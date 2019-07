Sigrid Neudecker © Maria Feck

als ich gestern, den angekündigten Unwettern ausweichen wollend, mit der U-Bahn statt mit dem Fahrrad in die Redaktion fuhr, erwischte ich einen der wunderbar klimatisierten neuen Züge. Alle, die einstiegen, atmeten bei dem schwülen Wetter hörbar auf. Alle bis auf zwei Damen. "Hier ist es ja a...kalt", sagte die eine. "Da muss ich mir was anziehen", sagte die andere und holte ihr Strickjäckchen aus der Tasche. Der Rest der Fahrgäste hörte indessen genussvoll auf zu transpirieren. So ähnlich ging es bei einem Seminar zu, an dem ich vor Kurzem mit etwa 20 anderen Personen teilnahm. Sobald es der einen Hälfte gerade angenehm war, fror die andere, und umgekehrt. Die Klimaanlage wurde alle 30 Minuten ein- und wieder ausgeschaltet. Am zweiten Seminartag sagte der Vortragende: "Ich gebe diese Kurse jetzt seit 30 Jahren. Und ich schwöre: Es hatte noch nie für alle die richtige Temperatur." Deshalb hoffe ich jetzt sehr, dass sich die beiden Damen aus der U-Bahn nicht bei der Hochbahn beschweren und dass die Züge weiterhin schön knackig kühl bleiben. Bald müssen sie ja ohnehin wieder geheizt werden.

Ich wünsche Ihnen einen wohltemperierten Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Mann, der seine Frau erstochen hat, ist nicht psychisch krank



Marc-Michael H., der im vergangenen Dezember seine von ihm getrennt lebende Frau mit etwa 50 Messerstichen getötet hatte, ist nicht psychotisch. Das hat ein Gutachter gestern vor dem Landgericht ausgesagt. Der Angeklagte (im Bild mit seiner Anwältin am ersten Prozesstag) habe "definitiv keine Schizophrenie". Stattdessen sei er eher emotionslos und "schon sehr kalt". H. war nach der Tat ins Kino gegangen und hatte sich einen Musikfilm angesehen (einen Bericht von seiner Aussage können Sie hier noch einmal nachlesen). Der 50-Jährige hatte sich dem Gutachter zufolge vor der Tat mehrfach stationär und ambulant psychiatrisch behandeln lassen, weil er sich aufgrund seiner unglücklichen Ehe belogen und betrogen fühlte. Schon lange vor der Tat habe er daran gedacht, wie seine Frau sterben könne und das als "Sechser im Lotto" bezeichnet. Das Urteil, eventuell sogar wegen Mordes, wird für Donnerstag erwartet.

Bürgerschaftspräsidentin lässt Antwort auf AfD-Anfrage schwärzen

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) hat eine Große Anfrage der AfD-Fraktion in der Parlamentsdatenbank teilweise schwärzen lassen. In der Anfrage ging es um Kontakte der Partei Die Linke zu "linksextremistischen Gruppierungen", wie es im Titel heißt. Neben Politikerinnen und Politikern waren darin auch Namen von Privatpersonen aufgelistet. Sie werde nicht zulassen, dass die Parlamentsdatenbank zum Nachschlagewerk für rechtsextreme Aktivitäten werde, sagte Veit dem Radiosender NDR 90,3. "Wenn politische Hetze von rechts in Mord umschlägt und die Diffamierung von einzelnen Politikerinnen und Politikern dieses systematische Erstellen von Listen zur Folge hat, dann hat besondere Vorsicht zu walten – insbesondere was Personen- und Datenschutz angeht."



Bahnsurfer zwingt Regionalexpress zur Vollbremsung



Ein 22-Jähriger hat am Sonntag einen Regionalexpress im Bahnhof Altona zur Vollbremsung gezwungen. Der Mann hatte sich bei der Abfahrt von außen an eine verschlossene Tür gehängt. Als der Zugführer das bemerkte, musste er eine Schnellbremsung einleiten, konnte den Zug jedoch noch im Bahnsteigbereich zum Stehen bringen. Gegen den Bahnsurfer, der noch auf dem Bahnsteig von Bundespolizisten ausfindig gemacht werden konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In einem Satz

Etwa tausend Jugendliche haben gestern in der Innenstadt anlässlich des "Earth Overshoot Day" für einen nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen demonstriert +++ Die Feuerwehr hat gestern Abend am Baumwall einen Toten aus der Elbe geborgen, vermutlich handelt es sich um den Mann, der in der Nacht auf Sonntag bei einer Feier von einer Hafenbarkasse gestürzt war +++ Ein Lottospieler oder eine -spielerin aus Harburg hat am Samstag bei der Zusatzlotterie Spiel 77 einen Gewinn von 1,18 Millionen Euro erzielt +++ Weniger Glück hatte ein 49-jähriger Mann, der sich vergangene Woche als Polizeibeamter ausgab und einen 72-Jährigen am Telefon dazu bringen wollte, eine größere Geldsumme abzuheben; er sitzt nun in Untersuchungshaft +++ In der Wohnung eines 28-Jährigen in Ohlsdorf haben echte Polizeibeamte eine Marihuanaplantage entdeckt, deren Schöpfer sitzt ebenfalls in U-Haft

Was heute auf der Agenda steht

Sozialsenatorin Melanie Leonhard und Schulsenator Ties Rabe (beide SPD) stellen ihren Plan vor, wie sie mehr Erzieherinnen und Erzieher für die Kitas und die Ganztagsbetreuung in Schulen gewinnen wollen +++ Justizsenator Till Steffen (Grüne) will erklären, wie er das Transparenzgesetz ändern möchte

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter im Servicecenter der Deutschen Bahn



Klar, inzwischen kann man seine Tickets online buchen und sogar per App. Eigentlich sollte man denken, dass sich am normalen Fahrkartenschalter kaum noch Tickets verkaufen lassen. Pustekuchen! Zu uns kommen alle: Schüler wegen ihrer Zeitkarten, Senioren, die einen Tagesausflug planen, und alles dazwischen. Wir haben hier in Hamburg auch viele internationale Kunden, im Sommer kommt etwa jeder Dritte aus dem Ausland. Das liegt daran, dass viele Skandinavier bei uns ihre Reisen buchen. Das geht dort nicht so einfach. Deshalb fahren sie erst hierher und dann weiter – irgendwo nach Europa.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Ein lebenslanger Kampf gegen das Vergessen



Wilhelm Simonsohn ist 99 Jahre alt. Sein jüdischer Adoptivvater starb an den Folgen der KZ-Haft, er selbst wurde Flieger der Luftwaffe und überlebte einen Absturz über Belgien nur knapp. Seit Jahrzehnten besucht er Schulen, um von den Schrecken des Krieges zu erzählen. Gestern erhielt er für seine unermüdliche Arbeit das Bundesverdienstkreuz. Unsere Autorin Katharina Meyer zu Eppendorf hat den Mann in den vergangenen Monaten mehrmals zu Hause in Bahrenfeld besucht. Und je länger sie ihm zuhörte, desto mehr merkte sie, dass hinter all den Erzählungen von Gewalt und Unrecht eine andere Geschichte aufschien, die Simonsohn mehr geprägt hat als alles andere. Ihr Porträt des unermüdlichen Kämpfers gegen das Unrecht können Sie hier lesen.

Wenn aus dem Herrn Abgeordneten eine Frau Abgeordnete wird



Wie ist es, als Transfrau in einem Parlament zu sitzen? Darüber sprechen heute im Rahmen der Pride Week die Hamburger Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank, die transsexuelle Grünen-Politikerin Cornelia Kost sowie Tessa Ganserer, die seit November 2018 als Transfrau im Bayerischen Landtag sitzt. Die Fragen stellt der Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen Farid Müller.

Pride House, IFZ, Rostocker Straße 7, 19 Uhr

Was Sie heute erleben können

Essen im Freien:

Fast wie an einer holländischen Gracht Ein Stück Niederlande in Eppendorf: Das Little Amsterdam liegt direkt am Isebekkanal und erlaubt eine kleine Auszeit vom Großstadttrubel. Der Name kommt nicht von ungefähr, es erinnert dort ein bisschen an die Grachten von Amsterdam. Das ehemalige Klohäuschen bietet im Sommer täglich Speisen wie Wraps und Salate, die man auf einem Liegestuhl am Ufer des Kanals, auf den Treppenstufen oder an den Tischen auf der überdachten Veranda genießen kann. Den Nachtisch gibt es gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite: selbst gemachtes Eis von Eis & innig, etwa Cheesecake-Heidelbeere oder Salted Caramel. Hoheluft-Ost, Little Amsterdam , Klosterallee 69 , täglich 12–22 Uhr Luise Reichenbach

Was geht

Erotisches Flimmern: Jean-Paul und Marianne genießen ihren Urlaub in Saint-Tropez – bis Plattenproduzent Harry samt frühreifer Tochter auftaucht. Es entspinnt sich eine erotische Vierecksgeschichte, die tödlich endet. Klassiker des französischen Kinos (Original mit Untertiteln): "Der Swimmingpool".

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, heute, 19 Uhr, 7,50 Euro

Wacken in Hamburg: Wer eine eigenwillige Mischung aus Mötley Crüe, Country, Stoner-Rock und Black Metal auf die Bühne bringt, darf auch einen außergewöhnlichen Namen tragen. All Hail the Yeti, zu Deutsch: "Gegrüßet seist du, Yeti", kommen aus Kalifornien, haben mit sonnigem Sound aber nix am Hut. Schwarz ist die Nacht!

Headcrash, Hamburger Berg 13, heute, 20 Uhr, VVK 19,10 Euro

Buch im Bierzelt: Für manche ist der FC St. Pauli mehr als nur Bier- und Stadiongenuss. Für Toni Gottschalk etwa: Der Autor will beim Fußball die Gemeinschaft genießen, sich zugleich kritisch hinterfragen. Obwohl er sich eigentlich "zu alt für diesen Scheiß" findet; aber was wären die Fans des blau-weiß-schwarzen Nachbarn ohne Lokalrivalen? Lesung beim Sommer in Altona: "Konfetti im Bier".

Nobistor, Biergarten, heute, 20 Uhr, Spende erbeten

Hamburger Schnack

Meine Nichte hat das Wohnzimmer mit seinen weißen Wänden in Grau gestrichen. Als ihr kleiner Sohn aus der Kita kommt, guckt er sich das an und sagt: »So wenig schön hat unser Wohnzimmer noch nie ausgesehen, Mama!« Gehört von Monika Grell

Meine Stadt

© Hans Appell

