Sommerzeit ist Grillzeit. Wer keinen eigenen Garten hat, muss in Städten eine der Grillzonen aufsuchen, wo es erlaubt ist, über Holzkohle zu braten. Doch gerade bei den hohen Sommertemperaturen muss dabei nicht nur darauf geachtet werden, dass das Steak nicht zu durch gerät. Hier kommt ein kleines FAQ mit den wichtigsten Tipps.

Wo in Hamburg ist grillen erlaubt?

Die Bezirksämter entscheiden, wo in der Stadt gegrillt werden darf. Sie weisen Grillzonen aus, beispielsweise im Stadtpark oder an der Außenalster; in der Neustadt unterhalb des Michels stehen sogar öffentliche Elektrogrills – für einen Euro kann dort jeder 15 Minuten brutzeln. Einen Überblick über die offiziellen Grillzonen gibt es hier. Wer außerhalb dieser Bereiche grillt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 35 Euro rechnen.

Welcher Grill ist erlaubt?

Das kommt ganz darauf an, wo gegrillt wird. Der Elektrogrill funktioniert mit Strom und eignet sich deswegen für zu Hause – es gibt kein Feuer, also auch keinen Rauch, der die Nachbarn stören könnte. Weniger geeignet für zu Hause sind Gas- und Holzkohlegrill. Da der Geruch und Qualm andere Hausbewohner belästigen könnte, ist in vielen Hamburger Mietverträgen das Grillen auf Balkon, Terrasse und Garten verboten, informiert der Hamburger Mieterverein.

In den öffentlichen Grillzonen gilt: Jeder Grill muss Füße haben; zwischen Boden und Rost müssen etwa 50 Zentimeter Abstand sein. Einweggrills sind in diesen Bereichen verboten. "Die Aluschalen werden so heiß, dass sie den Rasen zerstören und Brandspuren hinterlassen", sagt Reinhard Fiedler von der Stadtreinigung. Zudem bestehen die Grills aus Aluminium, was der Umwelt und der Gesundheit schaden kann. Auch selbst gemachte Feuerstellen auf dem Boden oder Grillgruben sind nicht erlaubt. "Gerade am Elbstrand buddeln die Leute gern ein Loch, packen Kohle rein und grillen", sagt Fiedler. Das ist verboten und wird besonders gefährlich, wenn die heiße Kohle einfach mit Sand zugeschüttet wird. Der Nächste, der dort barfuß läuft, verbrennt sich.

Wohin mit der benutzen Kohle?

Auf jeden Fall nicht in den Mülleimer neben der Parkbank. Ist die Kohle noch heiß oder glüht sogar, kann sich der Abfall entzünden, Brände können entstehen. "Auf jeden Fall aber geht der Mülleimer durch die Hitze kaputt", sagt Reinhard Fiedler. Die Feuerwehr rät, heiße Asche vorsichtig abzulöschen, und die Kohle in die feuerfesten Stahlbehälter zu entsorgen. Die stehen nahe jeder Grillzone bereit und sind an ihrem roten Anstrich gut zu erkennen. Bonustipp der Stadtreinigung: Wer noch keinen Grill hat, kann in diesen Behältern fündig werden. Denn viele schmeißen ihre noch funktionstüchtigen Billiggrills nach dem Festessen einfach gleich mit weg.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gelten?

Grundsätzlich rät die Feuerwehr Hamburg, immer eine freie Fläche zu suchen, wo der Grill sicher steht und die Wärme ungehindert abziehen kann. Balkon, Garage oder Schuppen sind keine guten Orte. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Grillmeisterinnen und -meister keine Kleidungsstücke aus Kunststoff anziehen; diese können bei Hitze schmelzen und zusätzliche Verletzungen verursachen. Die meisten Menschen aber verbrennen sich, weil sie zu viel oder falsche Grillanzünder wie Spiritus und Benzin benutzen, warnt die Feuerwehr Hamburg.

Wo kauft man am besten Fleisch und Fisch?

Am besten dort, wo man nachfragen kann, woher Fleisch oder Fisch kommen – das kann auch die Frischetheke im Supermarkt sein. Dabei gilt: Teuer und bio sind zwar häufig Kriterien für bessere Qualität, aber nicht zwangsläufig ein Gütesiegel. "Eines ist aber sicher: Billiges Fleisch geht auf Kosten des Tierwohls", sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Wie transportiert man das Grillgut bei diesen Temperaturen?

Egal wie kurz die Strecke ist: Rohes Fleisch oder Fisch sollte nie ungeschützt in der Sonne transportiert werden. Durch die Wärme vermehren sich Keime und Salmonellen schneller, das Grillgut verdirbt. "Rohes Fleisch sollte konsequent bei maximal vier Grad gelagert und auch transportiert werden", sagt Armin Valet. Auch Fisch sollte nicht ungekühlt sein. "Wir empfehlen bei diesen Temperaturen, das Grillgut direkt aus dem Kühlschrank zu nehmen und in einer Kühlbox oder -tasche zu transportieren."



Besonders vorsichtig sollten Verbraucher bei Hackfleisch sein: Da das Fleisch bereits durch den Wolf gedreht wurde, ist die Oberfläche vergrößert, die Zellstruktur des Muskelfleischs zerstört, und Fleischsaft tritt aus. "Das sind ideale Bedingungen für Keime, um sich rasant zu vermehren, wenn nicht ausreichend gekühlt wird", sagt Valet.

Ist mariniertes Fleisch gesundheitsschädlich?

"Es kann sein, dass nicht verkauftes Fleisch abends mariniert und am nächsten Tag wieder angeboten wird – das ist per se nicht verboten, wenn das Fleisch noch in Ordnung ist", erklärt Verbraucherschützer Valet. Gammelfleisch darf weder frisch noch mariniert verkauft werden. "Bei Mariniertem ist es aber deutlich schwieriger zu erkennen, ob das Fleisch qualitativ in Ordnung ist." Da bleibt dem Verbraucher nur zu vertrauen – oder Fleisch ohne Marinade zu kaufen. Das empfiehlt Andreas Tschetschorke, Inhaber der Hamburger Grillakademie: "Kurz vor dem Essen salzen, das reicht völlig aus, damit das Fleisch gut schmeckt." Wer unbedingt marinieren will, dem empfiehlt er Trockenmarinade, die tropfe auch nicht in die Holzkohle oder in die Gasflamme.

Wie gelingen Fleisch und Fisch am besten?

Tschetschorke empfiehlt, eher dicke Fleischstücke zu kaufen und sie bei mäßiger Temperatur langsam auf dem Grill zu garen. Wenn also jeder 125 Gramm Fleisch essen will, einfach 250 Gramm kaufen und teilen. "Bei dicken Stücken muss man nicht die ganze Zeit am Grill stehen, sondern kann mit anderen quatschen", sagt er. Zudem empfiehlt er, keine Gabeln zum Wenden zu benutzen: "Durch die Löcher tritt Fleischsaft aus, dann wird es trocken und schmeckt nicht mehr." Und noch ein Tipp: Um das Platzen von Würstchen zu vermeiden, Zahnstocher in die Pelle piksen – dann entweicht der Druck und die Haut bleibt heil.



Bei Fisch gilt: Immer auf der Hautseite grillen und neben den Grill stehen bleiben. "Fisch kann von jetzt auf gleich fertig sein. Sobald das Eiweiß austritt, muss er vom Grill", sagt Tschetschorke.

Was geht noch auf dem Grill?

Wer kein Fleisch mag, dem rät Arne Ewerbeck von der veganen Kochschule Kurkuma, einfach Gemüse wie Zucchini, Artischocken oder Portobellos, also Riesenpilze, auf den Grill zu legen. Wer es süß mag, könne auch Bananen grillen: einfach einschneiden, ein paar Schokoriegel hineinlegen und auf dem Grill erwärmen.