher fürs Freibad

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... Roman Ava entflieht der Kleinstadt und ihrer Beziehung mit Paul in die schottischen Highlands, um dort ein Praktikum auf einer Feldstation in einem Biosphärenreservat zu absolvieren. Doch Paul kämpft um ihre Liebe. Mal rückwärts, mal vorwärts und voll lyrischer Lakonie erzählt Anna Stern die Geschichte eines jungen Paares von ihrem vermeintlichen Ende hin zu ihren Anfängen. Anna Stern: Wild wie die Wellen des Meeres; Salis Verlag, 24 Euro Sachbuch Der amerikanische Mediziner, Schriftsteller und Journalist erzählt von avantgardistischen Künstlern im Russland der 1980er-Jahre bis hin zum Myanmar des Jahres 2014, einem Land im Umbruch. Ein politisch-gesellschaftliches Reportagebuch, Quintessenz einer bald 40-jährigen Reisetätigkeit mit oft schmerzlichen Rückblicken. Andrew Solomon: Weit und Weg – Reisen durch sieben Kontinente; aus dem Englischen, Fischer Verlag, 24 Euro Kinderbuch Dass er das mit Abstand klügste, schönste und bedeutendste Schwein ist, davon ist Eduard felsenfest überzeugt. Nur dumm, dass Eduard fast alles danebengeht. Egal, ob er den Fröschen das Quaken verbieten, auf Schatzsuche gehen oder eine Expedition leiten will. Ein urkomischer (Vor-)Lesespaß. John Saxby: Alle Abenteuer von Eduard Speck;aus dem Englischen von Sybil Gräfin Schönfeldt, mit Illustrationen von Wolf Erlbruch, Hanser Verlag, 16 Euro, ab 8 Jahren … ausgewählt von Stephanie Krawehl; Lesesaal Buchhandlung und Café; Neustadt

Was geht

Freirock: Sie gilt als die härteste Band aus Ahrensburg, "bringt deine Seele auf den Weg nach Walhalla", frohlockt die Astra Stube. Bei "Freiraum" trifft harter Deutschrock auf schnelle Riffs und krasse Texte.

Astra Stube, Max-Brauer-Allee 200, heute, 20 Uhr, 10 Euro

Was bleibt

Festival unplugged: Kleinkunst und intime Musik umspielen die HafenCity. Mit diesem Mix bietet das Duckstein Festival auch dieses Jahr einige Highlights: Unplugged-Konzerte mit Größen wie Big Daddy Wilson oder Mrs. Greenbird erklingen auf dem Dar-es-Salaam-Platz. In den umliegenden Straßen wirbeln Akrobaten durch die Luft, fasziniert japanische YoYo-Straßenkunst, rollt ein Aquarium auf Rädern.

Magdeburger Hafen, Osakaallee, Eröffnung heute, 19 Uhr; Festival bis zum 28.7.

Was kommt

LabyRinth: Ins Maisfeld hat jemand eine riesige Kuh gemäht. Karikaturist Piero Masztalerz hat sie entworfen, will eigenen Aussagen zufolge mit der Größe endlich seinem Ego entsprechen: Auf sieben Hektar führt das Maislabyrinth Spaziergänger in die Irre. Zur Eröffnung gibt es Livemusik und Comedy, begleitet von Moderator "Horrible Horsch".



Jersbek in der Allee, zwischen den Hausnummern 27 und 29, Eröffnung Sa, 19.30 Uhr, 14 Euro; Labyrinth geöffnet bis zum 29.9.

Kunst ist ein Dorf: "Gibt’s morgen für immer?", fragt das MS Artville. Das Festival verwandelt den Wilhelmsburger Reiherstieg in eine große Kunstausstellung. Werke von Street Art über Installationen bis hin zu Performances treffen auf Symposien, Partys und Diskussionen. Den Auftakt macht das Richtfest, bei dem Gäste tanzen, Kunstspaziergänge wagen und feststellen: Morgen fängt schon heute an!

Wilhelmsburg, Reiherstieg, Richtfest Sa ab 14 Uhr, 5 Euro; Festival bis zum 10.8.2019

Elektro-Latex: Seine "magische Präsenz und Energie" allein machten das Publikum überglücklich, verspricht das Hafenklang. Ob es dafür wirklich ausreicht, Otto Von Schirach mit seinen Fetischen wie Füßen, Latex und hohen Hacken nur anzuschauen? Hören schadet vermutlich auch nicht, sollen die elektronischen Sounds des US-Musikers doch einer "sonic ear cleanse" nahekommen.



Hafenklang, Goldener Salon, Große Elbstraße 84, Sa, 23 Uhr

Hamburger Schnack

Mein siebenjähriger Sohn und ich schlendern durch ein Einkaufszentrum. Aus den Lautsprechern ertönt: "Der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen HH-Ulrich-Ida möge bitte zum Fahrzeug kommen." Mein Sohn ganz erstaunt: "Mama, woher wissen die denn wie der Besitzer heißt?" Gehört von Annika Schonefeld

Meine Stadt

Hurra, jetzt kann man völlig gefahrlos in der Stadt feiern: Der Ort, an dem man versacken kann, ist eingezäunt! © Michael Krause

