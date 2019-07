Oliver Hollenstein © Maria Feck

fast neun Wochen ist es nun her, dass die Grünen bei den Bezirkswahlen überraschend in vier von sieben Bezirken stärkste Kraft wurden und allerorten angeregt diskutiert wurde, ob die Stadt wohl bald eine grüne Bürgermeisterin bekommt. Doch die gute Stimmung in der Partei hielt nicht lang, der Vorstand erklärte öffentlich, im Bezirk Mitte seien wohl zwei Grüne gewählt worden, bei denen es begründete Zweifel gebe, ob sie sich im vollen Umfang zum Grundgesetz bekennen. Die Betroffenen dementierten, die neu gewählte Fraktion spaltete sich, der Landesvorstand reagierte mit der Drohung, alle Abtrünnigen rauszuwerfen.

Es sind schwere Geschütze, und bis heute steht die Frage im Raum: Haben die Grünen wirklich versehentlich Extremisten als Kandidaten für die Bezirkswahl aufgestellt? Oder hat der Landesvorstand aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber Medien einen Rufmord begangen? Was mein Kollege Frank Drieschner darüber herausgefunden hat, zeichnet kein freundliches Bild der Grünen. Das Vorgehen irritiert besonders, weil der Parteivorstand 2015 schon einmal so voreilig gehandelt hatte, dass ihm das Parteischiedsgericht attestierte, seine Methoden hätten "in der Nähe des Straftatbestands der Nötigung" gelegen. Bis heute ist die damals betroffene Bürgerschaftsabgeordnete Nebahat Güçlü übrigens arbeitslos und in Traumabehandlung. Die komplette Recherche von Frank Drieschner lesen Sie im neuen Hamburg-Teil – oder als Digitalabonnentin oder -abonnent direkt hier.

Aktuelles

Sommerdom startet

Und es geht schon wieder los: Auf dem Heiligengeistfeld startet heute der Sommerdom. Besonderes Highlight angesichts der Temperaturen: die Wildwasserachterbahn Poseidon. Geöffnet bleibt der Dom bis zum 25. August.



Asklepios-Kliniken besorgt wegen E-Tretrollern



Seit gut einem Monat stehen überall in der Stadt E-Tretroller zur Verfügung. Nun schlagen die Ärzte an den Asklepios-Kliniken Alarm. Immer wieder kämen gestürzte Rollerfahrer mit Knochenbrüchen und Kopfverletzungen in die Notaufnahmen. Allein in der Innenstadt-Klinik St. Georg seien in den vergangenen drei Wochen mehr als 15 Verletzte behandelt worden. "Die Bilanz ist erschreckend, vor allem weil viele Kopfverletzungen dabei waren und die Fahrer in keinem Fall einen Helm trugen", sagte Christian Kühne, Chefarzt des chirurgisch-traumatologischen Zentrums der Klinik. "Wir haben schon mehrere Patienten mit Verletzungen am Schädel oder im Hirnbereich behandelt, außerdem gab es bereits schwere Gelenkverletzungen, Verletzungen im Bereich des Brustkorbs und auch diverse Prellungen und Hautverletzungen." Der Chirurg appellierte an E-Scooter-Fahrer, unbedingt einen Helm zu tragen, auch wenn es in Deutschland keine Helmpflicht gebe.

Dock 10 gegenüber den Landungsbrücken bekommt ein Dach



Daran werden wir uns gewöhnen müssen: Das Dock 10 der Werft Blohm+Voss unmittelbar gegenüber den St.-Pauli-Landungsbrücken erhält auf einer Länge von mindestens 200 Metern ein riesiges Dach, teilte die Bremer Unternehmensgruppe Lürssen als Muttergesellschaft von Blohm+Voss gestern mit. Um erahnen zu können, wie sich das Hafenpanorama ändert, hat die Werft eine Visualisierung erstellt (siehe Bild). Der Umbau soll rund 15 Millionen Euro kosten und etwa sechs Monate dauern. Für die Arbeiten werde das Dock im Laufe des kommenden Jahres voraussichtlich nach Bremen geschleppt, erklärte Lürssen. Grund für die Großinvestition sei ein Neuauftrag für eine Jacht, deren Bau in Hamburg begonnen und in Bremen zu Ende geführt werde.

In einem Satz

Der Urenkel von Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck, Ferdinand von Bismarck, ist im Alter von 88 Jahren gestorben, zuletzt lebte er auf Schloss Friedrichsruh im Sachsenwald +++ Der Burda-Verlag lässt die Inhalte seiner Programmzeitschriften künftig vom Konkurrenten Funke produzieren, die 53 Mitarbeiter der "TV Spielfilm"-Redaktion in Hamburg verlieren ihren Job +++ In der Nähe der Laeiszhalle ist ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel gefahren und dabei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, ein Fußgänger wurde von umherfliegenden Trümmern getroffen

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Anlässlich der Pride Week lädt der Senat heute zum Empfang ins Rathaus, offiziell geht das Programm dann am Samstag los (mehr dazu weiter unten) +++ 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Rad fahren und dann noch einen Marathon laufen: Am Sonntag findet zum dritten Mal der Ironman Hamburg statt (mehr dazu in den Terminhinweisen) +++ Ebenfalls am Sonntag startet der Hamburger SV mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98 in die Saison (mehr dazu gleich hier unten)

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Waste Watcher

Gerade hatten wir den Fall, dass jemand sagte: "Aber hier war kein Mülleimer." Dann sagen wir: "Dann drehen Sie sich doch mal um!" Hamburg ist eine der Städte mit den meisten Papierkörben. Deshalb können wir dann meistens sagen: "Gucken Sie mal, hier, da und dort drüben ist ein Mülleimer!"



An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wird jetzt alles besser beim HSV?

Am Sonntag startet der HSV in die neue Saison. Der Kader ist runderneuert, der zehnte Neuzugang wurde gestern mit Verteidiger Timo Letschert begrüßt. Wird jetzt alles besser? Schwer vorherzusagen – gleichzeitig aber auch schwer zu glauben. Die Mannschaft ist noch nicht komplett und noch nicht eingespielt. Und vor allem: Hinter den Kulissen läuft ein altbekanntes Machtspiel. Unser Autor Daniel Jovanov hat aufgeschrieben, wie die Führungsriege des Vereins ihre Interessen verfolgt, auch wenn sie den Interessen der anderen entgegenstehen. Seine Analyse lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg am Kiosk, oder für Digitalabonnentinnen und -abonnenten gleich hier.

Grill mal!



Wenn es Sie bei diesen Temperaturen auch in den Fingern juckt, noch ein bisschen mehr einzuheizen, dann sollten Sie vorher unsere kleine Anleitung für richtiges Grillen in Hamburg lesen. Wissen Sie beispielsweise, welche Art von Grill Sie wo verwenden dürfen? Wie Sie das Grillgut bei 35 Grad im Schatten bis in den Stadtpark bekommen, ohne es dort gleich in den nächsten Mülleimer werfen zu können? Und was Sie deshalb sicherheitshalber erst gar nicht einkaufen sollten? Wir haben uns all das von Experten erklären lassen, und die Stadtreinigung hat sogar noch einen Extratipp parat, wie Sie zu einem Gratisgrill kommen könnten. Guten Appetit!

Im Scheinwerferlicht: Lisa Huk

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht vor dem Auftritt hinter den Kulissen? Lisa Huk spielt in "Frauen am Randes des Nervenzusammenbruchs" Pepa, die just in dem Moment vom Freund verlassen wird, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt.

Am Abend der Vorstellung bin ich meist früher im Theater, singe mich ein und dehne mich, höre Musik. Ich mag die Zeit, um in mir anzukommen. Das ist vor allem bei einer Rolle wie Pepa wichtig, die gleich in der ersten Szene einen Schwangerschaftstest in den Händen hält. Pepa hat sich ein glückliches Leben mit einem Mann aufgebaut. Sie denkt: "Das ist es jetzt!" Und dann ist sie ungewollt schwanger, ihr Freund macht Schluss – über einen Anrufbeantworter! Das würde jedem den Boden unter den Füßen wegreißen. Ich glaube, so ein einschneidendes Erlebnis hatte jeder mal, deshalb ist mir Pepa nahe.

Mit ihrer verzweifelten, ernsten Situation bildet sie den Ruhepol der Produktion, während um sie herum viel Slapstick läuft. Frauen brechen oft etwas extrovertierter zusammen als Männer, es wird schon mal hysterisch auf der Bühne. Ich finde aber, das ist eine Stärke: einmal explodieren, danach wieder klar denken können – besser, als alles in sich reinzufressen.

Altonaer Theater, Museumstraße 17, Premiere am 27.7., 20 Uhr, ab 36 Euro

Anna Heidelberg-Stein

Heute startet die Pride Week



Heute wird anlässlich der Hamburger Pride Week 2019 die Regenbogenfahne am Gewerkschaftshaus gehisst. (Am ZEIT-Verlagsgebäude weht sie – siehe Bild – bereits seit Montag.) Am Samstag geht es mit der Pride Night offiziell los. Bis zum 4. August gibt es täglich mehrere Veranstaltungen zu Themen mit und über Menschen, die lesbisch, schwul, transgender oder intergeschlechtlich leben. Am Sonntag reicht das Spektrum der Veranstaltungen von der AfD, die sich vor allem Heterosex wünscht über Bi-Sex bis lieber gar kein Sex. In den kommenden Ausgaben der Elbvertiefung werden wir jeden Tag eine Veranstaltung vorstellen, das gesamte Programm finden Sie hier.

Was Sie heute erleben können

Eissalons:

Köstlich und nachhaltig Der Eisladen in der Fischers Allee in Ottensen heißt seit vergangenem Jahr Frau Meis,die Inhaberin hat gewechselt. Hergestellt aber wird hier immer noch hausgemachtes Eis aus feinsten Zutaten. Ein Gedicht: das vegane, fruchtige Erdbeersorbet (1,30 Euro pro Kugel) mit Erdbeeren aus dem Alten Land, ebenso wie cremiges Bananeneis, Stracciatella oder erfrischendes Limette-Minze – zwölf Sorten stehen zur Wahl. Die Zutaten stammen vom Ottenser Markt, die Milch kommt in Mehrwegkannen vom Biohof Kruse. Noch dazu wird mit Ökostrom gearbeitet, für den Transport der Zutaten wird ein Lastenrad verwendet, Löffel, Becher und Strohhalme sind biologisch abbaubar, und die Coffee-to-go-Becher, in die fair gehandelter, ökologischer Kaffee der Direktimportrösterei Quijote kommt, sind plastikfrei. Wäre das Eis nicht so lecker, gäbe es also noch genügend andere Gründe, hierher zu kommen. Aber das ist es, allen voran der Eisladenbecher zu 3,90 Euro: drei Kugeln nach Wahl in der knusprig-frischen Waffel, obenauf frische Sahne und eine der drei hausgemachten Soßen. Traumhaft: die Karamellsoße! Ottensen, Frau Meis , Fischers Allee 39 , Ottensen, geöffnet April–September von 12 bis 20.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Louise rockt: Wenn Kritiker eine Newcomerin als "Protestsängerin der alten Schule" bezeichnen, ploppen Gedanken an Billy Bragg und The Clash auf. Dementsprechend heißt Louise Distras’ jüngste EP "Street Revolution". Politische Texte liegen der Britin nicht zuletzt wegen des finanziellen und sozialen Zusammenbruchs ihrer Heimatstadt Wakefield am Herzen. Gepaart mit Alternative Rock klingt ihre Botschaft so einfach wie richtig: "Don’t fight each other!"

Molotow, Nobistor 14, heute, 23 Uhr, 6 Euro

Was bleibt

Riesenrad im Dom: Gefühlt findet immer irgendein Rummel in Hamburg statt. Der heutige Start des Sommerdoms aber hat wettertechnisch und historisch Sinn: Der Begriff geht zurück auf eine Ansammlung von Händlern und Gauklern, die 1337 das Recht erhielten, sich bei Schietwetter im Marien-Dom aufzuhalten. Ende des 19. Jahrhunderts fanden die Schausteller ihre neue Heimat auf dem Heiligengeistfeld. Verdirbt das Wetter also den Sommer am Elbstrand und in Parks, sorgt der Dom für Ferienlaune.

Heiligengeistfeld, heute–25.8., Mo–Do 15–23 Uhr, Fr/Sa 15–0.30 Uhr, So 14–23 Uhr; Feuerwerk jeden Fr ca. 22.30 Uhr

Was kommt

Eiserne Sportler: Schwimmen in der Alster, radeln durch den Hafen, Marathon gen Rathaus – der Hamburger Ironman beschert den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das volle Hanse-Paket. 2500 Athleten werden auf der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke, dem 180 Kilometer langen Radweg und bei einem anschließenden Marathon versuchen, einen Startplatz für die Weltmeisterschaft auf Hawaii zu ergattern. Wer sich unter die Zuschauer mischen möchte, findet hier alle Streckenkarten. Achtung: Sperrungen gibt es bereits ab heute, die letzten werden erst Montag um sechs Uhr früh abgebaut sein.

Innenstadt, So, Start ab 6.30 Uhr am Alsteranleger Jungfernstieg, Zieleinlauf bis 23 Uhr am Rathausmarkt

Urzeit-Hanseaten: Vor 70 Millionen Jahren waren weite Teile Deutschlands überflutet. Im Gebiet der Hansestadt tummelten sich damals etliche Dinosaurier. Im Vortrag "Meeressaurier über Hamburg" stellt Ulrich Kotthoff sie vor und erklärt die Zusammenhänge zwischen Klima- und Meeresspiegeländerungen und geologischen Prozessen.

Europapassage, Durchgang Herrmannstraße, Ballindamm 40, So, 11 Uhr

Hamburger Schnack

Meine Stadt

