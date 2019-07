Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

war es Ihnen in den vergangenen Tagen auch meist zu kalt? Das dürfte sich spätestens heute ändern. Pünktlich zum Beginn der Hundstage, also der klassisch wärmsten Zeit des Jahres, kehrt der Sommer zurück – und zwar mächtig. Hoch Yvonne pustet heiße Luft aus der Sahara zu uns, bis zu 30 Grad können es heute in der Stadt werden, morgen dann bis zu 33 Grad, danach wird es sogar noch heißer, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Ab heute 11 Uhr gilt deswegen eine amtliche Warnung vor Hitze. Die spricht der Wetterdienst immer dann aus, wenn es mehrere Tage lang tagsüber sehr heiß wird und sich die Temperaturen auch nachts kaum abkühlen. Die Meteorologen geben für die nächsten Tage daher drei Tipps: 1. Meiden Sie die Hitze! 2. Halten Sie Ihre Wohnung kühl! 3. Halten Sie Ihren Körper kühl, und achten Sie auf ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr! Das ist Ihnen zu banal? Mehr Tipps hat Meteorologe Jörg Kachelmann unserer Kollegin Stefanie Kara aus dem Ressort Wissen neulich im Interview verraten. Das lesen Digitalabonnentinnen und -abonnenten gleich hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

© Markus Scholz/​dpa

Hamburg erreicht Platz 36 der einkommensstärksten Städte



98,77 Euro mehr als ein Jahr zuvor hat der durchschnittliche Hamburger Vollzeitbeschäftigte im Dezember 2018 brutto verdient – das Durchschnittsgehalt stieg damit im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent, etwas langsamer als im deutschen Durchschnitt. Das geht aus einer gestern veröffentlichten Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. 3718 Euro beträgt demnach das mittlere Einkommen für Vollzeitbeschäftigte in der Stadt, genau die Hälfte der Hamburger verdiente mehr als diesen Betrag, die andere Hälfte weniger. Unter den Bundesländern haben die Hamburger damit das höchste Einkommen, das ist allerdings wenig verwunderlich, weil die Gehälter auf dem Land deutlich geringer sind. Im Vergleich der Städte kommt Hamburg deutschlandweit auf Platz 36, im vergangenen Jahr war es Platz 37.

© Georg Wendt/​dpa

Teil der Innenstadt wird von August bis Oktober autofrei

Hamburg bekommt eine neue Fußgängerzone – zumindest für drei Monate. Von August bis Oktober sind die Kleine Johannisstraße, ein Teil der Schauenburger Straße und die Parkplätze am Dornbusch in der Innenstadt für Autos gesperrt. Stattdessen soll dort gegessen, getrunken oder Musik gemacht werden. "Die Bürger sollen sich den Raum selbst erobern und mitgestalten", sagte der Stadtplaner Mario Bloem von der Initiative "Altstadt für alle" bei der gestrigen Präsentation. Ziel sei es, die Innenstadt wiederzubeleben und zu einem Ort zu machen, an dem sich die Hamburger aufhalten könnten. Dafür wollten die Organisatoren ursprünglich 5500 Quadratmeter rund um das Rathaus stundenweise für den Verkehr sperren (mehr dazu lesen Sie hier) – nun ist die Fläche wesentlich kleiner, werde dafür aber rund um die Uhr zur Fußgängerzone. In der ersten Woche wird Personal eingesetzt, das den Autofahrern die neue Situation erklären soll. Erweist sich das Experiment als erfolgreich, wollen es die Initiatoren wiederholen oder gar Teile der Innenstadt dauerhaft zur Fußgängerzone machen. Ein ähnliches Projekt startet ab September in Ottensen, dort wird der Bereich westlich des Altonaer Bahnhofs für sechs Monate autofrei.

Myriam Apke

Veranstalter erwarten mehr als 200.000 Menschen beim CSD

Am 3. August, also am Samstag nächster Woche, feiern wieder Zehntausende Hamburgerinnen und Hamburger mit einer großen Parade den Christopher Street Day für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- oder Intersexuellen. Die Veranstalter erwarten dazu so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr waren es laut Polizei bereits 80.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 200.000 Teilnehmern, zählen aber auch jene mit, die zu Beginn nur am Straßenrand mitfeiern und sich erst später in den Zug einreihen. Dieses Mal haben sich 25 große Trucks, 27 Fußgruppen sowie zahlreiche weitere Lkw und Pkw für die Demonstration angemeldet. Schon an diesem Samstag beginnt im Vorfeld des CSD die Pride Week mit zahlreichen Veranstaltungen.

In einem Satz

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will die vom HVV angestrebte Ticketpreiserhöhung von 2,2 Prozent auf 1,8 Prozent begrenzen und die weiteren Kosten aus dem Haushalt finanzieren, sagte er dem "Abendblatt" +++ Der Prozess gegen die Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir wegen eines Fotos mit PKK-Flagge auf ihrem Twitter-Account ist kurzfristig auf den 28. Oktober verschoben worden +++ In Bahrenfeld ist ein sechsjähriges Mädchen schwer verletzt worden, als es hinter einem Eiswagen auf die Fahrbahn trat und von einem Auto erfasst wurde

Was heute auf der Agenda steht

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) geben während einer Schifffahrt den symbolischen Startschuss zur Elbvertiefung +++ Auf dem Gelände des Universitätsklinikums Eppendorf beginnt mit dem ersten Spatenstich der Neubau der auf Prostatakrebs spezialisierten Martini-Klinik +++ Die Hochbahn will in Berne erklären, wie sie künftig mit dem E-Scooter-Anbieter Voi zusammenarbeitet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Die Tage rief ein Kunde an, bei dem ich schon mehrmals im Einsatz war. Er hat ein sehr altes Haus erworben und entdeckt jetzt gemeinsam mit mir ständig Überraschungen seines Abwassersystems. Am Telefon meldete er sich klagend mit "Hallo, hier sind die Gebeutelten." Seine Stimme konnte ich nicht sofort zuordnen. Ich grübelte, welcher meiner Kunden es am schwersten hätte. Als mir schließlich klar wurde, wen ich an der Strippe hatte, gab ich ihm recht: Unter den Gebeutelten war er tatsächlich der Gebeuteltste.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Tim Hoppe/​plainpicture

Wo kann man in der Elbe schwimmen?

Lange war es kaum möglich, in der Elbe zu schwimmen: Das Wasser war zu schmutzig, das Ufer zu verbaut. Heute ist die Wasserqualität besser denn je, und es gibt herrliche Orte zum Baden – wenn man ein paar Regeln beachtet. ZEIT-Wissen-Redakteurin Hella Kemper schwimmt schon seit vielen Jahren in der Elbe, hier erklärt sie allen Digitalabonnentinnen und -abonnenten die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn man es ihr gefahrlos nachmachen möchte.



© Axel Heimken/​dpa

In Hamburg eröffnete die wohl erste Porno-Karaoke-Bar

Wer findet, dass er für Karaoke nicht die nötige Stimmsicherheit hat, kann sich seit gestern Abend in einem neuen Sport versuchen: Porno-Karaoke. Klingt kurios, ist es auch. Zu kurzen Filmclips einschlägiger Werke aus den 1970er- und 1980er-Jahren darf man sich entweder einen neuen Text einfallen lassen oder bei den textärmeren Stellen mitstöhnen. Erfunden hat Porno-Karaoke die St.-Pauli-Impressaria Olivia Jones, die das Ganze eine "kuriose Zeitreise in die Anfänge der Bewegtbildpornografie" nennt. Unter 18-Jährige dürfen nicht mitstöhnen.

© Patrik Schwarz

"Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht"



Mit einem Plakat (siehe Bild) wirbt Bäderland derzeit dafür, Kinder im Schwimmbad nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Wer beim Lesen jedoch über die Formulierung stolpert, ist damit nicht allein. Klingt das nur falsch, oder ist es falsch? Deswegen haben wir beim Chef des ZEIT-Korrektorats, Thomas Worthmann, nachgefragt.

Elbvertiefung: Thomas, wir wundern uns hier im Team über eine Plakatkampagne von Bäderland – nicht inhaltlich, sondern grammatikalisch. Auf den Plakaten heißt es: "Der Blick aufs Handy kann Ihrem Kind das Leben kosten." Für unser Gefühl müsste es heißen: "Der Blick aufs Handy kann Ihr Kind das Leben kosten." Trügt uns unser Sprachgefühl?

Thomas Worthmann: Als ich neulich mit dem Fahrrad an einem dieser Plakate vorbeifuhr, dachte ich auch, ich traue meinen Augen nicht. Und weil ich nicht glauben konnte, dass einem Werbelektorat so ein grober Schnitzer unterlaufen kann, habe ich zu Hause sofort im Duden nachgeschlagen. Man ist ja oft überrascht, was der inzwischen so alles erlaubt. Und siehe da: Es ist laut Duden nicht falsch. Aber es gilt als sehr unüblich. Die Diskussion, ob nach "kosten" Akkusativ oder Dativ folgt, war demnach sogar schon im Hochmittelalter ein Thema. Man kann die Frage jedenfalls nicht so richtig beantworten. In der Schule haben wir gelernt, nach "kosten" den doppelten Akkusativ zu verwenden, insofern ist es kein Wunder, dass wir alle stutzen, wenn wir den Dativ lesen, wo wir den Akkusativ erwarten.

EV: Doppelter Akkusativ und Dativ, da brauchen wir noch einmal Nachhilfe. Wann wird was normalerweise jeweils eingesetzt?

Worthmann: Wo soll ich da anfangen? Da müsste ich jetzt in die Grundzüge deutscher Grammatik einsteigen. Grundsätzlich gilt: Die meisten Verben brauchen Ergänzungen, auch Objekte genannt. Das Verb bestimmt dabei, in welchem Kasus, also grammatischen Fall, das folgende Objekt stehen muss: Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv. In der Regel stehen die von einem Verb abhängigen Objekte in unterschiedlichen Fällen, zum Beispiel in dem Satz "Ich gebe dir (Dativ) mein Geld (Akkusativ)". Der doppelte Akkusativ ist sehr selten und nur noch bei wenigen Verben vorgesehen. Eines dieser Verben, bei denen leider immer wieder Dativ plus Akkusativ verwendet wird statt des doppelten Akkusativs, ist "lehren". Also zum Beispiel bei dem Satz "Er lehrte ihr das Fürchten" statt "Er lehrte sie das Fürchten". Aber auch hier sieht der Duden die Sache immer lockerer. Er empfiehlt sogar den Dativ, wenn der Satz im Passiv steht ("Ihm wurde das Fürchten gelehrt").



EV: Wenn man bei "kosten" auch Dativ verwenden kann, darf der Verkäufer im Freibad eigentlich grammatikalisch korrekt sagen: "Die Pommes kosten Ihrem Kind einen Euro"?

Worthmann: Nein, denn das Verb "kosten" kann ja in leicht unterschiedlichen Bedeutungen benutzt werden. In diesem Beispiel geht es darum, dass jemand Geld von jemandem verlangt, da ist ausschließlich der Akkusativ korrekt. Auf dem Bäderland-Plakat geht es aber darum, dass etwas jemanden um etwas bringt, in diesem Fall um das Leben. Nur in der speziellen Bedeutung ist der Dativ erlaubt – wenn auch, wie gesagt, sehr unüblich.

EV: Oha, das klingt ganz schön kompliziert. Dabei ist ja die Verwendung der Fälle ohnehin ganz schön kompliziert ...

Worthmann: Der häufigste Fehler ist wohl die Verwendung des Dativs, wo der Genitiv richtig wäre. Stichwort "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod". Was aber wenige wissen: Der Duden reagiert auf solche Veränderungen der Sprache. So klassifiziert er in der aktuellen Ausgabe den Genitiv nach der Präposition "wegen" inzwischen im gesprochenen Deutsch nicht mehr als falsch ("wegen dir" statt "deinetwegen"). Nur im sogenannten geschriebenen Standarddeutsch ist einzig der Genitiv korrekt.

EV: Und für das Bäderland-Plakat halten wir fest: Es ist eigentlich nicht falsch, tut aber ein bisschen weh – wie manches, was im Duden inzwischen erlaubt ist?

Worthmann: Mir tut es sogar sehr weh. Und, ja, das gilt für so einiges, was neuerdings laut Duden erlaubt ist.

Was Sie heute erleben können

Eissalons

Zucker- und zusatzfreies Eis Die Eiscremerei gibt es schon seit 2017 im Alten Teichweg, aber erst seit wenigen Wochen in der Gertigstraße. Das nagelneue kubische Gebäude mit dunklen Innenwänden sowie hübschen Sitzgelegenheiten drinnen und draußen ist ein angenehmer Ort zum Verweilen. Das Zimteis hat Anne-Katrin Riebe am Tag des Tests zum ersten Mal angerührt. Es ist eine von fünf Sorten, die gänzlich ohne Zucker auskommen, Milch- und Fruchtzucker ausgenommen. Das Eis schmeckt cremig und lecker, den nicht vorhandenen Zucker vermisst man nicht. Für Süße sorgen hier auch Datteln. Ebenso ohne Zucker kommen das zu 60 Prozent aus Frucht bestehende Mangoeis und die Sorte Schwarze Johannisbeeren aus, beide zwar mit einem stolzen Preis von 1,90 Euro pro Kugel, aber sie schmecken fruchtig frisch. Das Milcheis mit Zucker in Haselnuss, Milchreis oder Kirsch-Quark (die Kugel zu 1,40 Euro) kommt ohne Zusatz- und Farbstoffe aus und schmeckt intensiv und cremig. Ein weiteres Highlight aber versteckt sich im Eisschrank im Lager: Wodka-Lemon aus frisch gepresster Zitrone und hochwertigem Wodka – köstlich! Winterhude, Eiscremerei , Gertigstraße 63 , täglich 11–20.30 Uhr Elisabeth Knoblauch



Was geht

Bewohnte Natur: "Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße." Was bereits Kurt Tucholsky belächelte, beschäftigt heute das MS Artville-Festival. Was steckt hinter dem Ideal vom Wohnen im Grünen? Fragen zu Lebensqualität, Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit widmet sich Stefanie Kley in ihrem Vortrag: "Wohnträume verwirklichen. Für wen und zu welchem Preis?"

Zirkuszelt, Alte Schleuse 23, heute, 19 Uhr

Almodóvar flimmert: Hier trifft zusammen, was bei einem Almodóvar-Film zusammengehört: Penélope Cruz als liebevolle Mamá, Antonio Banderas als ihr Sohn (wie das altersmäßig geht, weiß allein der Streifen). Spanische Fassung mit Untertiteln: "Leid und Herrlichkeit".

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 19 Uhr



Affenbande: Wenn drei Typen ihre neue Single "Schaukel meine Eier" nennen, sind sie entweder Proleten oder witzig. ApeCrime aus Stadthagen begannen als Teenager "aus Langeweile", Sketch-Videos zu drehen, fanden im Keller eine Affenmaske und kommen seither vom Trip nicht mehr runter; "Affenbande Tour 2".

Markthalle, Klosterwall 11, heute, 20 Uhr, VVK 25 Euro

Hamburger Schnack

Sonntagnachmittag in der U4. Der U-Bahn-Fahrer macht im dezent hanseatisch-schnodderigen Ton eine Durchsage: »Sehr verehrte Fahrgäste, Sie befinden sich nicht auf dem Gleis 9 ¾. Im Preis Ihrer Fahrkarte sind tatsächlich alle 16 Türen dieses Zuges inbegriffen. Bitte benutzen Sie also nicht nur eine Tür zum Einsteigen. Ich halte für Sie auch gerne persönlich die Türen geöffnet, bis alle im Zug sind.« Gehört von Amely-Sharon Maacken

Meine Stadt

© Horst-Dieter Martinkus

