Über drei Tonnen Honig in 12.000 Gläsern hat Ingo Fehr bereits geerntet. Der Umweltingenieur und Hobbyimker unterhält mehrere Bienenvölker am Hamburger Flughafen, heute wird er die neue Ernte präsentieren. Uns hat Fehr vorab erzählt, wie sie ausgefallen ist – und wie Sommerhitze und Bienensterben seinen Mitarbeiterinnen zusetzen.

ZEIT ONLINE: Herr Fehr, Sie züchten Bienen direkt am Hamburger Flughafen – das passt auf den ersten Blick so gar nicht zusammen …

Ingo Fehr: Doch, das passt wunderbar zusammen! Das Gebiet des Hamburger Flughafens gehört zu den größten zusammenhängenden Grünflächen Hamburgs. Es gibt Wildblumenwiesen, Bäume und einen Teich. Der perfekte Lebensraum für Bienen in einer Großstadt.

ZEIT ONLINE: Wo genau stehen die Bienenstöcke denn, doch nicht direkt neben der Landebahn?



Fehr: Nein, die Stöcke stehen am Rand eines kleinen Waldstücks in der Nähe der Start- und Landebahn. Im Moment sind insgesamt 240.000 Bienen aus acht Völkern ausgeflogen. Ich kann meine Bienen und Schwärme auch gut erkennen. Die Carnica-Zuchtrichtung ist nämlich eher dunkel und behaart. Mich erkennen die Bienen allerdings nicht.



ZEIT ONLINE: Seit 20 Jahren stehen Ihre Bienenstöcke nun schon am Airport – wie kam es dazu?



Fehr: Ich schrieb gerade meine Diplomarbeit im Fach Umwelttechnik über die Filterung von Luftschadstoffen am Hamburger Flughafen. In der dortigen Umweltabteilung freute man sich über einen Hobbyimker und kam deshalb 1999 auf die Idee, zwei Bienenvölker aufzustellen. Die Bienen setzen sich dort auf die umliegenden Blumen oder trinken das Wasser in der Umgebung. Der Honig der Bienen wird dann auf Luftschadstoffe untersucht und ist somit auch ein Indikator für die Luftqualität am Flughafen.



Der Flughafenimker bei der Arbeit © Michael Penner, Hamburg Airport

ZEIT ONLINE: Aber gerade diese Luft mit all dem Kerosin dürfte doch nicht sonderlich gut sein. Kann man den Honig bedenkenlos essen?

Fehr: Klar! Zweimal im Jahr schicken wir eine Stichprobe an das Bieneninstitut nach Celle. Dort wird der Nektar und somit der Fingerabdruck der Bienen untersucht. Ob dieser den Richtlinien des deutschen Imkerbundes entspricht, entscheidet sich dann bei der letzten sensorischen Prüfung, der Geschmacksanalyse. Bisher war der Honig immer einwandfrei. Eine zweite Probe schicken wir nach Süddeutschland, dort lassen wir den Honig auf Spuren von Luftschadstoffen und Schwermetallen testen. Auch dabei wurde der Honig immer als unbelastet beurteilt. Zum Vergleich sende ich auch noch eine Probe vom Honig meiner eigenen Bienenvölker mit, die stehen 50 Kilometer entfernt auf meiner Streuobstwiese in einer Kleingartenanlage in Büchen. Die Ergebnisse sind fast identisch. Und das deutet darauf hin, dass die Schadstoffbelastung der Luft am Flughafen sehr gering ist.



ZEIT ONLINE: Wie viel haben die Bienen in diesem Jahr gesammelt?

Fehr: Bei der ersten Ernte im Juni waren es 75 Kilogramm. Bei der zweiten Ernte rechne ich wieder mit derselben Menge. Mit 150 Kilogramm Honig im Jahr ist das ein durchschnittliches und zufriedenstellendes Ergebnis.



ZEIT ONLINE: Dann hat den Bienen die Sommerhitze im Juni nichts ausgemacht?

Fehr: Nein, Bienen haben kein Problem mit Hitze. Im Gegenteil: Je wärmer es ist, desto eher fliegen sie raus. Problematisch wird dann eher die Trockenheit. Wenn Pflanzen keine nassen Füße haben, produzieren sie keinen Nektar und die Bienen können weniger sammeln. Im Bienenstock haben sie durch verdunstendes Wasser und ordentlich Flügelschlagen ihre eigene Klimaanlage.