das war also der lockere Auftakt für die kommenden Tage. 29 Grad hat der Deutsche Wetterdienst gestern in Hamburg gemessen, 34 Grad sollen es heute werden, morgen gar 36 Grad. Bei uns in der Redaktion hat gestern entsprechend die Diskussion begonnen, wie man die Hitze im Büro am besten ertragen kann. Arbeit in die Nacht verlagern? Homeoffice im Keller? Eine offene Gefriertruhe neben den Schreibtisch stellen? Oder gar in kurzen Hosen ins Büro kommen? Letzteres würden wir natürlich nicht tun, der Chefredakteur einer großen deutschen Tageszeitung hat uns schließlich schon vor Jahren eindrücklich erklärt, dass kurze Hosen im Büro nun wirklich und letztgültig der Beleg für den Untergang des Abendlandes sind. Was sind Ihre Tipps, um die heißen Tage im Büro zu ertragen? Schreiben Sie uns!

Aktuelles

Elbvertiefung hat begonnen

17 Jahre nach der ersten Planung sind gestern um 13.51 Uhr offiziell die Bauarbeiten zur Vertiefung der Elbe gestartet. Bei einer Bootsfahrt auf der Unterelbe gaben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) das Startsignal, worauf das Baggerschiff "Scheldt River" mit der Arbeit begann. Künftig sollen Schiffe mit einem Tiefgang von 13,50 Meter unabhängig von Ebbe und Flut den Hamburger Hafen erreichen oder verlassen können. Außerdem wird die Fahrrinne verbreitert und bei Wedel eine Begegnungsbox gebaut, damit größere Schiffe aneinander vorbeifahren können. Am Schiffsanleger protestierten Umweltverbände mit einem "Letzten Gedeck für die Tideelbe" (siehe Foto) gegen die Elbvertiefung.

Hochbahn will mit E-Tretrollern Autofahrer zum Umstieg bewegen



Statt mit dem Auto sollen in Berne und Poppenbüttel möglichst viele Menschen mit dem E-Tretroller zur Bahnstation kommen und von dort mit dem öffentlichen Nahverkehr weiterfahren – das erhofft sich die Hochbahn von einer Kooperation mit dem schwedischen E-Tretroller-Anbieter Voi. An der U1 in Berne und an der S-Bahn-Haltestelle Poppenbüttel werden jeweils 30 E-Scooter bei den Park+Ride-Anlagen stationiert. Sie können von den dortigen Anwohnern und HVV-Kunden vergünstigt gemietet werden. Nach der Testphase bis Ende des Jahres erfolgt eine Auswertung der Nutzung. Danach werde entschieden, ob das Angebot weitergeführt und gegebenenfalls auf weitere Stadtteile ausgedehnt wird.

Rentner gibt Betrügern 27.000 Euro fürs Heckeschneiden

Im Alstertal haben Unbekannte von einem Rentner für zehn Minuten Arbeit 27.000 Euro kassiert. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und boten dem 73-Jährigen an, seine Hecke zu schneiden, den Rasen zu mähen und einige Stellen des Hauses mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Dafür verlangten sie 27.000 Euro – die der Rentner auch bereitwillig in bar bezahlte, bevor die Arbeiten begannen, wie die Polizei einen Bericht der Mopo bestätigte. Kurz nach Beginn der Arbeiten sei den Männern jedoch eingefallen, dass sie noch weitere Geräte und Materialien bräuchten, worauf sie zusammenpackten, Rückkehr versprachen und wegfuhren. Der 73-Jährige wartete vergebens.

Polizei rettet Entenfamilie von Autobahn

Die Polizei hat eine Entenfamilie nach einem unbedachten Ausflug auf die Autobahn 23 bei Halstenbek gerettet. Das Entenpaar wollte mit seinen sechs Küken die vierspurige Autobahn überqueren. Dabei bedachten die Elterntiere offenbar nicht, dass ihr Nachwuchs noch nicht flügge war. Während Mutter und Vater davonflogen, irrten die Jungtiere hilflos auf der Fahrbahn umher. Aufmerksame Autofahrer bemerkten am Montag die verstörten Küken und verständigten die Polizei. Die sammelte die Kleinen ein und brachte sie auf die gegenüberliegenden Felder, wo die suchenden Elterntiere ihre Jungen wiederfanden.

In einem Satz

Der 180 Millionen Euro teure Neubau der Universität für die Geowissenschaften und Klimaforschung in Eppendorf wird anderthalb Jahre später fertig als geplant, Grund sei die Leistungsverweigerung von Handwerkern gewesen, die für Sanitär-, Lüftungs- und Kälteanlagen verantwortlich waren +++ Drei Wochen nach einem Unfall an einer Brücke bei Langenhorn sind die Reparaturarbeiten beendet, von heute an soll der Zugverkehr nach Sylt wieder planmäßig laufen +++ In Hamburg haben 2018 genau 623 Blitze eingeschlagen, das waren deutlich weniger als in den Vorjahren, hat der Blitz-Informationsdienst von Siemens errechnet

Was heute auf der Agenda steht

Anlässlich der Hamburg European Open 2019 lädt der Senat am Stadion Rothenbaum zu einem Empfang, vom Senat anwesend ist Finanzsenator Andreas Dressel (SPD)

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Stewardess



Ein Geschäftsmann kam in letzter Minute in den Flieger, voll bepackt mit Rollkoffer und Aktentasche. Aus der Aktentasche hing eine Banane, die kurz davor war, rauszufallen. Ich wollte das verhindern und sagte: "Ihre Banane hängt raus." Die Reaktion des Gastes war allerdings, dass er sich an sein bestes Teil griff. Als er mit hochrotem Kopf bei seinem Platz war, musste ich dann doch ein bisschen grinsen über das Missverständnis.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Getestet: Hamburgs erstes Yoga-Café



Moritz Herrmann hat zum ersten Mal Yoga gemacht, das aber gleich in Hamburgs erstem Yoga-Café. Im Gegensatz zum Bieryoga (wir berichteten) kommt der Kaffee allerdings erst nach dem herabschauenden Hund dran. Wie es Herrmann gefallen hat, können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier nachlesen.

Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist tot



Die in Hamburg lebende Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin Brigitte Kronauer ist tot. Sie sei am Montagvormittag im Alter von 78 Jahren nach langer und schwerer Krankheit gestorben, sagte eine Sprecherin des Verlages Klett-Cotta gestern. Mit Romanen wie "Frau Mühlenbeck im Gehäus", "Teufelsbrück" und "Der Scheik von Aachen" zählte Kronauer zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen. Kronauer wurde 1940 in Essen geboren. 2005 wurde ihr von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung der Georg-Büchner-Preis verliehen, die renommierteste deutsche Literaturauszeichnung. Zu ihren weiteren Ehrungen zählen der Heinrich-Böll-Preis, der Joseph-Breitbach-Preis, der Jean-Paul-Preis und der Thomas-Mann-Preis.



Auszeichnung für das Altonaer Theater

Der diesjährige Barbara Kisseler Theaterpreis geht an das Altonaer Theater für die Spielzeit 2018/19. Eine unbekannte Jurorin (die auch ein unbekannter Juror sein könnte) hat dem Theater die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Umsetzung von Walter Kempowskis "Deutscher Chronik" zugesprochen. Mit seiner vierteiligen Theaterfassung habe Intendant Axel Schneider "ein außergewöhnliches Zeitdokument auf die Bühne gebracht, das mit großem erzählerischen Bogen, prägnantem szenischen Zugriff und glaubwürdigen Charakteren deutsche Geschichte in deutschen Geschichten aufspürt". Der Preis ist nach der 2016 verstorbenen Kultursenatorin Barbara Kisseler benannt, wird von der Hermann Reemtsma Stiftung gefördert und voraussichtlich im Oktober überreicht werden.



"Im Freibad ist die größte Gefahr das Smartphone"

Nicht umsonst bekämpft Bäderland in seiner neuen Plakataktion (mit diskussionswürdiger Grammatik, wie wir gestern berichteten) die Ablenkung durch Smartphones in Schwimmbädern. Auch Sascha Hoffmann, ausgebildeter Rettungsschwimmer und Bademeister im Holthusenbad, warnt vor ihnen. Wir haben ihn gefragt, worauf man nun, da endlich wieder Badetemperaturen herrschen, außerdem achten sollte.



Elbvertiefung: Herr Hoffmann, bei den aktuellen Temperaturen strömen die Menschen in die Freibäder. Welche Gefahren lauern dort?

Sascha Hoffmann: Die Gefahren sind da, sobald es im Schwimmbad voll wird. Jeder Gast beansprucht seinen Platz und verteidigt ihn. Das ist auf der grünen Wiese genauso wie im Wasser. Leider geschieht das oftmals auf Kosten der Rücksicht aufeinander. Nichtschwimmer sind natürlich am meisten gefährdet. Die also bitte nur mit Schwimmflügeln und im Nichtschwimmerbereich ins Wasser!

EV: In Hamburg mussten ja bereits einige Badegäste aus dem Wasser gerettet werden. Woran erkennt man, dass jemand gleich ertrinkt?

Hoffmann: Untypische Bewegungen sind verdächtig. Der normale Schwimmer bewegt sich mit Froscharmen und Froschbeinen, so nenne ich das immer, oder mit den bekannten Kraulbewegungen. Orientierungslose Arme, die gerade noch so aus dem Wasser gucken und strampelnde Beine würde ich als untypische Bewegungen erkennen. Und natürlich: ein Hilferuf, den Kleinkinder allerdings nicht schaffen, weil sie oft vor Panik nicht mehr atmen können. Aber bis dahin ist der Bademeister schon da.

EV: Und wenn nicht?

Hoffmann: Als Erstes sollte man den Notrufknopf drücken, der normalerweise in allen Bädern überall erkennbar vorhanden ist. Wenn nicht, muss man die Situation abschätzen, möglicherweise kann man selbst helfen. Allerdings sollte man sich dabei nie in Gefahr bringen.

EV: Was sollten Eltern mit Kindern beachten?

Hoffmann: Ich wünsche mir, dass die Handys der Eltern endlich mal im Schrank bleiben. Im Freibad ist die größte Gefahr das Smartphone, ich beobachte das viel zu oft: Die Erwachsenen stehen am Beckenrand und achten nur auf das Gerät, während das Kind im Wasser ist. Was auch viele unterschätzen: zu viel Sonnencreme unter den Schwimmflügeln. Die können dadurch leicht abrutschen.

EV: Stimmt es, dass immer weniger Kinder vernünftig schwimmen können?



Hoffmann: Früher musste man schwimmen lernen, heute werden die Kinder von ihren Eltern gefragt, ob sie denn schwimmen lernen möchten. Oft fehlt einfach die grundlegende Einstellung, mit dem Wasser in Berührung zu kommen. In Hamburg gibt es aber viele Lernangebote fürs Schwimmen, zum Beispiel das obligatorische Schulschwimmen für alle in den 3. und 4. Klassen. Dort absolvieren etwa 87 Prozent aller Schüler mindestens das Seepferdchen oder ein höheres Abzeichen. Das ist schon sehr ordentlich, und die Zahlen steigen seit Jahren. Aber klar, 100 Prozent wären noch besser.

Max Schulte

Neue Stadtreinigungs-App hilft bei Müllvermeidung

Wer nicht mehr ständig "Nein, danke, bitte keine Tüte" sagen will, kann sich ab sofort auf einer neuen App der Stadtreinigung Zero-Waste-Hotspots anzeigen lassen. Auf deutsch: Orte, (Repair-)Cafés, (Secondhand-)Geschäfte und Einrichtungen, an denen wenig oder überhaupt kein Müll produziert wird. Und das ohne Verzicht auf Lebensqualität, wie die Stadtreinigung verspricht. Wer will, kann auch noch weitere abfallarme Angebote direkt in der Zero-Waste-Map bekannt machen. Die App ist werbefrei und sowohl im Google Play Store als auch im App Store erhältlich.

Was Sie heute erleben können

Eissalons:

Aufregend gut Die überraschendste Eiskreation dieses Eisladens ist am Besuchstag das Apfel-Rosmarin-Sorbet. Der Rosmarin bildet die Hintergrundnote, und der Apfel macht das Sorbet süß und frisch: herrlich! Aber auch viele andere der mehr als zehn Sorten (pro Kugel 1,30 Euro) sind spannend: Hanf-Gojibeeren, Joghurt-Frucht, Schoko- und köstliches Mangosorbet oder, ein bisschen angestrengt schmeckend: Haferflocken-Brombeere. Der Hafer macht das Eis ein wenig schwer und mehlig. Im Eisbüttel, gelegen im Erdgeschoss eines Wohnhauses in – Überraschung! – Eimsbüttel, bietet Inhaberin Ira Junge seit einem guten Jahr hausgemachtes Eis an. Der Laden ist hübsch, wenngleich recht spartanisch eingerichtet, selbst gezimmerte Tische und Bänke stehen drinnen und draußen, die Wände sind in Weiß und Petrol gestrichen, und an einer Wand hängen Schwarz-Weiß-Fotos von eisschleckenden Kindern aus früheren Jahren. Hausgemachte leckere Soßen, gute Sahne und knackig-frische Waffeln ergänzen das Programm. Ein Highlight: das Spaghettieis (klein 3,50 Euro) mit aufregend gutem Vanilleeis. Eimsbüttel, Eisbüttel , Lutterothstraße 45 , täglich geöffnet 12 bis 19 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Dicke, doofe Leinwand: Stan Laurel und Oliver Hardy wollen auch nach ihrem Karrierehöhepunkt weiter machen, was sie am besten können: Leute zum Lachen bringen. Sie gehen auf Tournee, spielen aber bald vor leeren Plätzen. Auch ihre Freundschaft steht vor einer harten Probe. Englisches Original mit Untertiteln: "Stan & Ollie".

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, heute, 17 Uhr

Spiel mir das Lied vom Jazz: Er galt als Begründer des europäischen Jazz, schuf einen ganz eigenen Stil; New-Orleans-Jazz der 1920er-Jahre trifft auf französische Walzer und die traditionelle Spielweise der Sinti. Dieser Mix verhalf Django Reinhardt zum Durchbruch und den Hamburger "Djangonauten" zum Bandnamen. Jazz- und Swingkonzert nach Art des Meisters.

Spielbudenplatz, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Kunst im Torhaus: Vier Bildhauer, zwei Orte, ein Experiment. Was verbindet, was trennt? Die Ausstellung "Crossover – Skulpturen aus Deutschland und Simbabwe" überrascht laut Kritikern mit Überschneidungen in Bewegung und Reduktion, aber auch mit Unterschieden in künstlerischer Dramatik.

Zwei Ausstellungsorte: Torhaus Wellingsbüttel, Wellingsbüttler Weg 75, Mi/Fr/Sa/So, 11–18 Uhr, Ausstellung bis zum 4.8.;

IMBA-Galerie, Bebelallee 7, Vernissage Fr, 26.7., 17 Uhr, danach täglich 11–19 Uhr, Ausstellung bis zum 11.8.

Hamburger Schnack

In einer großen Einkaufsstraße läuft ein Vater mit seiner geschätzt zehnjährigen Tochter neben mir. »Papa, Marie hat jetzt so einen kleinen Ventilator, den sie immer bei sich trägt.« Ich gestehe meine Erwartung: Die Tochter möchte den Vater umgarnen, ihr auch einen Ventilator zu kaufen. Doch zu meiner Überraschung: »Papa, so ein Ventilator braucht Batterien und ist aus Plastik gebaut. Ich finde so einen Fächer, wie die Spanierinnen ihn benutzen, viel cooler.« Ziemlich beeindruckt zwinkere ich dem Vater zu und freue mich. Danke, Greta! Gehört von Gabriela Depmer-Ahner

Meine Stadt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Moritz Herrmann hat zum ersten Mal Yoga ausprobiert, aber sicherheitshalber in einem Yoga-Café. (Abo)