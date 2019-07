Es ist der Abend des 15. Juli 1939, als ein Kanufahrer namens Werner Sengelmann auf der Polizeiwache des 26. Reviers erscheint. Auf der Alster habe er eine Person am Anleger Rabenstraße gesehen, die plötzlich untergegangen sei, "unter lautem Stöhnen", gibt er zu Protokoll. Am nächsten Tag wird der 85 Jahre alte Kaffeeimporteur Eduard Lassally als vermisst gemeldet. Zwei weitere Tage später kabelt das Polizeirevier: "an alle reviere und kripo soeben aus der alster geborgene leiche unbekannten mannes (…) leiche völlig nach dampfschrauben verstümmelt. Leiche hafenkrankenhaus".



Dort, im Krankenhaus, identifiziert der 1937 eingesetzte Prokurist Hans Kroll die Überreste als die seines früheren Arbeitgebers. Er hatte Selbstmord begangen. Weil er alles verloren hatte: Seine engere Familie lebte bis auf seine bei ihm wohnende Schwester Louise im Exil. Seine Firma wurde ihm von den Nationalsozialisten genommen. Die Stadt hatte seine Häuser konfisziert.

Der 18. Juli, der offizielle Todestag des wohlhabenden und angesehenen Kaffeehändlers, jährt sich zum 80. Mal. 80 Jahre, in denen die Geschichte der Enteignung des Eduard Lassally und seiner Familie weitgehend im Dunkel blieb.



Das ist nicht ungewöhnlich, gibt es doch nur wenige ausführlichere Monografien über die "Arisierung" Hamburger Betriebe, Grundstücke und Immobilien. Lediglich Bernhard Nette und Stefan Romey haben 2010 und 2017 umfassend die "Arisierung" des Hauses Rothenbaumchaussee 19 erforscht. Bis heute fehlen vollständige Auflistungen "arisierter" Grundstücke, die während der NS-Zeit oder auch noch danach in städtischen Besitz gelangten. 2007 antwortete der Senat auf eine kleine Anfrage der Grün-Alternativen-Liste, wie viele Grundstücke und Gebäude aus ehemals jüdischen Besitzes sich noch im Eigentum der Stadt befinden würden: eine "nachträgliche Erhebung" sei mit "vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht möglich."



Wer sich heute in die Archive Hamburgs begibt und versucht zu rekonstruieren, wie es zu Lassallys Tod kam und was mit seinem Besitz geschah, der stößt auf Berichte von kühler Unmenschlichkeit, auf mysteriöse Machenschaften, in die auch die Stadt involviert ist, und auf habgierige Profiteure, die nach dem Krieg als anerkannte Bürger weiterlebten. Keiner der im Folgenden benannten Täter und Profiteure wurde nach 1945 für den Raub am Eigentum jüdischer Familien zur Verantwortung gezogen.

200.000 Reichsmark soll der Betrag der Übernahme für die Firma betragen haben

Dabei wurde die Familie Lassally systematisch entrechtet. Das Kaffeeimperium Lassally & Sohn hatte der Vater des Verstorbenen, Theodor, 1877 gegründet. Erst stieg sein Sohn Martin in den Betrieb ein, 1882 auch Eduard. Beide Brüder haben ihre Nachkommen ebenfalls in das stetig wachsende Kaffeeimperium integriert. Seit wenigstens 1937 stehen Firma und Familie im Fadenkreuz der Verfolger.

Am 24. November 1937 hält der SS-Mann und sogenannte "Arisierungskommissar" Otto Wolff fest: "Im Zuge der Arisierungsbestrebungen im Kreise der Hamburgischen Kaffee-Einfuhrhändler hat auch der Jude Lassally sich bereit erklärt, sein Kaffee-Einfuhr-Geschäft an die Arier Werner Ihnen und Baron von Schröder zu verkaufen (....). Die neue Firma soll unter Lassally Kaffee-Import Co. in das Handelsregister eingetragen werden (…). Die Übernahme dieses Geschäftes durch Ihnen /v. Schröder erfolgt mit meiner Billigung."



Der Betrag der "Übernahme" dieser über Jahrzehnte erfolgreichen Firma ist nicht ganz gesichert, er soll 200.000 Reichsmark betragen haben, die aber wahrscheinlich noch, wie üblich, auf ein Sperrkonto eingezahlt wurden. Am 9. Januar 1939 taucht die Firma als "Ihnen's Kaffee-Import Co." im Handelsregister auf. Seine Firma hat Eduard Lassally damit verloren.



Nun geht es an sein privates Eigentum. Ende Oktober 1938 erteilt die Devisenstelle einen "Prüfungsauftrag", Konten, Wertpapiere und Aktiendepots des großen Vermögens der weitverzweigten Familie Lassally zu durchforsten. Die Untersuchung ist am 31. Mai 1939 abgeschlossen. Anzunehmen ist: Die meisten der aufgelisteten Konten werden nach und nach beschlagnahmt.



Prokurist Hans Kroll, der den Leichnam Eduard Lassallys im Juli 1939 identifizierte, berichtete Jahre später, dass Lassally zwei Kraftfahrzeuge mit "Gold und sonstigen Wertgegenständen, die im Jahre 1939 von den Juden abgegeben werden mussten, zur öffentlichen Leihanstalt I Hamburg 36 Bäckerweg" gebracht habe. Lassally habe erwähnt "ein silberner Tafelaufsatz sei dabei gewesen, den er seiner Frau zur Hochzeit geschenkt habe". Allein zwischen Dezember 1938 und Mitte Mai 1939 hat Eduard Lassally außerdem mindestens 73.733 Reichsmark zahlen müssen, als "Judenvermögensabgabe". Zum Vergleich: Das monatliche Einkommen eines Regierungsrats lag 1938 bei gut 500 Reichsmark.