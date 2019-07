Sigrid Neudecker © Maria Feck

Aktuelles

© Regina Wank/​dpa

HVV will Preise doch nur an Inflation anpassen



2,2 Prozent sollten es werden, nun will der HVV seine Tarife doch nur "maßvoll" anpassen. 2020 sollen die Fahrkartenpreise nicht stärker steigen als die Inflationsrate, also um maximal 1,8 Prozent. Kurzstrecke (1,70 Euro), Nahbereichsticket (2,30 Euro) sowie die Karten für Senioren, Schüler und Auszubildende/Studierende sollen ihre Preise beibehalten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der die ursprünglich geplante Erhöhung kritisiert hatte, begrüßte den neuen HVV-Vorschlag: "Unsere Strategie zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs soll durch eine moderate Preispolitik unterstützt werden." Um 10 Cent teurer werden die Einzelkarte Hamburg AB sowie die 9-Uhr-Tageskarte für Erwachsene. Die Vollzeitkarten im Abonnement werden mehrheitlich um 1,8 Prozent teurer.

Anmelderekord für sozialpädagogische Berufsausbildung

Die Bemühungen des Senats, sozialpädagogische Berufe attraktiver zu machen, haben offenbar Erfolg. Rund 2600 neue Berufsschülerinnen und -schüler gibt es für sozialpädagogische Assistenz, Erzieher und Heilerziehungspflege in diesem Jahr. Mit rund 1200 Azubis sei die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten "mit Abstand der beliebteste Ausbildungsberuf in Hamburg", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern. Zurückzuführen sei das auf die Maßnahmen der Schul- und Sozialbehörde seit vergangenem Jahr. So können Azubis finanzielle Unterstützung in Form von Bafög bekommen; die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten ist auch mit erweitertem Hauptschulabschluss möglich; Abiturienten und Bewerber mit mittlerem Schulabschluss können die Ausbildung verkürzen.

Myriam Apke

Hamburg soll modernste Jugendhaftanstalt Deutschlands bekommen

Der Senat hat am Dienstag das Realisierungskonzept für die JVA Billwerder vorgelegt. Demnach soll auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Billwerder bis 2026/27 die modernste Jugendhaftanstalt Deutschlands entstehen. "Mit dem Neubau haben wir die riesige Chance, die Infrastruktur nach den neuesten Erkenntnissen aus Praxis und Wissenschaft, den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der jungen Gefangenen zu planen", sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne). Geplant sind 200 Haftplätze für den geschlossenen, 18 für den offenen Vollzug sowie 20 für den Jugendarrest. Der Standort Hahnöfersand werde mit der Inbetriebnahme der neuen Jugendanstalt Hamburg vollständig aufgegeben, sagte Steffen.

Myriam Apke

In einem Satz

Die U3 ist zwischen Schlump und Kellinghusenstraße voraussichtlich noch bis heute Mittag gestört, nachdem ein Lkw am Eppendorfer Baum eine Brücke gerammt hat +++ Der Senat hat den neuen Gesetzesentwurf des Hamburgischen Transparenzgesetzes verabschiedet, künftig haben auch die mittlere Staatsverwaltung wie etwa Kammern und Hochschulen eine Veröffentlichungspflicht und sollen proaktiv Informationen in das Transparenzportal einstellen +++ Der AfD-Gründer und Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke kehrt nach seiner gescheiterten Wiederwahl ins Europaparlament zum Wintersemester an die Hamburger Universität zurück +++ Die Sanierung des vom Verfall bedrohten Hamburger Bismarck-Denkmals verzögert sich nun bis Anfang 2020 und wird mit rund 2,5 Millionen Euro teurer als erwartet

Was heute auf der Agenda steht

Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) und die Hochbahn präsentieren das erste der autonom fahrenden Fahrzeuge, die künftig in der HafenCity getestet werden sollen +++ Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hisst zum Christopher Street Day am Rathaus die Regenbogenflagge

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Stewardess

Manche Fragen sind einfach zum Schmunzeln. So wie diese einer Passagierin: "Entschuldigen Sie bitte, aber wir fliegen schon seit Stunden, und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut, aber noch keine einzige Zeitzone gesehen?" Ich überlege und hake nach, was genau sie meint. "Na, die Linien, die auf der Landkarte im Bordbuch eingetragen sind – wo sind die denn?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Julius Schrank für DIE ZEIT

Der Kommandeur im Amt

Falko Droßmann leitet das Bezirksamt Mitte. Er ist Bundeswehrsoldat, ehemaliger Blauhelm, gläubiger Christ, dauerpräsent im Bezirk bei Eröffnungen von Fahrradstraßen, Spielplätzen, Toilettenhäusern und Lebkuchendörfern und Mann für die klaren Ansagen im Bezirksamt. Unser Autor Moritz Herrmann hat Falko Droßmann mehrmals getroffen und einen Mann kennengelernt, der als Hoffnungsträger der Hamburger SPD gilt, seit Mai aber ein Problem hat. Bei der Bezirkswahl hat nämlich nicht seine Partei die meisten Stimmen geholt, sondern die Grünen. Wie Droßmann damit umgeht, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg oder mit einem Digital-Abo gleich hier.

© Evran Ozturk

"In der Drag-Rolle kann man mehr aus sich herausgehen"



Im Rahmen der Pride Week kann man heute unter Anleitung von Drag-Artist Kay P. Rinha (Bild) lernen, sich als Drag-King oder -Queen zu stylen. Fummel, Make-up und High Heels sind vorhanden. Doreen Friebe von der Aids-Hilfe hat den Workshop vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Wir haben sie gefragt, was es mit Menschen macht, in andere Geschlechterrollen zu schlüpfen.

Elbvertiefung: Was lernt man bei einem Drag-Workshop?

Doreen Friebe: Wir haben mehrere Schminkstationen und Umziehecken, an jeder Station ist jemand von uns zur Unterstützung. Man kann sich Tipps holen zum Thema Make-up, wie man Perücken pflegt oder eine weibliche oder männliche Silhouette schafft.

EV: Ist Drag nicht einfach, sich als das jeweils andere Geschlecht zu stylen?

Friebe: Vergangenes Jahr waren auch Cis-Menschen dabei, die Female-Drag oder Male-Drag ausprobieren wollten. Das bedeutet, als Cis-Frau ein extremes Drag-Outfit zu tragen, mit High Heels und Wimpern und allem, um so mit dem eigenen Geschlecht zu spielen.



EV: Was bringt es einer Frau, sich als Drag-Queen zu stylen?

Friebe: Wenn man sich mit Rollenbildern auseinandersetzt, kann auch das eigene Selbstbild ins Wanken geraten. Ich habe früher selbst Glitzer und Rosa abgelehnt, weil ich keine Tussi sein wollte. Durch Drag, wo das weibliche oder männliche Geschlecht ja etwas überzeichnet wird, habe ich erfahren, wie viel Spaß das machen und wie sehr das auch provozieren kann. Dieses Überbetonen macht Spaß, weil man sich etwas erlauben kann, ohne gleich einen Stempel aufgedrückt zu bekommen.



EV: Frauen, die sich als Drag-King stylen, fühlen sich vermutlich gestärkt. Was macht Drag mit Männern?

Friebe: In der Drag-Rolle kann man mehr aus sich herausgehen. Im Alltag wird ein Cis-Mann wohl selten hören: Du hast ja tolle Schuhe an! Ich erlebe oft, dass viele ganz schüchtern reinkommen, dann in eine andere Rolle schlüpfen und sich so auch mehr trauen. Nach dem Workshop gehen wir ja über die Lange Reihe ins Cube und nehmen dort ein Abschlussgetränk. Einige sind dann sehr stolz auf sich, dass sie sich das getraut haben.



EV: Was hat Sie auf die Idee gebracht, diesen Workshop ins Leben zu rufen?

Friebe: Wir arbeiten mit Kay P. Rinha schon sehr lange zusammen, hatten das aber lange sehr theoretisch gehalten. Dabei hat Kay viele Jahre Erfahrung, selbst eine Show in Berlin und auch eine sozialpädagogische Ausbildung. Er teilt seine Erfahrungen sehr gern, als Drag, aber auch was Empowerment-Situationen angeht. Er kann Menschen darin bestärken, dass alles, was niemand anderen verletzt, okay ist. Kay ist ein Gesamtbild, bei dem das Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Er ist dann einfach Kay. Das bringt er in einer besonders authentischen Form rüber. Viele sagen auch: Wenn der sich das traut, trau ich mich auch.

Der Workshop wird von der Aids-Hilfe veranstaltet, Beginn 17.30 Uhr, um Anmeldung unter info@aidshilfe-hamburg.de wird gebeten.

Was Sie heute erleben können

Essen im Freien:

Mittag in Utopia »Kein Gott, kein Staat, kein Fleischsalat« – in einer Mittagspause bei 30 Grad kann so ein Satz, gesprüht an eine alte Hausfassade, schon Wirkung entfalten. Ja, ein anderes Leben ist möglich. Im Kutscherhof des Gängeviertels, der dem Café Nasch als Terrasse dient, gibt es den Vorgeschmack: ringsherum Glasbetonbauten, hier unten Street-Art, blühende Rosen und Lichterketten zwischen den Bäumen. Dröhnender Autoverkehr an der Kreuzung, in der Hofecke ein Lastenradverleih. Ein Ruf aus der Küche unterbricht die Tagträume. Essen steht bereit! Bezahlt wird im Café Nasch nur in bar, das sollte wissen, wer sich zum Tresen vorschiebt. Und anders als in den Veranstaltungsorten des Viertels gibt es hier feste Preise. Das Tagesgericht, diesmal gelbes Thaicurry mit Gemüse, Reis, gebratenen Austernpilzen und Sesam-Rohkostsalat, ist für 7,50 Euro zu haben und schmeckt wunderbar fruchtig mit frischen Mangostreifen und Koriandergrün, Sternanis und Kardamom. Die mitgekochten Chilischoten sind allerdings so scharf, dass nicht mal die hausgemachte Zitronen-Ingwer-Minz-Limo Linderung verschafft. Zartbesaiteten sei der bunte Salat empfohlen, wahlweise solo (7 Euro) oder als Beilage zu Wrap, Quiche (je 7 Euro), Panini oder »Vörek« (6,50 Euro). Im Nasch sind alle Speisen vegan. Fleischsalat? Braucht kein Mensch. Innenstadt, Café Nasch , Caffamacherreihe 49 , Di–Fr 9.30–18 Uhr Annabel Trautwein



Was geht

Kaltes, klares Wasser: Es hat schon was, am Elbstrand in die Fluten zu springen und sich neben riesigen Frachtschiffen treiben zu lassen. Aber gibt die Wasserqualität dieses Vergnügen auch her? Der BUND nimmt Gäste mit in die Messstation Seemannshöft und erkundet Wissenswertes rund um Hamburger Gewässer. Exkursion: "Wasserqualität in der Elbe".

Landungsbrücken, Brücke 3, wasserseitig, heute, 15.50–18.30 Uhr, Anmeldung unter 040/60 03 87 28

Jüdisches Leben: Fast 75 Jahre nach dem Holocaust tritt Antisemitismus wieder verstärkt zutage. Wie kann das sein? Vom Forschungsstand der deutsch-jüdischen Geschichte berichtet Professorin Miriam Rürup, Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. "Spiegel"-Gespräch: "Jüdisches Leben in Deutschland".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20 Uhr, 10 Euro

Calexico mit Eisenwein: Ein Zusammentreffen dieser Bands sei "a match made in heaven", schwärmen die Konzertveranstalter. Dabei haben Calexico und Iron & Wine durchaus schon zusammen Musik gemacht, etwa auf ihrem 2005 veröffentlichten Minialbum "In the Reins". In diesem Sommer kommt es nun auch auf der Bühne zur Symbiose von Italo-Western, Mariachi, Surfmusik, Jazz, Indie und Pop-Rock.

Stadtpark, Freilichtbühne, heute, 19.30 Uhr, VVK 42,50 Euro

Hamburger Schnack

Von der Fähre nach Neuwerk aus beobachtet ein kleines Mädchen den vorüberziehenden Strand. Ein Hund springt ins Wasser, holt einen hineingeworfenen Stock, schwimmt zurück an den Strand und schüttelt sich. Das Mädchen dreht sich zu seiner Familie um und ruft: »Mama, ich habe eben einen schwarzen Seehund gesehen!« Gehört von Daniela Dobbert

Meine Stadt

Gesehen am/im Herrengrabenfleet: Entweder war der Akku leer und der Fahrer war erbost darüber, oder es stand einem erbosten Fußgänger im Weg © Robin Grüneberg

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

